10 أشياء يجب التخلص منها فوراً في الحمام

تؤثر الرطوبة على الكثير من الأغراض التي يلجأ أغلبنا لوضعها في الحمام، مثل المكياج، الاكسسوارات وغيره، كما تعتاد الأعين على وجود أشياء بلا داعي أو فوضى حول الحمام. فمن المهم أن نحرص دائماً على مراجعة كل الأشياء في الحمام والتأكد من حاجتك لها هناك والتخلص من الفائض منها للتخلص من أية فوضى قد تتكون على في أركان الحمام، جئنا لكم ببعض الأشياء والعناصر الواجب التخلص منها فوراً للحصول على النتائج المرجوة.
الكثير والكثير من منتجات النظافة المختلفة والتي قد تكون مستخدمة في التنظيف اليومي لكن الكثير منهم وما ليس له داعي سيتسبب في عمل فوضى في الحمام. إذا كان يجب وجود بعض منهم فإحرص على وضعهم في مكان غير مرئي للحفاظ على الشكل العام للحمام.
من المنطقي وضع الفوط في الحمامات لكن يجب أن تحرص أن تكون في خزانة مغلقة وبعيدة عن البخار لتجنب تكون العفن والرطوبة على الأقمشة. أيضاً لا تضع الفوط غير المستخدمة بشكل دائم لتجنب افسادها بسبب تخزينها لمدة طويلة وتعرضها للأبخرة والرطوبة.
قد يبدو الحمام مساحة مثالية لوضع ملابسك المتسخة في سلة الغسيل بعد خلعها. لكن إذا لم يكن لديك النية لغسلها فوراً فلا يجب تركها في الحمام مع كل الرطوبة وإلا ستتحول لمساحة لجذب العفونة ولبكتريا، لكن من الأفضل تركهم في غرفة الملابس أو غرفة النوم.
إذا كنت تود عملية تنظيف أسهل وأسرع فقم باستخدام صابون سائل بدلاً من لوح الصابون القديم حيث أنه يترك أثار له بسبب وجوده في بيئة رطبة.
بعض الناس تضع الأدوية في الأرفف فوق الحوض لكن قد تتعرض الأدوية وخاصة إذا تم نسيانها للفساد حيث أن الأدوية تحتاج لأن تخزن في أماكن جافة في درجة حرارة الغرف.
أحياناً نقوم بتخزين المنتجات المختلفة في الحمام مثل الشامبوهات، البلسم، الزيوت والكريمات وننساها. بل ونعتاد الفوضى. قم بالتفتيش ومراجعة المنتجات التي لا حاجة لها أو منتهية الصلاحية وتخلص مما لا حاجة له فوراً.
يحتاج أيضاً المكياج للتخزين في درجة حرارة الغرفة فيفضل وضعها في تسريحة غرفة النوم.
بعض الناس تفضل وضع الكتب والمجلات في الحمامات لكن الرطوبة تعد عدوة الورق الأولى وسوف تسبب فساد كتبك المفضلة في حالة عدم استخدامهم.
في عملية المراجعة الشهرية قم بالتخلص من كل الأشياء القديمة مثل اللوفات المستهلكة، أساتك الشعر القديمة، عبوات المنظفات المنتهية، الفوط القديمة مع الحرص على تنظيف الأتربة والبقع من على الأسطح والمنتجات الصالحة للاستخدام. ينطبق هذا أيضاً على العينات التي لا تستخدمها أو الأشياء التي لا تعجبك.