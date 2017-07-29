10 أفكار لأخر صيحة في غرف معيشة 2017

2017 هو عام تعزيز استخدام الكسوات الفنية على الجدران، لوحات زخرفية، ورق الحائط، والعناصر الزخرفية الاخري، لتصبح الجدران جذابة بصريًا وقيّمة.
أولئك الذين يحبون الاتساق داخل الغرفة استنادًا على أسس التناغم والشكل من خلال تحريك بعض العناصر، من خلال وضع بعض الآرائك والكراسي العصرية بجانب أريكة كلاسيكية ستجعل الجو العام في غرفة المعيشة حديث وعصري مع لمسة من الإبداع.
من أحدث صيحات الألوان في عام 2017 هو اللون الأخضر، إدخال لمسة خضراء في غرفة المعيشة لجعلها واحة للاسترخاء عصرية جدًا.
وضع مجموعة من الأرفف الأفقية والرأسية على جدار في غرفة المعيشة يدعمها لعدة سنوات أن تبقى مُنظمة ، وتوفر لك مساحة رائعة لتخزين أشياء مختلفة وتتجنب انتشارالفوضى في المساحة.
عامل مهم آخر في تأثيث غرفة معيشتك وهو الإضاءة، وإضاءة الليد مع أنظمة الإضاءة الخلفية من أحدث الأتجاهات هذا العام، والمصابيح المُعلقة المسلطة على نقاط معينة تحديدًا هي الأحدث هذا العام، مثل جانب الأريكة وكرسي القراءة، هذا النمط الصناعي للديكور سيجعل التصميم الداخلي لمنزلك رائع.
لتأثيث غرفة معيشة حديثة لا ينفي ذلك أن نستخدم بعض العناصر الرجعية مثل المفروشات، التشطبيات المعدنية المطلية بالنحاس، أو أثاث عتيق، بالتناوب مع اللمسات الحديثة سيجعل ذلك غرفتك ثرية جدًا ومعاصرة.
المنسوجات مثل الوسائد والمفارش لا غنى عنها في غرف المعيشة الحديثة لتزيينها لأنها تعطي طابع من الرومانسية والراحة لها، يمكنك الاختيار مابين ألوانها المختلفة ونقوشها حسب ألوان الآرائك والديكور العام لغرفتك.
من أبرز الإتجاهات في الديكور هذا العام هو استخدام المواد الطبيعية مثل الطاولات والأثاث الخشبي، بالإضافة إلى النباتات والزهور التي تعطي نضارة وحيوية للمساحة.
في الحياة الحديثة إعادة تدوير الأشياء القديمة لدينا أمر يخلق لنا جزء إبداعي في منزلنا وستعطيك مظهر أنيق لكافة المساحة.
مما لاشك فيه أن الأثاث متعدد الوظائف يوفر علينا مساحة وتكاليف كثيرة لأنه يقوم باكثر من وظيفة في وقت واحد، وبالطبع لا يمكننا إغفال الجانب الجمالي، يجب اختيار الأثاث طبقًا لحجم الوظائف وشكلها الجمالي.
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