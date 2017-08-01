5 غرف مختلفة تحلت بإطلالة الأبيض الهادئة

الصورة الأولى معنا اليوم لمطبخ من أروع المطابخ التي قد تصادفها بحياتك يومًا ما وهذا لعدة عوامل مترابطة، أولها تطبيق اللون الأبيض في كافة العناصر والتفاصيل بداية من البار بالمكتبة الملحقة به، مرورًا بالخزانات جميعها، نهاية بالسقف والذي جعله يبدو مشرقًا منيرًا ونقيًا.

هذا إضافة إلى المساحة الكبيرة المرنة التي يتمتع بها والفضاء الواسع المستغل بعناية شديدة، فضلًا عن تأثيرات الإضاءة الوظيفية التي تساعد قاطن المنزل على أداء الأعمال المنزلية فيه بسهولة وسرعة واحترافية.