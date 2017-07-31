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كيف تحمي بيتك من حرارة الصيف

آية منير آية منير
Piedra Spaccata, Pintur Arte Pintur Arte جدران
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حرارة الصيف شديدة وماذا نفعل لنحتمي منها، هل المكيفات كافية وهل كل وسائل التبريد فعالة وتأتي بالنتيجة المطلوبة، للأسف بيوتنا بُنيت بدون تخطيط مستقبلي لتتحمل مثل هذه الدرجات وتعزلنا عنها، ولكن الأمر بأيدينا فهناك عدة وسائل بسيطة يمكننا بها تخفيف احساسنا بالحرارة الشديدة وتترك منازلنا بجو ألطف، إليك اليوم مجموعة أفكار بسيطة ستساعدك على حماية بيتك من حرارة الصيف ..

1. واجهة باللون الأبيض ..

Loft D, Sieckmann Walther Architekten Sieckmann Walther Architekten بلكونة أو شرفة
Sieckmann Walther Architekten

Sieckmann Walther Architekten
Sieckmann Walther Architekten
Sieckmann Walther Architekten

طلاء واجهة منزلك وأرضية السطح باللون الأبيض قد يساعدك كثيرا على حماية منزلك من حرارة الصيف، اللون الأبيض عاكس للضوء ولا يمتص الحرارة والدهانات الخفيفة من الصعب أن ترتفع درجة حرارته، لذلك فهي فكرة رائعة وسهلة التنفيذ..

2. ابتعد عن الدهانات القاتمة ..

Piedra Spaccata, Pintur Arte Pintur Arte جدران
Pintur Arte

Pintur Arte
Pintur Arte
Pintur Arte

اختر لبيتك دهانات بألوان فاتحة وزاهية بقدر الإمكان وابتعد عن أنواع الدهانات الثقيلة ذات ألوان قاتمة بقدر الإمكان، أو اختر لها غرف محمية من أشعة الشمس لوقت أكثر من غيرها ..

3. برجولة لشرفتك ..

Nikhil patel residence, Dipen Gada & Associates Dipen Gada & Associates بلكونة أو شرفة
Dipen Gada &amp; Associates

Nikhil patel residence

Dipen Gada & Associates
Dipen Gada &amp; Associates
Dipen Gada & Associates

برجلة لشرفتك هو شئ هام لا غنى عنه أبدا، فهو يخفف من درجة حرارتها ويمنع دخول أشعة الشمس بشكل مباشر لمنزلك مما يخفف درجة الحرارة أكثر..

4. حديقة منتعشة ..

URBAN SPACE, Charlesworth Design Charlesworth Design حديقة
Charlesworth Design

URBAN SPACE

Charlesworth Design
Charlesworth Design
Charlesworth Design

الحديقة هو متنفسك الأخير في الصيف وقت العصاري وبعد أن تبدأ الشمس تغيب ولكن ارحص على ألا تزيد رطوبتها بسبب ممارسات خاطئة كرشها بالمياه أثناء أوقات الذروة أو إضافات نباتات تحتاج للري بشكل يومي وبكميات كبيرة من المياه، مما يُزيد من نسبة التبخر ويجعل الجو أكثر حرارة ..

5. شرفة مريحة ..

ferm LIVING Image Photos, ferm LIVING ferm LIVING بلكونات وشرفاتنباتات و زهور
ferm LIVING

ferm LIVING Image Photos

ferm LIVING
ferm LIVING
ferm LIVING

الشرفة المريحة لها أسس كثيرة منها أن تحرص على عزلها جيدا أثناء وقت الذروة إما بحائل زجاجي أو تندة أو شبابيك محكمة الغلق، لتسمتع بها باردة بع ذلك ..

6. منور بيتك كنز ..

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

منور البيت هو أكثر الأماكن برودة أثناء فصل الصيف، وهذا بفعل فرق الضغط وارتفاع الهواء الساخن بسبب خفة وزنه ويترك الهواء البارد في أسفل المنور، حاول أن تستفيد منه بقدر الإمكان والحفاظ عليه نظيفا حتى تحمي بيتك من الحشرات والروائع الغير مرغوب فيها..

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7. كاسرات الشمس ..

Finestre e scorrevoli a taglio termico - profili Schuco e Reynaers, quartieri luigi quartieri luigi شبابيك و أبوابشبابيك
quartieri luigi

quartieri luigi
quartieri luigi
quartieri luigi

الكاسرات على الشبابيك من الخارج تساعد كثير في منع أشعة الشمس من الدخول لمنزلك، فهي تعمل على انكسار مسارها وبالتالي لا تصل إلى الداخل، استعن بها وستشاهد الفارق سريعا ..

8. ستائر مناسبة ..

Galloway Sheers Collection , MYB Textiles MYB Textiles شبابيك و أبوابستائر
MYB Textiles

Galloway Sheers Collection

MYB Textiles
MYB Textiles
MYB Textiles

الستائر لها دور فعال في عزل منزلك، إضف لمنزلك الستائر الثقيلة العازلة للحرارة لتساعد على احتفاظ منزلك بدرجة حرارته الباردة ..

9. نباتات مظللة ..

Girl and the cat, BLACKHAUS BLACKHAUS حديقة خشب Green balcony
BLACKHAUS

Girl and the cat

BLACKHAUS
BLACKHAUS
BLACKHAUS

إن كنت من هواة الزراعة وتجميل شرفتك، استعن بالنباتات المظللة والتي تصنع لك اجواء باردة بعيدة عن أشعة الشمس ..

يمكنك قراءة .. سبع أشياء لا غنى عنهم في تشطيب منزلك

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