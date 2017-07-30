استمتع بأجازة الصيف مع 6 أفكار مميزة

قد جاءت أجازة الصيف بعد طول انتظار، وحان وقت المرح والاستجمام ولكننا نقف حائرون أمام ما يمكن أن نفعله وكيف نستغل أوقاتنا بشكل سليم هل ستسافر بعيدا أو ترتاح قليلا من تعب عام مرهق، وهل لبيتك نصيب من اجازتك، اليوم معا سنكتشف 6 أفكار ميزة لتستمتع باجازة صيف رائعة مع بيتك، وفي اجواء مميزة وخاصة ..
حان وقت الاستجمام، ومن منا لا يحب الطعام ويجد سعادته فيه، يمكنك ان تسمتع باجمل المأكولات الصيفية في أجواء باردة ليلا مع كتابك المفضلل في شرفتك أو شاهد أجمل الأفلام في ركن التليفزيون في غرفة معيشتك ..
رحلة إلى شرفتك في وقت الصباح والهواء النقي البارد وقليلا من الرياضة، واستمتع باجواء نشيطة ومبهجة وبداية يوم مختلف، وداعا للكسل جهز شرفتك مع قليلا من الخصوصية لتستمتع بنشاطك الخاص ..
ما رأيك أن تأخذ جولة في منزلك في بداية الأجازة وقم بترتيبه من جديد، بل وأضف لها إعادة تخطيط مميز يُدخل على قلبك البهجة والفرح..
ما رأيك أن تصنع بنفسك حاويات زرع ومزهريات جميلة بأقل الامكانيات، واستثمر وقتك في تجميل بيتك ..
اصنع أرجوحة مثل هذه بكل سهولة واستمتع باسترخاء وهدوء مع الموسيقى المفضلة لك واقرا كتابا جميلا ولا تفكر في شئ، أجازتك هي عالمك الخاص ..
ما رأيك ان تُجدد بيتك بنفسك في وقت الأجازة، اعد طلاء المنزل بلون جديد وتجديد أثاث بيتك، بل واصنع أشياء فنية تزينه وتجعله أجمل، ها هي فرصتك لتنجز كل ما كنت تؤجله في تصميم بيتك..
وهذا المقال سيساعدك كثيرا .. بتكاليف بسيطة زين بيتك بأساليب الخبراء
وقت العصاري ونسيم الهواء البارد استمتع بحفل شواء فوق سطح منزلك او في شرفتك مع عائلتك والأأصدقاء، واقضي وقتا لطيفا جدا واصنع ذكريات جديدة ونتمنى لك أجازة سعيدة