كل ما تحتاجه من أثاث لفرش منزلك الجديد

كثير من المقبلين على الزواج يكونون في حيرة من أمرهم عند الوصول لمرحلة تأثيث المنزل أو فرشه إن صح القول، أسئلة كثيرة تجول بخواطرهم دون إجابة واضحة أبرزها.. ما هي قطع الأثاث المناسبة لكل غرفة؟، ما هو غير ضروري يمكن الاستغناء عنه في البداية؟ وما هي أفضل طريقة لتوزيع الأثاث بين أرجاء المنزل المختلفة؟

في هذا المقال سنتطرق للرد على كل هذه التساؤلات مع تقديم تصور مبدئي لقطع الأثاث الرئيسية التي سيحتاجها كل شريكين لتأثيث بيت العمر علّها تكون ملهمة لكم في هذه المرحلة الهامة!