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تخلص من كراكيب منزلك في 23 خطوة

آية منير آية منير
ferm LIVING Image Photos, ferm LIVING ferm LIVING مطبخديكورات واكسسوارات
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الكراكيب هي سمة البيوت المصرية، تربينا وكل شئ نحتفظ به حتى ما لن نستخدمه مرة أخرى، ولكن العالم اليوم يتجه للبساطة في كل شئ والتنظيم في منزلك أصبح من الأولويات، وأصبحت الكراكيب ثروة غنية تستطيع إعادة تدويرها أو التخلص منها بمقابل مادي مغري، ولكن اليوم سنتناول معا 23 خطوة هامة جدا للتخلص من كراكيب منزلك ولتتمتع ببيت منظم واستمتع بالفارق سريعا جدا ..

1. الكراكيب وإزعاجها..

homify
homify

homify
homify
homify

قد تتحول الكراكيب من هواية تجميعها إلى شئ مزعجد جدا غير مسيطر عليه يتسبب في فوضة عارمة ولا تستطيع التعامل معها، لذا فهناك معنا 22 خطوة ستساعدك في ترتيب الكراكيب وفصلها من حسب النوع والاستفادة منها أو التخلص منها تماما ..

2. الملابس

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نوم زجاج White
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

أولا الملابس بالتأكيد هناك ما قد تستغن عنه ولا تستخدمه بعد اليوم، فقط قم بتصنيف ملابسك ما بين ما هو بالتأكيد لن يُستخدم وقم بالاستغناء عنه إما بالتبرع به للجمعيات الخيريات أو بيعه كمستعمل أو باستبداله مع أصدقائك ومعارفك، وما يوجد هناك احتمالية أن تحتاجه يوما ما قم بتخزينه بشكل مناسب حتى لا يتسبب لك في إزعاج ما ..

3. أدوات المطبخ ..

upcycling & objets trouves, christian hacker fotodesign christian hacker fotodesign مطبخأدوات المطبخ خشب Brown
christian hacker fotodesign

upcycling & objets trouves

christian hacker fotodesign
christian hacker fotodesign
christian hacker fotodesign

ادوات وأغراض المطبخ القديمة قد تحتاج لفرزها من وقت لأخر والاستغناء عن ما تلف أو ما توقف استخدامه..

4. أسفل السرير ..

homify غرفة الأطفالديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

أسفل السرير هو المخبأ السري لكل شئ لا يُستخدم، لذا قم بفتحه مرة او مرتين كل فترة طويلة لتكتشف ما قمت بتخزيينه دون أن تشعر ولا تحتاج له وتخلص منه ..

5. ركن الغسيل ..

LAVANDERIA ORGANIZADA, Casa de Valentina Casa de Valentina المنزلديكورات واكسسوارات
Casa de Valentina

Casa de Valentina
Casa de Valentina
Casa de Valentina

أحيانا ركن الغسيل يكن مكان سري للكراكيب والصناديق الفارغة والأقمشة القديمة والتي لا نحتاج لها بالتأكيد، قم بفحصه واستغن عن ما لا تحتاجه بعد اليوم..

6. ركن الصيانة ..

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مرآب~ كراج معدن Metallic/Silver
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

بالتأكيد في كل منازلنا هناك ركن الصيانة الممتلئ بالمسامير والأدوات الخاصة بالكهرباء والسباكة، وأحيانا قد تشمل أيضا ما تم تغييره يوما ولن نحتاجه مرة أخرى، تأكد من الاحتفاظ فقط بالأدوات الأساسية والتي ستحتاجها بالتأكيد عند صيانتك شئ بنفسك واستغن عن كل هذه الروبابيكيا..

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7. كل شئ في مكانه ..

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مرآب~ كراج معدن Metallic/Silver
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

إن لم تجعل لك شئ مكان مخصص له في منزلك، ستقع في فوضى عارمة لا حدود لها، وستجعلك بدون أن تشعر تحتفظ بأشياء لا قيمة لها، بخطوات بسيطة ستنظم بيتك وتجعل لكل غرض مكانه لتكن الصورة أكثر وضوحا ويصبح ترتيب منزلك أسهل..

8. ألعاب طفلك ..

Nursery homify غرفة الاطفال
homify

Nursery

homify
homify
homify

ألعاب طفلك وخاصة أقل من ثلاث سنوات معظمها يتحول بعد يومه الأول إلى روبابيكيا، فطفلك يقوم باكتشافها ويفقد شغفه أحيانا بل وتتعرض للكسر بعد مدة قليلة، تخلص من كل هذه الكراكيب واترك لفلك ما يحتاجه وما يحمل ذكريات جميلة له في المستقبل..

9. كل ما لن يتم استعمله مرة أخرى ..

​“THE TOOTHBRUSH BY MISOKA”, the standing toothbrush, PRODUCT DESIGN CENTER PRODUCT DESIGN CENTER حماممغاسل
PRODUCT DESIGN CENTER

​“THE TOOTHBRUSH BY MISOKA”, the standing toothbrush

PRODUCT DESIGN CENTER
PRODUCT DESIGN CENTER
PRODUCT DESIGN CENTER

فرشاة أسنانك القديمة، فرشة شعرك أيضا، ممسحة الأحذية كل هذه الأغراض لها فترة محددة للأستخدام وفي الأغلب لا نحتاج لها مرة أخرى أو بسهولة يتم تدوريها، تخلص منها سريعا .. منزلك لا يحتاج لها ..

10. مناشف كثيرة ..

Utility - Laundry Shelves Absolute Project Management راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Absolute Project Management

Utility – Laundry Shelves

Absolute Project Management
Absolute Project Management
Absolute Project Management

المناشف القديمة والتي قد نستخدمها في التنظيف أو التلميع، أو الاحتفاظ بكميات هائلة من المناشف الجديدة والتي لم تُستخدم من قبل، هي أزمة حقيقية ومازال حتى العرائس الجدد يقعون فيها، احتفظ بما يلبي احتياجاتك وفقط واستغن عن البقية ..

11. أدوات تنظيف بلا فائدة ..

handmade Goat & horsehair brooms and brushes brush64 المنزلأغراض منزلية
brush64

handmade Goat & horsehair brooms and brushes

brush64
brush64
brush64

أحيانا نشتري ادوات تنظيف مختلفة ظنا مننا ان منزلنا بحاجة لها وأن ادائها سيكون أفضل، وأحيانا نحتفظ بما تلف منها ولا نستغن عنه، كل ذلك سؤدي لأن منزلك يقع ضحية الفوضى والكراكيب..

12. الأدراج قنبلة موقوتة ..

'Vivid Classic' Kitchen - drawer homify مطبخ
homify

'Vivid Classic' Kitchen – drawer

homify
homify
homify

الأدراج تُعد قنبلة موقوتة وقد تنفجر في أية وقت، فهي أسهل مكان تختبئ فيه الكراكيب وتتجمع فيه الأشياء المستهلكة، احرص على تفتيشها من وقت لأخر والتخلص مما لا تحتاجه ..

13. الأحذية القديمة ..

Solid Walnut Shoe Cabinet from our Mayan Range Big Blu Furniture سلالم وأروقة مخزن خشب نقي Brown
Big Blu Furniture

Solid Walnut Shoe Cabinet from our Mayan Range

Big Blu Furniture
Big Blu Furniture
Big Blu Furniture

الاحذية القديمة والتي لا حاجة لها بعد اليوم، تخلص منها إن كانت حالتها جيدة وتبرع بها للجمعيات الخيرية أو قم باستبدالها أو بيعها كمستعمل، أو إن كانت حالتها لا تسمح باستخدامها مرة أخرى، فلا سبيل لأن تحتفظ بها بعد اليوم ..

14. المنظفات ..

homify المنزلأغراض منزلية
homify

homify
homify
homify

علب المنظفات الفارغة والاحتفاظ بها قد تكون عادة توارثتها أجيال، اكسر هذه القاعدة وتخلص منها أول بأول ..

15. الكتب الدراسية ..

Books & Treasures Shelve Unit Katleen Roggeman غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Katleen Roggeman

Books & Treasures Shelve Unit

Katleen Roggeman
Katleen Roggeman
Katleen Roggeman

الكتب الدراسية ثروة لا نشعر بها، نحتفظ بها بلا داعي ولكن التفكير بشكل عملي يحتم علينا التخلص منها لنحافظ على منزلنا من دون كراكيب ، هناك الكثير من الجمعيات والمؤسسات الصناعية التي تهتم بإعادة تدوير الأوراق ..

16. أكواب الشاي المفضلة ..

Jane Foster Range MAKE International مطبخأدوات المطبخ
MAKE International

Jane Foster Range

MAKE International
MAKE International
MAKE International

قد تكون من محبين اقتناء أكواب الشاي الأنيقة والتي تحمل ذكرى خاص لك، ولكن الإفراط في ذلك قد يُزيد من الكراكيب ويزعجك فيما بعد ..

17. الأكياس البلاستيك ..

Aequorea Home Collection - Apples&Beige, Aequorea Aequorea المنزلمخزن قطن
Aequorea

Aequorea
Aequorea
Aequorea

هواة تجميع الاكياس البلاستيكية، العالم كله يتجه للتخلص من هذه الفكرة والاستعانة بالأكياس طويلة المدى، لذا احتفظ بكيس خاص مصنوع من القماش للتسوق، واكتفي بحاجتك من الاكياس البلاستيكية وتخلص من البقية ..

18. التيك أواي ..

La revolución gastronómica del street food: envases para take away, Klimer Klimer مطبخأدوات المطبخ
Klimer

Klimer
Klimer
Klimer

بعد أن تنتهي من وجبتك السريعة تخلص من العب الكرتونية والأطباق ذات الاستخدام المرة الواحدة، لا حاجة لها وغير صحي إعادة استخدامها مرة أخرى..

19. أشياء بلا ذكرى ..

ferm LIVING Image Photos, ferm LIVING ferm LIVING مطبخديكورات واكسسوارات
ferm LIVING

ferm LIVING Image Photos

ferm LIVING
ferm LIVING
ferm LIVING

احتفاظك للأشياء التي تم شرائها وعفا عليها الزمن ظنا منك أنك ستعود لها مرة أخرى، أو تصنع ذكرى معها مجددا هو اول الطريق للاحتفاظ بالكراكيب، تخلص مما كل شئ لا استخدام له، ولا تشتري إلا ما تحتاجه وفقط ..

20. البرطمانات القديمة ..

Mason Jars: de meest populaire glazen potten uit Amerika om o.a. uit te drinken en te eten!, Mason Jar Kitchen Mason Jar Kitchen مطبخأدوات المطبخ
Mason Jar Kitchen

Mason Jar Kitchen
Mason Jar Kitchen
Mason Jar Kitchen

من منا لا يحب البرطمانات، فاحيانا قد نشتري المنتج لإعجابنا بحاويته، ولكن مع الوقت سيزدحم بيتك بكل هذه العلب والبرطمات الثقيلة في الأغلب والتي تعد طريقا للفوضى والإزعاج ..

21. أجهزة بلا استخدام ..

prodotti, KitchenAid KitchenAid مطبخالأجهزة الكهربائية
KitchenAid

prodotti

KitchenAid
KitchenAid
KitchenAid

الأجهزة الكهربائية الحديثة والتي تؤدي غرض واحد كماكينة القهوة او مسخن العيش أو غيره من الرفاهيات والتي تجذبنا لشرائها ثم يتم تخزينها ولا تُتسخدم، تخلص منها ببيعها ولا تحتفظ بها طالما لا تحتاج لها ..

22. العلب البلاستيكية ..

Set Of 4 Ridged Melamine Stacking Bowls With Lids Dotcomgiftshop مطبخمخزن
Dotcomgiftshop

Set Of 4 Ridged Melamine Stacking Bowls With Lids

Dotcomgiftshop
Dotcomgiftshop
Dotcomgiftshop

هواة تجميع العلب البلاستيكية وعلب التلاجة لجمال ألوان واختلاف مقاساتها وطريقة غلقها، هذا الفكر قد يؤدي بك لامتلاء بيتك بالكراكيب الغير مفيدة، احتفظ بما يلبي حاجتك ..

23. زجاجات المياه ..

Vöslauer , POLKA POLKA غرفة السفرةأواني خزفية وزجاجية
POLKA

Vöslauer

POLKA
POLKA
POLKA

احرص على استخدام الزجاجات المعدة خصيصا لحفظ المياه وابتعد عن إعادة استخدام البلاستيكات في عادة غير مؤهلة لذلك وفقط تؤدي الغرض مرة واحدة، تخلص من كل ما تحتفظ به واحرص على صحة أهل بيتك ..

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