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نصائح الخبراء في استخدام الألوان لمنزل ذو كفاءة عالية

shereen gouda shereen gouda
homify غرفة نوم
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احد اكثر مجالات الديكور التي تسبب الحيرة لنا عند تصميم المنزل هو استخدام الالوان، اما في الاثاث او العناصر المعمارية، فلا يمكن تجنب مدى اهمية الالوان على وقع وطابع الفراغ، حيث نلاحظ ان ارقى الفراغات دائما ما تتسم بتناسق في الالوان بالتحديد، والسر لهذا النجاح الساحق لا يكمن فقط في اللون، ولكن في درجته ونسبه في الفراغ ولا شك انها معادلة صعبة للغاية تحتاج لفهم بعض الاسس المبدئية.سعيا منا لكسر هذا الحاجز النفسي وتخطي الحيرة الدائمة عند اختيار الوان المنزل سوف نعرض لكم اليوم دليل الخبراء في فن اختيار الالوان لكل غرفة على حدة حتى تتمكن من خلقه كوسيلة غير مكلفة لمنزل يعكس الذوق الراقي.

غرفة المعيشة

Mint Green Living Room Roller Blinds English Blinds غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات قماش Green blinds,roller blinds,green,living room,window
English Blinds

Mint Green Living Room Roller Blinds

English Blinds
English Blinds
English Blinds

لكي تقوم باختيار اللون المناسب في اي غرفة عليك اولا ان تحدد طبيعة الوظيفة في هذا الفراغ وما هو الانطباع الذي ترغب به، ومن ثم يكون اختيار اللون مهمة سهلة ومنطقية.غرفة المعيشة تكون من اكثر الغرف حيوية، حيث يتواجد فيها أساليب الترفيه المختلفة ويجتمع فيها الاهل والاصدقاء، لذا يفضل ان تتجه عناصره نحو الالوان النابضة بالحياة، وقد يختلف مفهوم هذه الالوان من شخص لآخر لذا وجب التنبيه على ان تكون درجات الالوان مبهجة وفاتحة.

السفرة

KITCHEN - DINING ROOM IS AND REN STUDIOS LTD غرفة السفرة
IS AND REN STUDIOS LTD

KITCHEN – DINING ROOM

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

غرفة الطعام تنفرد بان عناصرها محددة في كل بيت، بين الطاولة والكراسي، وذلك ينطبق ايضا على اختيار الالوان، فقد اتفق الخبراء ان لكي تبث السفرة طاقة ايجابية يجب ان يتواجد بها عناصر من الطبيعة لما تبعث من دفئ في الفراغ، فمن لا يحب اجتماع الاسرة في اجواء من الدفئ والحيوية؟

غرفة النوم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

غرفة النوم المثالية هي التي تجد فيها راحتك وهدوءك، وذلك لابد أن ينعكس على جميع عناصر الغرفة، من أثاث إلى اكسسوارات، وأهم عنصر يؤثر على طابع هذه الغرفة بالتحديد هو اختيار الألوان، ويفضل الخبراء دائماً في غرفة النوم الاختيار بين الأزرق ودجاته المختلفة وصولا إلى البنفسجي بدرجاته الهادئة، لما فيه من طابع هادئ وأنيق.

غرفة الأطفال

Miniklerden genç kalan yetişkinlere küçükten büyüğe herkese!, HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon جدران وأرضياتورق الحائط
HannaHome Dekorasyon

HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon

يفضل أن تتسم غرفة الأطفال بألوان مرحة تحفز الطفل على الإبداع والإنطلاق، بدلاً من الهدوء والكسل، لذا دع مفردات الغرفة تنبض بألوان صارخة مفضلة عند طفلك، ولا تجبره على اختيارات تقليدية مملة سعياً منك لخلق غرفة أكثر أناقة.

الحمام

عام homify
homify

عام

homify
homify
homify

الحمام يتيح لنا مساحة واسعة للإبداع في مجال اختيار الألوان، عليك فقط مراعاة أن يكون الحمام لا يشعر أحداً بالاختناق والتوتر بأن تتجه نحو درجات هادئة تتخفى فيها أبعاد الغرفة.

المطبخ

Küche, ARTfischer Die Möbelmanufaktur. ARTfischer Die Möbelmanufaktur. مطبخ خشب White
ARTfischer Die Möbelmanufaktur.

ARTfischer Die Möbelmanufaktur.
ARTfischer Die Möbelmanufaktur.
ARTfischer Die Möbelmanufaktur.

المطبخ في عناصره يشبه كثيراً غرفة الطعام، من جانب اتحاد عناصره بين كل المنازل، ولكن اختلاف الوظيفة هنا يحتم علينا تغيير اتجاه الألوان، حيث يفضل دائماً اندماج الخامات والألوان المستوحاة من الكبيعة مع ألوان محايدة مثل الأبيض والبيج مع لمسات من الألوان الصيفية، فذلك يجعل مهمة الطهي متعة يومية ملهمة.

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