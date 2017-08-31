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10 أفكار بسيطة لتزين وتجميل منزلك (مع تحديد تكلفة كل منها)

Marwa Hasan Marwa Hasan
Acacias, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة المعيشة
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هل مللت تصميم بيتك الحالي؟ هل تشعر أنك بحاجة لبعض التجديد لإنعاش الأثاث والغرف بشكل عملي؟ هل ما يمنعك لتجديده وتطويره هو عدم توافر الكثير من الأموال؟ هناك عدد من الأفكار والتي لا تحتاج لميزانية ضخمة، وعلى الرغم من بساطتها وعمليتها فإنها ستصنع فارق في بيتك وتجعله دافئ ومريح. فإذا كنت تريد أن تغير بيتك فتابعونا لتختار الحل المثالي والذي يناسب بيتك وجيبك..

1.إضافة بعض المكملات والاكسسوارات

Project Art Deco style, Ekaterina Kozlova Ekaterina Kozlova غرفة المعيشة
Ekaterina Kozlova

Ekaterina Kozlova
Ekaterina Kozlova
Ekaterina Kozlova

يمكنك إضافة بعض المكملات والاكسسوارات مثل الوسائد والمزهريات أو الشموع، كلها طرق لتجديد وانعاش منزلك بأقل التكاليف.

تكلفة الوسادة الواحدة تبدأ من 50-200 جنية أما الشموع يمكن شرائها حسب حجمها وشكلها لكن تبدأ من 50 جنية

2.إعادة استخدام الأثاث

Cubist Credenza 13 Turner Furniture المنزلمخزن
Turner Furniture

Cubist Credenza 13

Turner Furniture
Turner Furniture
Turner Furniture

إذا كان لديك قطع أثاث قديمة تريد إلقائها لما لا تجرب إعادة استخدامها وتوظيفها بتغير لونها أو إضافة مقابض جديدة أو إزالة أبواب الخزانات واستغلالها كمكتية مفتوحة؟

تكلفة الطلاء الأكريليك 30 جنية للون الواحد، لكن يترواح حسب التصميم والمساحة المراد تغطيتها.

3.طلاء الحوائط

Blue Velvet, Insides Insides حمام Blue
Insides

Insides
Insides
Insides

هل مللت ألوان حوائط غرف منزلك؟ يمكنك تغير ألوان الحوائط لأخرى صريحة وذات شخصية لتغير أجواء الغرف تماماً تباين بين الألوان إضافة جديدة وذات شخصية.

تكلفة الطلاء تبدأ من 150 جنية للحائط الواحد.

4.إضافة ورق حائط

Khalkedon House, Escapefromsofa Escapefromsofa غرفة المعيشة نحاس/برونز Wood effect
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

بدلاً من طلاء غرفتك يمكنك اللجوء لورق الحائط ذو النقوشات المميزة والذي يتناسب مع طرا. وتصميم غرفتك كما يأتي بأكثر من خامة وشكل، فتخير ما يناسبك.

اسعار رول ورق الحائط حوالي 400 جنية.

5.تغيرات بسيطة في الأثاث

Cravo, OH Wallpaper OH Wallpaper جدران وأرضياتورق الحائط ورق Black
OH Wallpaper

OH Wallpaper
OH Wallpaper
OH Wallpaper

بدلاُ من شراء أثاث جديد يمكنك تطوير وتغير أثاثك القديم وتحويل الطراز لآخر جديد يمكنك تغير قماش التنجيد والذي بدوره سيغير الأجواء العامة للمنزل.

السعر هنا سيتغير حسب المصنعية والمراد تغيره في قطعة الأثاث.

6.إضافة أرفف

Acacias, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة المعيشة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

لاستغلال المساحة بأفضل الطرق يمكنك إضافة أرفف أو مكتية جديدة والتي ستضيف مساحة تخزينية كما ستحول شكل الغرف تماماً.

يمكنك شراء أرفف جاهزة بداية من 500 جنية للرف أو عمل الأرفف بقطع من الخشب وحوامل والذي يمكن أن يكلفك أقل.

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7.الإهتمام بمدخل بيتك

43 M2 Haussmanien, LD&CO.Paris "La Demoiselle et la Caisse à Outils" LD&CO.Paris 'La Demoiselle et la Caisse à Outils' راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله خشب Blue
LD&amp;CO.Paris <q>La Demoiselle et la Caisse à Outils</q>

LD&CO.Paris "La Demoiselle et la Caisse à Outils"
LD&amp;CO.Paris <q>La Demoiselle et la Caisse à Outils</q>
LD&CO.Paris "La Demoiselle et la Caisse à Outils"

المدخل هو أول مكان يطلع عليه ضيوفك ومنه يستطيع الكل تكوين انطباع عن منزلك، لذلك من المهم أن يكون المدخل منظم ومؤثث بشكل عملي ومنظم. يمكنك إضافة أصيص من النباتات، جزامة وبعض الأثاث ومرآة للحصول على أفضل النتائج، كما يجب الحرص على إضاءته بشكل مثالي بحيث يكون مريح ومرن في الحركة كما يجب تزينه بالاكسسوارات المناسبة.

الجزامة الجاهزة (أو الكونسول) يبدأ سعرها من 1200 جنية مع بعض اللمسات الديكورية الأخرى التي قد تترواح في حدود 500 جنية إضافية.

8.تزين الحوائط

갤러리처럼 멋진 포토월, A.MONO Co,.LTD. A.MONO Co,.LTD. جدران وأرضياتصور ولوحات
A.MONO Co,.LTD.

A.MONO Co,.LTD.
A.MONO Co,.LTD.
A.MONO Co,.LTD.

أسهل الطرق لتحويل أجواء الغرف هي بإضافة لوحات وإطارات تعبر عنك وعن شخصيتك. يمكنك شراء إطارات وتغليف صور بعد طباعتها بكل سهولة  بدلاً من شراء لوحات جاهزة  لتوفير الكثير من الأموال.

سعر الإطار يختلف حسب حجمه وخامته ومحتوياته لكن يمكن أن يبدأ الحجم المتوسط من 100 جنية.

9.إصنعها بنفسك

Projeto Remobília - Sofá de Pallets, Camila Feriato Camila Feriato غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء خشب Multicolored
Camila Feriato

Camila Feriato
Camila Feriato
Camila Feriato

بدلاً من شراء أثاث جديد، يمكنك عمله بنفسك باستخدام عناصر مثل باليتات نقل البضائع وتشكيلها بشكل عملي وابداعي للحصول على كل ما تحتاجه فيمكنك بهذه الطريقة الحصول على أثاث لشرفتك، سرير جديد أو طاولة رائعة للقهوة.

يمكنك أيضاً عمل الكثير من التجديدات التي ذكرناها هنا بنفسك، مثل طلاء الحوائط والأثاث، عمل وسادات أو ستائر إعادة استخدام الأثاث.

سعر الباليتات في المناطق الصناعية قد يبدأ من 50 جنية للباليتة الصغيرة.

10.تغيير الستائر

Dress Curtains and Voiles Grey Soft Furnishings غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Grey Soft Furnishings

Dress Curtains and Voiles

Grey Soft Furnishings
Grey Soft Furnishings
Grey Soft Furnishings

من شأن الستائر أن تغير الأجواء العامة بالكامل وخاصة إذا كانت تشغل جزء كبير من الحائط. يمكنك تغير النقشات، الخامة، والشكل الخاص بالستارة والحصول على ستائر جديدة أنيقة.

سعر الستارة الواحدة يبدأ من 250 جنية على إفتراض تغطية نافذة بحجم 1-1.5م بخامة قطنية بسيطة.

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