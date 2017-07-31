أضف لمسة أناقة لأثاث منزلك القديم مع طراز الفنتاج

أثاث القديم لم يعد بلا فائدة أو منفعة، العالم كله يتجه لإعادة التدوير والاستخدام وإحياء كل ما عفا عنه الزمن، كحل بديل للأزمة الاقتصادية وارتفاع معدل المخلفات المهدرة والتي لها قيمة كبيرة ولكن الكثير منا يغفلها، واتجه عالم الديكور كأحد شركاء هذه المرحلة وبدأ في البحث عن أهم الأنماط الديكورية والتي تقدر كل ما هو قديم وتعطيه قيمته، ومن أهم هذه الأنماط هو الفينتاج vintage وهو طراز يعتبر كل قطعة قديمة هي أنتيكة وتحفة فنية ولا تحتاج إلا للمسة فنية تُحيي جمالها وتُعيد رونقها، اليوم مع مجموعة أفكار بسيطة لأثاثك القديم سنُضيف له أناقة وجمال لا مثيل له مع طراز الفنتاج ..
الشوفنيرة بالتأكيد عفا على موضتها الزمن، ولكن ما رأيك أن تُعيد طلائها بلون مبهج وأنيق، وتصنع منها مدخل يرحب بضيوفك ..
صالون بيتك القديم لم يعد روبابيكيا تبحث عن طريقة لبيعه او التخلص منه، ولكن مع لمسة فنية بسيطة وإعادة طلاءه سينضم معنا لفئة طراز الفنتاج ويتحول إلى أنتيكة ..
خزانتك القديمة أو نيش سفرتك الذي عفا عليه الزمن ولا يُساير الموضة الحالية، هو بالفعل قطعة فريدة من نوعها ويمكنك تجديدها بشكل يحافظ على آثار الزمن والتي تجعله أجمل وذو قيمة حقيقية ..
هل سمعت من قبل عن الصالونات الأسيوطية، كانت موضة في التسعينات والثمانينات، ولكنك يمكنك الاستعانة بعناصره كوحدات متفردة بأناقتها وتصميمها، مع لمسة من نقوشات وألوان مبهجة ..
الكراسي القديمة بطلائها ألوان مبهجة أضفت لمنزلك قطعة فريدة من نوعها تحمل عبق الذكريات وجمال الحاضر ..
تلاجتك القديمة والتي هي بحالة جيدة ولكنها لم تُعد جميلة كما كانت، يمكنك تحويلها لقطعة أنتيكة وديكور تُزين منزلك بشكل رائع ..
مطبخك القديم سيتحول لمعرض فني إذا خططت لذلك، وعلى الرغم من ان الفينتاج هو فن يهتم بكل ما هو عمره فوق المائة عام، إلا أن لمساته تحيي كل الأركان ..
سجادة بروح عتيقة، ونقوش قديمة بحالة جيدة ستتحول إضافة رائعة على نمط الفينتاج في منزلك حتى وإن كانت غرفتك عصرية..
سريرك بالتأكيد يحتاج للمسة رائعة فما رأيك أن تستعين بأخشاب عتيقة وقديمة وأعد تدويرها وجدد سريرك القديم ..
الطاولات القديمة لها استخدام بعد اليوم، فبإمكانك تلميعها بطلاء خاص وأجعل بها ركن طعام خاص بمطبخك ..
صناديق جدتك القديمة ستصنع منها طاولة أنيقة تُزين بيتك وصالونك على نمط الفنتاج ..
خزانة غرفتك القديمة لا تستبدلها بما هو جديد ولكن أضف لها لمسة من الذهب واكسسوارات عتيقة واستمتع بتحفة أنيقة تُزين بيتك ..
حمامك يحتاج لخزانة بالتأكيد، يمكنك أيضا استخدام
الشوفنيرة القديمة واجعل حمامك عملي أكثر..
إن كنت تحتاج لركن في منزلك لتنفرد بكتابك المفضل، أعد استخدام كرسي الأنتريه القديم بعد تجديده بأقمشة عملية وناعمة ..
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