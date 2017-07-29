7 واجهات مختلفة لمنازل متألقة

تصميم الواجهة الخارجية لمنزلك لا يقل أهمية عن تصميم الغرف الداخلية له بما فيها من علامات و دلائل تشير إلى مستوى و رقي الديكور المستخدم في منزلك بالكامل، هوميفاي اليوم سوف يبرهن لك على أهمية الواجهة الأمامية للمنزل في تحديد رؤيتك و توقعاتك للمستويات الجمالية التي صمم بها من داخله حيث يقدم لكم نحو 7 نماذج متألقة لمنازل كانت الواجهة الخارجية فيها مميزة لدرجة تجعلك تصدر حكماً بالإجادة لكل التصميم الذي عليه المنزل حتى بدون أن تدخل إليه ..
إليكم التفاصيل ..
تصميم الواجهة باللون الأبيض له العديد من المزايا منها ما ينعكس على الحرارة الداخلية للمنزل فيجعلها أكثر ترطيباً و لطفاً و لعل استخدام الخشب في البناء الخارجي للمنزل يساعد في هواء صحي و مناخ نظيف في الداخل بالمقارنة بالخراسانة العادية المتعارف عليها الآن، و من ناحية الديكور فإن اللون الأبيض مثالي لمنزل عائلي يرحب بالضيوف في كل لحظة و يبدو في الليل مع أصغر زخرفة ضوئية متألقاً بقوة بسبب انعكاس الضوء عليه بسهولة
النوافذ المتكررة في واجهة منزلك دليل على انفتاح التصميم الداخلي أكثر على ما يحيط به و غالباً تصمم تلك الواجهة في المنازل التي يحيط بها مناظر طبيعية و غابات عالية لتحقيق التوازن بين الخصوصية و بين الجمال و الانفتاح عليها و بالفعل قد يكون هناك حرج أكثر في حالة وجود جيران بالقرب منك لذا ينصح بتلك الواجهة في المناطق الطبيعية الهادئة
استخدام أكثر من لون مكون في واجهة منزلك تجعل منه حالة جمالية بحد ذاتها، حيث تناسق الألوان و المكونات مثلما يظهر في التكامل بين اللون الأبيض في الجدران كما نراه و بين المساحات الصغيرة المصممة من الطوب الحجري في تكامل فريد مع الأرضيات التي زين منها أجزاء صغيرة من الطوب ذاته
الزجاج مثال على العصرية و الفخامة فإن قررت أن تكون واجهة منزلك من الزجاج بتلك الطريقة ستلاحظ أن المنزل للوهلة الأولى أصبح فخماً دون حتى اضافة أي مؤثرات لا من ضوء و لا غيره، لا سيما السحر الخارج من داخل المنزل يظهر على خارجه و بالتالي ستضرب عصفورين بحجر واحد بحيث يكون جمال منزلك الداخلي هو جماله الخارجي و العكس
لمسة خشنة للواجهة تعبر عن صموده في مواجهة عوامل الزمن من تغير ألوان و خلافه، يأتي استخدام الطوب مثالياً في الأماكن ذات التأثير بعوامل التعرية مثل القريبة من البحر التي تتعرض لتقشر الدهانات باستمرار
مما يؤكد على تصميم واجهة عريضة بدون زخارف كثيرة مثل هذا النموذج وجود بعض الخواص المحيطة بالمنزل تقلل من اهمية تصميم مثل تلك الزخارف و هذه الحالات تكمن في اتاحة الفرصة لجمال الطبيعة ليطغى على جمال التصميم فيكون جزء منه و ليس منافساً له
استخدام الديكور في تجميل الواجهة أمر رائع و لكن دعونا نفصل تلك الواجهة المثيرة للاهتمام، سنلاحظ وجود طوابق في الواجهة و أعمدة معدنية صغيرة بين كل سقف و طابق و الآخر و جمال الأضواء في المساحة البيضاء التي غطتها النخلات في المدخل لتصبح جزءاً منها و كل ذلك جاء ليضمن نظرة مختلفة لواجهة المنزل مما أضاف على تصميم المنزل بشكل عام لمسة طبيعية تثير الإعجاب