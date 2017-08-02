الرفوف عنصر تجميلي وعملي.. تعرف على أشكاله المختلفة

ديكورات الحائط لها افكار وخيارات لا حصر لها، وتتجدد الصيحات كل عام بتصميمات مبتكرة حديثة، ولكن في ظل الاسعار المرتفعة في الاونة الاخيرة نجد ان الخيارات انحصرت في تصميمات قليلة لا يوجد فيها اختيارات، لذا وجب ان يتدخل الفكر المبتكر لاتاحت بعض الحلول المختلفة، ومن ضمن العناصر التي تتيح مجال واسع للإبداع هو الرفوف، فلها استخدامات واشكال متعددة ولا تكلف الكثير، لنتعرف على بعض هذه التصاميم المبتكرة.
من الأشكال المختلفة التي يتيحها اختيار الرفوف هو الإطارات بأبعادها المختلفة، فنلاحظ في مثل هذا التصميم الأنيق أن ما كان يعد إضافة تقليدية تحول إلى جدارية مميزة للغاية تلفت الأنظار وتعطي بعد عصري إلى الفراغ. السر في تحقيق هذه النتيجة هو أن اختيار الخلفية كان بلون وخامة متباينة مع الرفوف، وهو أيضاً اتجاه ذكي للغاية لا يحتاج إلى تكاليف كبيرة.
من الممكن أن يتحول الرف إلى عنصر جذاب وأنيق إن قمت بإضافة بعض اللمسات البسيطة مثل هذا التصميم، وهي بالتاكيد إضافة لن تكلف الكثير، وتضمن لك رونق مميز وبعد جمالي في الرفوف التقليدية، لذا لا تبخل على نفسك وقم باتخاذ هذه الخطوة لكي تمتلك حائط مميز للغاية بأقل التكاليف.
نستخدم الرفوف إما لوضع الزينة أو في الاستخدامات الوظيفية مثل تخزين المعدات اليومية من كتب وأدوات مختلفة، ولكن هل تعلم أن الرف من الممكن أن يتحول إلى عنصر ذو وظيفة مزدوجة؟ هذا التصميم هو خير برهان، فقد تحول الرف البسيط إلى عنصر ممتد يمكن تعليق عليه أغراض مختلفة.
تداخل الرفوف بأسلوب عصري لكي يكون شكل هندسي مبتكر هو أحد اتجاهات المصممين المحترفين لتحويل الجدار إلى بطل الغرفة بخطوة بسيطة، ولا يجب التقيد بشكل محدد، بل قم بالإبداع والإبتكار حتى تصل إلى ما يرضيك ويعكس شخصيتك.
تدوير الخامات والعناصر المختلفة أصبحت من الصيحات العالمية التي أثبتت جدارتها في عالم الديكور، فهي من المشاريع التي تجعل المنزل صديق للبيئة مع إضافة تميز للتصميم لا يمكن نكرانه، ذلك ومع ميزة أن هذه الأفكار توفر الكثير من المبالغ. الصناديق الخشبية من العناصر التي يسهل تحويلها إلى عدة أشكال تستخدم في المنزل والديكور، وأحد أبرز هذه الأشكال هو استخدامها كرفوف.
المكتبة هنا تعكس ذوق حداثي فاخر ومميز، وتكمن فخامته في الخامة الراقية، أما الحداثة بسرها عدم الحفاظ على السيمترية المطلقة مع الباسطة في التفاصيل.
من قال أن الرفوف يجب أن تكون خشبية؟ بل من الممكن أن يكون التصميم يجمع بين الرفوف الزجاجية والهيكل الحديدي القوي، وهذا الدمج يتيح مجال واسع لتشكيل التصميم بأسلوب مميز.
الكسوات المختلفة دائماً ما تضيف أناقة إلى الفراغ، ولكن هل تدرك أن من الممكن أن تتحول الكسوة إلى وسيلة لإضافة رف لوضع بعض الإكسسوارات الفاخرة؟ هو حل يضرب عصفورين بحجر.
هل تعلم أن من بعض الرفوف البسيطة يمكن أن تحول ركن مهمل إلى مكتب عصري وعملي للغاية؟ هي فكرة ذكية بلا شك.
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