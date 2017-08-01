15 جلسة في الهواء الطلق تنسى بهم حرارة الصيف

من المعروف أنه خلال شهري يوليو وأغسطس ترتفع درجات الحرارة بشكل غير معقول مما يضطر شريحة كبيرة من الناس للهروب إلى المدن الساحلية رغبة في الحصول على المزيد من الهواء النقي والاستمتاع بأوقاتهم على شواطئ البحار المختلفة فينسوا بها حرارة الصيف.

في الوقت الذي نجد فيه شريحة أخرى تفكر بشكل أكثر عملية وذكاءًا وتحرص على تأثيث جلسة خارجية بالمنزل تستدرج بها الهواء الطلق إلى أعتابها فتضمن توفير مكان بسيط وأنيق لن تحتاج معه إلى فكرة السفر برمتها.

من خلال هذا المقال نعرض لكم 15 جلسة مذهلة صممت في الهواء الطلق، لابد أنك ستحب إحداها وسترغب في الاقتباس منها.. دعونا نبدأ الآن!