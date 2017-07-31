أضف لمسة أناقة لأثاث منزلك القديم مع طراز الفنتاج

أثاث القديم لم يعد بلا فائدة أو منفعة، العالم كله يتجه لإعادة التدوير والاستخدام وإحياء كل ما عفا عنه الزمن، كحل بديل للأزمة الاقتصادية وارتفاع معدل المخلفات المهدرة والتي لها قيمة كبيرة ولكن الكثير منا يغفلها، واتجه عالم الديكور كأحد شركاء هذه المرحلة وبدأ في البحث عن أهم الأنماط الديكورية والتي تقدر كل ما هو قديم وتعطيه قيمته، ومن أهم هذه الأنماط هو الفينتاج vintage وهو طراز يعتبر كل قطعة قديمة هي أنتيكة وتحفة فنية ولا تحتاج إلا للمسة فنية تُحيي جمالها وتُعيد رونقها، اليوم مع مجموعة أفكار بسيطة لأثاثك القديم سنُضيف له أناقة وجمال لا مثيل له مع طراز الفنتاج ..