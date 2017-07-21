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10 حدائق لم ترى مثلها من قبل

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Terrazzo e giardino con pannelli in dibond, Dima snc di Maiocchi Dario e c. Dima snc di Maiocchi Dario e c. حديقة
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المحظوظون فقط هم من يمتلكون حديقة بالمنزل أو شرفة ومكان خاص يناسب لتصميم حديقة صغيرة، فعندما يتعلق الأمر براحة الأعصاب والاسترخاء فإن الأماكن الخضراء والنباتات والزهور هي المأوى الأمثل لذلك.

وفي هذا المقال نقدم لك 10 نماذج مختلفة لتصميمات رائعة للحدئق البسيطة، مع الأثاث والإكسسورات اللازمة لها، وهنا قد تجد أشياء فريدة من نوعها ولم تشاهدها من قبل، فهي ستكون الوحي الذي يلهمك لتصميم حديقة مميزة في منزلك، مع أرجوحة أو خيمة مميزة لجلسة مثالية..

1. أرجوحة مريحة

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

هل تمتلك أرجوحة في حديقة منزلك؟عند الحديث عن الراحة والاسترخاء أول ما يأتي في أذاهاننا هو جلسة مريحة وهادئة بالحديقة بين شجرتين وعلى أرجوحة كبيرة بعد الغداء وربما يأخذك هذا إلى النعاس، وإذا لم يكن لديك حديقة، يمكنك استبدال الشرفة بتصميم رائع لحديقة مميزة كهذا التصميم.

2. الزهور المعلقة

Terrazzo e giardino con pannelli in dibond, Dima snc di Maiocchi Dario e c. Dima snc di Maiocchi Dario e c. حديقة
Dima snc di Maiocchi Dario e c.

Dima snc di Maiocchi Dario e c.
Dima snc di Maiocchi Dario e c.
Dima snc di Maiocchi Dario e c.

إنشاء المناظر الطبيعية لحديقة عمودية مع مساعدة من هيكل معدني بسيط والأواني المعلقة مع نفسك إذا كنت تريد الحصول على منظر لا مثيل له، وسوف تحصل على ديكور رائع بمزيج من الزهور ملونة.

3. الفوانيس

Villa GD, DFG Architetti Associati DFG Architetti Associati حديقة
DFG Architetti Associati

DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati

الفوانيس يمكنك تعليقها على شجرة الحديقة في الليل وخلق نظرة مثالية. إذا كان يمكنك استخدام نموذج الشمع مع الغاز. فالوقت مثالي لإعطاء حديقتك جو خرافة خاص بك!

4. مخيم مثلي

ERA SOLO UN CANTIERE, federica basalti home staging federica basalti home staging
federica basalti home staging

federica basalti home staging
federica basalti home staging
federica basalti home staging

نوع بسيط ورائع يمكنك استخدامه في الحديقة عن طريق الأقمشة وفروع من الخشب لعمل خيمة رائعة لجلسة مثالية وللعب الأطفال.

5. منصات متعددة الوظائف

Réalisation d'un jardin paysagé et d'une façade de style scandinave., Amandine Leblanc Amandine Leblanc حديقة
Amandine Leblanc

Amandine Leblanc
Amandine Leblanc
Amandine Leblanc

 تستخدم عادة في صناعة ديكور المنزل، ولكن يمكن أيضًا المنصات في كثير من الأحيان يتم تحويلها إلى مجموعة متنوعة من الأثاث والاكسسوارات.. ويمكنها خلق أجواء مميزة في الحديقة مع مجموعة من النباتات.

6. الجدران والأسوار والمرايا

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden, Cool Gardens Landscaping Cool Gardens Landscaping حديقة
Cool Gardens Landscaping

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden

Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping

الجدران الخارجية للمنزل، يمكنك استغلال الأسوار بتعليق الصور أو حتى المرايا الصغيرة مع النباتات للحصول على واجهة مميزة، بالإضافة إلى الأثاث لجلسة مثالية ومميزة.

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7. حديقة الصبار

Verde pungente, Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio حديقة
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

الحديقة من الممكن أيضًا أن تحمل جزء من الصبار. سيكون من السهل جدا صيانة الحديقة الاستوائية المظهر.

8. البديل الرومانسي

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de حدائقنباتات و زهور
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

إذا كان لديك شجرة كبيرة في الشرفة أو الحديقة يمكنك إعداد أرجوحة صغيرة إلى جانبها مع الزهور الملونة لاستعادة طفولتك والاستمتاع بأجواء رومانسية.

9. مظلة قماش

TERRAZZO Torino, marta carraro marta carraro بلكونة أو شرفة
marta carraro

marta carraro
marta carraro
marta carraro

يمكنك وبتكلفة قليلة جدً استخدام قطعة من القماش لعمل مظلة مميزة فوق الحديقة الخاصة بك أو الشرفة، للاستمتاع بجلسة مثالية دون التعرض لأشاعة الشمس مباشرة.

10. أواني المرح

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de بلكونة أو شرفة
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

قد تكون مغلفة أواني الزهور بالطلاء الملون مع الأقمشة المزخرفة للحصول على أجواء مرحة ومبهجة للغاية، وهكذا تتحول حديقتك إلى جنة.

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