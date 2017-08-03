الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

8 نصائح للحصول على غرفة مكتب عملية وأنيقة

آية علم الدين آية علم الدين
Villa sul lago di Como, Studio Marco Piva Studio Marco Piva مكتب عمل أو دراسة
Loading admin actions …

من الطبيعي في هذه الأيام أن يتجه الكثيرين إلى العمل من المنزل، إما كوسيلة إضافية لتحسين الدخل والتغلب على الحالة الاقتصادية الجديدة أو للاعتماد الكلي على العمل الحر من المنزل، لما له من مميزات وخصائص تجذب العامل بعيدًا عن الالتزام بالمواعيد المحددة والاضطرار لقطع مسافات طويلة للوصول للعمل يوميًا.

ولتوفير الجو المناسب للعمل في المنزل لابد من توافر الراحة والتركيز على غرفة المكتب، خاصة أنها لا تستخدم فقط في العمل بل وفي أي غرض مكتبي من قراءة وكتابة واستذكار، لذا فإن توافر التصميم المريح والمناسب فيها لهو أمر ضروري.

واليوم جمعنا لكم في هذا الموضوع 8 نصائح لتحقيق الراحة والعملية في غرفة المكتب ستسهل عليكم اختيار التصميم المناسب وتفتح لكم بابًا من الأفكار الملهمة، فهيا لنرى كيف يمكن تحقيق ذلك:

1. المكتب على شكل حرف U حل جميل وعملي للفراغات الصغيرة

Apartamento com história no Flamengo, Da.Hora Arquitetura Da.Hora Arquitetura مكتب عمل أو دراسة
Da.Hora Arquitetura

Da.Hora Arquitetura
Da.Hora Arquitetura
Da.Hora Arquitetura

أما هنا فنجد التغلب على المساحة الصغيرة للفراغ المخصص لغرفة المكتب عن طريق اتخاذه حرف U كشكل رئيسي للتصميم، وعلى جانبيه نجد الحوائط قد تم استغلالها كمكتبات تستوعب الكثير والكثير من الكتب و الأغراض المكتبية، كما أمكن الفراغ استيعاب أريكة و منضدة للراحة وسط ساعات العمل والقراءة.

للمزيد من الأفكار عن المكاتب يمكنك قراءة القواعد الثمانية لتصميم مكتب بأسلوب المينيمال

2. استخدم اللوحة الكبيرة على الحائط لتدوين الملاحظات

B. Apartments, Алена Булатая Алена Булатая مكتب عمل أو دراسة
Алена Булатая

Алена Булатая
Алена Булатая
Алена Булатая

في أثناء العمل أو الاستذكار نحتاج أحيانًا لهذه اللوحة الكبيرة التي ندون عليها ملاحظاتنا وأفكارنا، لذا فإن وضعها بشكل أساسي على حائط من حوائط غرفة المكتب يعد اختيارًا ذكيًا ومميزًا، كما أنه يعطي للغرفة انطباعًا بالعصرية والحداثة، ومع رص الأرفف ذات الأحجام المختلفة بشكل منتظم يجعل من الفراغ مكانًا مريحًا ومحببًا ومشجعًا على العمل.

3. استخدم الخشب الطبيعي لتصميم ريفي متميز

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

من الطرز المحببة في التصميم والتي تعطي الكثير من الأناقة للفراغ، الطراز الريفي، والذي يتميز باستخدام الخشب بشكله الطبيعي دون طلاء، وهنا نجد استخدام الخشب بشكل مميز في المكتب والمكتبة على الحائط مع تطعيمات من الخشب المطلي باللون الأبيض الذي يعبر عن العصرية، مع استخدام الحجر الطبيعي باللون الأبيض على الجدارن لمزيد من الطابع الريفي الأنيق.

4. اللون الأصفر المميز مع الأرفف الممتدة على الجدار

Escritório de Arquitetura Passo3, Passo3 Arquitetura Passo3 Arquitetura مكتب عمل أو دراسة
Passo3 Arquitetura

Passo3 Arquitetura
Passo3 Arquitetura
Passo3 Arquitetura

أما هنا فنجد أن المصمم قد اختار استخدام اللون الأصفر المميز والذي ينتمي للطرازين العصري والصناعي، لما له من بهجة وإشراق في الفراغ، ومع استخدام الجزء العلوي من الحائط كمكان للأرفف المميزة التي تستخدم كمكتبة تستوعب كل الأغراض المكتبية اللازمة.

5. في المساحات الصغيرة يمكنك صناعة مكتب عملي وأنيق

Light Oak Hidden Bureau The Cotswold Company مكتب عمل أو دراسة خشب
The Cotswold Company

Light Oak Hidden Bureau

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

في المساحات الصغيرة أيضًا يمكننا صناعة ركن خاص للمكتب لأغراض العمل والاستذكار، فهنا نجد المصمم قد استغل هذا الركن ووضع به قطعة أثاث عبارة عن مكتب قابل للطي، وبداخله أرفف يمكن استخدامها كمكتبة صغيرة، كما أن الجزء العلوي منه يمكن استخدمانه كحامل للطابعة أو للأغراض المكتبية المختلفة..حل بسيط وعملي وغير مكلف.

6. لا تهمل الإضاءة فهي عامل كبير من عوامل نجاح التصميم

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN مكتب عمل أو دراسة
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

الإضاءة أيضًا عليها عامل كبير من نجاح التصميم أو فشله، فهنا نجد استقطاع جزء من غرفة المعيشة كركن للمكتب ولكن لأن أغراض المكتب تحتاج المزيد من الإضاءة فإننا قد أضفنا الوحدات ذات الإضاءة المريحة للعين من سبوتات وتم توزيعها بشكل مناسب على المكتب بحيث تغطيه بشكل مريح للعين.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. يمكنك وضع غرفة المكتب بحيث تطل على الطبيعة الجميلة من خلال الحوائط الزجاجية

Villa sul lago di Como, Studio Marco Piva Studio Marco Piva مكتب عمل أو دراسة
Studio Marco Piva

Studio Marco Piva
Studio Marco Piva
Studio Marco Piva

من الجميل أن يتمتع مستخدم المكتب أثناء عمله بمنظر طبيعي خلاب أو شكل جمالي يساعده على التركيز في العمل أو الاستذكار، وهذا الأمر يتحقق عن طريق وضع المكتب بحيث يطل على حديقة المنزل، أو على أي منظر طبيعي مريح للعين في الخارج، وإبراز هذا المنظر الجمالي باستخدام الواجهات الزجاجية كما نرى في هذا المكتب.

8. غرفة المكتب الكلاسيكية يمكنها أن تكون حلًا مثاليًا

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

لا يفضل الكثيرين منا المكتب التقليدي لما يتطلبه من عناصر كثيرة ليكون بالصورة المميزة التي نحبها، ولكن إذا توافرت المساحة اللازمة لتصميم مكتب كلاسيكي ذو زخارف مميزة على الحوائط ومقاعد جلدية أنيقة، وكان هذا الطراز متناسبًا مع بقية الفراغات في المنزل، فإن هذا الحل بالطبع يحقق الأناقة والرقي في التصميم اللذان لا يمكن مقاومتهما.

7 أماكن في منزلك تصلح للعمل من المنزل
أي هذه التصميمات أعجبك أكثر؟ شاركنا برأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً