كيف تحمي بيتك من حرارة الصيف

حرارة الصيف شديدة وماذا نفعل لنحتمي منها، هل المكيفات كافية وهل كل وسائل التبريد فعالة وتأتي بالنتيجة المطلوبة، للأسف بيوتنا بُنيت بدون تخطيط مستقبلي لتتحمل مثل هذه الدرجات وتعزلنا عنها، ولكن الأمر بأيدينا فهناك عدة وسائل بسيطة يمكننا بها تخفيف احساسنا بالحرارة الشديدة وتترك منازلنا بجو ألطف، إليك اليوم مجموعة أفكار بسيطة ستساعدك على حماية بيتك من حرارة الصيف ..
طلاء واجهة منزلك وأرضية السطح باللون الأبيض قد يساعدك كثيرا على حماية منزلك من حرارة الصيف، اللون الأبيض عاكس للضوء ولا يمتص الحرارة والدهانات الخفيفة من الصعب أن ترتفع درجة حرارته، لذلك فهي فكرة رائعة وسهلة التنفيذ..
اختر لبيتك دهانات بألوان فاتحة وزاهية بقدر الإمكان وابتعد عن أنواع الدهانات الثقيلة ذات ألوان قاتمة بقدر الإمكان، أو اختر لها غرف محمية من أشعة الشمس لوقت أكثر من غيرها ..
برجلة لشرفتك هو شئ هام لا غنى عنه أبدا، فهو يخفف من درجة حرارتها ويمنع دخول أشعة الشمس بشكل مباشر لمنزلك مما يخفف درجة الحرارة أكثر..
الحديقة هو متنفسك الأخير في الصيف وقت العصاري وبعد أن تبدأ الشمس تغيب ولكن ارحص على ألا تزيد رطوبتها بسبب ممارسات خاطئة كرشها بالمياه أثناء أوقات الذروة أو إضافات نباتات تحتاج للري بشكل يومي وبكميات كبيرة من المياه، مما يُزيد من نسبة التبخر ويجعل الجو أكثر حرارة ..
الشرفة المريحة لها أسس كثيرة منها أن تحرص على عزلها جيدا أثناء وقت الذروة إما بحائل زجاجي أو تندة أو شبابيك محكمة الغلق، لتسمتع بها باردة بع ذلك ..
منور البيت هو أكثر الأماكن برودة أثناء فصل الصيف، وهذا بفعل فرق الضغط وارتفاع الهواء الساخن بسبب خفة وزنه ويترك الهواء البارد في أسفل المنور، حاول أن تستفيد منه بقدر الإمكان والحفاظ عليه نظيفا حتى تحمي بيتك من الحشرات والروائع الغير مرغوب فيها..
الكاسرات على الشبابيك من الخارج تساعد كثير في منع أشعة الشمس من الدخول لمنزلك، فهي تعمل على انكسار مسارها وبالتالي لا تصل إلى الداخل، استعن بها وستشاهد الفارق سريعا ..
الستائر لها دور فعال في عزل منزلك، إضف لمنزلك الستائر الثقيلة العازلة للحرارة لتساعد على احتفاظ منزلك بدرجة حرارته الباردة ..
إن كنت من هواة الزراعة وتجميل شرفتك، استعن بالنباتات المظللة والتي تصنع لك اجواء باردة بعيدة عن أشعة الشمس ..
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