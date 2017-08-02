16 فكرة لاستغلال المساحة أسفل النوافذ

من قال أنه بسبب نافذة لن تستطيع أن تضع كنبة على شكل حرف L أو ستضطر لوضع أثاث يعيق جزء من الضوء الطبيعي النافذ منها؟ يمكنك تجنب كل ذلك عن طريق اختيار كنبة بظهر منخفض يمكن الضوء من المرور بدون معوقات.