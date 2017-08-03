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منزل صغير يلهمك لتصميم منزلك بأناقة وتكاليف بسيطة

shereen gouda shereen gouda
THAT'S FUSION, VINTAGENCY VINTAGENCY غرفة المعيشة
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هل تمتلك منزل ذو مساحة صغيرة وتظن أن عليك التخلي عن أحلامك في امتلاك منزل الأحلام؟ هل تعيقك الميزانية المحدودة بينك وبين المنزل الأنيق الذي تطمح به؟ نحن هنا اليوم لكي نجدد لك الأمل ونوضح مفاهيم الديكور التي لم ولن تعتمد مطلفاً على الميزانية أو المساحات، بل يقول بعض الخبراء أن وجود تحديات في الفراغ هو بالتحديد الأمر الذي يخلق أفكار وتصاميم مبتكرة، وكل ما عليك التمسك به هو الذوق الراقي. اليوم حديثنا سوف يكون حول منزل ملهم ويعيد الأمل لنا في الوصول إلى المنزل الشبابي والعصري دون الحاجة إلى ديكورات مكلفة، فقد اعتمد فيه المصمم  المبدع على اختيار الأثاث المميز والبسيط في أجواء مبهجة من الألوان الرائعة، لذا كفانا مقدمات ولنبدأ التعرف على هذا المنزل الشيق.

امتداد بصري

THAT'S FUSION, VINTAGENCY VINTAGENCY غرفة المعيشة
VINTAGENCY

THAT'S FUSION

VINTAGENCY
VINTAGENCY
VINTAGENCY

تغلب المنزل على احساس الختناق الذي يتسببه الأبعاد الصغيرة من خلال استمرارية وانفتاح الغرف، مما يخلق امتداد بصري وإخفاء لأي حدود، وقد كان اختيار طلاء الجدران بالتحديد موفق كونه يعكس ألوان السماء من الأزرق السماوي والأبيض للسقف.

سر الألوان

THAT'S FUSION, VINTAGENCY VINTAGENCY غرفة المعيشة
VINTAGENCY

THAT'S FUSION

VINTAGENCY
VINTAGENCY
VINTAGENCY

المساحات الصغيرة دائماً ما تحتاج تصميم مبهج وحيوي يخفي عيوب المساحة ويعطي رحابة إلى الفراغ، لذلك اتجه المصمم نحو الألوان الصيفية المبهرة التي لم نعتد رؤيتها في غرفة واحدة، وهذا ما يلفت الأنظار فور رؤية غرفة المعيشة التي تنبض بالحياة، وسر نجاح الألوان الجريئة المختلفة هنا هو وجود مساحة لا بأس بها من الألوان المحايدة الهادئة التي تلعب دور الوسيط بين الدرجات المختلفة. 

تأثيث أنيق ومتناسق

THAT'S FUSION, VINTAGENCY VINTAGENCY غرفة المعيشة
VINTAGENCY

THAT'S FUSION

VINTAGENCY
VINTAGENCY
VINTAGENCY

غرفة المعيشة في هذا المنزل تتسم بالبساطة وعدم وجود تفاصيل كثيرة، ومع ذلك تظهر في قمة الأناقو والرقي، ولاسر يكمن في اختيار المصمم إلى الأثاث العصري الذي يجمع بين العملية والحداثة مع إضفاء بعص الألوان في الديكورات والكراسي، وهي المعادلة التي تضمن لك منزل أنيق وعصري بتكاليف قليلة.

مكتب شبابي

THAT'S FUSION, VINTAGENCY VINTAGENCY مساحات تجارية شركات
VINTAGENCY

THAT'S FUSION

VINTAGENCY
VINTAGENCY
VINTAGENCY

يتميز هذا المكتب بعملية مذهلة، ولن تحتاج للوصول إلى مثل هذا التصميم الشبابي إلى عناصر كثيرة، فقط طاولة ذات هيكل حديدي تكفي جميع احتياجاتك بجانب كرسي مريح ووحدة إضاءة قوية ومميزة.

سفرة بطابع انتقائي

THAT'S FUSION, VINTAGENCY VINTAGENCY مساحات تجارية شركات
VINTAGENCY

THAT'S FUSION

VINTAGENCY
VINTAGENCY
VINTAGENCY

انفردت السفرة هنا بجرأة مبهرة للغاية، فقد اتجه فيها المصمم نحو الطابع الانتقائي الفريد، فلم يقيد نفسه بشكل الكرسي التقليدي، بل انحاز نحو الدمج بين الأشكال والألوان المختلفة لتكون النتيجة غرفة جريئة ومبهجة تعكس الذوق الشبابي الذي يتحدى التقاليد.

استغلال مثالي للمساحات في المطبخ

THAT'S FUSION, VINTAGENCY VINTAGENCY غرفة المعيشة
VINTAGENCY

THAT'S FUSION

VINTAGENCY
VINTAGENCY
VINTAGENCY

المطبخ الصغير يعد من التحديات الكبرى لدى أي مصمم، وقد تخطاها المصمم المبتكر في هذا المنزل حين قام باستغلال الجدران لكي يكون المطبخ بأعلى كفاءة.

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بساطة وعملية

THAT'S FUSION, VINTAGENCY VINTAGENCY غرفة المعيشة
VINTAGENCY

THAT'S FUSION

VINTAGENCY
VINTAGENCY
VINTAGENCY

نلاحظ أن اللون الأزرق ظهر بقوة أكثر في غرفة النوم هنا لتكون النتيجة غرفة نوم تساعد على الإسترخاء والهدوء، ولكن لم يكتفي المصمم بذلك، بل أضاف لمسات من الأصفر لكي تنبض الغرفة بالحياة.

حمام أنيق وعصري

THAT'S FUSION, VINTAGENCY VINTAGENCY غرفة المعيشة
VINTAGENCY

THAT'S FUSION

VINTAGENCY
VINTAGENCY
VINTAGENCY

بالرغم من شدة البساطة المتواجدة في عناصر الحمام إلا أن نمط السيراميك المطابق لشكل الطوب اللبن أضاف لمسة جمالية أنيقة إلى الفراغ وجعله مميز للغاية.

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