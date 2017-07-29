الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

5 أفكار رائعة لغرف طعام صغيرة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة السفرةخزانات وبوفيه
Loading admin actions …

بالنسبة لأولئك الذين يريدون الحصول على مساحة رائعة ليستقبلوا بها ضيوفهم كل ليلة، هل يوجد شيء أفضل من امتلاك غرفة طعام، حتى وإن كانت المساحة المتاحة لديك محدودة جدًا، سنقدم لك أفكار من تصميمات الخبراء لتزيين غرفة الطعام، مثل كيفية الاستفادة من السقف لتركيب مصباح جميل، والمزيد من الأفكار الإبداعية لتزيين المساحة بالكامل. 

1- مساحة جميلة تحتاح فقط لتعليق نجفة دقيقة فوق طاولة طعام من الخشب المصقول

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة السفرةخزانات وبوفيه
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

مساحة أنيقة جدًا ستجعل ضيوفك يشعرون بأنهم في مطعم فخم، وساعد في ذلك بعض الأعمال الفنية مثل السجادة أسفل الطاولة واللوحات المُعلقة على الجدار. 

2- إذا كنت ترغب في المزيد من الأناقة يمكنك تزيين الغرفة بعناصر جميلة والاعتماد على كراسي مريحة من الخشب

Espacio comedor diario, Estudio de iluminación Giuliana Nieva Estudio de iluminación Giuliana Nieva غرفة السفرة
Estudio de iluminación Giuliana Nieva

Estudio de iluminación Giuliana Nieva
Estudio de iluminación Giuliana Nieva
Estudio de iluminación Giuliana Nieva

امتلاك غرفة طعام جميلة وهادئة وسيلة رائعة لجعل منزلك مريح، فقط ضع طاولة خشبية ومجموعة كراسي بالقرب من الأريكة ستحصل على غرفة طعام مريحة.

3- الجمع بين أكثر من غرفة في وقت واحد عن طريق الأثاث أمر سيحقق لك مزيد من الراحة

COCINA Y BAÑO - PALERMO, Mercedes Milesi Mercedes Milesi غرفة السفرة
Mercedes Milesi

Mercedes Milesi
Mercedes Milesi
Mercedes Milesi

إذا كنت لا ترغب في تخصيص غرفة كبيرة لتناول الطعام فهذه الفكرة مناسبة جدًا لك، من خلال تثبيت جدول خشبي عموديًا على لو من الجرانيت الرمادي وتحديد عدد الكراسي الخشبية حسب عدد ضيوفك. 

4- مصباح معلق فوق طاولة الطعام

Departamento en Recoleta I, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS غرفة السفرة
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

تحديد مكان غرفة الطعام أمر هام يجب اختياره بعناية وفي هذه الزاوية نجد طاولة مستديرة حولها مجموعة من الكراسي الصغيرة باللون الأبيض، فوق أرضية خشبية جميلة وتعليق مصباح جميل لتركيز الضوء عليها وإبراز جمالها. 

5- الفضاء ليس عائق لوضع طاولة طعام أنيقة في مواجهة شاشة التلفاز ووضع النباتات للتزيين

Angel Gallardo, Feller Herc Arquitectura Feller Herc Arquitectura غرفة السفرة
Feller Herc Arquitectura

Feller Herc Arquitectura
Feller Herc Arquitectura
Feller Herc Arquitectura

استخدام الكراسي الملونة في هذه الغرفة مع مصباح من الخوص خلق نوع من الانسجام بين عناصر الديكور، بالإضافة إلى النباتات التي جعلت الغرفة مريحة جدًا. 

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 6 نصائح لتزيين المطابخ الصغيرة بأقل تكلفة

13 فكرة مبتكرة لأماكن الشواء في حديقة منزلك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً