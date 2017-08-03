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أفكار تخزين مبتكرة وبسيطة

shereen gouda shereen gouda
The Lantern, Fraher and Findlay Fraher and Findlay سلالم وأروقة مخزن
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المنزل المثالي هو الذي أولاً وأخيراً يلبي جميع احتياجات الأسرة، ولكن في المنازل الصغيرة قد نواجه بعض التحديات في إيجاد مساحة لجميع الوظائف الضرورية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى بعض التضحيات والتنازلات عن أمور تعد أساسية، وأحد القرارات التي يتخذها البعض هو التضحية بمساحات التخزين اللازمة لكي يتبقى من المنزل مساحة كافية للمعيشة، دون الدراية بمدى وقع هذا القرار الخاطئ على نظام المنزل وكفاءته، عدم توفر مساحة لتخزين الأغراض سوف ينتج عنه بالضرورة الفوضى وتناثر الأغراض في جميع أنحاء المنزل، وبالتالي ذلك سوف يعكس سلباً على مساحة المنزل بصرياً وعملياً. تجنباً لمثل هذا القرار وجب علينا أن نعرض بعض الأفكار الذكية للتخزين التي تستغل المساحات المهملة دون التأثير على أبعاد الفراغ مباشرةً.

الاحذية

Storage under stairs Fraher and Findlay سلالم وأروقة مخزن
Fraher and Findlay

Storage under stairs

Fraher and Findlay
Fraher and Findlay
Fraher and Findlay

السلم هو من العناصر المعمارية التي لابد وأن تستهلك مساحة هائلة من امنزل، ولكن لم لا تحول هذه العقبة إلى وسيلة ذكية للتخزين؟ قام  المصمم هنا بتوفير مساحة لا بأس بها لتخزين الأحذية، وهو حل ذكي للغاية يحافظ على مساحة المنزل ونظافته في آن واحد.

وحدة الرواق

Chockablock Loaf المنزلمخزن خشب storage,wooden,drawers,new
Loaf

Chockablock

Loaf
Loaf
Loaf

الطرقات هي فرصة لمن يبحث عن مكان للتخزين، ولا يجب أن تستهلك الوحدة مساحة ضخمة، بل ما يكفي فقط لبعض المستلزمات اليومية.

تخزين مزدوج

Bespoke kitchen storage Purdom's Bespoke Furniture مطبخمخزن خشب Grey kitchen,bespoke,marble,worktop,storage,door storage,spice storage,built-in storage,grey,wood,fitted kitchen
Purdom&#39;s Bespoke Furniture

Bespoke kitchen storage

Purdom's Bespoke Furniture
Purdom&#39;s Bespoke Furniture
Purdom's Bespoke Furniture

لا يخلو منزل من الوحدات التقليدية، سواء وجدت في المطبخ أو غرف النوم، ولكي تستنفذ أكبر قدر من المساحة المتاحة قم باتباع هذا النموذج في تصميم الوحدة، فالتخزين المزدوج يتيح لك فرصة توزيع الأغراض بأسلوب مريح وعلى حسب حجم العناصر.

الشرفة الذكية

Garden storage wayne maxwell حديقة
wayne maxwell

Garden storage

wayne maxwell
wayne maxwell
wayne maxwell

الشرفة في مصر في أغلب الأوقات تتحول إلى مساحة مهدرة، حيث تنتقل وظيفتها من الإستمتاع بالهواء الطلق إلى ركن في المنزل للتخزين، ويلجأ الكثير إلى هذا الحل ظناً منهم أن ذلك يرفع من كفاءة المنزل، ولمن في الواقع تكون النتيجة غرفة كاملة غير مستغلة على أكمل وجه، ذلك لا يعني أن يجب عليك التنازل عن وظيفة الشرفة في التخزين، بل قم بتصميم وحدة تخزين ذو وظيفة مزدوجة مماثلة لهذا التصميم الذي يحافظ على المساحة ويستخدم أيضاً كمكان للجلوس.

سلات للتجميل والتخزين

Farmhouse Ivory Wicker Storage Seat The Cotswold Company سلالم وأروقة مخزن
The Cotswold Company

Farmhouse Ivory Wicker Storage Seat

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

السلات في الديكور تعد من الاكسسوارات الجذابة التي تمنح الفراغ جانب عريق ومميز، ولكن لكي تتحول إلى جزء أساسي يستخدم في التخزين الدائم يجب أن تتواجد ضمن عناصر أخرى تخفي هذه الوظيفة، مثل وجودها في وحدة التلفاز أو كنبة جانبية مثل هذا التثميم الرائع.

تخزين بأعلى كفاءة

Intelligent Kitchen Storage Solutions NAKED Kitchens مطبخ
NAKED Kitchens

Intelligent Kitchen Storage Solutions

NAKED Kitchens
NAKED Kitchens
NAKED Kitchens

البعض قد يواجه مساحات مهدرة في الوحدات، بالرغم من كبر حجمها، وهذه المشكلة من الممكن تجنبها إن قمت بالاستثمار في بعض الوحدات المماثلة لهذا الشكل، فهي مخصصة للأركان والوحدات المهملة.

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المرايا فرصة رائعة

'Welcome' Contemporary hallway shoe storage with mirror by Birex homify سلالم وأروقة مخزن
homify

'Welcome' Contemporary hallway shoe storage with mirror by Birex

homify
homify
homify

تعد المرايا فرصة لا مثيل لها لإيجاد وحدة خلفها، فلا شك أن هذه الوحدة سوف تتخفى ولن تستهلك مساحة بصرية مزعجة.

الطاولة الذكية

'Transform' large round storage coffee table by Stones homify غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
homify

'Transform' large round storage coffee table by Stones

homify
homify
homify

هل تعلم أن الأثاث الثانوي يعد فرصة رائعة للتخزين؟ قم باستغلاله وتصميمه بصورة ذكية لكي يتحول إلى وحدة تخزين متخفية، مثل هذه الطاولة العصرية المذهلة.

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