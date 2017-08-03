أفكار تخزين مبتكرة وبسيطة

المنزل المثالي هو الذي أولاً وأخيراً يلبي جميع احتياجات الأسرة، ولكن في المنازل الصغيرة قد نواجه بعض التحديات في إيجاد مساحة لجميع الوظائف الضرورية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى بعض التضحيات والتنازلات عن أمور تعد أساسية، وأحد القرارات التي يتخذها البعض هو التضحية بمساحات التخزين اللازمة لكي يتبقى من المنزل مساحة كافية للمعيشة، دون الدراية بمدى وقع هذا القرار الخاطئ على نظام المنزل وكفاءته، عدم توفر مساحة لتخزين الأغراض سوف ينتج عنه بالضرورة الفوضى وتناثر الأغراض في جميع أنحاء المنزل، وبالتالي ذلك سوف يعكس سلباً على مساحة المنزل بصرياً وعملياً. تجنباً لمثل هذا القرار وجب علينا أن نعرض بعض الأفكار الذكية للتخزين التي تستغل المساحات المهملة دون التأثير على أبعاد الفراغ مباشرةً.