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10 أفكار لأخر صيحة في غرف معيشة 2017

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
homify غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات قماش Green
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نعلم أن هناك من يبحث دائمًا على كل ما هو جديد وأخر صيحة لذا جمعنا في هذا الموضوع أحدث أفكار للحصول على  غرف معيشة 2017 من تصميم خبراء هوميفاي، غرف مريحة وعملية للغاية، على استعداد لبداية رحلتنا؟.  

1- لمسات على الجدران

Mieszkanie / Żoliborz, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz غرفة المعيشة
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

2017 هو عام تعزيز استخدام الكسوات الفنية على الجدران، لوحات زخرفية، ورق الحائط، والعناصر الزخرفية الاخري، لتصبح الجدران جذابة بصريًا وقيّمة. 

2- الجلسات

Casa MC - Relooking, Architrek Architrek غرفة المعيشة
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

أولئك الذين يحبون الاتساق داخل الغرفة استنادًا على أسس التناغم والشكل من خلال تحريك بعض العناصر، من خلال وضع بعض الآرائك والكراسي العصرية بجانب أريكة كلاسيكية ستجعل الجو العام في غرفة المعيشة حديث وعصري مع لمسة من الإبداع.    

3- لمسة خضراء

homify غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات قماش Green
homify

homify
homify
homify

من أحدث صيحات الألوان في عام 2017 هو اللون الأخضر، إدخال لمسة خضراء في غرفة المعيشة لجعلها واحة للاسترخاء عصرية جدًا. 

4- تنظيم الجدار

Molto più che librerie, Mobilificio Marchese Mobilificio Marchese غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Mobilificio Marchese

Mobilificio Marchese
Mobilificio Marchese
Mobilificio Marchese

وضع مجموعة من الأرفف الأفقية والرأسية على جدار في غرفة المعيشة يدعمها لعدة سنوات أن تبقى مُنظمة ، وتوفر لك مساحة رائعة لتخزين أشياء مختلفة وتتجنب  انتشارالفوضى في المساحة.

5- أضواء مُعلقة

1 Light Lighthouse Style Industrial Ceiling Pendant Copper Litecraft غرفة المعيشةإضاءة نحاس/برونز Litecraft,lighting,copper,industrial lighting,lighthouse style,ceiling pendant,drop lighting,rose quartz,modern lighting,light fittings,kitchen lighting,bedroom lighting
Litecraft

1 Light Lighthouse Style Industrial Ceiling Pendant Copper

Litecraft
Litecraft
Litecraft

عامل مهم آخر في تأثيث غرفة معيشتك وهو الإضاءة، وإضاءة الليد مع أنظمة الإضاءة الخلفية من أحدث الأتجاهات هذا العام، والمصابيح المُعلقة المسلطة على نقاط معينة تحديدًا هي الأحدث هذا العام، مثل جانب الأريكة وكرسي القراءة، هذا النمط الصناعي للديكور سيجعل التصميم الداخلي لمنزلك رائع.    

6- عناصر رجعية

Gloucester Road Penthouse Bhavin Taylor Design غرفة المعيشة living room,sideboard,wallpaper,table lamp,midcentury,armchair,coffee table,pineapple print,curtains,grey,yellow,walnut flooring
Bhavin Taylor Design

Gloucester Road Penthouse

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

لتأثيث غرفة معيشة حديثة لا ينفي ذلك أن نستخدم بعض العناصر الرجعية مثل المفروشات، التشطبيات المعدنية المطلية بالنحاس، أو أثاث عتيق، بالتناوب مع اللمسات الحديثة سيجعل ذلك غرفتك ثرية جدًا ومعاصرة. 

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7- مزيج المنسوجات

Eaton Mews North - Living Room Roselind Wilson Design غرفة المعيشة living room,sofa,desk,cushions,coffee table
Roselind Wilson Design

Eaton Mews North – Living Room

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

المنسوجات مثل الوسائد والمفارش لا غنى عنها في غرف المعيشة الحديثة لتزيينها لأنها تعطي طابع من الرومانسية والراحة لها، يمكنك الاختيار مابين ألوانها المختلفة ونقوشها حسب ألوان الآرائك والديكور العام لغرفتك. 

8- المواد الطبيعية والنباتات

Residência Maranhão, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design غرفة المعيشة
Mauricio Arruda Design

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

من أبرز الإتجاهات في الديكور هذا العام هو استخدام المواد الطبيعية مثل الطاولات والأثاث الخشبي، بالإضافة إلى النباتات والزهور التي تعطي نضارة وحيوية للمساحة.  

9- إعادة التدوير

Ice Cold Pixers غرفة المعيشة Blue ice,wall mural,antarctica,winter,cold,cold colours,wallpaper
Pixers

Ice Cold

Pixers
Pixers
Pixers

في الحياة الحديثة إعادة تدوير الأشياء القديمة لدينا أمر يخلق لنا جزء إبداعي في منزلنا وستعطيك مظهر أنيق لكافة المساحة. 

10- الأولوية للأثاث المتعدد الوظائف

Appartement à Paris, Meero Meero مكتب عمل أو دراسة
Meero

Meero
Meero
Meero

مما لاشك فيه أن الأثاث متعدد الوظائف يوفر علينا مساحة وتكاليف كثيرة لأنه يقوم باكثر من وظيفة في وقت واحد، وبالطبع لا يمكننا إغفال الجانب الجمالي، يجب اختيار الأثاث طبقًا لحجم الوظائف وشكلها الجمالي. 

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