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13 فكرة مبتكرة لأماكن الشواء في حديقة منزلك

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Las Mejores 4 Ideas de Barbacoas para un bello Jardin , Slabon Forja Creativa Slabon Forja Creativa حدائقمواقد وشوايات
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لا يوجد أي مبرر لعدم وجود مكان للشواء في حديقة منزلك سواء كانت منطقة شواء تقليدية أو مجهزة بالأجهزة الحديثة في هذا الموضوع نريد أن نغريك لكي تحاول أن تحصل على منطقة للشواء في حديقة منزلك، لن يشكو أحد من الرائحة لأنها ستطير في الهواء الطلق لن تزعجك أنت أو أحد، دعنا نعرض عليك أفكار الخبراء مع التفاصيل والصور. 

homify بلكونة أو شرفة جرانيت Black
homify

homify
homify
homify

تحت المظلة وشجرة

Barra Vintage, N.A. ARQUITECTURA N.A. ARQUITECTURA بلكونة أو شرفة
N.A. ARQUITECTURA

N.A. ARQUITECTURA
N.A. ARQUITECTURA
N.A. ARQUITECTURA

يمكنك استغلال أي شجرة في حديقة منزلك لتثبيت مظلة حتى تؤسس منطقة للشواء تحت مظلة في الهواء الطلق حتى تتجنب الجرائق التي يمكن أن تنشب بسبب نار الشواء وورق الشجر.  

شواء وحمام شمس في وقت واحد

Pent House 505, Arq Renny Molina Arq Renny Molina بلكونة أو شرفة
Arq Renny Molina

Arq Renny Molina
Arq Renny Molina
Arq Renny Molina

منطقة شواء وطبخ مُجهز بافضل الأجهزة من الفولاذ المقاوم للصدأ تعمل بالغاز والكهرباء، أي بالطاقة النظيفة، هذا الموقد بخمس شعلات سيساعدك على طبخ الكثير من الاصناف في آن واحد، في المقابل يمكنك اخذ حمام شمس على هذه الآسرة أثناء انتظارك لتسوية الطعام. 

المدخنة

Ahumadoras, Smoke Kit BBQ Smoke Kit BBQ
Smoke Kit BBQ

Smoke Kit BBQ
Smoke Kit BBQ
Smoke Kit BBQ

عربة لشواء اللحوم والدجاج المدخن لعشاق الطعام المشوي، صُممت بسمك سميك لتحمل درجات الحرارة العالية.

مساحة متكاملة

Projeto Varanda, Apê 102 Arquitetura Apê 102 Arquitetura بلكونة أو شرفة
Apê 102 Arquitetura

Apê 102 Arquitetura
Apê 102 Arquitetura
Apê 102 Arquitetura

هذه لا تعتبر منطقة شواء فقط بل أنها مطبخ كامل مُجهز بأحدث الأجهزة من الفولاذ المقاوم للصدأ، بالإضافة إلى خزائن ومقاعد من الطوب الأحمر، مساحة ممتازة لتناول وجبات شهية على هذا السطح الخارجي.

موقد للشواء

El área de Barbacoa Perfecta, AIR GARDEN AIR GARDEN حديقة
AIR GARDEN

AIR GARDEN
AIR GARDEN
AIR GARDEN

هذا النموذج شائع جدًا في كثير من المنازل ويمكنك أن تجده في أماكن مختلفة في المنزل غير مقتصر وجوده على الحديقة فقط، يمكنك أن تراه داخل غرف الطعام، وهو مقسم إلى ثلاثة أجزاء، الجزء السفلي لجمع الحطب وأدوات الشواء، أما الجزء الأوسط للشواء، وأخر جزء في الأعلى لتصريف الدخان في الهواء. 

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تعريشة خشبية

Las Mejores 4 Ideas de Barbacoas para un bello Jardin , Slabon Forja Creativa Slabon Forja Creativa حدائقمواقد وشوايات
Slabon Forja Creativa

Slabon Forja Creativa
Slabon Forja Creativa
Slabon Forja Creativa

منطقة جذابة جدًا في الحديقة للشواء تحت تعريشة خشبية جميلة، وخصوصًا في الأيام ذات الطقس الجيد ستستمتع بالشواء في الهواء الطلق في هذه الجلسة الرومانسية، ويمكن أن يكون نظام تشغيلها بالطاقة النظيفة أوبالطرق التقليدية مثل الفحم والخشب. 

مزيج الخشب والنجيلة الصناعية مع الخرسانة لحفلات الشواء

Patio con barbacoa, EMS interiorismo EMS interiorismo حديقة أسمنت Green
EMS interiorismo

EMS interiorismo
EMS interiorismo
EMS interiorismo

سطح من الفولاذ للشواء

Las Mejores 4 Ideas de Barbacoas para un bello Jardin , Slabon Forja Creativa Slabon Forja Creativa حدائقمواقد وشوايات
Slabon Forja Creativa

Slabon Forja Creativa
Slabon Forja Creativa
Slabon Forja Creativa

شواية محمولة من الصلب بتصميم سلس على الطراز الصناعي، عملية جدًا ويسهل تنظيفها بعد الاستخدام. 

الطوب والخشب والسقف الشفاف

Varanda Gourmet, Cláudia Hypolito Arquitetura & Interiores Cláudia Hypolito Arquitetura & Interiores بلكونة أو شرفة
Cláudia Hypolito Arquitetura &amp; Interiores

Cláudia Hypolito Arquitetura & Interiores
Cláudia Hypolito Arquitetura &amp; Interiores
Cláudia Hypolito Arquitetura & Interiores

جدار من الألواح الحجرية

Salón de Juegos, Arquitectura MAS Arquitectura MAS تصميم مساحات داخلية
Arquitectura MAS

Arquitectura MAS
Arquitectura MAS
Arquitectura MAS

خصوصية مطلقة

PX, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura بلكونة أو شرفة
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

منطقة شواء اسمنتية

Lazer em Atibaia, Nautilo Arquitetura & Gerenciamento Nautilo Arquitetura & Gerenciamento مسبح
Nautilo Arquitetura &amp; Gerenciamento

Nautilo Arquitetura & Gerenciamento
Nautilo Arquitetura &amp; Gerenciamento
Nautilo Arquitetura & Gerenciamento

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