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30 تابلوه سينعش جدارن منزلك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Living Room, Pixers Pixers غرفة المعيشة Multicolored
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جدران منزلك باختلاف أشكالها وأنواعها وألوانها يتحتاج دومًا إلى ما يزينها ويبرزها ويعطيها مظهر مميز، وأفضل ما يزيتها هي التابلوهات بمختلف أشكالها وأحجامها، بالإضافة إلى تكلفتها المرنة لتبدو في متناول الجميع، ويمكنك اختيار التابلوه بما يناسب ميزانيتك، وألوان جدرانك.

وقد أصبحت التابلوهات من اللمسات الديكورية الأساسية لجدران منزلك، من منا لا يوجد لديه تابلوه او صورة يحبها يحتفظ بها على أحد جدران الغرف في منزله!، فإذا اتخذت القرار بتغيير ديكور منزلك يمكن للتابلوهات أن تكون حلًا فارقًا وغير مكلف، مهما كان شكل الجدران أو نوعها، فهناك العديد من انواع التابلوهات التي تناسب احتايجاتك.

ولان الصورة خيرًا من ألف كلمة فإننا نقدم لك ألبوم صور رائع يحمل العديد من التصميمات المميزة لتابلوهات تغير شكل جدران منزلك.

1

Diseño de interiores, Zono Interieur Zono Interieur غرفة المعيشة
Zono Interieur

Zono Interieur
Zono Interieur
Zono Interieur

2

Classic Pixers غرفة المعيشة Multicolored canvas,poster,posters,wall decor,wall decor
Pixers

Classic

Pixers
Pixers
Pixers

3

Picture wall by WN Interiors WN Interiors + WN Store غرفة المعيشة
WN Interiors + WN Store

Picture wall by WN Interiors

WN Interiors + WN Store
WN Interiors + WN Store
WN Interiors + WN Store

4

homify غرفة المعيشة White
homify

homify
homify
homify

5

Musewll Hill, London Jigsaw Interior Architecture غرفة المعيشة نحاس/برونز Green green sofa,velvet,luxury,picture wall,gallery,textiles,living room,jigsaw interiors,copper,brass
Jigsaw Interior Architecture

Musewll Hill, London

Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture

6

4BHK Interior, Ghar360 Ghar360
Ghar360

Ghar360
Ghar360
Ghar360

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7

Toile du Flatiron New York en noir et blanc, Un air de Paris - Photo For Wall Un air de Paris - Photo For Wall فن تشكيليصور ولوحات
Un air de Paris – Photo For Wall

Un air de Paris - Photo For Wall
Un air de Paris – Photo For Wall
Un air de Paris - Photo For Wall

8

Flowers, Klebefieber.de - Apalis GmbH Klebefieber.de - Apalis GmbH جدران
Klebefieber.de – Apalis GmbH

Klebefieber.de - Apalis GmbH
Klebefieber.de – Apalis GmbH
Klebefieber.de - Apalis GmbH

9

Composition murale de 14 photos de New York, Un air de Paris - Photo For Wall Un air de Paris - Photo For Wall فن تشكيليصور ولوحات
Un air de Paris – Photo For Wall

Un air de Paris - Photo For Wall
Un air de Paris – Photo For Wall
Un air de Paris - Photo For Wall

10

Gorgeous Feathers Pixers غرفة المعيشة Blue poster,posters,frame,wall decor,wall decor
Pixers

Gorgeous Feathers

Pixers
Pixers
Pixers

11

Mysterious Woods Pixers غرفة المعيشة Multicolored deer,forest,wall mural,wallpaper,posters,poster,poster
Pixers

Mysterious Woods

Pixers
Pixers
Pixers

12

Romantic Alley Pixers غرفة المعيشة Multicolored wall mural,wallpaper,flowers,bike,street,romantic,romantic
Pixers

Romantic Alley

Pixers
Pixers
Pixers

13

Adventures of the Rabbit Pixers غرفة الاطفال wall mural,wallpaper,kid,child,birthday,baloon
Pixers

Adventures of the Rabbit

Pixers
Pixers
Pixers

14

Smart Rabbit Pixers غرفة الاطفال wall mural,wallpaper,print,poster,bunny,rabbit,kid,child
Pixers

Smart Rabbit

Pixers
Pixers
Pixers

15

Picture Frame Wall Gracious Luxury Interiors مساحات تجارية شركات
Gracious Luxury Interiors

Picture Frame Wall

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

16

Study idea Pixers مكتب عمل أو دراسة
Pixers

Study idea

Pixers
Pixers
Pixers

17

Manhattan Pixers مكتب عمل أو دراسة wall mural,wallpaper,print,canvas,town,skyscraper,manhattan
Pixers

Manhattan

Pixers
Pixers
Pixers

18

Sleep Less Pixers مكتب عمل أو دراسة poster,moon,sleep,motivation
Pixers

Sleep Less

Pixers
Pixers
Pixers

19

The Big Blue Pixers غرفة السفرة Blue geometry,blue,pattern,wall mural,wallpaper
Pixers

The Big Blue

Pixers
Pixers
Pixers

20

Flamingo Pixers غرفة نوم Pink wall mural,wallpaper,wall decal
Pixers

Flamingo

Pixers
Pixers
Pixers

21

Diseño de interiores, Zono Interieur Zono Interieur غرفة نوم
Zono Interieur

Zono Interieur
Zono Interieur
Zono Interieur

22

Remodelación Caribes, RENOarq RENOarq غرفة السفرة بلاط Brown
RENOarq

RENOarq
RENOarq
RENOarq

23

Duvar Kâğıtları İle Evinizin Havasını Değiştirin, Evinin Ustası Evinin Ustası جدران
Evinin Ustası

Evinin Ustası
Evinin Ustası
Evinin Ustası

24

AR Design Studio- Abbots Way, AR Design Studio AR Design Studio غرفة السفرة
AR Design Studio

AR Design Studio- Abbots Way

AR Design Studio
AR Design Studio
AR Design Studio

25

Cuisine, wall-art.fr wall-art.fr غرفة الملابسديكورات واكسسوارات
wall-art.fr

wall-art.fr
wall-art.fr
wall-art.fr

26

Ozdoby ścienne, DrewnianaŚciana DrewnianaŚciana فن تشكيليقطع فنية آخرى
DrewnianaŚciana

DrewnianaŚciana
DrewnianaŚciana
DrewnianaŚciana

27

Mozaiki z płytek, Deeco Deeco حمام
Deeco

Deeco
Deeco
Deeco

28

L'orient , wall-art.fr wall-art.fr جدران وأرضياتديكورات الجدران
wall-art.fr

wall-art.fr
wall-art.fr
wall-art.fr

29

Spa & Bien-Être, wall-art.fr wall-art.fr مننتجعاكسسوارات المسابح والمنتجعات
wall-art.fr

wall-art.fr
wall-art.fr
wall-art.fr

30

Spa & Bien-Être, wall-art.fr wall-art.fr حمامديكورات
wall-art.fr

wall-art.fr
wall-art.fr
wall-art.fr

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