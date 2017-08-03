8 نصائح للحصول على غرفة مكتب عملية وأنيقة

من الطبيعي في هذه الأيام أن يتجه الكثيرين إلى العمل من المنزل، إما كوسيلة إضافية لتحسين الدخل والتغلب على الحالة الاقتصادية الجديدة أو للاعتماد الكلي على العمل الحر من المنزل، لما له من مميزات وخصائص تجذب العامل بعيدًا عن الالتزام بالمواعيد المحددة والاضطرار لقطع مسافات طويلة للوصول للعمل يوميًا.
ولتوفير الجو المناسب للعمل في المنزل لابد من توافر الراحة والتركيز على غرفة المكتب، خاصة أنها لا تستخدم فقط في العمل بل وفي أي غرض مكتبي من قراءة وكتابة واستذكار، لذا فإن توافر التصميم المريح والمناسب فيها لهو أمر ضروري.
واليوم جمعنا لكم في هذا الموضوع 8 نصائح لتحقيق الراحة والعملية في غرفة المكتب ستسهل عليكم اختيار التصميم المناسب وتفتح لكم بابًا من الأفكار الملهمة، فهيا لنرى كيف يمكن تحقيق ذلك:
أما هنا فنجد التغلب على المساحة الصغيرة للفراغ المخصص لغرفة المكتب عن طريق اتخاذه حرف U كشكل رئيسي للتصميم، وعلى جانبيه نجد الحوائط قد تم استغلالها كمكتبات تستوعب الكثير والكثير من الكتب و الأغراض المكتبية، كما أمكن الفراغ استيعاب أريكة و منضدة للراحة وسط ساعات العمل والقراءة.
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في أثناء العمل أو الاستذكار نحتاج أحيانًا لهذه اللوحة الكبيرة التي ندون عليها ملاحظاتنا وأفكارنا، لذا فإن وضعها بشكل أساسي على حائط من حوائط غرفة المكتب يعد اختيارًا ذكيًا ومميزًا، كما أنه يعطي للغرفة انطباعًا بالعصرية والحداثة، ومع رص الأرفف ذات الأحجام المختلفة بشكل منتظم يجعل من الفراغ مكانًا مريحًا ومحببًا ومشجعًا على العمل.
من الطرز المحببة في التصميم والتي تعطي الكثير من الأناقة للفراغ، الطراز الريفي، والذي يتميز باستخدام الخشب بشكله الطبيعي دون طلاء، وهنا نجد استخدام الخشب بشكل مميز في المكتب والمكتبة على الحائط مع تطعيمات من الخشب المطلي باللون الأبيض الذي يعبر عن العصرية، مع استخدام الحجر الطبيعي باللون الأبيض على الجدارن لمزيد من الطابع الريفي الأنيق.
أما هنا فنجد أن المصمم قد اختار استخدام اللون الأصفر المميز والذي ينتمي للطرازين العصري والصناعي، لما له من بهجة وإشراق في الفراغ، ومع استخدام الجزء العلوي من الحائط كمكان للأرفف المميزة التي تستخدم كمكتبة تستوعب كل الأغراض المكتبية اللازمة.
في المساحات الصغيرة أيضًا يمكننا صناعة ركن خاص للمكتب لأغراض العمل والاستذكار، فهنا نجد المصمم قد استغل هذا الركن ووضع به قطعة أثاث عبارة عن مكتب قابل للطي، وبداخله أرفف يمكن استخدامها كمكتبة صغيرة، كما أن الجزء العلوي منه يمكن استخدمانه كحامل للطابعة أو للأغراض المكتبية المختلفة..حل بسيط وعملي وغير مكلف.
الإضاءة أيضًا عليها عامل كبير من نجاح التصميم أو فشله، فهنا نجد استقطاع جزء من غرفة المعيشة كركن للمكتب ولكن لأن أغراض المكتب تحتاج المزيد من الإضاءة فإننا قد أضفنا الوحدات ذات الإضاءة المريحة للعين من سبوتات وتم توزيعها بشكل مناسب على المكتب بحيث تغطيه بشكل مريح للعين.
من الجميل أن يتمتع مستخدم المكتب أثناء عمله بمنظر طبيعي خلاب أو شكل جمالي يساعده على التركيز في العمل أو الاستذكار، وهذا الأمر يتحقق عن طريق وضع المكتب بحيث يطل على حديقة المنزل، أو على أي منظر طبيعي مريح للعين في الخارج، وإبراز هذا المنظر الجمالي باستخدام الواجهات الزجاجية كما نرى في هذا المكتب.
لا يفضل الكثيرين منا المكتب التقليدي لما يتطلبه من عناصر كثيرة ليكون بالصورة المميزة التي نحبها، ولكن إذا توافرت المساحة اللازمة لتصميم مكتب كلاسيكي ذو زخارف مميزة على الحوائط ومقاعد جلدية أنيقة، وكان هذا الطراز متناسبًا مع بقية الفراغات في المنزل، فإن هذا الحل بالطبع يحقق الأناقة والرقي في التصميم اللذان لا يمكن مقاومتهما.