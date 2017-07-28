20 حوض صغير بسيط التصميم

الحمام هو بيت الراحة في منزلك، وحوض الوجه هو أول ما يلفت الانتباه في حمامك، وتصميمه المميز يعطي طابع مختلف عن بقية الحمام، واختيار التصميم يتوقف على حجم حمامك وما يناسب الألوان بالإضافة إلى الأزواق الشخصية لكل فرد، ولذلك يعرض لك هوميفاي اليوم في هذا المقال مجموعة نماذج مختلفة لـ حوض الوجه الصغير الذي يمكنك استخدامه في حمام مساحته محدودة.. بالإضافة إلى ذلك فإنه يعطي لمسة مختلفة لـ الحمام، وهذه المجموعة من اختيار الخبراء يمكنها أن تغير شكل حمامك بالفعل، اختر منها ما يناسبك.