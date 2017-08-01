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5 غرف مختلفة تحلت بإطلالة الأبيض الهادئة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Shaker Style Kitchen Renovation - Hidden Trail, STUDIO Z STUDIO Z مطبخ White
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اللون الأبيض واحدًا من الألوان التي لا تبطل موضتها يومًا ما مهما جَدّ في عالم الديكور، فهو على خلاف كافة الألوان التي يكون إحداها آخر صيحات الديكور هذا العام ولكنه يتراجع بحلول عامٍ جديد، كما أنه يعتبر شريك رائع لأي لون على وجه الأرض، ويحقق براحًا أينما استخدم. في هذا المقال نقدم لكم 5 غرف مختلفة تحلت بإطلالة الأبيض الهادئة فأكسبها نعومة وخفة تتمنى لو تحظى بها في منزلك!  

1- الأبيض يزين المطبخ بخفة

Shaker Style Kitchen Renovation - Hidden Trail, STUDIO Z STUDIO Z مطبخ White
STUDIO Z

STUDIO Z
STUDIO Z
STUDIO Z

الصورة الأولى معنا اليوم لمطبخ من أروع المطابخ التي قد تصادفها بحياتك يومًا ما وهذا لعدة عوامل مترابطة، أولها تطبيق اللون الأبيض في كافة العناصر والتفاصيل بداية من البار بالمكتبة الملحقة به، مرورًا بالخزانات جميعها، نهاية بالسقف والذي جعله يبدو مشرقًا منيرًا ونقيًا.

هذا إضافة إلى المساحة الكبيرة المرنة التي يتمتع بها والفضاء الواسع المستغل بعناية شديدة، فضلًا عن تأثيرات الإضاءة الوظيفية التي تساعد قاطن المنزل على أداء الأعمال المنزلية فيه بسهولة وسرعة واحترافية. 

2- مكتب عصري وأشكال هندسية بالأبيض والأسود

12 Tommy Prince Road SW, Sonata Design Sonata Design مكتب عمل أو دراسة
Sonata Design

Sonata Design
Sonata Design
Sonata Design

راقب معنا تصميم هذا المكتب بتفاصيله المنمقة وكيف كان للأبيض تأثير ساحر بإطلالته أيضًا..

المكتب بتصميم عصري بسيط ناصع البياض كما نرى إلى أن يخترقه خط أسود رفيع يتناغم مع الجدار الهندسي الخلفي له والذي يجمع بين اللونين الأبيض والأسود.. 

على جانبي مقعد المكتب الفاخر خزانتين مفرغتين كلًا منهما يقف بوضع رأسي ويزينهما نخبة من الإكسسوارات الرفيعة تجمع إطارات مختلفة الأحجام والأشكال، وساعة فضية فاخرة، برفقتها تحف، وأصص زرع متناهية الصِغَر.

ننتقل إلى المكتب ذاته ومحتوياته أيضًا، ليلفت انتباهنا أباجورة عصرية باللون الأسود تعكس بقوتها بؤر من الضوء على المكتب، إلى جانبها مزهرية اسطوانية فضية تحتضن زهور بيضاء حية تبث الجمال في كل ما يحيط بها!  

3- الحمام.. راقي وناعم

Modern Retreat, Douglas Design Studio Douglas Design Studio حمام زجاج White
Douglas Design Studio

Douglas Design Studio
Douglas Design Studio
Douglas Design Studio

نموذج آخر مختلف يتألق بفضل اللون الأبيض بهدوءه ورقيه .. فالأرضية تكتسي بسيراميك أبيض يتخلله بعض النقوش البسيطة الملونة، وكذلك السقف والنوافذ والجدران وحتى وحدة الحوض التخزينية جميعهم خضع لسيطرة الأبيض في صمت!

4- غرفة الأحلام

Appartement Paris, Meero Meero غرفة نوم
Meero

Meero
Meero
Meero

لابد أن غرفة النوم هذه تحفزك على استخدام الأبيض كـ لون أساسي في جدران وأثاث وديكورات غرفة نومك الرئيسية!

إن كنت حقًا تريد الاقتباس من هذا التصميم عليك أن تضع في الاعتبار ضرورة كسر هدوء اللون الأبيض بلمسة لونية مختلفة تُخرِجه من صمته الدائم وتجعله نابضًا بالحياة، كالاستعانة بإطارات ملونة على الجدار الخلفي للسرير كما هو الحال هنا أو وسائد متنوعة في الألوان والخامات.

5- المعيشة ووحدة التلفاز

CASA COLINAS | UNQUILLO | VIVIENDA UNIFAMILIAR, ARQUETERRA ARQUETERRA غرفة الميديا
ARQUETERRA

ARQUETERRA
ARQUETERRA
ARQUETERRA

حتى إن لم تستعن بالأبيض في أثاث غرفة المعيشة تتلاشيًا فكرة اتساخه من وقت لآخر خصوصًا في حال وجود أطفال بالأسرة، يمكنك استخدامه في وحدة التلفاز والجدران سواء بطلاءه أو باللجوء لطوب/أحجار بنفس اللون كما هو الحال هنا.

الخشب البني بمختلف درجاته اللونية والرمادي أيضًا كلاهما شريك رائع للون الأبيض.

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