14 حيل ستوفر وقتك وستجعل عملية التنظيف أسهل

أن تعيش في منزل وبيئة نظيفة طوال الوقت ليس بالأمر السهل -- ربما في حالة إذا كان لديك خادمين يقومون بتنظيف كل شئ يومياً. أما إذا كنت مثل غالبيتنا فإنك تعاني من الأتربة المتراكمة والزيوت والشحوم الملتصقة بالأسطح والوقت الكبير الذي يضيع يومياً في التنظيف كل عناصر البيت من صحون، أسطح وغيره.
هناك بعض الحيل التي إذا اتبعتها فإنك ستوفر الوقت المبذول والضائع في التنظيف يومياً، فعندما نتحدث عن توفير الوقت فيمكنك استخدام المنتجات المناسبة أو الطرق المناسبة. ولذلك فقد جئنا لكم اليوم ببعض من الطرق المختلفة لتوفير الوقت الضائع في التنظيف اليومي إلى النصف.
إذا كانت لديك بقع صعبة في الميكروويف يمكنك وضع إناء من الماء وعصير الليمون وتشغيل الميكروويف على 5 دقائق ثم تركه لمدة 5 دقائق أخرى بعد توقفه وستجد بعدها أن تنظيف الميكروويف سهل وبسيط بمجرد مسحه ستزال كل البقع فوراً
وتركها لبعض الوقت أثناء تناول الطعام لتكون عملية تنظيف الأواني سهلة بعد الإنتهاء من الأكل وفي وقت غسل الصحون
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قم بوضع كل ما ليس له مكان في غرفة الإستقبال في السلة مع إلقاء كل القمامة المتناثرة في الغرفة ومسح الأسطح في من أثر الأتربة أو الاستخدام المتكرر.
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