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أضف لمسة أناقة لأثاث منزلك القديم مع طراز الفنتاج

آية منير آية منير
Residência Maranhão, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design غرفة المعيشة
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أثاث القديم لم يعد بلا فائدة أو منفعة، العالم كله يتجه لإعادة التدوير والاستخدام وإحياء كل ما عفا عنه الزمن، كحل بديل للأزمة الاقتصادية وارتفاع معدل المخلفات المهدرة والتي لها قيمة كبيرة ولكن الكثير منا يغفلها، واتجه عالم الديكور كأحد شركاء هذه المرحلة وبدأ في البحث عن أهم الأنماط الديكورية والتي تقدر كل ما هو قديم وتعطيه قيمته، ومن أهم هذه الأنماط هو الفينتاج vintage وهو طراز يعتبر كل قطعة قديمة هي أنتيكة وتحفة فنية ولا تحتاج إلا للمسة فنية تُحيي جمالها وتُعيد رونقها، اليوم مع مجموعة أفكار بسيطة لأثاثك القديم سنُضيف له أناقة وجمال لا مثيل له مع طراز الفنتاج ..

1. مدخل منزلك أجمل مع قطعة أثاث مميزة ..

vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Disak Studio

Disak Studio
Disak Studio
Disak Studio

الشوفنيرة بالتأكيد عفا على موضتها الزمن، ولكن ما رأيك أن تُعيد طلائها بلون مبهج وأنيق، وتصنع منها مدخل يرحب بضيوفك ..

2. صالون بيتك أصبح أنتيكة ..

Chattarpur Farmhouse New Delhi, monica khanna designs monica khanna designs غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
monica khanna designs

Chattarpur Farmhouse New Delhi

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

صالون بيتك القديم لم يعد روبابيكيا تبحث عن طريقة لبيعه او التخلص منه، ولكن مع لمسة فنية بسيطة وإعادة طلاءه سينضم معنا لفئة طراز الفنتاج ويتحول إلى أنتيكة ..

3. نيش أم خزانة قديمة ..

French Shabby Chic Kitchen Dresser with Chicken Wire Doors , The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture مطبخمخزن
The Treasure Trove Shabby Chic &amp; Vintage Furniture

French Shabby Chic Kitchen Dresser with Chicken Wire Doors

The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture
The Treasure Trove Shabby Chic &amp; Vintage Furniture
The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture

خزانتك القديمة أو نيش سفرتك الذي عفا عليه الزمن ولا يُساير الموضة الحالية، هو بالفعل قطعة فريدة من نوعها ويمكنك تجديدها بشكل يحافظ على آثار الزمن والتي تجعله أجمل وذو قيمة حقيقية ..

4. كرسي قديم ..

I enjoy mixing vintage with contemporary .., INHABIT INHABIT فن تشكيليقطع فنية آخرى
INHABIT

INHABIT
INHABIT
INHABIT

هل سمعت من قبل عن الصالونات الأسيوطية، كانت موضة في التسعينات والثمانينات، ولكنك يمكنك الاستعانة بعناصره كوحدات متفردة بأناقتها وتصميمها، مع لمسة من نقوشات وألوان مبهجة ..

5. لمسة تجديد ..

Espaço Gourmet, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura مطبخ
Moran e Anders Arquitetura

Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

الكراسي القديمة بطلائها ألوان مبهجة أضفت لمنزلك قطعة فريدة من نوعها تحمل عبق الذكريات وجمال الحاضر ..

6. أجهزة كهربائية بتصميم قديم ..

Loft [SAM], Matteo Gattoni - Architetto Matteo Gattoni - Architetto مطبخ
Matteo Gattoni – Architetto

Matteo Gattoni - Architetto
Matteo Gattoni – Architetto
Matteo Gattoni - Architetto

تلاجتك القديمة والتي هي بحالة جيدة ولكنها لم تُعد جميلة كما كانت، يمكنك تحويلها لقطعة أنتيكة وديكور تُزين منزلك بشكل رائع ..

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7. مطبخ بتصميم تقليدي مع ألوان وأقمشة مبهجة ..

Квартира с историей, Valery Design Valery Design مطبخ MDF Beige
Valery Design

Valery Design
Valery Design
Valery Design

مطبخك القديم سيتحول لمعرض فني إذا خططت لذلك، وعلى الرغم من ان الفينتاج هو فن يهتم بكل ما هو عمره فوق المائة عام، إلا أن لمساته تحيي كل الأركان ..

8. سجاد رائع ..

Residência Maranhão, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design غرفة المعيشة
Mauricio Arruda Design

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

سجادة بروح عتيقة، ونقوش قديمة بحالة جيدة ستتحول إضافة رائعة على نمط الفينتاج في منزلك حتى وإن كانت غرفتك عصرية..

9. مسند سرير من صُنع أيديك ..

homify غرفة نوم خشب نقي Blue
homify

homify
homify
homify

سريرك بالتأكيد يحتاج للمسة رائعة فما رأيك أن تستعين بأخشاب عتيقة وقديمة وأعد تدويرها وجدد سريرك القديم ..

10. طاولة قديمة ..

VIVIENDA OLIANA, The Room Studio The Room Studio مطبخ
The Room Studio

The Room Studio
The Room Studio
The Room Studio

الطاولات القديمة لها استخدام بعد اليوم، فبإمكانك تلميعها بطلاء خاص وأجعل بها ركن طعام خاص بمطبخك ..

11. صندوق قديم ..

Cape Town, Natalie Bulwer Interiors Natalie Bulwer Interiors غرفة نوم Blue
Natalie Bulwer Interiors

Natalie Bulwer Interiors
Natalie Bulwer Interiors
Natalie Bulwer Interiors

صناديق جدتك القديمة ستصنع منها طاولة أنيقة تُزين بيتك وصالونك على نمط الفنتاج ..

12. خزانة غرفتك أجمل ..

MI VESTIDOR GRANGE, Grange México Grange México غرفة الملابس خشب نقي Black
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

خزانة غرفتك القديمة لا تستبدلها بما هو جديد ولكن أضف لها لمسة من الذهب واكسسوارات عتيقة واستمتع بتحفة أنيقة تُزين بيتك ..

13. أضف لحمامك فكرة جديدة ..

DOM POD LASEM, Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz حمام
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz

Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz

حمامك يحتاج لخزانة بالتأكيد، يمكنك أيضا استخدام الشوفنيرة القديمة واجعل حمامك عملي أكثر..

14. اصنع ركن خاص بك من أثاث قديم ..

Haus Wannsee, Müllers Büro Müllers Büro غرفة المعيشة
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

إن كنت تحتاج لركن في منزلك لتنفرد بكتابك المفضل، أعد استخدام كرسي الأنتريه القديم بعد تجديده بأقمشة عملية وناعمة ..

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