منزل صغير يلهمك لتصميم منزلك بأناقة وتكاليف بسيطة

هل تمتلك منزل ذو مساحة صغيرة وتظن أن عليك التخلي عن أحلامك في امتلاك منزل الأحلام؟ هل تعيقك الميزانية المحدودة بينك وبين المنزل الأنيق الذي تطمح به؟ نحن هنا اليوم لكي نجدد لك الأمل ونوضح مفاهيم الديكور التي لم ولن تعتمد مطلفاً على الميزانية أو المساحات، بل يقول بعض الخبراء أن وجود تحديات في الفراغ هو بالتحديد الأمر الذي يخلق أفكار وتصاميم مبتكرة، وكل ما عليك التمسك به هو الذوق الراقي. اليوم حديثنا سوف يكون حول منزل ملهم ويعيد الأمل لنا في الوصول إلى المنزل الشبابي والعصري دون الحاجة إلى ديكورات مكلفة، فقد اعتمد فيه المصمم المبدع على اختيار الأثاث المميز والبسيط في أجواء مبهجة من الألوان الرائعة، لذا كفانا مقدمات ولنبدأ التعرف على هذا المنزل الشيق.
تغلب المنزل على احساس الختناق الذي يتسببه الأبعاد الصغيرة من خلال استمرارية وانفتاح الغرف، مما يخلق امتداد بصري وإخفاء لأي حدود، وقد كان اختيار طلاء الجدران بالتحديد موفق كونه يعكس ألوان السماء من الأزرق السماوي والأبيض للسقف.
المساحات الصغيرة دائماً ما تحتاج تصميم مبهج وحيوي يخفي عيوب المساحة ويعطي رحابة إلى الفراغ، لذلك اتجه المصمم نحو الألوان الصيفية المبهرة التي لم نعتد رؤيتها في غرفة واحدة، وهذا ما يلفت الأنظار فور رؤية غرفة المعيشة التي تنبض بالحياة، وسر نجاح الألوان الجريئة المختلفة هنا هو وجود مساحة لا بأس بها من الألوان المحايدة الهادئة التي تلعب دور الوسيط بين الدرجات المختلفة.
غرفة المعيشة في هذا المنزل تتسم بالبساطة وعدم وجود تفاصيل كثيرة، ومع ذلك تظهر في قمة الأناقو والرقي، ولاسر يكمن في اختيار المصمم إلى الأثاث العصري الذي يجمع بين العملية والحداثة مع إضفاء بعص الألوان في الديكورات والكراسي، وهي المعادلة التي تضمن لك منزل أنيق وعصري بتكاليف قليلة.
يتميز هذا المكتب بعملية مذهلة، ولن تحتاج للوصول إلى مثل هذا التصميم الشبابي إلى عناصر كثيرة، فقط طاولة ذات هيكل حديدي تكفي جميع احتياجاتك بجانب كرسي مريح ووحدة إضاءة قوية ومميزة.
انفردت السفرة هنا بجرأة مبهرة للغاية، فقد اتجه فيها المصمم نحو الطابع الانتقائي الفريد، فلم يقيد نفسه بشكل الكرسي التقليدي، بل انحاز نحو الدمج بين الأشكال والألوان المختلفة لتكون النتيجة غرفة جريئة ومبهجة تعكس الذوق الشبابي الذي يتحدى التقاليد.
المطبخ الصغير يعد من التحديات الكبرى لدى أي مصمم، وقد تخطاها المصمم المبتكر في هذا المنزل حين قام باستغلال الجدران لكي يكون المطبخ بأعلى كفاءة.
نلاحظ أن اللون الأزرق ظهر بقوة أكثر في غرفة النوم هنا لتكون النتيجة غرفة نوم تساعد على الإسترخاء والهدوء، ولكن لم يكتفي المصمم بذلك، بل أضاف لمسات من الأصفر لكي تنبض الغرفة بالحياة.
بالرغم من شدة البساطة المتواجدة في عناصر الحمام إلا أن نمط السيراميك المطابق لشكل الطوب اللبن أضاف لمسة جمالية أنيقة إلى الفراغ وجعله مميز للغاية.
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