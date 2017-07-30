تخلص من كراكيب منزلك في 23 خطوة

الكراكيب هي سمة البيوت المصرية، تربينا وكل شئ نحتفظ به حتى ما لن نستخدمه مرة أخرى، ولكن العالم اليوم يتجه للبساطة في كل شئ والتنظيم في منزلك أصبح من الأولويات، وأصبحت الكراكيب ثروة غنية تستطيع إعادة تدويرها أو التخلص منها بمقابل مادي مغري، ولكن اليوم سنتناول معا 23 خطوة هامة جدا للتخلص من كراكيب منزلك ولتتمتع ببيت منظم واستمتع بالفارق سريعا جدا ..
قد تتحول الكراكيب من هواية تجميعها إلى شئ مزعجد جدا غير مسيطر عليه يتسبب في فوضة عارمة ولا تستطيع التعامل معها، لذا فهناك معنا 22 خطوة ستساعدك في ترتيب الكراكيب وفصلها من حسب النوع والاستفادة منها أو التخلص منها تماما ..
أولا الملابس بالتأكيد هناك ما قد تستغن عنه ولا تستخدمه بعد اليوم، فقط قم بتصنيف ملابسك ما بين ما هو بالتأكيد لن يُستخدم وقم بالاستغناء عنه إما بالتبرع به للجمعيات الخيريات أو بيعه كمستعمل أو باستبداله مع أصدقائك ومعارفك، وما يوجد هناك احتمالية أن تحتاجه يوما ما قم بتخزينه بشكل مناسب حتى لا يتسبب لك في إزعاج ما ..
ادوات وأغراض المطبخ القديمة قد تحتاج لفرزها من وقت لأخر والاستغناء عن ما تلف أو ما توقف استخدامه..
أسفل السرير هو المخبأ السري لكل شئ لا يُستخدم، لذا قم بفتحه مرة او مرتين كل فترة طويلة لتكتشف ما قمت بتخزيينه دون أن تشعر ولا تحتاج له وتخلص منه ..
أحيانا ركن الغسيل يكن مكان سري للكراكيب والصناديق الفارغة والأقمشة القديمة والتي لا نحتاج لها بالتأكيد، قم بفحصه واستغن عن ما لا تحتاجه بعد اليوم..
بالتأكيد في كل منازلنا هناك ركن الصيانة الممتلئ بالمسامير والأدوات الخاصة بالكهرباء والسباكة، وأحيانا قد تشمل أيضا ما تم تغييره يوما ولن نحتاجه مرة أخرى، تأكد من الاحتفاظ فقط بالأدوات الأساسية والتي ستحتاجها بالتأكيد عند صيانتك شئ بنفسك واستغن عن كل هذه الروبابيكيا..
إن لم تجعل لك شئ مكان مخصص له في منزلك، ستقع في فوضى عارمة لا حدود لها، وستجعلك بدون أن تشعر تحتفظ بأشياء لا قيمة لها، بخطوات بسيطة ستنظم بيتك وتجعل لكل غرض مكانه لتكن الصورة أكثر وضوحا ويصبح ترتيب منزلك أسهل..
ألعاب طفلك وخاصة أقل من ثلاث سنوات معظمها يتحول بعد يومه الأول إلى روبابيكيا، فطفلك يقوم باكتشافها ويفقد شغفه أحيانا بل وتتعرض للكسر بعد مدة قليلة، تخلص من كل هذه الكراكيب واترك لفلك ما يحتاجه وما يحمل ذكريات جميلة له في المستقبل..
فرشاة أسنانك القديمة، فرشة شعرك أيضا، ممسحة الأحذية كل هذه الأغراض لها فترة محددة للأستخدام وفي الأغلب لا نحتاج لها مرة أخرى أو بسهولة يتم تدوريها، تخلص منها سريعا .. منزلك لا يحتاج لها ..
المناشف القديمة والتي قد نستخدمها في التنظيف أو التلميع، أو الاحتفاظ بكميات هائلة من المناشف الجديدة والتي لم تُستخدم من قبل، هي أزمة حقيقية ومازال حتى العرائس الجدد يقعون فيها، احتفظ بما يلبي احتياجاتك وفقط واستغن عن البقية ..
أحيانا نشتري ادوات تنظيف مختلفة ظنا مننا ان منزلنا بحاجة لها وأن ادائها سيكون أفضل، وأحيانا نحتفظ بما تلف منها ولا نستغن عنه، كل ذلك سؤدي لأن منزلك يقع ضحية الفوضى والكراكيب..
الأدراج تُعد قنبلة موقوتة وقد تنفجر في أية وقت، فهي أسهل مكان تختبئ فيه الكراكيب وتتجمع فيه الأشياء المستهلكة، احرص على تفتيشها من وقت لأخر والتخلص مما لا تحتاجه ..
الاحذية القديمة والتي لا حاجة لها بعد اليوم، تخلص منها إن كانت حالتها جيدة وتبرع بها للجمعيات الخيرية أو قم باستبدالها أو بيعها كمستعمل، أو إن كانت حالتها لا تسمح باستخدامها مرة أخرى، فلا سبيل لأن تحتفظ بها بعد اليوم ..
علب المنظفات الفارغة والاحتفاظ بها قد تكون عادة توارثتها أجيال، اكسر هذه القاعدة وتخلص منها أول بأول ..
الكتب الدراسية ثروة لا نشعر بها، نحتفظ بها بلا داعي ولكن التفكير بشكل عملي يحتم علينا التخلص منها لنحافظ على منزلنا من دون كراكيب ، هناك الكثير من الجمعيات والمؤسسات الصناعية التي تهتم بإعادة تدوير الأوراق ..
قد تكون من محبين اقتناء أكواب الشاي الأنيقة والتي تحمل ذكرى خاص لك، ولكن الإفراط في ذلك قد يُزيد من الكراكيب ويزعجك فيما بعد ..
هواة تجميع الاكياس البلاستيكية، العالم كله يتجه للتخلص من هذه الفكرة والاستعانة بالأكياس طويلة المدى، لذا احتفظ بكيس خاص مصنوع من القماش للتسوق، واكتفي بحاجتك من الاكياس البلاستيكية وتخلص من البقية ..
بعد أن تنتهي من وجبتك السريعة تخلص من العب الكرتونية والأطباق ذات الاستخدام المرة الواحدة، لا حاجة لها وغير صحي إعادة استخدامها مرة أخرى..
احتفاظك للأشياء التي تم شرائها وعفا عليها الزمن ظنا منك أنك ستعود لها مرة أخرى، أو تصنع ذكرى معها مجددا هو اول الطريق للاحتفاظ بالكراكيب، تخلص مما كل شئ لا استخدام له، ولا تشتري إلا ما تحتاجه وفقط ..
من منا لا يحب البرطمانات، فاحيانا قد نشتري المنتج لإعجابنا بحاويته، ولكن مع الوقت سيزدحم بيتك بكل هذه العلب والبرطمات الثقيلة في الأغلب والتي تعد طريقا للفوضى والإزعاج ..
الأجهزة الكهربائية الحديثة والتي تؤدي غرض واحد كماكينة القهوة او مسخن العيش أو غيره من الرفاهيات والتي تجذبنا لشرائها ثم يتم تخزينها ولا تُتسخدم، تخلص منها ببيعها ولا تحتفظ بها طالما لا تحتاج لها ..
هواة تجميع العلب البلاستيكية وعلب التلاجة لجمال ألوان واختلاف مقاساتها وطريقة غلقها، هذا الفكر قد يؤدي بك لامتلاء بيتك بالكراكيب الغير مفيدة، احتفظ بما يلبي حاجتك ..
احرص على استخدام الزجاجات المعدة خصيصا لحفظ المياه وابتعد عن إعادة استخدام البلاستيكات في عادة غير مؤهلة لذلك وفقط تؤدي الغرض مرة واحدة، تخلص من كل ما تحتفظ به واحرص على صحة أهل بيتك ..
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