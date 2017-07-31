10 أشياء يجب التخلص منها فوراً في الحمام

تؤثر الرطوبة على الكثير من الأغراض التي يلجأ أغلبنا لوضعها في الحمام، مثل المكياج، الاكسسوارات وغيره، كما تعتاد الأعين على وجود أشياء بلا داعي أو فوضى حول الحمام. فمن المهم أن نحرص دائماً على مراجعة كل الأشياء في الحمام والتأكد من حاجتك لها هناك والتخلص من الفائض منها للتخلص من أية فوضى قد تتكون على في أركان الحمام، جئنا لكم ببعض الأشياء والعناصر الواجب التخلص منها فوراً للحصول على النتائج المرجوة.