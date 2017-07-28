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20 حوض صغير بسيط التصميم

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
homify حمام
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الحمام هو بيت الراحة في منزلك، وحوض الوجه هو أول ما يلفت الانتباه في حمامك، وتصميمه المميز يعطي طابع مختلف عن بقية الحمام، واختيار التصميم يتوقف على حجم حمامك وما يناسب الألوان بالإضافة إلى الأزواق الشخصية لكل فرد، ولذلك يعرض لك هوميفاي اليوم في هذا المقال مجموعة نماذج مختلفة لـ حوض الوجه الصغير الذي يمكنك استخدامه في حمام مساحته محدودة.. بالإضافة إلى ذلك فإنه يعطي لمسة مختلفة لـ الحمام، وهذه المجموعة من اختيار الخبراء يمكنها أن تغير شكل حمامك بالفعل، اختر منها ما يناسبك.

1. ثنائي رائع من السيراميك الأبيض

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2. يشبه القمع مع صنبور صغير

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Магазин сантехники Aqua24.ru

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3. تصميم مثلث بسيط يناسب حمامك الصغير

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Магазин сантехники Aqua24.ru

Магазин сантехники Aqua24.ru
Магазин сантехники Aqua24.ru
Магазин сантехники Aqua24.ru

4. الزيتوني مع المقابض الذهبية وأدراج للتخزين

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5. المعدن أسلوب جديد ولامع للحمام

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Магазин сантехники Aqua24.ru

Магазин сантехники Aqua24.ru
Магазин сантехники Aqua24.ru
Магазин сантехники Aqua24.ru

6. هيكل مختلف يستند على ألواح خشبية

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Магазин сантехники Aqua24.ru

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Магазин сантехники Aqua24.ru

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7. صنبور جانبي مع مصفاه معدنية بسيطة

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Магазин сантехники Aqua24.ru

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Магазин сантехники Aqua24.ru

8. تصميم كلاسيك بصنابير ذهبية كلاسكية

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Магазин сантехники Aqua24.ru

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9. على شكل أطباق عميقة فوق سطح خشبي بسيط

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10. تصميم مودرن !

Раковины в ванную комнату, Магазин сантехники Aqua24.ru Магазин сантехники Aqua24.ru حماممغاسل بورسلان White
Магазин сантехники Aqua24.ru

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Магазин сантехники Aqua24.ru
Магазин сантехники Aqua24.ru

11. حوض أسود على حامل شبكي متين

Раковины в ванную комнату, Магазин сантехники Aqua24.ru Магазин сантехники Aqua24.ru حماممغاسل بورسلان Black
Магазин сантехники Aqua24.ru

Магазин сантехники Aqua24.ru
Магазин сантехники Aqua24.ru
Магазин сантехники Aqua24.ru

12. حوض مسطح مع صنبور معدني حديث

Зеркальные шкафы для ванной комнаты, Магазин сантехники Aqua24.ru Магазин сантехники Aqua24.ru حماممرايا زجاج Multicolored
Магазин сантехники Aqua24.ru

Магазин сантехники Aqua24.ru
Магазин сантехники Aqua24.ru
Магазин сантехники Aqua24.ru

13. الوردي مع صناديق تخزينية كبيرة

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Магазин сантехники Aqua24.ru

Магазин сантехники Aqua24.ru
Магазин сантехники Aqua24.ru
Магазин сантехники Aqua24.ru

14. تصميم عملي مع وحدات تخزين مختلفة

Функциональная тумба с раковиной, Магазин сантехники Aqua24.ru Магазин сантехники Aqua24.ru حماممقاعد ألواح خشب مضغوط Yellow
Магазин сантехники Aqua24.ru

Магазин сантехники Aqua24.ru
Магазин сантехники Aqua24.ru
Магазин сантехники Aqua24.ru

15. حجم صغير يناسب أي مكان مع وحدات التخزين

homify حمام
homify

homify
homify
homify

16. حوض مسطح والصنبور خارجي

Ein Bad mit Individuellem Design München Waldperlach, Cella GmbH Cella GmbH حمام بلاط
Cella GmbH

Cella GmbH
Cella GmbH
Cella GmbH

17. التصميم المميز للصنبور يعطي أناقة خاصة

3 hole basin set Planet homify حمام
homify

3 hole basin set Planet

homify
homify
homify

18. الأزرق الزهري لحمام شبابي رائع

3 hole basin set Lagune homify حمام
homify

3 hole basin set Lagune

homify
homify
homify

19. حوامل معدنية متينة مع رف زجاجي بسيط

Basin stand HORUS حمام
HORUS

Basin stand

HORUS
HORUS
HORUS

20. بسيط للغاية والجدران خلفه تخلق أجواء مميزة

3 hole basin set Pétale homify حمام
homify

3 hole basin set Pétale

homify
homify
homify

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