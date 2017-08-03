7 أماكن في منزلك تصلح للعمل من المنزل

أصبح الكثير من الناس يفضلون العمل الحر أو ما يسمى بالعمل من المنزل، خاصة بعد أن سهلت شبكة الانترنت عملية استلام العمل و انتقاله بين بلاد العالم بشكل واسع النطاق شامل لجميع مجالات الحياة تقريبًا.
ويزداد في كل يوم عدد الذين يتجهون للعمل من المنزل لما له من أثر جيد على راحتهم النفسية واقتصادي لتوفير نفقات الانتقال وغيرها، ولكن لتحقيق هذه الراحة النفسية للذي يعمل من المنزل لابد من توافر مكان مجهز لهذا الغرض في المنزل، إما غرفة مكتب أو حتى ركن مخصص للعمل في أحد غرف المنزل.
واليوم جمعنا لكم 7 أماكن مقترحة يمكنكم صناعة هذا الركن الخاص بالعمل فيها والتي ستوفر عليكم الكثير من الجهد و تساعدكم على العمل بتركيز:
في غرفة المعيشة هناك هذا الركن الذي لا نجد له استخدام محدد، هذا بالتحديد هو المكان المناسب لاستخدامه كركن العمل، ولا يحتاج هذا الركن أكثر من مكتب صغير ذو شكل بسيط قدر الإمكان، عبارة عن سطح مكتب مستند على وحدتي أدراج وفي وسطه مكان للمقعد، أما عن تخزين الكتب والأوراق فيمكن استغلال الحائط لهذا الغرض عن طريق رفين عريضين، وبهذا نكون قد وفرنا مكانًا مريحًا للعمل من غرفة المعيشة.
بالطبع تخصيص غرفة للأعمال المكتبية و القراءة هو الأفضل في حالة أن مساحة المنزل تسمح بذلك، وخاصة إذا كنت تقضي وقتًا كبيرًا في العمل من المنزل أو القراءة والمطالعة.
وهنا نجد غرفة المكتب على قدر بساطة مكوناتها إلا أنها قد حققت كل ما هو مطلوب من غرفة المكتب، فنجد المكتب الخشبي المستطيل، مع مكتبة بطول الحائط وكامل ارتفاعه تحوي كل الكتب والأغراض التي تستخدم في العمل، مع وحدة أدراج جانبية يمكن استخدامها كحامل للطابعة.
ومع استخدام الأرضية الخشبية التي توحي بالهدوء والدفء وتساعد على التركيز في العمل، والألوان الترابية الغير مزعجة التي تحقق الغرض نفسه نجد أننا أمام غرفة مكتب مثالية صالحة للعمل من المنزل.
أحيانًا لا يتوافر أمامنا مكان يصلح للعمل إلا على منضدة الطعام، لما يتوافر فيها من جلسة مريحة ومناسبة للعمل، خاصة إذا كان ارتفاع المقاعد مريحًا بالشكل الذي يسمح بالجلوس عليها لساعات طويلة دون الشعور بالتعب.
وهنا نجد المنضدة صغيرة ومنفصلة، وهي في الحقيقة منضدة متعددة الأغراض، فنجد بجوارها مكتبة صغيرة يمكننا الاعتماد عليها في تخزين الأوراق الخاصة بالعمل أو في وضع الطابعة و جميع الوسائل التي تساعدنا على إنجاز العمل أيضًا.
في هذا التصميم نجد المصمم قد اختار أن يضع المنطقة المحددة للعمل في غرفة النوم، وقد تغلب على تضارب المتطلبات التصميمية في الفراغين بطريقة مثالية، عن طريق تثبيت المكتب على ظهر السرير، واستغلال هذه المساحة الخالية بين الشرفة والسرير للجلوس مع وضع الأباجورة الصغيرة التي تضيف إلى إنارة الغرفة وتساعد على التركيز، ومع استغلال ظهر السرير ووضع الأرفف في الجزء المفرغ داخله بشكل عصري.
لا يعتمد التصميم الذكي للمنزل على المساحة الكبيرة قدر اعتماده على استغلال كل الأماكن الغير مستغلة فيه بشكل جيد، فهنا نجد المصمم قد استغل المساحة الخالية أسفل الدرج لوضع المكتب والمقعد العصري المريح أمامه للعمل من المنزل بحرية، وقد وضع كل المستلزمات التي تساعد المستخدم على التركيز والراحة، ومع استخدام شاشة كبيرة لأغراض العمل أيضًا.
أما هنا فنجد الحل قد اتخذ شكلًا مختلفًا من العصرية والتميز، فنجد الكاونتر قد تمركز في المنطقة بين غرفة المعيشة وبقية الفراغ المفتوح، عن طريق وضع فاصل قصير من الخشب تم تثبيت المكتب فيه ومع استخدام مقعدين و استغلال المسند الخشبي كوحدة أرفف لحمل الأغراض المكتبية، نجد أننا قد وفرنا مكانًا عصريًا ومريحًا للعمل، كما أنه يصلح لشخصين وليس لشخص واحد.
من الأشياء التي ربما يفتقدها الذي يعمل من المنزل هي الاستمتاع بجمال الطبيعة ومنظر الشروق والشوارع بالنهار، لذا فإننا قد أوجدنا الحل الذي يساعد على الشعور بالراحة والانسجام أثناء العمل، ألا وهو وضع المكتب في الشرفة بشكل مناسب، هنا مثلًا نجد المكتب قد وضع مواجهًا للطبيعة بشكل عملي، فنجده عبارة عن منضدة من الزجاج يمكن أن تستغل كمائدة إفطار في بعض الأحيان، كما أنها صغيرة وعملية وتستوعب جميع الأغراض المطلوبة للعمل من المنزل بحرية.
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