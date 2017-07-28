سؤال وجواب: كل ما تريد معرفته عن تنظيف الأثاث الجلدي

يعد الأثاث الجلدي من أجمل أنواع الأثاث وأكثرها أناقة لمنزلك، ولكن قد تحتار في كيفية تنظيفه والحفاظ عليه في نفس الوقت من التشقق أو الخدوش والأتربة التي تعلق به باستمرار، ولذلك نقدم لك في هذا المقال الأسألة والأجوبة التي تجول برأسك لمعرفة كيفية تنظيف الأثاث الجلدي بطريقة سليمة والحفاظ عليه لامعًا وزاهي..
ذلك أننا نقدر أن قطعة الأثاث الثمينة هي زينة المنزل وواجهته، وأنه من المهم أن تحصل على منزل نظيف وأنيق لراحتك الشخصية أولًا، ولاستقبال رائع لضيوفك ثانيًا، كما أننا نقدم لك في هذا المقال أيضًا مجموعة من الصور لنماذج رائعة عن غرف نوم زينها الأثاث الجلدي وأعطاها لمسة مختلفة.
عندما تبدأ بتنظيف الأثاث الجلدي تخلص أولًا من الأتربة قبل دخول المياه على الأثاث، يمكنك استخدام المكنسة للتخلص من الأتربة وهذه هي البداية..
لعودة الأثاث لامع ونظيف يمكنك مسح الأتربة بقطعة قماش مبللة مع عصرها جيدًا للتخلص من المياه، فلا يجب أن يتشرب الجلد المياه حتى لا يتعرض للتشقق والتلف.. ولذلك نكتفي بتمرير قطعة قماش مبللة سريعًا على الأثاث، مع استخدام قطعة من القماش ونقاط من زيت اللوز للتلميع النهائي بالإضافة إلى ذلك الحصول على رائحة رائعة.
إذا سقطت نقط الحبر على الأثاث، يمكنك إزالتها بقطعة قماش مبللة بالكحول للتخلص من البقعة، واتر كها لتجف تمامًا.
لم تعد هناك مشكلة من نقاط الدهون التي تتسرب إلى أثاثك الجلدي خاصة إذا وضع في غرفة المعيشة ، فيمكنك باستخدام قطعة من القماش المبللة بخليط من الليمون والخل والمياه والنشا فرك الجزء الذي يحتوي على الدهون والتخلص منها تمامًا.
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