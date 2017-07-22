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6 نصائح لتزيين المطابخ الصغيرة بأقل تكلفة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. مطبخ
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المساحات الضيقة دائمًا ما تقف عقبة أمام الكثير لكن مع تصميمات خبراء هوميفاي هناك حل دائمًا لأي مشكلة تواجهك في منزلك، في هذا الموضوع سنقدم لك نصائح عملية وغير مكلفة لتزيين مطبخك الصغير، ليصبح في النهاية لديك مطبخ مُجهز بالكامل ومُرتب وفي غاية الأناقة. 

الجمع بين الأنماط المختلفة

Cozinha Capoeiras - Florianópolis / SC, Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa مطبخ Brown
Ponta Cabeça – Arquitetura Criativa

Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa
Ponta Cabeça – Arquitetura Criativa
Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa

في حالة أن لديك مطبخ بتفاصيل كلاسيكية يمكنك الاستعانة بخزانات حديثة فهي سهلة التنظيف، يمكنك إنشاء منطقة تخزين بالمطبخ بسيطة وفي نفس الوقت متوافقة مع الغرف، الخشب من أكثر المواد التي تتلائم مع النمط الكلاسيكي. 

على طول الجدار

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. مطبخ
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

عندما يكون كل أثاث وأجهزة المطبخ بمحاذاة الجدار يوفر ذلك عليك الكثير من المساحة، كما نرى في هذا المطبخ أن طاولة العمل، الأجهزة، والخزانات، كل شيء اخذ موضعه بمحاذاة الجدار. 

لا تستبعد أي نمط تريده

Balayı Evi, Hoyran Wedre Country Houses Hoyran Wedre Country Houses مطبخ
Hoyran Wedre Country Houses

Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses

عندما تكون مساحة مطبخك محدودة ذلك لا يعني أبدًا أنك تتجه إلى نمط معين، هناك فكرة خاطئة شائعة أن المطابخ الصغيرة لابد وأن تكون على النمط الحديث، لا صحة لهذه الفكرة مطلقًا كل الخيارات كلها مفتوحة أمامك سواء كلاسيكي، ريفي، أو حديث.

ابقي على مطبخك مفتوح

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa مطبخ
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

إذا كان لديك مطبخ به باب لابد وأن تحرره منه حتى لا يضيق المساحة وجعله مفتوح على المساحة المحيطة به أفضل . 

حافظ على الأسطح مُرتبة

MODERN MUTFAKLAR, Luce mutfak&banyo Luce mutfak&banyo مطبخأواني المطبخ
Luce mutfak&amp;banyo

Luce mutfak&banyo
Luce mutfak&amp;banyo
Luce mutfak&banyo

إذا كان لديك أرفف مفتوحة لابد أن تحافظ عليها نظيفة ومُرتبة دائمًا هي وكل الأسطح في المطبخ، ويمكنك تزيينها ببعض القطع الزخرفية المناسبة بشكل يليق بالديكور العام للمساحة. 

الإضاءة الجيدة

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa مطبخ
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

سواء كانت مساحة مطبخك صغيرة او كبيرة لابد وأن تكون الإضاءة جيدة، ولابد أن يكون تركيز الإضاءة على أماكن معينة اكثر من باقي المساحة مثل أعلى الموقد ومنطقة تناول الطعام. 

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