5 أفكار رائعة لغرف طعام صغيرة

بالنسبة لأولئك الذين يريدون الحصول على مساحة رائعة ليستقبلوا بها ضيوفهم كل ليلة، هل يوجد شيء أفضل من امتلاك غرفة طعام، حتى وإن كانت المساحة المتاحة لديك محدودة جدًا، سنقدم لك أفكار من تصميمات الخبراء لتزيين غرفة الطعام، مثل كيفية الاستفادة من السقف لتركيب مصباح جميل، والمزيد من الأفكار الإبداعية لتزيين المساحة بالكامل.
مساحة أنيقة جدًا ستجعل ضيوفك يشعرون بأنهم في مطعم فخم، وساعد في ذلك بعض الأعمال الفنية مثل السجادة أسفل الطاولة واللوحات المُعلقة على الجدار.
امتلاك غرفة طعام جميلة وهادئة وسيلة رائعة لجعل منزلك مريح، فقط ضع طاولة خشبية ومجموعة كراسي بالقرب من الأريكة ستحصل على غرفة طعام مريحة.
إذا كنت لا ترغب في تخصيص غرفة كبيرة لتناول الطعام فهذه الفكرة مناسبة جدًا لك، من خلال تثبيت جدول خشبي عموديًا على لو من الجرانيت الرمادي وتحديد عدد الكراسي الخشبية حسب عدد ضيوفك.
تحديد مكان غرفة الطعام أمر هام يجب اختياره بعناية وفي هذه الزاوية نجد طاولة مستديرة حولها مجموعة من الكراسي الصغيرة باللون الأبيض، فوق أرضية خشبية جميلة وتعليق مصباح جميل لتركيز الضوء عليها وإبراز جمالها.
استخدام الكراسي الملونة في هذه الغرفة مع مصباح من الخوص خلق نوع من الانسجام بين عناصر الديكور، بالإضافة إلى النباتات التي جعلت الغرفة مريحة جدًا.
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