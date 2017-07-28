مطبخ الأحلام.. ستعشق كل ركن فيه

اليوم نأخذك في جولة داخل مطبخ خشبي غاية في الروعة والجمال، منظم جدًا ومرتب بعناية، ويحمل العديد من وحدات التخزين المتنوعة بين الأرفف والأدراج ودواليب وأسطح عمل رائعة، إلى جانب الحوض الذي تم اختياره من السيراميك الأبيض للمسة مختلفة تغير سطوة الأخشاب.. ودعونا نوضح أن المطابخ الخشبية سهلة التنظيف ورائعة في شكلها وأنيقة للغاية، ولكنها تحتاج إلى عناية وتنظيف مستمر حتى لا تتسخ أو تحمل روائح وأتربة تتسبب في تدمير المطبخ بعد فترة.
والاّن نعرض لك بعض الصور للمطبخ الخشبي الرائع الذي تم اختياره من قبل خبراء هوميفاي..
مطبخ خشبي بسحر اللمسة الطبيعية للأخشاب، فالخشب موضة لا تبطل ويمكنك مع القليل من الاهتمام والتنظيف أن تحصل دومًا على مظهر جميل ولامع.. وهذا ما يتوفر بالمطبخ الذي نعرضه اليوم.. حيث تم تقسيمة بطريقة مثالية ليحمل كل الأغراض.
استغل المصمم كل ركن في المطبخ لعمل أرفف ووحدات تخزين مميزة..
- في الركن الأيمن طاولة كبيرة تحمل أعلاها الأجهزة الكهربائية.
- وفي الواجهة منطقة العمل والحوض.
- وبالمنتصف طاولة المطبخ الكبيرة.
أحتوت الواجهة الأمامية للمطبخ على مجموعة مختلفة من وحدات التخزيين
أدراج بأحجام متفاوتة، وأرفف ودواليب مغلقة.. وطاولة كبيرة تحمل في منتصفها الحوض، وعلى الجوانب حملت الميكسر وبعض الزجاجات.. وأرفف سفلية مفتوحة للأدوات ذات الحجم الكبير.
تم تصميم الأدراج كبيرة وعميقة تحمل بداخلها منظم من المعدن لتنظيم الأطباق والفناجين وذلك بعد تجفيفهم من المياه حتى لا تتراكم نقاط الماء داخل الدراج وتسبب رائحة هفن وكمكمة في المكان، بالإضافة إلى المقابض المعدنية العريضة لسحب الأدراج بسهولة.
حوض السيراميك العميق باللون الأبيض الذي يتنسب الأجواء الخشبية، ولكنه يحتاج إلى التعامل بحرص حتى لا تتسبب في خدوش وكسور به، كما إنه يحمل فوقه صنبور معدني بسيط للغاية بمقبض مرن.
درج الأدوات مقسم إلى وحدات صغيرة تحمل المعالق والشوك وأدوات المطبخ الرفيعة مع مقابض معدنية عريضة أيضًا.
طاولة المطبخ عريضة وكبيرة تحمل العديد من الأدراج مقسمة إلى وحدات مختلفة لأكبر استفادة ممكنة من المساحة، أما سطحها فهو كبير لتوفير منطقة عمل رائعة، ويمكنك تلميعة بعد كل مرة للحفاظ على الخشب ونظافة المكان.
اتساع مساحة المطبخ سمحت بوجود ركن رائع لتناول الطعام أمام النوافذ المفتوحة للتهوية ولإطلالة رائعة على الخارج، وتتكون من منضدة خشبية كبيرة ومقاعد خشبية مع وسائد ناعمة للراحة.