في 7 خطوات.. احصل على منزل بروح استوائية

الحصول على إطلالة بروح استوائية لمنزلك أمر ليس صعبًا كما قد يظن البعض، بل بالعكس الموضوع أسهل ما يكون، عليك فقط التركيز على العناصر التي تعبر عن هذا النمط الديكوري وزرعها في كافة أرجاء منزلك.. وأعلم أن أهم تلك اللمسات هي الخضرة مع الفرط في استخدامها، وخصوصًا تلك الأنواع التي تشمل أوراق الشجر الخضراء الكبيرة كشجرة الموز.. من خلال هذا المقال وفي 7 خطوات واضحة ستعرف كيف تحظى بنظرة استوائية لمنزلك ..
بعد أن تخطو أول خطوة إل الداخل.. تجد المدخل يجمع مكونات الطبيعة كافة من أحجار بارزة بدرجات اللون البني المختلفة حيث تزين الجدران، والخشب الذي يفترش الأرضية بثبات واحترافية، والخضرة بحيويتها وجمالها تحدد الأطراف والزاويا المهملة.
يكمل روعة تلك الإطلالة سحر الإضاءة الصفراء الدافئة التي تتمثل في النجف والسبوتات ووحدات الإضاءة الجانبية التي تتخفى في صورة إكسسوارات أنيقة!
البداية مع الواجهة.. أرضية تكسوها نقوش برسوم الورود، ونباتات خضراء تصطف على الجانبين بمختلف أنواعها وألوانها إلى أن تصل لـ الأبواب الخشبية التي تستعد لاستقبال الضيوف بكامل أناقتها ودفئها وإشراقتها.
إن كنت من عشاق هذا النمط الدافئ وتريد أن تصمم مطبخك وفقًا له، اختار لوحداته التخزينية لون من الألوان التي تعبر عن النمط الاستوائي كالأصفر الفاتح أو البرتقالي الداكن أو الأخضر الزاهي.. واحرص عل اختيار سيراميك ديكور برسوم الأشجار أو حتى أوراق النباتات كما هو الحال هنا ليسكن المساحة الفاصلة بين الخزانات العلوية والسفلية.
اقتناء مائدة طعام من خامة الخشب الطبيعي المتين بمنزلك كفيلة بأن تمده بروح النمط الاستوائي، وفي هذه الحالة عليك تعزيز الأمر بإضاءة برتقالية خافتة!
يمكنك الاطلاع أيضًا على: كيف تختار ألوان الأثاث المناسب لبيتك؟
في النمط الاستوائي يُفَضّل ترك الخشب على حالته دون طلاءه بمواد اصطناعية أو استخدام أية لمسات متكلفة.. انظر لهذا التصميم المنتمي لغرفة النوم الرئيسية وراقب كيف أبدع فيه خبراء هوميفاي وكيف تألق ببساطته ورقيه!
يمكنك تصميم حمامك ببساطة كيفما شئت ووفق لأي نمط ديكوري لتسهل على نفسك المهمة ثم تقوم أخيرًا بإضافة لمسة واحدة فقط تجعله ينتمي للنمط الاستوائي باستخدام ورق حائط مجسم برسوم من وحي الطبيعة تكاد تبدو حقيقية كما هو الحال هنا.
الإفراط في استخدام النباتات من أبرز سمات النمط الاستوائي.. ويفضل في هذه الحالة اقتناء النباتات ذات الأوراق الكبيرة باللون الأخضر الزاهي والأخضر الفاتح كما ترى هنا.. فكلاهما جعل التراس مبهج من الدرجة الأولى!