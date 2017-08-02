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16 فكرة لاستغلال المساحة أسفل النوافذ

ريم عوض ريم عوض
Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
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هل تشعر أن المساحة أسفل النافذة مهدرة وتتمنى لو يمكنك استغلالها دون إعاقة للضوء الطبيعي المنعش؟ في هذا المقال نقدم لك مجموعة من الأفكار لاستغلال تلك المساحة من منزلك نرجو أن تكون مصدر إلهام لك!

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1- بجانب المدخل

Living Spaces, Clean Design Clean Design غرفة المعيشة
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

أسفل النافذة في المدخل يمكنك وضع مقعد كهذا وكما ترون مع صغر المساحة فإنه يخدم غرفة المعيشة والمدخل في نفس الوقت.

2- كنبة وطاولة

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

في غرفة النوم استغل المصمم المساحة أسفل النافذتين لوضع على جانب منهم مقعد يمكنك من الاستمتاع بضوء الشمس والاسترخاء تحته لقراءة كتاب ما أو مجرد التأمل. وعلى الجانب الآخر طاولة أو مكتب بسيط إذا كنت من محبي الكتابة أو كتابة يومياتك ومذكراتك!

3- مقعد في غرفة النوم

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

فكرة أخرى لاستغلال المساحة أسفل النافذة بإنشاء مقعد بسيط ويمكّنك من تخزين أغراضتك في الأدراج أسفله أيضًا. تخيل إذا كانت الغرفة بدون تلك اللمسة الفريدة من نوعها، أعتقد أنها ستكون مملة للغاية!

4- نافذة المدخل

Foyer, Hall & Mudrooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

في النافذة الموجودة بجانب المدخل يمكنك وضع كونسول أسفلها أو طاولة بمقعد للبس الحذاء أو خلعه ويمكنك أيضًا القيام باستقبال سريع فيها.

Living Spaces, Clean Design Clean Design غرفة المعيشة
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

5- نافذة بين السلالم

Foyer, Hall & Mudrooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

تلك المساحة غالبًا ما تكون مهدرة وهي المساحة بين مستويا السلم، يمكنك فتح نافذة مخصوص في هذا المكان أو إذا كانت موجودة بالفعل فقط ضع مقعد يمكنك الاستراحة فيه والاسترخاء.

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6- نافذة الحمام

Bathrooms, Clean Design Clean Design حمام
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

يمكنك استغلال تلك المساحة لتعليق مجموعة من الفوط أو حتى وضع مقعد لاستخدامه أثناء العناية بالنظافة الشخصية خاصة إذا كان البانيو بدون مقعد أة مساحته صغيرة.

9- مكتبة

Dachausbau und Sanierung einer Villa in Berlin , Möhring Architekten Möhring Architekten غرفة المعيشة
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

يمكنك استغلال المساحة أسفل النافذة لإنشاء مكتبة منخفضة الارتفاع فتكون قد وفرت مساحة أخرى من المنزل بدلًا من وضع مكتبة رأسية وأيضًا ساعدت أطفالك على الوصول لكتبهم بشكل أسهل وأسرع.

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7- مكتب للنافذة

Dachausbau und Sanierung einer Villa in Berlin , Möhring Architekten Möhring Architekten مكتب عمل أو دراسة
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

بدون وضع مكتب وأثاث كثير للحصول على غرفة مذاكرة أو مكتب جيد، يمكنك وضع رف كهذا أسفل النافذة وقد حصلت على منطقة عمل محفزة على إنتاجية أفضل!

8-

Dining Rooms & Breakfast Nooks, Clean Design Clean Design غرفة السفرة
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

11- سفرة صغيرة

Cozy Bungalow, Dahl House Design LLC Dahl House Design LLC مطبخ
Dahl House Design LLC

Dahl House Design LLC
Dahl House Design LLC
Dahl House Design LLC

إذا كانت مساحة منزلك صغيرة يمكنك استخدام ركن كهذا لإنشاء غرفة سفرة بسيطة بـ دكة على الجانبين بدلًا من الكراسي التي تستحوذ على مساحة كبيرة.

12- مقعد أحمر وستائر مزركشة بلمسات من الأحمر أيضًا

Living Spaces, Clean Design Clean Design غرفة المعيشة
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

10- مقعد صغير

Living Spaces, Clean Design Clean Design غرفة المعيشة
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

فكرة أخرى لوضع مقعد صغير أسفل النافذة بلون أصفر فاتح ملائم مع اللون اللبني الهادئ للستارة.

13- كنبة بظهر منخفض

Living Spaces, Clean Design Clean Design غرفة المعيشة
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

من قال أنه بسبب نافذة لن تستطيع أن تضع كنبة على شكل حرف L أو ستضطر لوضع أثاث يعيق جزء من الضوء الطبيعي النافذ منها؟ يمكنك تجنب كل ذلك عن طريق اختيار كنبة بظهر منخفض يمكن الضوء من المرور بدون معوقات.

14- مقعد أسفل النافذة

Living Spaces, Clean Design Clean Design غرفة المعيشة
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

فكرة أخرى لمقعد داخل مساحة النافذة ولكن مع اختلاف بسيط وهو أن الستارة من خارجه فيمكنك غلقها حيث لا يرى أخد هذا الركن أو للحصول على بعض الخصوصية أثناء تأملك.

Home Offices, Clean Design Clean Design مكتب عمل أو دراسة
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

15- كراسي فوتيه

Living Spaces, Clean Design Clean Design غرفة المعيشة
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

يمكنك وضع الكراسي بميل هكذا لتوفير مساحة كافية لدخول الضوء.

Living Spaces, Clean Design Clean Design غرفة المعيشة
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

16- مكتبة

Home Offices, Clean Design Clean Design مكتب عمل أو دراسة
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

فكرة جيدة لإنشاء مكتبة ويمكنك تنفيذها في المطبخ أيضًا!

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