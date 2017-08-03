نصائح الخبراء في استخدام الألوان لمنزل ذو كفاءة عالية

احد اكثر مجالات الديكور التي تسبب الحيرة لنا عند تصميم المنزل هو استخدام الالوان، اما في الاثاث او العناصر المعمارية، فلا يمكن تجنب مدى اهمية الالوان على وقع وطابع الفراغ، حيث نلاحظ ان ارقى الفراغات دائما ما تتسم بتناسق في الالوان بالتحديد، والسر لهذا النجاح الساحق لا يكمن فقط في اللون، ولكن في درجته ونسبه في الفراغ ولا شك انها معادلة صعبة للغاية تحتاج لفهم بعض الاسس المبدئية.سعيا منا لكسر هذا الحاجز النفسي وتخطي الحيرة الدائمة عند اختيار الوان المنزل سوف نعرض لكم اليوم دليل الخبراء في فن اختيار الالوان لكل غرفة على حدة حتى تتمكن من خلقه كوسيلة غير مكلفة لمنزل يعكس الذوق الراقي.
لكي تقوم باختيار اللون المناسب في اي غرفة عليك اولا ان تحدد طبيعة الوظيفة في هذا الفراغ وما هو الانطباع الذي ترغب به، ومن ثم يكون اختيار اللون مهمة سهلة ومنطقية.غرفة المعيشة تكون من اكثر الغرف حيوية، حيث يتواجد فيها أساليب الترفيه المختلفة ويجتمع فيها الاهل والاصدقاء، لذا يفضل ان تتجه عناصره نحو الالوان النابضة بالحياة، وقد يختلف مفهوم هذه الالوان من شخص لآخر لذا وجب التنبيه على ان تكون درجات الالوان مبهجة وفاتحة.
غرفة الطعام تنفرد بان عناصرها محددة في كل بيت، بين الطاولة والكراسي، وذلك ينطبق ايضا على اختيار الالوان، فقد اتفق الخبراء ان لكي تبث السفرة طاقة ايجابية يجب ان يتواجد بها عناصر من الطبيعة لما تبعث من دفئ في الفراغ، فمن لا يحب اجتماع الاسرة في اجواء من الدفئ والحيوية؟
غرفة النوم المثالية هي التي تجد فيها راحتك وهدوءك، وذلك لابد أن ينعكس على جميع عناصر الغرفة، من أثاث إلى اكسسوارات، وأهم عنصر يؤثر على طابع هذه الغرفة بالتحديد هو اختيار الألوان، ويفضل الخبراء دائماً في غرفة النوم الاختيار بين الأزرق ودجاته المختلفة وصولا إلى البنفسجي بدرجاته الهادئة، لما فيه من طابع هادئ وأنيق.
يفضل أن تتسم غرفة الأطفال بألوان مرحة تحفز الطفل على الإبداع والإنطلاق، بدلاً من الهدوء والكسل، لذا دع مفردات الغرفة تنبض بألوان صارخة مفضلة عند طفلك، ولا تجبره على اختيارات تقليدية مملة سعياً منك لخلق غرفة أكثر أناقة.
الحمام يتيح لنا مساحة واسعة للإبداع في مجال اختيار الألوان، عليك فقط مراعاة أن يكون الحمام لا يشعر أحداً بالاختناق والتوتر بأن تتجه نحو درجات هادئة تتخفى فيها أبعاد الغرفة.
المطبخ في عناصره يشبه كثيراً غرفة الطعام، من جانب اتحاد عناصره بين كل المنازل، ولكن اختلاف الوظيفة هنا يحتم علينا تغيير اتجاه الألوان، حيث يفضل دائماً اندماج الخامات والألوان المستوحاة من الكبيعة مع ألوان محايدة مثل الأبيض والبيج مع لمسات من الألوان الصيفية، فذلك يجعل مهمة الطهي متعة يومية ملهمة.
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