أفكار تخزين مبتكرة وبسيطة

المنزل المثالي هو الذي أولاً وأخيراً يلبي جميع احتياجات الأسرة، ولكن في المنازل الصغيرة قد نواجه بعض التحديات في إيجاد مساحة لجميع الوظائف الضرورية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى بعض التضحيات والتنازلات عن أمور تعد أساسية، وأحد القرارات التي يتخذها البعض هو التضحية بمساحات التخزين اللازمة لكي يتبقى من المنزل مساحة كافية للمعيشة، دون الدراية بمدى وقع هذا القرار الخاطئ على نظام المنزل وكفاءته، عدم توفر مساحة لتخزين الأغراض سوف ينتج عنه بالضرورة الفوضى وتناثر الأغراض في جميع أنحاء المنزل، وبالتالي ذلك سوف يعكس سلباً على مساحة المنزل بصرياً وعملياً. تجنباً لمثل هذا القرار وجب علينا أن نعرض بعض الأفكار الذكية للتخزين التي تستغل المساحات المهملة دون التأثير على أبعاد الفراغ مباشرةً.
الطرقات هي فرصة لمن يبحث عن مكان للتخزين، ولا يجب أن تستهلك الوحدة مساحة ضخمة، بل ما يكفي فقط لبعض المستلزمات اليومية.
لا يخلو منزل من الوحدات التقليدية، سواء وجدت في المطبخ أو غرف النوم، ولكي تستنفذ أكبر قدر من المساحة المتاحة قم باتباع هذا النموذج في تصميم الوحدة، فالتخزين المزدوج يتيح لك فرصة توزيع الأغراض بأسلوب مريح وعلى حسب حجم العناصر.
الشرفة في مصر في أغلب الأوقات تتحول إلى مساحة مهدرة، حيث تنتقل وظيفتها من الإستمتاع بالهواء الطلق إلى ركن في المنزل للتخزين، ويلجأ الكثير إلى هذا الحل ظناً منهم أن ذلك يرفع من كفاءة المنزل، ولمن في الواقع تكون النتيجة غرفة كاملة غير مستغلة على أكمل وجه، ذلك لا يعني أن يجب عليك التنازل عن وظيفة الشرفة في التخزين، بل قم بتصميم وحدة تخزين ذو وظيفة مزدوجة مماثلة لهذا التصميم الذي يحافظ على المساحة ويستخدم أيضاً كمكان للجلوس.
السلات في الديكور تعد من الاكسسوارات الجذابة التي تمنح الفراغ جانب عريق ومميز، ولكن لكي تتحول إلى جزء أساسي يستخدم في التخزين الدائم يجب أن تتواجد ضمن عناصر أخرى تخفي هذه الوظيفة، مثل وجودها في وحدة التلفاز أو كنبة جانبية مثل هذا التثميم الرائع.
البعض قد يواجه مساحات مهدرة في الوحدات، بالرغم من كبر حجمها، وهذه المشكلة من الممكن تجنبها إن قمت بالاستثمار في بعض الوحدات المماثلة لهذا الشكل، فهي مخصصة للأركان والوحدات المهملة.
تعد المرايا فرصة لا مثيل لها لإيجاد وحدة خلفها، فلا شك أن هذه الوحدة سوف تتخفى ولن تستهلك مساحة بصرية مزعجة.
هل تعلم أن الأثاث الثانوي يعد فرصة رائعة للتخزين؟ قم باستغلاله وتصميمه بصورة ذكية لكي يتحول إلى وحدة تخزين متخفية، مثل هذه الطاولة العصرية المذهلة.
تعرف على كيفية تصميم غرفة الملابس المثالية.