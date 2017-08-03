8 نصائح للحصول على غرفة مكتب عملية وأنيقة

من الطبيعي في هذه الأيام أن يتجه الكثيرين إلى العمل من المنزل، إما كوسيلة إضافية لتحسين الدخل والتغلب على الحالة الاقتصادية الجديدة أو للاعتماد الكلي على العمل الحر من المنزل، لما له من مميزات وخصائص تجذب العامل بعيدًا عن الالتزام بالمواعيد المحددة والاضطرار لقطع مسافات طويلة للوصول للعمل يوميًا.

ولتوفير الجو المناسب للعمل في المنزل لابد من توافر الراحة والتركيز على غرفة المكتب، خاصة أنها لا تستخدم فقط في العمل بل وفي أي غرض مكتبي من قراءة وكتابة واستذكار، لذا فإن توافر التصميم المريح والمناسب فيها لهو أمر ضروري.

واليوم جمعنا لكم في هذا الموضوع 8 نصائح لتحقيق الراحة والعملية في غرفة المكتب ستسهل عليكم اختيار التصميم المناسب وتفتح لكم بابًا من الأفكار الملهمة، فهيا لنرى كيف يمكن تحقيق ذلك: