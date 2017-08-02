16 فكرة لاستغلال المساحة أسفل النوافذ

هل تشعر أن المساحة أسفل النافذة مهدرة وتتمنى لو يمكنك استغلالها دون إعاقة للضوء الطبيعي المنعش؟ في هذا المقال نقدم لك مجموعة من الأفكار لاستغلال تلك المساحة من منزلك نرجو أن تكون مصدر إلهام لك!
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أسفل النافذة في المدخل يمكنك وضع مقعد كهذا وكما ترون مع صغر المساحة فإنه يخدم غرفة المعيشة والمدخل في نفس الوقت.
في غرفة النوم استغل المصمم المساحة أسفل النافذتين لوضع على جانب منهم مقعد يمكنك من الاستمتاع بضوء الشمس والاسترخاء تحته لقراءة كتاب ما أو مجرد التأمل. وعلى الجانب الآخر طاولة أو مكتب بسيط إذا كنت من محبي الكتابة أو كتابة يومياتك ومذكراتك!
فكرة أخرى لاستغلال المساحة أسفل النافذة بإنشاء مقعد بسيط ويمكّنك من تخزين أغراضتك في الأدراج أسفله أيضًا. تخيل إذا كانت الغرفة بدون تلك اللمسة الفريدة من نوعها، أعتقد أنها ستكون مملة للغاية!
في النافذة الموجودة بجانب المدخل يمكنك وضع كونسول أسفلها أو طاولة بمقعد للبس الحذاء أو خلعه ويمكنك أيضًا القيام باستقبال سريع فيها.
تلك المساحة غالبًا ما تكون مهدرة وهي المساحة بين مستويا السلم، يمكنك فتح نافذة مخصوص في هذا المكان أو إذا كانت موجودة بالفعل فقط ضع مقعد يمكنك الاستراحة فيه والاسترخاء.
يمكنك استغلال تلك المساحة لتعليق مجموعة من الفوط أو حتى وضع مقعد لاستخدامه أثناء العناية بالنظافة الشخصية خاصة إذا كان البانيو بدون مقعد أة مساحته صغيرة.
يمكنك استغلال المساحة أسفل النافذة لإنشاء مكتبة منخفضة الارتفاع فتكون قد وفرت مساحة أخرى من المنزل بدلًا من وضع مكتبة رأسية وأيضًا ساعدت أطفالك على الوصول لكتبهم بشكل أسهل وأسرع.
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بدون وضع مكتب وأثاث كثير للحصول على غرفة مذاكرة أو مكتب جيد، يمكنك وضع رف كهذا أسفل النافذة وقد حصلت على منطقة عمل محفزة على إنتاجية أفضل!
إذا كانت مساحة منزلك صغيرة يمكنك استخدام ركن كهذا لإنشاء غرفة سفرة بسيطة بـ
دكة على الجانبين بدلًا من الكراسي التي تستحوذ على مساحة كبيرة.
فكرة أخرى لوضع مقعد صغير أسفل النافذة بلون أصفر فاتح ملائم مع اللون اللبني الهادئ للستارة.
من قال أنه بسبب نافذة لن تستطيع أن تضع كنبة على شكل حرف L أو ستضطر لوضع أثاث يعيق جزء من الضوء الطبيعي النافذ منها؟ يمكنك تجنب كل ذلك عن طريق اختيار كنبة بظهر منخفض يمكن الضوء من المرور بدون معوقات.
فكرة أخرى لمقعد داخل مساحة النافذة ولكن مع اختلاف بسيط وهو أن الستارة من خارجه فيمكنك غلقها حيث لا يرى أخد هذا الركن أو للحصول على بعض الخصوصية أثناء تأملك.
يمكنك وضع الكراسي بميل هكذا لتوفير مساحة كافية لدخول الضوء.
فكرة جيدة لإنشاء مكتبة ويمكنك تنفيذها في المطبخ أيضًا!