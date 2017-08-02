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الرفوف عنصر تجميلي وعملي.. تعرف على أشكاله المختلفة

shereen gouda shereen gouda
Casa Cedofeita, Floret Arquitectura Floret Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
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ديكورات الحائط لها افكار وخيارات لا حصر لها، وتتجدد الصيحات كل عام بتصميمات مبتكرة حديثة، ولكن في ظل الاسعار المرتفعة في الاونة الاخيرة نجد ان الخيارات انحصرت في تصميمات قليلة لا يوجد فيها اختيارات، لذا وجب ان يتدخل الفكر المبتكر لاتاحت بعض الحلول المختلفة، ومن ضمن العناصر التي تتيح مجال واسع للإبداع هو الرفوف، فلها استخدامات واشكال متعددة ولا تكلف الكثير، لنتعرف على بعض هذه التصاميم المبتكرة.

جدارية من الإطارات

Sathyamoorthy & Co - Chennai, Studio Madras Architects Studio Madras Architects مكاتب العمل والمحال التجارية
Studio Madras Architects

Studio Madras Architects
Studio Madras Architects
Studio Madras Architects

من الأشكال المختلفة التي يتيحها اختيار الرفوف هو الإطارات بأبعادها المختلفة، فنلاحظ في مثل هذا التصميم الأنيق أن ما كان يعد إضافة تقليدية تحول إلى جدارية مميزة للغاية تلفت الأنظار وتعطي بعد عصري إلى الفراغ. السر في تحقيق هذه النتيجة هو أن اختيار الخلفية كان بلون وخامة متباينة مع الرفوف، وهو أيضاً اتجاه ذكي للغاية لا يحتاج إلى تكاليف كبيرة.

رفوف لديكور مميز

Desks and shelves, Egg Designs CC Egg Designs CC غرفة المعيشةرفوف حديد Amber/Gold
Egg Designs CC

Egg Designs CC
Egg Designs CC
Egg Designs CC

من الممكن أن يتحول الرف إلى عنصر جذاب وأنيق إن قمت بإضافة بعض اللمسات البسيطة مثل هذا التصميم، وهي بالتاكيد إضافة لن تكلف الكثير، وتضمن لك رونق مميز وبعد جمالي في الرفوف التقليدية، لذا لا تبخل على نفسك وقم باتخاذ هذه الخطوة لكي تمتلك حائط مميز للغاية بأقل التكاليف.

وظيفة مزدوجة

Bonnie Wall Shelf Loaf غرفة المعيشةرفوف
Loaf

Bonnie Wall Shelf

Loaf
Loaf
Loaf

نستخدم الرفوف إما لوضع الزينة أو في الاستخدامات الوظيفية مثل تخزين المعدات اليومية من كتب وأدوات مختلفة، ولكن هل تعلم أن الرف من الممكن أن يتحول إلى عنصر ذو وظيفة مزدوجة؟ هذا التصميم هو خير برهان، فقد تحول الرف البسيط إلى عنصر ممتد يمكن تعليق عليه أغراض مختلفة.

شكل هندسي

Bathroom shelf - Ruche small cardboard shelving unit chrome finish Ruche shelving unit حمامرفوف ورق Metallic/Silver bathroom shelf,bathroom storage,wall shelf,wall storage
Ruche shelving unit

Bathroom shelf – Ruche small cardboard shelving unit chrome finish

Ruche shelving unit
Ruche shelving unit
Ruche shelving unit

تداخل الرفوف بأسلوب عصري لكي يكون شكل هندسي مبتكر هو أحد اتجاهات المصممين المحترفين لتحويل الجدار إلى بطل الغرفة بخطوة بسيطة، ولا يجب التقيد بشكل محدد، بل قم بالإبداع والإبتكار حتى تصل إلى ما يرضيك ويعكس شخصيتك.

رفوف معاد تدويرها

upcycling & objets trouves, christian hacker fotodesign christian hacker fotodesign مطبخمخزن خشب معالج Brown
christian hacker fotodesign

christian hacker fotodesign
christian hacker fotodesign
christian hacker fotodesign

تدوير الخامات والعناصر المختلفة أصبحت من الصيحات العالمية التي أثبتت جدارتها في عالم الديكور، فهي من المشاريع التي تجعل المنزل صديق للبيئة مع إضافة تميز للتصميم لا يمكن نكرانه، ذلك ومع ميزة أن هذه الأفكار توفر الكثير من المبالغ. الصناديق الخشبية من العناصر التي يسهل تحويلها إلى عدة أشكال تستخدم في المنزل والديكور، وأحد أبرز هذه الأشكال هو استخدامها كرفوف.

مكتبة من الرفوف

Study Shelves Inside Studio Ltd غرفة الملابس | Homify
Inside Studio Ltd

Study Shelves

Inside Studio Ltd
Inside Studio Ltd
Inside Studio Ltd

المكتبة هنا تعكس ذوق حداثي فاخر ومميز، وتكمن فخامته في الخامة الراقية، أما الحداثة بسرها عدم الحفاظ على السيمترية المطلقة مع الباسطة في التفاصيل.

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الهيكل الحديدي

Glass shelving unit Railing London Ltd غرفة المعيشة Steel unit with glass shelves.
Railing London Ltd

Glass shelving unit

Railing London Ltd
Railing London Ltd
Railing London Ltd

من قال أن الرفوف يجب أن تكون خشبية؟ بل من الممكن أن يكون التصميم يجمع بين الرفوف الزجاجية والهيكل الحديدي القوي، وهذا الدمج يتيح مجال واسع لتشكيل التصميم بأسلوب مميز.

تجميل السلم البسيط

Casa Cedofeita, Floret Arquitectura Floret Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Floret Arquitectura

Floret Arquitectura
Floret Arquitectura
Floret Arquitectura

المصمم ابتدع هنا وسيلة مبتكرة لتزيين السلم التبسيطي حين أضاف بعض الرفوف البسيطة لكي يصبح الجدار الممل آخر مبهر وقمة في التميز.

وظيفة ذكية

homify مطبخأواني المطبخ خشب معالج White
homify

homify
homify
homify

عصفورين بحجر

Caversham wall hung vanity unit Heritage Bathrooms حمام Caversham,Wall hung vanity,Vanity unit
Heritage Bathrooms

Caversham wall hung vanity unit

Heritage Bathrooms
Heritage Bathrooms
Heritage Bathrooms

الكسوات المختلفة دائماً ما تضيف أناقة إلى الفراغ، ولكن هل تدرك أن من الممكن أن تتحول الكسوة إلى وسيلة لإضافة رف لوضع بعض الإكسسوارات الفاخرة؟ هو حل يضرب عصفورين بحجر.

إبراز جمال العنصر المعماري باستخدام الرفوف

Interiors, Adam Carter Photo Adam Carter Photo غرفة المعيشة
Adam Carter Photo

Interiors

Adam Carter Photo
Adam Carter Photo
Adam Carter Photo

مكتب دراسة عملي وغير مكلف

KEFIR HOME, IK-architects IK-architects مكتب عمل أو دراسة
IK-architects

IK-architects
IK-architects
IK-architects

هل تعلم أن من بعض الرفوف البسيطة يمكن أن تحول ركن مهمل إلى مكتب عصري وعملي للغاية؟ هي فكرة ذكية بلا شك.

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