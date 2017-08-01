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في 7 خطوات.. احصل على منزل بروح استوائية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Paisagismo Residencial, Le Jardin Arquitectura Paisagística Le Jardin Arquitectura Paisagística حديقة
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الحصول على إطلالة بروح استوائية لمنزلك أمر ليس صعبًا كما قد يظن البعض، بل بالعكس الموضوع أسهل ما يكون، عليك فقط التركيز على العناصر التي تعبر عن هذا النمط الديكوري وزرعها في كافة أرجاء منزلك.. وأعلم أن أهم تلك اللمسات هي الخضرة مع الفرط في استخدامها، وخصوصًا تلك الأنواع التي تشمل أوراق الشجر الخضراء الكبيرة كشجرة الموز.. من خلال هذا المقال وفي 7 خطوات واضحة ستعرف كيف تحظى بنظرة استوائية لمنزلك ..

1- المدخل: امنحه لمسات متنوعة من كل مكونات الطبيعة

Tropical Retreat | SEMI-DETACHED, Design Spirits Design Spirits غرفة المعيشة
Design Spirits

Design Spirits
Design Spirits
Design Spirits

بعد أن تخطو أول خطوة إل الداخل.. تجد المدخل يجمع مكونات الطبيعة كافة من أحجار بارزة بدرجات اللون البني المختلفة حيث تزين الجدران، والخشب الذي يفترش الأرضية بثبات واحترافية، والخضرة بحيويتها وجمالها تحدد الأطراف والزاويا المهملة.

يكمل روعة تلك الإطلالة سحر الإضاءة الصفراء الدافئة التي تتمثل في النجف والسبوتات ووحدات الإضاءة الجانبية التي تتخفى في صورة إكسسوارات أنيقة!  

2- الواجهة: استخدم بلاط منقوش برسوم الورود

Paisagismo Residencial, Le Jardin Arquitectura Paisagística Le Jardin Arquitectura Paisagística حديقة
Le Jardin Arquitectura Paisagística

Le Jardin Arquitectura Paisagística
Le Jardin Arquitectura Paisagística
Le Jardin Arquitectura Paisagística

البداية مع الواجهة.. أرضية تكسوها نقوش برسوم الورود، ونباتات خضراء تصطف على الجانبين بمختلف أنواعها وألوانها إلى أن تصل لـ الأبواب الخشبية التي تستعد لاستقبال الضيوف بكامل أناقتها ودفئها وإشراقتها.   

3- المطبخ: عليك باللجوء للألوان الساخنة وديكور من أوراق الشجر

"Летняя фантазия", SKILL SKILL مطبخ Yellow
SKILL

SKILL
SKILL
SKILL

إن كنت من عشاق هذا النمط الدافئ وتريد أن تصمم مطبخك وفقًا له، اختار لوحداته التخزينية لون من الألوان التي تعبر عن النمط الاستوائي كالأصفر الفاتح أو البرتقالي الداكن أو الأخضر الزاهي.. واحرص عل اختيار سيراميك ديكور برسوم الأشجار أو حتى أوراق النباتات كما هو الحال هنا ليسكن المساحة الفاصلة بين الخزانات العلوية والسفلية.

4- السفرة: اصنعها من الخشب الطبيعي المتين

Residência Copacabana, Arquitetura Ao Cubo LTDA Arquitetura Ao Cubo LTDA غرفة السفرة
Arquitetura Ao Cubo LTDA

Arquitetura Ao Cubo LTDA
Arquitetura Ao Cubo LTDA
Arquitetura Ao Cubo LTDA

اقتناء مائدة طعام من خامة الخشب الطبيعي المتين بمنزلك كفيلة بأن تمده بروح النمط الاستوائي، وفي هذه الحالة عليك تعزيز الأمر بإضاءة برتقالية خافتة!  

يمكنك الاطلاع أيضًا على: كيف تختار ألوان الأثاث المناسب لبيتك؟

5- غرفة النوم: استعن بأثاث غير متكلف ومفارش ملونة

Residencia HJ, Cabral Arquitetura Ltda. Cabral Arquitetura Ltda. غرفة نوم خشب
Cabral Arquitetura Ltda.

Cabral Arquitetura Ltda.
Cabral Arquitetura Ltda.
Cabral Arquitetura Ltda.

في النمط الاستوائي يُفَضّل ترك الخشب على حالته دون طلاءه بمواد اصطناعية أو استخدام أية لمسات متكلفة.. انظر لهذا التصميم المنتمي لغرفة النوم الرئيسية وراقب كيف أبدع فيه خبراء هوميفاي وكيف تألق ببساطته ورقيه! 

6- الحمام: استخدم ورق حائط مجسم من وحي الطبيعة

DECORACIÓN CON PLACAS DE CERÁMICA, Fotoceramic Fotoceramic حمام
Fotoceramic

Fotoceramic
Fotoceramic
Fotoceramic

يمكنك تصميم حمامك ببساطة كيفما شئت ووفق لأي نمط ديكوري لتسهل على نفسك المهمة ثم تقوم أخيرًا بإضافة لمسة واحدة فقط تجعله ينتمي للنمط الاستوائي باستخدام ورق حائط مجسم برسوم من وحي الطبيعة تكاد تبدو حقيقية كما هو الحال هنا. 

7- التراس: اجعله مبهجًا بأثاث كثير النقوش وافرط في استخدام النباتات!

Casa das Macieiras, Rafaela Dal’Maso Arquitetura Rafaela Dal’Maso Arquitetura بلكونة أو شرفة
Rafaela Dal’Maso Arquitetura

Rafaela Dal’Maso Arquitetura
Rafaela Dal’Maso Arquitetura
Rafaela Dal’Maso Arquitetura

الإفراط في استخدام النباتات من أبرز سمات النمط الاستوائي.. ويفضل في هذه الحالة اقتناء النباتات ذات الأوراق الكبيرة باللون الأخضر الزاهي والأخضر الفاتح كما ترى هنا.. فكلاهما جعل التراس مبهج من الدرجة الأولى! 

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