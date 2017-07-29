13 فكرة مبتكرة لأماكن الشواء في حديقة منزلك

لا يوجد أي مبرر لعدم وجود مكان للشواء في حديقة منزلك سواء كانت منطقة شواء تقليدية أو مجهزة بالأجهزة الحديثة في هذا الموضوع نريد أن نغريك لكي تحاول أن تحصل على منطقة للشواء في حديقة منزلك، لن يشكو أحد من الرائحة لأنها ستطير في الهواء الطلق لن تزعجك أنت أو أحد، دعنا نعرض عليك أفكار الخبراء مع التفاصيل والصور.
يمكنك استغلال أي شجرة في حديقة منزلك لتثبيت مظلة حتى تؤسس منطقة للشواء تحت مظلة في الهواء الطلق حتى تتجنب الجرائق التي يمكن أن تنشب بسبب نار الشواء وورق الشجر.
منطقة شواء وطبخ مُجهز بافضل الأجهزة من الفولاذ المقاوم للصدأ تعمل بالغاز والكهرباء، أي بالطاقة النظيفة، هذا الموقد بخمس شعلات سيساعدك على طبخ الكثير من الاصناف في آن واحد، في المقابل يمكنك اخذ حمام شمس على هذه الآسرة أثناء انتظارك لتسوية الطعام.
عربة لشواء اللحوم والدجاج المدخن لعشاق الطعام المشوي، صُممت بسمك سميك لتحمل درجات الحرارة العالية.
هذه لا تعتبر منطقة شواء فقط بل أنها مطبخ كامل مُجهز بأحدث الأجهزة من الفولاذ المقاوم للصدأ، بالإضافة إلى خزائن ومقاعد من الطوب الأحمر، مساحة ممتازة لتناول وجبات شهية على هذا السطح الخارجي.
هذا النموذج شائع جدًا في كثير من المنازل ويمكنك أن تجده في أماكن مختلفة في المنزل غير مقتصر وجوده على الحديقة فقط، يمكنك أن تراه داخل غرف الطعام، وهو مقسم إلى ثلاثة أجزاء، الجزء السفلي لجمع الحطب وأدوات الشواء، أما الجزء الأوسط للشواء، وأخر جزء في الأعلى لتصريف الدخان في الهواء.
منطقة جذابة جدًا في الحديقة للشواء تحت تعريشة خشبية جميلة، وخصوصًا في الأيام ذات الطقس الجيد ستستمتع بالشواء في الهواء الطلق في هذه الجلسة الرومانسية، ويمكن أن يكون نظام تشغيلها بالطاقة النظيفة أوبالطرق التقليدية مثل الفحم والخشب.
شواية محمولة من الصلب بتصميم سلس على الطراز الصناعي، عملية جدًا ويسهل تنظيفها بعد الاستخدام.
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