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7 أماكن في منزلك تصلح للعمل من المنزل

آية علم الدين آية علم الدين
McLean Transitional , FORMA Design Inc. FORMA Design Inc. مكتب عمل أو دراسة
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أصبح الكثير من الناس يفضلون العمل الحر أو ما يسمى بالعمل من المنزل، خاصة بعد أن سهلت شبكة الانترنت عملية استلام العمل و انتقاله بين بلاد العالم بشكل واسع النطاق شامل لجميع مجالات الحياة تقريبًا.

ويزداد في كل يوم عدد الذين يتجهون للعمل من المنزل لما له من أثر جيد على راحتهم النفسية واقتصادي لتوفير نفقات الانتقال وغيرها، ولكن لتحقيق هذه الراحة النفسية للذي يعمل من المنزل لابد من توافر مكان مجهز لهذا الغرض في المنزل، إما غرفة مكتب أو حتى ركن مخصص للعمل في أحد غرف المنزل.

واليوم جمعنا لكم 7 أماكن مقترحة يمكنكم صناعة هذا الركن الخاص بالعمل فيها والتي ستوفر عليكم الكثير من الجهد و تساعدكم على العمل بتركيز:

1- ركن مخصص في غرفة المعيشة

McLean Transitional , FORMA Design Inc. FORMA Design Inc. مكتب عمل أو دراسة
FORMA Design Inc.

FORMA Design Inc.
FORMA Design Inc.
FORMA Design Inc.

في غرفة المعيشة هناك هذا الركن الذي لا نجد له استخدام محدد، هذا بالتحديد هو المكان المناسب لاستخدامه كركن العمل، ولا يحتاج هذا الركن أكثر من مكتب صغير ذو شكل بسيط قدر الإمكان، عبارة عن سطح مكتب مستند على وحدتي أدراج وفي وسطه مكان للمقعد، أما عن تخزين الكتب والأوراق فيمكن استغلال الحائط لهذا الغرض عن طريق رفين عريضين، وبهذا نكون قد وفرنا مكانًا مريحًا للعمل من غرفة المعيشة.

2- غرفة خاصة للمكتب و المكتبة

A classically styled dwelling with a modern sentiment, located within an Area of Townscape Character, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects غرفة الميديا
Des Ewing Residential Architects

A classically styled dwelling with a modern sentiment, located within an Area of Townscape Character

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

بالطبع تخصيص غرفة للأعمال المكتبية و القراءة هو الأفضل في حالة أن مساحة المنزل تسمح بذلك، وخاصة إذا كنت تقضي وقتًا كبيرًا في العمل من المنزل أو القراءة والمطالعة.

وهنا نجد غرفة المكتب على قدر بساطة مكوناتها إلا أنها قد حققت كل ما هو مطلوب من غرفة المكتب، فنجد المكتب الخشبي المستطيل، مع مكتبة بطول الحائط وكامل ارتفاعه تحوي كل الكتب والأغراض التي تستخدم في العمل، مع وحدة أدراج جانبية يمكن استخدامها كحامل للطابعة.

ومع استخدام الأرضية الخشبية التي توحي بالهدوء والدفء وتساعد على التركيز في العمل، والألوان الترابية الغير مزعجة التي تحقق الغرض نفسه نجد أننا أمام غرفة مكتب مثالية صالحة للعمل من المنزل.

3- على منضدة الإفطار الصغيرة

Departamento GS, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة الميديا
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

أحيانًا لا يتوافر أمامنا مكان يصلح للعمل إلا على منضدة الطعام، لما يتوافر فيها من جلسة مريحة ومناسبة للعمل، خاصة إذا كان ارتفاع المقاعد مريحًا بالشكل الذي يسمح بالجلوس عليها لساعات طويلة دون الشعور بالتعب.

وهنا نجد المنضدة صغيرة ومنفصلة، وهي في الحقيقة منضدة متعددة الأغراض، فنجد بجوارها مكتبة صغيرة يمكننا الاعتماد عليها في تخزين الأوراق الخاصة بالعمل أو في وضع الطابعة و جميع الوسائل التي تساعدنا على إنجاز العمل أيضًا.

4- وفي غرفة النوم أيضًا

[홈라떼] 성남 신혼집 전셋집 홈스타일링*, homelatte homelatte مكتب عمل أو دراسة
homelatte

homelatte
homelatte
homelatte

في هذا التصميم نجد المصمم قد اختار أن يضع المنطقة المحددة للعمل في غرفة النوم، وقد تغلب على تضارب المتطلبات التصميمية في الفراغين بطريقة مثالية، عن طريق تثبيت المكتب على ظهر السرير، واستغلال هذه المساحة الخالية بين الشرفة والسرير للجلوس مع وضع الأباجورة الصغيرة التي تضيف إلى إنارة الغرفة وتساعد على التركيز، ومع استغلال ظهر السرير ووضع الأرفف في الجزء المفرغ داخله بشكل عصري.

5- في الأماكن الغير مستغلة بالمنزل

Apartamento Pinheiros, Laranja Lima Arquitetura Laranja Lima Arquitetura مكتب عمل أو دراسة
Laranja Lima Arquitetura

Laranja Lima Arquitetura
Laranja Lima Arquitetura
Laranja Lima Arquitetura

لا يعتمد التصميم الذكي للمنزل على المساحة الكبيرة قدر اعتماده على استغلال كل الأماكن الغير مستغلة فيه بشكل جيد، فهنا نجد المصمم قد استغل المساحة الخالية أسفل الدرج لوضع المكتب والمقعد العصري المريح أمامه للعمل من المنزل بحرية، وقد وضع كل المستلزمات التي تساعد المستخدم على التركيز والراحة، ومع استخدام شاشة كبيرة لأغراض العمل أيضًا.

6- كاونتر في الفراغ المفتوح بين غرفة المعيشة والسفرة

微粗曠x細膩心, 存果空間設計有限公司 存果空間設計有限公司 مكتب عمل أو دراسة خشب
存果空間設計有限公司

存果空間設計有限公司
存果空間設計有限公司
存果空間設計有限公司

أما هنا فنجد الحل قد اتخذ شكلًا مختلفًا من العصرية والتميز، فنجد الكاونتر قد تمركز في المنطقة بين غرفة المعيشة وبقية الفراغ المفتوح، عن طريق وضع فاصل قصير من الخشب تم تثبيت المكتب فيه ومع استخدام مقعدين و استغلال المسند الخشبي كوحدة أرفف لحمل الأغراض المكتبية، نجد أننا قد وفرنا مكانًا عصريًا ومريحًا للعمل، كما أنه يصلح لشخصين وليس لشخص واحد.

7- في الشرفة حيث الجو الرائع الذي يساعد على التركيز

Reforma de apartamento en Cerrado de Calderón, Black Cotton Studio Black Cotton Studio مكتب عمل أو دراسة
Black Cotton Studio

Black Cotton Studio
Black Cotton Studio
Black Cotton Studio

من الأشياء التي ربما يفتقدها الذي يعمل من المنزل هي الاستمتاع بجمال الطبيعة ومنظر الشروق والشوارع بالنهار، لذا فإننا قد أوجدنا الحل الذي يساعد على الشعور بالراحة والانسجام أثناء العمل، ألا وهو وضع المكتب في الشرفة بشكل مناسب، هنا مثلًا نجد المكتب قد وضع مواجهًا للطبيعة بشكل عملي، فنجده عبارة عن منضدة من الزجاج يمكن أن تستغل كمائدة إفطار في بعض الأحيان، كما أنها صغيرة وعملية وتستوعب جميع الأغراض المطلوبة للعمل من المنزل بحرية.

للمزيد من أفكار غرف المكتب يمكنك الاطلاع على 9 حيل ديكورية تجعل مكتب المنزل محفز للعمل

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