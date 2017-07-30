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استمتع بأجازة الصيف مع 6 أفكار مميزة

آية منير آية منير
Кабинет писателя с большой лоджией, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN بلكونة أو شرفة Green
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قد جاءت أجازة الصيف بعد طول انتظار، وحان وقت المرح والاستجمام ولكننا نقف حائرون أمام ما يمكن أن نفعله وكيف نستغل أوقاتنا بشكل سليم هل ستسافر بعيدا أو ترتاح قليلا من تعب عام مرهق، وهل لبيتك نصيب من اجازتك، اليوم معا سنكتشف 6 أفكار ميزة لتستمتع باجازة صيف رائعة مع بيتك، وفي اجواء مميزة وخاصة ..

1. حان وقت الاستجمام ..

ChocoFondue para Lékué, Joan Rojeski Studio Joan Rojeski Studio مطبخأواني المطبخ
Joan Rojeski Studio

Joan Rojeski Studio
Joan Rojeski Studio
Joan Rojeski Studio

حان وقت الاستجمام، ومن منا لا يحب الطعام ويجد سعادته فيه، يمكنك ان تسمتع باجمل المأكولات الصيفية في أجواء باردة ليلا مع كتابك المفضلل في شرفتك أو شاهد أجمل الأفلام في ركن التليفزيون في غرفة معيشتك ..

2. قليلا من الرياضة ..

Кабинет писателя с большой лоджией, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN بلكونة أو شرفة Green
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

رحلة إلى شرفتك في وقت الصباح والهواء النقي البارد وقليلا من الرياضة، واستمتع باجواء نشيطة ومبهجة وبداية يوم مختلف، وداعا للكسل جهز شرفتك مع قليلا من الخصوصية لتستمتع بنشاطك الخاص ..

3. ترتيب المنزل ..

homify شبابيك و أبوابستائر
homify

homify
homify
homify

ما رأيك أن تأخذ جولة في منزلك في بداية الأجازة وقم بترتيبه من جديد، بل وأضف لها إعادة تخطيط مميز يُدخل على قلبك البهجة والفرح..

3. اصنع بنفسك ..

HUERTO URBANO 45/90, Mono Studio Mono Studio حدائقأُصص النباتات والفازات
Mono Studio

Mono Studio
Mono Studio
Mono Studio

ما رأيك أن تصنع بنفسك حاويات زرع ومزهريات جميلة بأقل الامكانيات، واستثمر وقتك في تجميل بيتك ..

4. نباتات جميلة ..

Zinc Metal Bucket Lilac Coast حدائقأُصص النباتات والفازات
Lilac Coast

Zinc Metal Bucket

Lilac Coast
Lilac Coast
Lilac Coast

4. أرجوحة رائعة وكتاب مفضل..

Iguana Ocean Cotton Hanging Chair Emilyhannah Ltd بلكونات وشرفاتأثاث
Emilyhannah Ltd

Iguana Ocean Cotton Hanging Chair

Emilyhannah Ltd
Emilyhannah Ltd
Emilyhannah Ltd

اصنع أرجوحة مثل هذه بكل سهولة واستمتع باسترخاء وهدوء مع الموسيقى المفضلة لك واقرا كتابا جميلا ولا تفكر في شئ، أجازتك هي عالمك الخاص ..

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5. جدد بيتك ..

Upholstered headboard details Mille Couleurs London غرفة نومأسرة نوم upholstered panels,padded panels,headboard,wall upholstery
Mille Couleurs London

Upholstered headboard details

Mille Couleurs London
Mille Couleurs London
Mille Couleurs London

ما رأيك ان تُجدد بيتك بنفسك في وقت الأجازة، اعد طلاء المنزل بلون جديد وتجديد أثاث بيتك، بل واصنع أشياء فنية تزينه وتجعله أجمل، ها هي فرصتك لتنجز كل ما كنت تؤجله في تصميم بيتك..

وهذا المقال سيساعدك كثيرا .. بتكاليف بسيطة زين بيتك بأساليب الخبراء

6. حفل شواء وقت العصاري ..

Outdoor Kitchen Design Outdoors Limited حديقة
Design Outdoors Limited

Outdoor Kitchen

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

وقت العصاري ونسيم الهواء البارد استمتع بحفل شواء فوق سطح منزلك او في شرفتك مع عائلتك والأأصدقاء، واقضي وقتا لطيفا جدا واصنع ذكريات جديدة ونتمنى لك أجازة سعيدة 

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