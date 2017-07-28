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16 وحدة إضاءة غير مكلفة لبيتك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
May Collection 2017, Loaf Loaf غرفة المعيشةإضاءة Black
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كمليات منزلك تعطي له سحر واناقة خاصة، ووحدات الإضاءة وخاصة الجانبية - الأباجورات - تعطي لمسات ساحرة ومميزة في بيتك، وتمتزج مع الأثاث وتعطيه تميز وتألق وفي الليل يمكنك الحصول على إضاءة خافتة وأجواء رومانسية هادئة.. واختيار الإضاءة المناسبة يتطلب منك معرفة ما يناسب منزلك، وفي أي غرفة ستضعها، وحجم الإضاءة التي تريدها أيضًا.. ولأن هوميفاي يسعى لتقديم كل ما يحتاجه المنزل ويناسب زوقك، فإن هذا المقال يقدم لك 16 نموذج لوحدات الإضاءة المختلفة التي تضيء منزلك بإضاءة خافتة وأجواء هادئة.

1. رأس قماشية وبلورة زجاج

Mini Bessy Loaf غرفة المعيشةإضاءة lamp,new,glass
Loaf

Mini Bessy

Loaf
Loaf
Loaf

2. تصميم نحاسي كلاسيكي

Clever Gaston lamp homify مكاتب العمل والدراسةإضاءة lamp,pens,brass,new
homify

Clever Gaston lamp

homify
homify
homify

3. بسيط لإضاءة ليلية خافتة

Head Jog in vintage-y brass Loaf غرفة نومإضاءة wall light,brass,new,linen
Loaf

Head Jog in vintage-y brass

Loaf
Loaf
Loaf

4. وحدتين متماثلتين بأحجام مختلفة

Hugger headboard Loaf غرفة نومأسرة نوم headboard,bed,new,fabric,blue
Loaf

Hugger headboard

Loaf
Loaf
Loaf

5. أنيقة ومرنة للتحريك

Little Jackpot desk lamp Loaf غرفة المعيشةإضاءة Black new,lighting,black,matte,brass
Loaf

Little Jackpot desk lamp

Loaf
Loaf
Loaf

6. صغير يتدلى من السقف

Gaston pendant light in white homify غرفة السفرةإضاءة pendant light,light,hanging light,classic,brass
homify

Gaston pendant light in white

homify
homify
homify

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7. كؤوس زجاجية شفافة معلقة بسلاسل من حديد

Cowbell pendant light Loaf مطبخإضاءة glass,pendant,lighting,new,dining,hanging,kitchen,living room
Loaf

Cowbell pendant light

Loaf
Loaf
Loaf

8. تصميم عملي يحمل رف صغير

Shelfie floor lamp homify غرفة المعيشةإضاءة floor lamp,shelf,multipurpose,multifunctional
homify

Shelfie floor lamp

homify
homify
homify

9. هيكل قماشي يستند على قاعدة معدنية طويلة

Slam Dunk floor lamp in Brass Loaf غرفة المعيشةإضاءة new,lamp,brass,shade,floor lamp
Loaf

Slam Dunk floor lamp in Brass

Loaf
Loaf
Loaf

10. تصميم جانبي للسرير على الحائط

Young Gun wall light Loaf غرفة نومإضاءة new,wall light,brass,shade
Loaf

Young Gun wall light

Loaf
Loaf
Loaf

11. وحدة إضاءة بمظلة معدنية تتدلى ببساطة

Spangle pendant lamp Loaf مطبخإضاءة pendant lamp,hanging light,bronze
Loaf

Spangle pendant lamp

Loaf
Loaf
Loaf

12. تصميم مرن بجانب يمكنك تحريك الرأس بسهولة

Wood and Glass Wardrobe Casa Più Arredamenti wood glass wardrobe
Casa Più Arredamenti

Wood and Glass Wardrobe

Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti

13. بلورات مفرغة من الخوص

Ti Light, kimik design kimik design بلكونات وشرفاتإضاءة
kimik design

kimik design
kimik design
kimik design

14. حزمة ضوئية بسيطة معلقة بالخيوط

Decorative filament light bulbs William and Watson منازل
William and Watson

Decorative filament light bulbs

William and Watson
William and Watson
William and Watson

15. لمبة بطعم الأخشاب

Star Light Shade homify سلالم وأروقة إضاءة
homify

Star Light Shade

homify
homify
homify

16. بلورة ساحرة مفرغة بالنجوم

Ceramic Globe Light rigby & mac غرفة نومإضاءة سيراميك White ceramic,lighting,globe
rigby &amp; mac

Ceramic Globe Light

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

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