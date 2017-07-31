كيف تحمي بيتك من حرارة الصيف

حرارة الصيف شديدة وماذا نفعل لنحتمي منها، هل المكيفات كافية وهل كل وسائل التبريد فعالة وتأتي بالنتيجة المطلوبة، للأسف بيوتنا بُنيت بدون تخطيط مستقبلي لتتحمل مثل هذه الدرجات وتعزلنا عنها، ولكن الأمر بأيدينا فهناك عدة وسائل بسيطة يمكننا بها تخفيف احساسنا بالحرارة الشديدة وتترك منازلنا بجو ألطف، إليك اليوم مجموعة أفكار بسيطة ستساعدك على حماية بيتك من حرارة الصيف ..