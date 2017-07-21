10 حدائق لم ترى مثلها من قبل

المحظوظون فقط هم من يمتلكون حديقة بالمنزل أو شرفة ومكان خاص يناسب لتصميم حديقة صغيرة، فعندما يتعلق الأمر براحة الأعصاب والاسترخاء فإن الأماكن الخضراء والنباتات والزهور هي المأوى الأمثل لذلك.
وفي هذا المقال نقدم لك 10 نماذج مختلفة لتصميمات رائعة للحدئق البسيطة، مع الأثاث والإكسسورات اللازمة لها، وهنا قد تجد أشياء فريدة من نوعها ولم تشاهدها من قبل، فهي ستكون الوحي الذي يلهمك لتصميم حديقة مميزة في منزلك، مع أرجوحة أو خيمة مميزة لجلسة مثالية..
هل تمتلك أرجوحة في حديقة منزلك؟عند الحديث عن الراحة والاسترخاء أول ما يأتي في أذاهاننا هو جلسة مريحة وهادئة بالحديقة بين شجرتين وعلى أرجوحة كبيرة بعد الغداء وربما يأخذك هذا إلى النعاس، وإذا لم يكن لديك حديقة، يمكنك استبدال الشرفة بتصميم رائع لحديقة مميزة كهذا التصميم.
إنشاء المناظر الطبيعية لحديقة عمودية مع مساعدة من هيكل معدني بسيط والأواني المعلقة مع نفسك إذا كنت تريد الحصول على منظر لا مثيل له، وسوف تحصل على ديكور رائع بمزيج من الزهور ملونة.
الفوانيس يمكنك تعليقها على شجرة الحديقة في الليل وخلق نظرة مثالية. إذا كان يمكنك استخدام نموذج الشمع مع الغاز. فالوقت مثالي لإعطاء حديقتك جو خرافة خاص بك!
نوع بسيط ورائع يمكنك استخدامه في الحديقة عن طريق الأقمشة وفروع من الخشب لعمل خيمة رائعة لجلسة مثالية وللعب الأطفال.
تستخدم عادة في صناعة ديكور المنزل، ولكن يمكن أيضًا المنصات في كثير من الأحيان يتم تحويلها إلى مجموعة متنوعة من الأثاث والاكسسوارات.. ويمكنها خلق أجواء مميزة في الحديقة مع مجموعة من النباتات.
الجدران الخارجية للمنزل، يمكنك استغلال الأسوار بتعليق الصور أو حتى المرايا الصغيرة مع النباتات للحصول على واجهة مميزة، بالإضافة إلى الأثاث لجلسة مثالية ومميزة.
الحديقة من الممكن أيضًا أن تحمل جزء من الصبار. سيكون من السهل جدا صيانة الحديقة الاستوائية المظهر.
إذا كان لديك شجرة كبيرة في الشرفة أو الحديقة يمكنك إعداد أرجوحة صغيرة إلى جانبها مع الزهور الملونة لاستعادة طفولتك والاستمتاع بأجواء رومانسية.
يمكنك وبتكلفة قليلة جدً استخدام قطعة من القماش لعمل مظلة مميزة فوق الحديقة الخاصة بك أو الشرفة، للاستمتاع بجلسة مثالية دون التعرض لأشاعة الشمس مباشرة.
قد تكون مغلفة أواني الزهور بالطلاء الملون مع الأقمشة المزخرفة للحصول على أجواء مرحة ومبهجة للغاية، وهكذا تتحول حديقتك إلى جنة.
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