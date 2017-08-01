كل ما تحتاجه من أثاث لفرش منزلك الجديد

كثير من المقبلين على الزواج يكونون في حيرة من أمرهم عند الوصول لمرحلة تأثيث المنزل أو فرشه إن صح القول، أسئلة كثيرة تجول بخواطرهم دون إجابة واضحة أبرزها.. ما هي قطع الأثاث المناسبة لكل غرفة؟، ما هو غير ضروري يمكن الاستغناء عنه في البداية؟ وما هي أفضل طريقة لتوزيع الأثاث بين أرجاء المنزل المختلفة؟
في هذا المقال سنتطرق للرد على كل هذه التساؤلات مع تقديم تصور مبدئي لقطع الأثاث الرئيسية التي سيحتاجها كل شريكين لتأثيث بيت العمر علّها تكون ملهمة لكم في هذه المرحلة الهامة!
إن كانت غرفة النوم الرئيسية بمنزلك تتمتع بمساحة كبيرة كهذه، فإن قطع الأثاث التي نراها فيها الآن هي الأنسب بكل المقاييس والتي تشمل سرير كبير بمنتصف الغرفة و2 كومود على طرفيه، وخزانة ملابس كبيرة تلتحم بالجدار أقصى اليمين، وتسريحة أنيقة بنفس ألوان الأثاث.
يمكنك في هذه الحالة إضافة مكونات أخرى للغرفة كـ ماكينة رياضية بإحدى زواياها، أو تستعين بطاولة صغيرة ومقعد مريح في ركن خاص. أما إن كانت غرفة نومك أصغز حجمًا، فيمكنك في هذه الحالة الاستغناء عن تلك الإضافات الأخيرة.
مكملات هذه الغرفة: سجادة بحجم يلائم مساحة الغرفة، وحدة إضاءة تتماشى مع الألوان والنمط الديكوري الخاص بها، إكسسوارات أخرى كـ لوحة فنية خلف مسند السرير، وأباجورتين لكل كومود، ستائر لتغطي النوافذ أو الشرفة.
تميل أغلب الأنماط الديكورية الحديثة مؤخرًا إلى قاعدة الدمج بين الغرف المختلفة بالمنزل كحيلة ذكية لاستغلال المساحات بعملية، وتطبق تلك القاعدة في المنازل ذات المساحات الكبيرة والصغيرة على حد سواء، على رأس تلك الغرف المحبب دمجها، غرفة المعيشة وغرفة تناول الطعام كما هو الحال هنا.
راقب معنا هذه الغرفة وشاهد قطع الأثاث التي احتاجتها للتأثيث.. أولًا الجزء الخاص بالمعيشة، نجد ركنة متوسطة الحجم على شكل حرف تحتل الطرف الأيمن من الغرفة، بجانبها من جهة اليسار خزانة خشية صغيرة تزينها الأزهار، وبالمنتصف طاولة قهوة مستديرة وعصرية، أما في الجزء العلوي من هذا الجانب، فنلمح مكتبة مدهشة مثبتة بالجدار الرئيسي للغرفة معظمها بضلف مغلقة والبعض الآخر مفتوح حيث يستخدم في وضع الكتب.
ننتقل إلى الجانب الآخر من الغرفة والذي تم تأثيثه ليكون غرفة لتناول الطعام، وهو عبارة عن مائدة خشبية مربعة يحيط بها خمسة مقاعد ملونة. نلاحظ هنا أنه لا يوجد كلًا من: بوفيه تابع للسفرة أو خزانة لوضع محتويات المطبخ القيمة والمعروفة في مجتمعنا المصري بـ
النيش وهذا أمر طبيعي تعمد المصمم اتباعه هنا ليتخلى عن تقليدية الأنماط القديمة ويتحلى بكل ما هو عصري.
وحدة التلفاز عنصر ديكوري لا غنى عنه في غرفة المعيشة، يمكنك الاستعانة بتصميم بسيط كالموضح هنا أو الاكتفاء برف خشبي طائر وتثبيت التلفاز على الجدار المقابل لمكان الجلوس.
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إن كنت مقبلًا على الزواج وتؤثث منزلك الآن، لن تحتاج في غرفة الأطفال إلى أكثر من أريكة أو سرير أو قطعة أثاث تجمع بينهما وخزانة بسيطة تتناسب مع الغرفة وألوانها وبعض المكملات الديكورية البسيطة من سجاد ووحدات إضاءة وإكسسوارات رفيعة تلائم أجواء الأطفال.
هكذا يمكنك أن تؤثث غرفة الأطفال بشكل مبدئي إلى أن تُرزق بمولود، وحينها ستعيد تأثيثها من جديد بإضافة ديكورات أخرى تستغل كل سم فيها.
قد تكتفي بطاولة خشبية بسيطة ومقعدين كأثاث أساسي في الشرفة، أو الاستعانة بأريكة أنيقة كهذه ومعها مقعدين مريحين كالمعروضين هنا.