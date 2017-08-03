منزل صغير يلهمك لتصميم منزلك بأناقة وتكاليف بسيطة

هل تمتلك منزل ذو مساحة صغيرة وتظن أن عليك التخلي عن أحلامك في امتلاك منزل الأحلام؟ هل تعيقك الميزانية المحدودة بينك وبين المنزل الأنيق الذي تطمح به؟ نحن هنا اليوم لكي نجدد لك الأمل ونوضح مفاهيم الديكور التي لم ولن تعتمد مطلفاً على الميزانية أو المساحات، بل يقول بعض الخبراء أن وجود تحديات في الفراغ هو بالتحديد الأمر الذي يخلق أفكار وتصاميم مبتكرة، وكل ما عليك التمسك به هو الذوق الراقي. اليوم حديثنا سوف يكون حول منزل ملهم ويعيد الأمل لنا في الوصول إلى المنزل الشبابي والعصري دون الحاجة إلى ديكورات مكلفة، فقد اعتمد فيه المصمم المبدع على اختيار الأثاث المميز والبسيط في أجواء مبهجة من الألوان الرائعة، لذا كفانا مقدمات ولنبدأ التعرف على هذا المنزل الشيق.