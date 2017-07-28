16 وحدة إضاءة غير مكلفة لبيتك

كمليات منزلك تعطي له سحر واناقة خاصة، ووحدات الإضاءة وخاصة الجانبية - الأباجورات - تعطي لمسات ساحرة ومميزة في بيتك، وتمتزج مع الأثاث وتعطيه تميز وتألق وفي الليل يمكنك الحصول على إضاءة خافتة وأجواء رومانسية هادئة.. واختيار الإضاءة المناسبة يتطلب منك معرفة ما يناسب منزلك، وفي أي غرفة ستضعها، وحجم الإضاءة التي تريدها أيضًا.. ولأن هوميفاي يسعى لتقديم كل ما يحتاجه المنزل ويناسب زوقك، فإن هذا المقال يقدم لك 16 نموذج لوحدات الإضاءة المختلفة التي تضيء منزلك بإضاءة خافتة وأجواء هادئة.