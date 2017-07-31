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10 أشياء يجب التخلص منها فوراً في الحمام

Marwa Hasan Marwa Hasan
Bathrooms by King of Cotton, King of Cotton King of Cotton حماممنسوجات واكسسوارات
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تؤثر الرطوبة على الكثير من الأغراض التي يلجأ أغلبنا لوضعها في الحمام، مثل المكياج، الاكسسوارات وغيره، كما تعتاد الأعين على وجود أشياء بلا داعي أو فوضى حول الحمام. فمن المهم أن نحرص دائماً على مراجعة كل الأشياء في الحمام والتأكد من حاجتك لها هناك والتخلص من الفائض منها للتخلص من أية فوضى قد تتكون على في أركان الحمام، جئنا لكم ببعض الأشياء والعناصر الواجب التخلص منها فوراً للحصول على النتائج المرجوة.

1.منتجات النظافة

homify المنزلأغراض منزلية
homify

homify
homify
homify

الكثير والكثير من منتجات النظافة المختلفة والتي قد تكون مستخدمة في التنظيف اليومي لكن الكثير منهم وما ليس له داعي سيتسبب في عمل فوضى في الحمام. إذا كان يجب وجود بعض منهم فإحرص على وضعهم في مكان غير مرئي للحفاظ على الشكل العام للحمام.

2.الفوط

Cristal Clear Shower Curtain King of Cotton حماممنسوجات واكسسوارات bathroom,cotton,shower curtain
King of Cotton

Cristal Clear Shower Curtain

King of Cotton
King of Cotton
King of Cotton

من المنطقي وضع الفوط في الحمامات لكن يجب أن تحرص أن تكون في خزانة مغلقة وبعيدة عن البخار لتجنب تكون العفن والرطوبة على الأقمشة. أيضاً لا تضع الفوط غير المستخدمة بشكل دائم لتجنب افسادها بسبب تخزينها لمدة طويلة وتعرضها للأبخرة والرطوبة.

3.ملابس متسخة أو الغسيل

Mobel Oak Laundry Bin Asia Dragon Furniture from London حماممخازن
Asia Dragon Furniture from London

Mobel Oak Laundry Bin

Asia Dragon Furniture from London
Asia Dragon Furniture from London
Asia Dragon Furniture from London

قد يبدو الحمام مساحة مثالية لوضع ملابسك المتسخة في سلة الغسيل بعد خلعها. لكن إذا لم يكن لديك النية لغسلها فوراً فلا يجب تركها في الحمام مع كل الرطوبة وإلا ستتحول لمساحة لجذب العفونة ولبكتريا، لكن من الأفضل تركهم في غرفة الملابس أو غرفة النوم.

4.صابون قديم

Kleine Wolke Accessoires, Kleine Wolke Textilgesellschaft mbH & Co. KG Kleine Wolke Textilgesellschaft mbH & Co. KG حماممنسوجات واكسسوارات
Kleine Wolke Textilgesellschaft mbH &amp; Co. KG

Kleine Wolke Textilgesellschaft mbH & Co. KG
Kleine Wolke Textilgesellschaft mbH &amp; Co. KG
Kleine Wolke Textilgesellschaft mbH & Co. KG

إذا كنت تود عملية تنظيف أسهل وأسرع فقم باستخدام صابون سائل بدلاً من لوح الصابون القديم حيث أنه يترك أثار له بسبب وجوده في بيئة رطبة.

5.أدوية منتهية الصلاحية

NUOVO LIBRO DELLE IDEE, Edmo S.r.l. Edmo S.r.l. حمامخزانة الاسعافات الأولية
Edmo S.r.l.

Edmo S.r.l.
Edmo S.r.l.
Edmo S.r.l.

بعض الناس تضع الأدوية في الأرفف فوق الحوض لكن قد تتعرض الأدوية وخاصة إذا تم نسيانها للفساد حيث أن الأدوية تحتاج لأن تخزن في أماكن جافة في درجة حرارة الغرف.

6.منتجات منتهية الصلاحية

A contemporary London family home , Otta Design Otta Design مطبخ
Otta Design

A contemporary London family home

Otta Design
Otta Design
Otta Design

أحياناً نقوم بتخزين المنتجات المختلفة في الحمام مثل الشامبوهات، البلسم، الزيوت والكريمات وننساها. بل ونعتاد الفوضى. قم بالتفتيش ومراجعة المنتجات التي لا حاجة لها أو منتهية الصلاحية وتخلص مما لا حاجة له فوراً.

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7.المكياج

Waschtisch mit Apothekerschrank, Helm Design by Helm Einrichtung GmbH Helm Design by Helm Einrichtung GmbH حماممخازن
Helm Design by Helm Einrichtung GmbH

Helm Design by Helm Einrichtung GmbH
Helm Design by Helm Einrichtung GmbH
Helm Design by Helm Einrichtung GmbH

يحتاج أيضاً المكياج للتخزين في درجة حرارة الغرفة فيفضل وضعها في تسريحة غرفة النوم.

8.الكتب والمجلات

Books & Treasures Shelve Unit Katleen Roggeman غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Katleen Roggeman

Books & Treasures Shelve Unit

Katleen Roggeman
Katleen Roggeman
Katleen Roggeman

بعض الناس تفضل وضع الكتب والمجلات في الحمامات لكن الرطوبة تعد عدوة الورق الأولى وسوف تسبب فساد كتبك المفضلة في حالة عدم استخدامهم.

9.أشياء قديمة

Wind Garage
Wind Garage

Wind Garage
Wind Garage
Wind Garage

في عملية المراجعة الشهرية قم بالتخلص من كل الأشياء القديمة مثل اللوفات المستهلكة، أساتك الشعر القديمة، عبوات المنظفات المنتهية، الفوط القديمة مع الحرص على تنظيف الأتربة والبقع من على الأسطح والمنتجات الصالحة للاستخدام. ينطبق هذا أيضاً على العينات التي لا تستخدمها أو الأشياء التي لا تعجبك.

10.أمواس الحلاقة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

قد تحتاج موس واحد للحلاقة للاستخدام اليومي لكن لا يجب عليك تخزين مجموعة من الأمواس في الحمام حيث انها سينتهى بها الحال بوجود صدأ متجمع عليها وبلادة مما يجعله غير صالحة للاستخدام، من الأفضل تخزينها في غرفة أخرى.

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