الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

7 واجهات مختلفة لمنازل متألقة

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify منازل
Loading admin actions …

تصميم الواجهة الخارجية لمنزلك لا يقل أهمية عن تصميم الغرف الداخلية له بما فيها من علامات و دلائل تشير إلى مستوى و رقي الديكور المستخدم في منزلك بالكامل، هوميفاي اليوم سوف يبرهن لك على أهمية الواجهة الأمامية للمنزل في تحديد رؤيتك و توقعاتك للمستويات الجمالية التي صمم بها من داخله حيث يقدم لكم نحو 7 نماذج متألقة لمنازل كانت الواجهة الخارجية فيها مميزة لدرجة تجعلك تصدر حكماً بالإجادة لكل التصميم الذي عليه المنزل حتى بدون أن تدخل إليه ..

إليكم التفاصيل ..

1- واجهة حالمة

north shore house, THE MAKER'S&United Space Architect THE MAKER'S&United Space Architect منازل خشب White
THE MAKER&#39;S&amp;United Space Architect

THE MAKER'S&United Space Architect
THE MAKER&#39;S&amp;United Space Architect
THE MAKER'S&United Space Architect

تصميم الواجهة باللون الأبيض له العديد من المزايا منها ما ينعكس على الحرارة الداخلية للمنزل فيجعلها أكثر ترطيباً و لطفاً و لعل استخدام الخشب في البناء الخارجي للمنزل يساعد في هواء صحي و مناخ نظيف في الداخل بالمقارنة بالخراسانة العادية المتعارف عليها الآن، و من ناحية الديكور فإن اللون الأبيض مثالي لمنزل عائلي يرحب بالضيوف في كل لحظة و يبدو في الليل مع أصغر زخرفة ضوئية متألقاً بقوة بسبب انعكاس الضوء عليه بسهولة 

2- واجهة منفتحة على الخارج بالنوافذ

A House, 08023 Architects 08023 Architects منازل
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

النوافذ المتكررة في واجهة منزلك دليل على انفتاح التصميم الداخلي أكثر على ما يحيط به و غالباً تصمم تلك الواجهة في المنازل التي يحيط بها مناظر طبيعية و غابات عالية لتحقيق التوازن بين الخصوصية و بين الجمال و الانفتاح عليها و بالفعل قد يكون هناك حرج أكثر في حالة وجود جيران بالقرب منك لذا ينصح بتلك الواجهة في المناطق الطبيعية الهادئة 

3- واجهة متداخلة

House Of Curves, Ansari Architects Ansari Architects منازل
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

استخدام أكثر من لون مكون في واجهة منزلك تجعل منه حالة جمالية بحد ذاتها، حيث تناسق الألوان و المكونات مثلما يظهر في التكامل بين اللون الأبيض في الجدران كما نراه و بين المساحات الصغيرة المصممة من الطوب الحجري في تكامل فريد مع الأرضيات التي زين منها أجزاء صغيرة من الطوب ذاته 

4- الزجاج يفرض ذاته

Дом в поселке Брюховичи, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT منازل
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

الزجاج مثال على العصرية و الفخامة فإن قررت أن تكون واجهة منزلك من الزجاج بتلك الطريقة ستلاحظ أن المنزل للوهلة الأولى أصبح فخماً دون حتى اضافة أي مؤثرات لا من ضوء و لا غيره، لا سيما السحر الخارج من داخل المنزل يظهر على خارجه و بالتالي ستضرب عصفورين بحجر واحد بحيث يكون جمال منزلك الداخلي هو جماله الخارجي و العكس 

5- الطوب

homify منازل
homify

homify
homify
homify

لمسة خشنة للواجهة تعبر عن صموده في مواجهة عوامل الزمن من تغير ألوان و خلافه، يأتي استخدام الطوب مثالياً في الأماكن ذات التأثير بعوامل التعرية مثل القريبة من البحر التي تتعرض لتقشر الدهانات باستمرار 

6- الواجهة العريضة

SUIP 777 RESIDENCE, HJL STUDIO HJL STUDIO منازل رخام Grey
HJL STUDIO

HJL STUDIO
HJL STUDIO
HJL STUDIO

مما يؤكد على تصميم واجهة عريضة بدون زخارف كثيرة مثل هذا النموذج وجود بعض الخواص المحيطة بالمنزل تقلل من اهمية تصميم مثل تلك الزخارف و هذه الحالات تكمن في اتاحة الفرصة لجمال الطبيعة ليطغى على جمال التصميم فيكون جزء منه و ليس منافساً له 

7- بعض اللمسات

Residência A|R, Larissa Vinagre Arquitetos Larissa Vinagre Arquitetos منازل
Larissa Vinagre Arquitetos

Larissa Vinagre Arquitetos
Larissa Vinagre Arquitetos
Larissa Vinagre Arquitetos

استخدام الديكور في تجميل الواجهة أمر رائع و لكن دعونا نفصل تلك الواجهة المثيرة للاهتمام، سنلاحظ وجود طوابق في الواجهة و أعمدة معدنية صغيرة بين كل سقف و طابق و الآخر و جمال الأضواء في المساحة البيضاء التي غطتها النخلات في المدخل لتصبح جزءاً منها و كل ذلك جاء ليضمن نظرة مختلفة لواجهة المنزل مما أضاف على تصميم المنزل بشكل عام لمسة طبيعية تثير الإعجاب 

اقرأ  : منزل باللون الأبيض لعشاق الفخامة والرقي

5 نصائح بسيطة لتزيين منزلك
الواجهة عنوان الإبداع

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً