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سؤال وجواب: كل ما تريد معرفته عن تنظيف الأثاث الجلدي

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
COLECCION RALEIGH , Design Within Reach Mexico Design Within Reach Mexico غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء جلد Brown
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يعد الأثاث الجلدي من أجمل أنواع الأثاث وأكثرها أناقة لمنزلك، ولكن قد تحتار في كيفية تنظيفه والحفاظ عليه في نفس الوقت من التشقق أو الخدوش والأتربة التي تعلق به باستمرار، ولذلك نقدم لك في هذا المقال الأسألة والأجوبة التي تجول برأسك لمعرفة كيفية تنظيف الأثاث الجلدي بطريقة سليمة والحفاظ عليه لامعًا وزاهي..

ذلك أننا نقدر أن قطعة الأثاث الثمينة هي زينة المنزل وواجهته، وأنه من المهم أن تحصل على منزل نظيف وأنيق لراحتك الشخصية أولًا، ولاستقبال رائع لضيوفك ثانيًا، كما أننا نقدم لك في هذا المقال أيضًا مجموعة من الصور لنماذج رائعة عن غرف نوم زينها الأثاث الجلدي وأعطاها لمسة مختلفة.

1. كيف يمكن التخلص من الأتربة؟

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

عندما تبدأ بتنظيف الأثاث الجلدي تخلص أولًا من الأتربة قبل دخول المياه على الأثاث، يمكنك استخدام المكنسة للتخلص من الأتربة وهذه هي البداية..

2. كيف يمكن تلميع الجلد؟

Living room Loft Kolasinski غرفة المعيشة جلد Amber/Gold
Loft Kolasinski

Living room

Loft Kolasinski
Loft Kolasinski
Loft Kolasinski

لعودة الأثاث لامع ونظيف يمكنك مسح الأتربة بقطعة قماش مبللة مع عصرها جيدًا للتخلص من المياه، فلا يجب أن يتشرب الجلد المياه حتى لا يتعرض للتشقق والتلف.. ولذلك نكتفي بتمرير قطعة قماش مبللة سريعًا على الأثاث، مع استخدام قطعة من القماش ونقاط من زيت اللوز للتلميع النهائي بالإضافة إلى ذلك الحصول على رائحة رائعة.

3. كيف يمكنك التخلص من الحبر على الأثاث!

Interiorismo para residencia en Altozano Morelia, Dovela Interiorismo Dovela Interiorismo غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء جلد Brown
Dovela Interiorismo

Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo

إذا سقطت نقط الحبر على الأثاث، يمكنك إزالتها بقطعة قماش مبللة بالكحول للتخلص من البقعة، واتر كها لتجف تمامًا.

4. كيف يمكنك التخلص من بقع الدهون على الجلد؟

Cesta - Divano, Cappelletti Architetti Cappelletti Architetti غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء جلد Yellow
Cappelletti Architetti

Cappelletti Architetti
Cappelletti Architetti
Cappelletti Architetti

لم تعد هناك مشكلة من نقاط الدهون التي تتسرب إلى أثاثك الجلدي خاصة إذا وضع في غرفة المعيشة ، فيمكنك باستخدام قطعة من القماش المبللة بخليط من الليمون والخل والمياه والنشا فرك الجزء الذي يحتوي على الدهون والتخلص منها تمامًا.

وهذه مجموعة من الغرف التي كان الأثاث الجلدي سر أناقتها

homify مكتب عمل أو دراسة جلد Black
homify

homify
homify
homify

Sofá Rinconera Stylo, Vittello - Sofás de Diseño Vittello - Sofás de Diseño غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء جلد White
Vittello – Sofás de Diseño

Vittello - Sofás de Diseño
Vittello – Sofás de Diseño
Vittello - Sofás de Diseño

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COLECCION RALEIGH , Design Within Reach Mexico Design Within Reach Mexico غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء جلد Brown
Design Within Reach Mexico

Design Within Reach Mexico
Design Within Reach Mexico
Design Within Reach Mexico

homify غرفة المعيشة جلد Beige
homify

homify
homify
homify

Un Loft Acogedor, Ikonik Home Ikonik Home غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء جلد Brown
Ikonik Home

Ikonik Home
Ikonik Home
Ikonik Home

CASA UNIFAMILIAR EN LA PLAYA , Home Deco Decoración Home Deco Decoración غرفة المعيشة جلد White
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

白色的極緻優雅, 誼軒室內裝修設計有限公司 誼軒室內裝修設計有限公司 غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء جلد
誼軒室內裝修設計有限公司

誼軒室內裝修設計有限公司
誼軒室內裝修設計有限公司
誼軒室內裝修設計有限公司

Walter Knoll, Zimmermanns Kreatives Wohnen Zimmermanns Kreatives Wohnen غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء جلد Beige
Zimmermanns Kreatives Wohnen

Zimmermanns Kreatives Wohnen
Zimmermanns Kreatives Wohnen
Zimmermanns Kreatives Wohnen

homify مكاتب العمل والمحال التجارية جلد Brown
homify

homify
homify
homify

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