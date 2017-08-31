10 أفكار بسيطة لتزين وتجميل منزلك (مع تحديد تكلفة كل منها)

المدخل هو أول مكان يطلع عليه ضيوفك ومنه يستطيع الكل تكوين انطباع عن منزلك، لذلك من المهم أن يكون المدخل منظم ومؤثث بشكل عملي ومنظم. يمكنك إضافة أصيص من النباتات، جزامة وبعض الأثاث ومرآة للحصول على أفضل النتائج، كما يجب الحرص على إضاءته بشكل مثالي بحيث يكون مريح ومرن في الحركة كما يجب تزينه بالاكسسوارات المناسبة.

الجزامة الجاهزة (أو الكونسول) يبدأ سعرها من 1200 جنية مع بعض اللمسات الديكورية الأخرى التي قد تترواح في حدود 500 جنية إضافية.