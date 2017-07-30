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كيف تصمم ديكور غرفة أطفالك؟

Mohammed Awad Mohammed Awad
SOUTHERN COMFORT, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS غرفة الاطفال
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خلال رحلتك بأطفالك للمصيف هذا العام يمكنك أن تصنع لهم شيئاً جديداً في تصميم الغرف الخاصة بهم في الشالية الخاص بأسرتك  وفقاً لحاجاتهم و لأبرز عوامل الديكور السليم التي ربما تخفى على الكثير من الناس في ظل تكدس الاهتمامات خلال الفترة القصيرة التي نقضيها في المصيف و يكون الاهتمام الاكبر بكيفية قضاء اليوم بين البحر و المسبح و الهواء الطلق و لكن في لحظات الراحة ماذا سنصنع لأطفالنا لينعموا بهدوء و استرخاء لتعويض مجهودهم خلال المصيف.

اليوم هوميفاي سوف يستعرض معكم بعض النقاط التي ينبغي عليكم مراعاتها في غرف أطفالكم في الشالية المخصص لقضاء أجازة الصيف الخاصة بكم في نقاط سهلة و بسيطة التطبيق .. و يمكنكم حتى تنفيذ جزء منها في غرفهم الأصلية في منزلكم الدائم بعد العودة من المصيف .

إليكم التفاصيل 

1- ألوان مبهجة

العبور Reda Essam غرفة الاطفال
Reda Essam

العبور

Reda Essam
Reda Essam
Reda Essam

في الشالية الخاص بقضاء وقت المصيف الخاص بك و أطفالك تذكر أنه ينبغي عليك أن تخرج قليلاً من الاعتيادية و التكرار اللذات يلازمان التصميمات التي توجد في منزلك العادي، ابتعد عن كل ذلك وحاول أن تدخل الكثير من الألوان المبهجة في ديكور الشالية الخاص بك خصوصاً في غرفة الأطفال و اجعلها غرفة مختلفة عن غرفتهم الأساسية في المنزل من حيث التصميم و الأثاث فلا يوجد أي حاجة لوجود مكتب مثلاً في تلك الغرفة و لا يوجد حاجة لوجود دولاب كبير و لا يوجد حاجة لوجود سجاد في الارضيات 

2- انفتاح على الخارج

Clásicos Detalles, LLACAY arq LLACAY arq غرفة الاطفال
LLACAY arq

LLACAY arq
LLACAY arq
LLACAY arq

اجعل غرفهم مليئة بالانطلاق و مصادر الحصول على الهواء الطلق سواء من النوافذ أو الشرفات، افتح الغرفة قدر الإمكان على الخارج بدون ستائر ثقيلة أو تصميم معقد، فقط اتجه للبساطة و حسن الانفتاح على كل الزوايا المحيطة بك و لا تغفل فتح نافذة تطل على البحر لو كان الشالية يطل عليه من أي جهة كانت 

3- استغلال المساحة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

المساحة في الشالية لابد أن تكون غير مكدسة و مليئة بالاثاث لأنك في الأساس تخرج فيه عن الرسمية المعتادة طوال العام، حاول أن تصمم غرف الأطفال بطريقة مبسطة بأسّرة ذات طابع مرح مثل هذا التصميم الذي يشعر فيه الأطفال بسعادة غير عادية 

4- البساطة في التفاصيل

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة الاطفال
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

البساطة في تصميم كل شيء في غرفتهم من أثاث و مفروشات و منسوجات، لاحظ في هذا النموذج كيف أنه تم الاعتماد على مرتبة أرضية منسقة بطريقة مودرن لتكون هي السرير للطفل و هي مناسبة للغاية للأطفال الأصغر عمراً حتى لا تخشى عليهم السقوط و أنت تستجم في الشرفة على سبيل المثال 

5- القدرة على استيعاب الجميع

SOUTHERN COMFORT, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS غرفة الاطفال
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

لو كان لديك في عائلتك أطفال في عمر أولادك يمكنك أن تحسب حسابهم في سرائر اضافية بقدر مكان أو اثنين للطواريء لو زارك أحد أفراد عائلتك سيكون من الرائع لو وجدوا لهم مكان مريح 

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