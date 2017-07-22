6 نصائح لتزيين المطابخ الصغيرة بأقل تكلفة

المساحات الضيقة دائمًا ما تقف عقبة أمام الكثير لكن مع تصميمات خبراء هوميفاي هناك حل دائمًا لأي مشكلة تواجهك في منزلك، في هذا الموضوع سنقدم لك نصائح عملية وغير مكلفة لتزيين مطبخك الصغير، ليصبح في النهاية لديك مطبخ مُجهز بالكامل ومُرتب وفي غاية الأناقة.
في حالة أن لديك مطبخ بتفاصيل كلاسيكية يمكنك الاستعانة بخزانات حديثة فهي سهلة التنظيف، يمكنك إنشاء منطقة تخزين بالمطبخ بسيطة وفي نفس الوقت متوافقة مع الغرف، الخشب من أكثر المواد التي تتلائم مع النمط الكلاسيكي.
عندما يكون كل أثاث وأجهزة المطبخ بمحاذاة الجدار يوفر ذلك عليك الكثير من المساحة، كما نرى في هذا المطبخ أن طاولة العمل، الأجهزة، والخزانات، كل شيء اخذ موضعه بمحاذاة الجدار.
عندما تكون مساحة مطبخك محدودة ذلك لا يعني أبدًا أنك تتجه إلى نمط معين، هناك فكرة خاطئة شائعة أن المطابخ الصغيرة لابد وأن تكون على النمط الحديث، لا صحة لهذه الفكرة مطلقًا كل الخيارات كلها مفتوحة أمامك سواء كلاسيكي، ريفي، أو حديث.
إذا كان لديك مطبخ به باب لابد وأن تحرره منه حتى لا يضيق المساحة وجعله مفتوح على المساحة المحيطة به أفضل .
إذا كان لديك أرفف مفتوحة لابد أن تحافظ عليها نظيفة ومُرتبة دائمًا هي وكل الأسطح في المطبخ، ويمكنك تزيينها ببعض القطع الزخرفية المناسبة بشكل يليق بالديكور العام للمساحة.
سواء كانت مساحة مطبخك صغيرة او كبيرة لابد وأن تكون الإضاءة جيدة، ولابد أن يكون تركيز الإضاءة على أماكن معينة اكثر من باقي المساحة مثل أعلى الموقد ومنطقة تناول الطعام.
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