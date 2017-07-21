10 حدائق لم ترى مثلها من قبل

المحظوظون فقط هم من يمتلكون حديقة بالمنزل أو شرفة ومكان خاص يناسب لتصميم حديقة صغيرة، فعندما يتعلق الأمر براحة الأعصاب والاسترخاء فإن الأماكن الخضراء والنباتات والزهور هي المأوى الأمثل لذلك.

وفي هذا المقال نقدم لك 10 نماذج مختلفة لتصميمات رائعة للحدئق البسيطة، مع الأثاث والإكسسورات اللازمة لها، وهنا قد تجد أشياء فريدة من نوعها ولم تشاهدها من قبل، فهي ستكون الوحي الذي يلهمك لتصميم حديقة مميزة في منزلك، مع أرجوحة أو خيمة مميزة لجلسة مثالية..