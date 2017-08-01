في 7 خطوات.. احصل على منزل بروح استوائية

بعد أن تخطو أول خطوة إل الداخل.. تجد المدخل يجمع مكونات الطبيعة كافة من أحجار بارزة بدرجات اللون البني المختلفة حيث تزين الجدران، والخشب الذي يفترش الأرضية بثبات واحترافية، والخضرة بحيويتها وجمالها تحدد الأطراف والزاويا المهملة.

يكمل روعة تلك الإطلالة سحر الإضاءة الصفراء الدافئة التي تتمثل في النجف والسبوتات ووحدات الإضاءة الجانبية التي تتخفى في صورة إكسسوارات أنيقة!