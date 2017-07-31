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14 حيل ستوفر وقتك وستجعل عملية التنظيف أسهل

Marwa Hasan Marwa Hasan
Skandinavisch Wohnen, Homemate GmbH Homemate GmbH غرفة المعيشة Grey
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أن تعيش في منزل وبيئة نظيفة طوال الوقت ليس بالأمر السهل -- ربما في حالة إذا كان لديك خادمين يقومون بتنظيف كل شئ يومياً. أما إذا كنت مثل غالبيتنا فإنك تعاني من الأتربة المتراكمة والزيوت والشحوم الملتصقة بالأسطح والوقت الكبير الذي يضيع يومياً في التنظيف كل عناصر البيت من صحون، أسطح وغيره. 

هناك بعض الحيل التي إذا اتبعتها فإنك ستوفر الوقت المبذول والضائع في التنظيف يومياً، فعندما نتحدث عن توفير الوقت فيمكنك استخدام المنتجات المناسبة أو الطرق المناسبة. ولذلك فقد جئنا لكم اليوم ببعض من الطرق المختلفة لتوفير الوقت الضائع في التنظيف اليومي إلى النصف.

1. بقع صعبة في الميكروويف

homify المنزلأدوات منزلية كبيرة
homify

homify
homify
homify

إذا كانت لديك بقع صعبة في الميكروويف يمكنك وضع إناء من الماء وعصير الليمون وتشغيل الميكروويف على 5 دقائق ثم تركه لمدة 5 دقائق أخرى بعد توقفه وستجد بعدها أن تنظيف الميكروويف سهل وبسيط بمجرد مسحه ستزال كل البقع فوراً

2.بوضع نقاط بسيطة من زيت الطعام على فوطة التنظيف، ستتمكن من مسح الأتربة أولاً قبل تنظيف الأسطح. بعد ذلك قم بتنظيفها بالماء والصابون لتجنب خلط الأتربة بالمياة وتوزيع الطين في أرجاء الأسطح

Wimbledon, LEIVARS LEIVARS مطبخ
LEIVARS

Wimbledon

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

3. قم باستخدام خليط كربونات الصوديوم وصابون الصحون على بقع الدهون الصعبة مع تكرار العملية أكثر من مرة حتى تتخلص منها تماماً

prodotti, KitchenAid KitchenAid مطبخالأجهزة الكهربائية
KitchenAid

prodotti

KitchenAid
KitchenAid
KitchenAid

4.​بدلاً من دعك حوامل البوتجاز اتركها منقوعة في مياة دافئة مع صابون الصحون أو قم باستخدام الأمونيا للتخلص من الدهون العالقة

Küche Tombak Eiche Stahl , Wiedemann Werkstätten Wiedemann Werkstätten مطبخألواح المطبخ صالة مناسبات
Wiedemann Werkstätten

Wiedemann Werkstätten
Wiedemann Werkstätten
Wiedemann Werkstätten

5.يمكنك استخدام الخل يومياً لتنظيف سطح البوتجاز والذي يتخلص من كل الدهون والأوساخ ويجنبك دعك البقع الصعبة فيما بعد

homify مطبخألواح المطبخ
homify

homify
homify
homify

6.لا تترك البقع حتى تجف، فقم بنقع الأواني ذات البقع الصعبة باستخدام مياة مغلية وصابون الصحون بعد الإنتهاء من الطبخ

homify
homify

homify
homify
homify

وتركها لبعض الوقت أثناء تناول الطعام لتكون عملية تنظيف الأواني سهلة بعد الإنتهاء من الأكل وفي وقت غسل الصحون

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7.لتنظيف أي اسطح إحرص على ترك المحلول أو المنظف لبعض الوقت ليعمل ويتفاعل مع البقع وتكون عملية التنظيف أسهل

Cape Town, Natalie Bulwer Interiors Natalie Bulwer Interiors حمام White
Natalie Bulwer Interiors

Natalie Bulwer Interiors
Natalie Bulwer Interiors
Natalie Bulwer Interiors

8.قم باستخدام WD-40 للتخلص من البقع الصعبة على الدواليب أو الأرضيات

homify
homify

homify
homify
homify

9.امسح الحوائط المحيطة بالدوش بعد كل استخدام مع الحرص على تهوية الحمام للتخلص من أية رطوبة قد تتسبب في تكوين البقع أو العفونة والتي يصعب تنظيفها فيما بعد

Shower Head Detail Absolute Project Management حمام
Absolute Project Management

Shower Head Detail

Absolute Project Management
Absolute Project Management
Absolute Project Management

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10.لترتيب غرفة الإستقبال بشكل سريع، لا يزيد عن 10 دقائق قبل وصول الضيوف قم بإحضار سلة غسيل، فوطة تنظيف وكيس للقمامة

Skandinavisch Wohnen, Homemate GmbH Homemate GmbH غرفة المعيشة Grey
Homemate GmbH

Homemate GmbH
Homemate GmbH
Homemate GmbH

قم بوضع كل ما ليس له مكان في غرفة الإستقبال في السلة مع إلقاء كل القمامة المتناثرة في الغرفة ومسح الأسطح في من أثر الأتربة أو الاستخدام المتكرر.

11.بوجهه عام، إحرص على التنظيف من جهة اليسار لليمين لتجنب نسيان أية بقع أو مساحات بدون تنظيف

Fancy Wood Pixers مطبخ wall mural,wallpaper,wood,texture,nature,vintage
Pixers

Fancy Wood

Pixers
Pixers
Pixers

12.أيضاً من المهم التنظيف من أعلى لاسفل حتى لا تعيد تنظيف الأسطح السفلية مرة أخرى إذا انتشرت الأتربة بعد تنظيف النجف أو الأرفف العالية

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração بلكونة أو شرفة
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

13.قم بخلع الحذاء عند الدخول من الباب للحصول على بيت أكثر صحة ونظافة

Products, Maze Interior Maze Interior المنزلمخزن
Maze Interior

Products

Maze Interior
Maze Interior
Maze Interior

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14.فإحرص على وضع سجادة على المدخل لمسح الحذاء مع الحرص على وجود جزامة قريبة من الباب حتى لا تسبب ازدحام في صالة المدخل

A House On The River Emma & Eve Interior Design Ltd البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd

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Emma & Eve Interior Design Ltd
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd
Emma & Eve Interior Design Ltd
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