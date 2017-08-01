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15 جلسة في الهواء الطلق تنسى بهم حرارة الصيف

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London , Cue & Co of London Cue & Co of London حديقة
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من المعروف أنه خلال شهري يوليو وأغسطس ترتفع درجات الحرارة بشكل غير معقول مما يضطر شريحة كبيرة من الناس للهروب إلى المدن الساحلية رغبة في الحصول على المزيد من الهواء النقي والاستمتاع بأوقاتهم على شواطئ البحار المختلفة فينسوا بها حرارة الصيف. 

في الوقت الذي نجد فيه شريحة أخرى تفكر بشكل أكثر عملية وذكاءًا وتحرص على تأثيث جلسة خارجية بالمنزل تستدرج بها الهواء الطلق إلى أعتابها فتضمن توفير مكان بسيط وأنيق لن تحتاج معه إلى فكرة السفر برمتها.

من خلال هذا المقال نعرض لكم 15 جلسة مذهلة صممت في الهواء الطلق، لابد أنك ستحب إحداها وسترغب في الاقتباس منها.. دعونا نبدأ الآن!   

1- جلسة بسيطة قابلة للتنفيذ مكونة من مقعدين خشبيين وطاولة مستديرة تتوسطهما فتسمح بتناول الإفطار عليها أو احتساء المشروب المفضل لك بين الخضرة الساحرة

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London , Cue & Co of London Cue & Co of London حديقة
Cue &amp; Co of London

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London

Cue & Co of London
Cue &amp; Co of London
Cue & Co of London

2- جلسة عبقرية في الهواء الطلق بتصميم غرفة معيشة مفتوحة تغلفها تعريشة خشبية تحجبها عن أشعة الشمس

Gazebo with intergrated garden store Garden Affairs Ltd حديقة خشب Wood effect gazebo,garden store,veranda,outdoor seating,shelter,woodstore,practical,store,quality,flat roof,bike store
Garden Affairs Ltd

Gazebo with intergrated garden store

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

3- شازلونج مريح في بقعة مميزة من الحديقة محاط بكم هائل من الزهور والنباتات الملونة

RHS Cardiff 2015, Best4hedging Best4hedging حديقة
Best4hedging

RHS Cardiff 2015

Best4hedging
Best4hedging
Best4hedging

4- كبيوت الأطفال الخيالية.. خيمة من القماش المتين على شكل هرمي مثلث تستقر أسفل شجرة ضخمة وأرجوحة بسيطة قماشية أيضًا تتدلى من الفرع الآخر منها

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

5- جلسة مزدوجة لشريكين أو حبيبين تطل على بركة مياه صغيرة مزينة بالأشجار من كل الجهات

Die Anwendung japanischer Gartenkunst bei der Gestaltung von Gärten, japan-garten-kultur japan-garten-kultur حديقة
japan-garten-kultur

japan-garten-kultur
japan-garten-kultur
japan-garten-kultur

6- كابينة زجاجية كبيرة تسع تجمع عائلي كبير.. لابد أنها جزءًا من حديقة أحد القصور الفخمة!

Juliana Anthracite Grey Oasis 12x12 Greenhouse homify حديقة ألمنيوم/ زنك Metallic/Silver
homify

Juliana Anthracite Grey Oasis 12x12 Greenhouse

homify
homify
homify

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7- مطبخ متكامل بمائدة طعام في ساحة مفتوحة على السماء والخضرة لتناول أشهى المأكولات

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

8- تعريشة واحدة وجلسات متفرقة يفصل كلًا منها جدار زجاجي أنيق

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

9- مقعد خشبي ريفي أنيق تزينه بؤرة من الأحجار البيضاء الصغيرة لتكون دائرة أسفل أرجله

Jardim romântico, Lúcia Vale Interiores Lúcia Vale Interiores حديقة
Lúcia Vale Interiores

Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores

10- جلسة عائلية مدهشة مؤسسة 100% من الخشب

Casa Cor RS 2014, Plena Madeiras Nobres Plena Madeiras Nobres بلكونة أو شرفة
Plena Madeiras Nobres

Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres

11- ما بين التمديد للاستمتاع بجمال المنظر والمرح قليلًا في مسبح دائري صغير

Área de Lazer na cidade, Stefani Arquitetura Stefani Arquitetura حديقة خشب Green
Stefani Arquitetura

Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura

12- جلسة أخرى مزدوجة بكراسي مريحة تفصلها الزهور وفي خلفيتها نخبة مذهلة من الأشجار

MORAR MAIS POR MENOS - VARANDA , Bender Arquitetura Bender Arquitetura بلكونة أو شرفة
Bender Arquitetura

Bender Arquitetura
Bender Arquitetura
Bender Arquitetura

13- طاولة مستديرة صغيرة ومقعدين بخامة الحديد وسط ساحة خضراء لا تنتهي

Японский сад, Укр Ландшафт Парк Укр Ландшафт Парк حديقة
Укр Ландшафт Парк

Укр Ландшафт Парк
Укр Ландшафт Парк
Укр Ландшафт Парк

14- أريكة ثابتة بكسوة جلدية أنيقة ووسائد ملونة

Quintal Vila Madalena, Empório Brasil Marcenaria Empório Brasil Marcenaria حديقة خشب نقي
Empório Brasil Marcenaria

Empório Brasil Marcenaria
Empório Brasil Marcenaria
Empório Brasil Marcenaria

15- مقعد ثابت في صورة رف طائر يحيط به كثير من الأحجار البيضاء الصغيرة

Japanese Style Garden Unique Landscapes حديقة
Unique Landscapes

Japanese Style Garden

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

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