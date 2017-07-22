6 نصائح لتزيين المطابخ الصغيرة بأقل تكلفة

عندما تكون مساحة مطبخك محدودة ذلك لا يعني أبدًا أنك تتجه إلى نمط معين، هناك فكرة خاطئة شائعة أن المطابخ الصغيرة لابد وأن تكون على النمط الحديث، لا صحة لهذه الفكرة مطلقًا كل الخيارات كلها مفتوحة أمامك سواء كلاسيكي، ريفي، أو حديث.