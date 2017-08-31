10 أفكار بسيطة لتزين وتجميل منزلك (مع تحديد تكلفة كل منها)

هل مللت تصميم بيتك الحالي؟ هل تشعر أنك بحاجة لبعض التجديد لإنعاش الأثاث والغرف بشكل عملي؟ هل ما يمنعك لتجديده وتطويره هو عدم توافر الكثير من الأموال؟ هناك عدد من الأفكار والتي لا تحتاج لميزانية ضخمة، وعلى الرغم من بساطتها وعمليتها فإنها ستصنع فارق في بيتك وتجعله دافئ ومريح. فإذا كنت تريد أن تغير بيتك فتابعونا لتختار الحل المثالي والذي يناسب بيتك وجيبك..
يمكنك إضافة بعض المكملات والاكسسوارات مثل الوسائد والمزهريات أو الشموع، كلها طرق لتجديد وانعاش منزلك بأقل التكاليف.
تكلفة الوسادة الواحدة تبدأ من 50-200 جنية أما الشموع يمكن شرائها حسب حجمها وشكلها لكن تبدأ من 50 جنية
إذا كان لديك قطع أثاث قديمة تريد إلقائها لما لا تجرب إعادة استخدامها وتوظيفها بتغير لونها أو إضافة مقابض جديدة أو إزالة أبواب الخزانات واستغلالها كمكتية مفتوحة؟
تكلفة الطلاء الأكريليك 30 جنية للون الواحد، لكن يترواح حسب التصميم والمساحة المراد تغطيتها.
هل مللت ألوان حوائط غرف منزلك؟ يمكنك تغير ألوان الحوائط لأخرى صريحة وذات شخصية لتغير أجواء الغرف تماماً تباين بين الألوان إضافة جديدة وذات شخصية.
تكلفة الطلاء تبدأ من 150 جنية للحائط الواحد.
بدلاً من طلاء غرفتك يمكنك اللجوء لورق الحائط ذو النقوشات المميزة والذي يتناسب مع طرا. وتصميم غرفتك كما يأتي بأكثر من خامة وشكل، فتخير ما يناسبك.
اسعار رول ورق الحائط حوالي 400 جنية.
بدلاُ من شراء أثاث جديد يمكنك تطوير وتغير أثاثك القديم وتحويل الطراز لآخر جديد يمكنك تغير قماش التنجيد والذي بدوره سيغير الأجواء العامة للمنزل.
السعر هنا سيتغير حسب المصنعية والمراد تغيره في قطعة الأثاث.
لاستغلال المساحة بأفضل الطرق يمكنك إضافة أرفف أو مكتية جديدة والتي ستضيف مساحة تخزينية كما ستحول شكل الغرف تماماً.
يمكنك شراء أرفف جاهزة بداية من 500 جنية للرف أو عمل الأرفف بقطع من الخشب وحوامل والذي يمكن أن يكلفك أقل.
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المدخل هو أول مكان يطلع عليه ضيوفك ومنه يستطيع الكل تكوين انطباع عن منزلك، لذلك من المهم أن يكون المدخل منظم ومؤثث بشكل عملي ومنظم. يمكنك إضافة أصيص من النباتات، جزامة وبعض الأثاث ومرآة للحصول على أفضل النتائج، كما يجب الحرص على إضاءته بشكل مثالي بحيث يكون مريح ومرن في الحركة كما يجب تزينه بالاكسسوارات المناسبة.
الجزامة الجاهزة (أو الكونسول) يبدأ سعرها من 1200 جنية مع بعض اللمسات الديكورية الأخرى التي قد تترواح في حدود 500 جنية إضافية.
أسهل الطرق لتحويل أجواء الغرف هي بإضافة لوحات وإطارات تعبر عنك وعن شخصيتك. يمكنك شراء إطارات وتغليف صور بعد طباعتها بكل سهولة بدلاً من شراء لوحات جاهزة لتوفير الكثير من الأموال.
سعر الإطار يختلف حسب حجمه وخامته ومحتوياته لكن يمكن أن يبدأ الحجم المتوسط من 100 جنية.
بدلاً من شراء أثاث جديد، يمكنك عمله بنفسك باستخدام عناصر مثل باليتات نقل البضائع وتشكيلها بشكل عملي وابداعي للحصول على كل ما تحتاجه فيمكنك بهذه الطريقة الحصول على أثاث لشرفتك، سرير جديد أو طاولة رائعة للقهوة.
يمكنك أيضاً عمل الكثير من التجديدات التي ذكرناها هنا بنفسك، مثل طلاء الحوائط والأثاث، عمل وسادات أو ستائر إعادة استخدام الأثاث.
سعر الباليتات في المناطق الصناعية قد يبدأ من 50 جنية للباليتة الصغيرة.
من شأن الستائر أن تغير الأجواء العامة بالكامل وخاصة إذا كانت تشغل جزء كبير من الحائط. يمكنك تغير النقشات، الخامة، والشكل الخاص بالستارة والحصول على ستائر جديدة أنيقة.
سعر الستارة الواحدة يبدأ من 250 جنية على إفتراض تغطية نافذة بحجم 1-1.5م بخامة قطنية بسيطة.