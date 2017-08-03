نصائح الخبراء في استخدام الألوان لمنزل ذو كفاءة عالية

المطبخ في عناصره يشبه كثيراً غرفة الطعام، من جانب اتحاد عناصره بين كل المنازل، ولكن اختلاف الوظيفة هنا يحتم علينا تغيير اتجاه الألوان، حيث يفضل دائماً اندماج الخامات والألوان المستوحاة من الكبيعة مع ألوان محايدة مثل الأبيض والبيج مع لمسات من الألوان الصيفية، فذلك يجعل مهمة الطهي متعة يومية ملهمة.

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