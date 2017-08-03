7 أماكن في منزلك تصلح للعمل من المنزل

أصبح الكثير من الناس يفضلون العمل الحر أو ما يسمى بالعمل من المنزل، خاصة بعد أن سهلت شبكة الانترنت عملية استلام العمل و انتقاله بين بلاد العالم بشكل واسع النطاق شامل لجميع مجالات الحياة تقريبًا.

ويزداد في كل يوم عدد الذين يتجهون للعمل من المنزل لما له من أثر جيد على راحتهم النفسية واقتصادي لتوفير نفقات الانتقال وغيرها، ولكن لتحقيق هذه الراحة النفسية للذي يعمل من المنزل لابد من توافر مكان مجهز لهذا الغرض في المنزل، إما غرفة مكتب أو حتى ركن مخصص للعمل في أحد غرف المنزل.

واليوم جمعنا لكم 7 أماكن مقترحة يمكنكم صناعة هذا الركن الخاص بالعمل فيها والتي ستوفر عليكم الكثير من الجهد و تساعدكم على العمل بتركيز: