تخلص من كراكيب منزلك في 23 خطوة

أولا الملابس بالتأكيد هناك ما قد تستغن عنه ولا تستخدمه بعد اليوم، فقط قم بتصنيف ملابسك ما بين ما هو بالتأكيد لن يُستخدم وقم بالاستغناء عنه إما بالتبرع به للجمعيات الخيريات أو بيعه كمستعمل أو باستبداله مع أصدقائك ومعارفك، وما يوجد هناك احتمالية أن تحتاجه يوما ما قم بتخزينه بشكل مناسب حتى لا يتسبب لك في إزعاج ما ..