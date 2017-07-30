كيف تصمم ديكور غرفة أطفالك؟

خلال رحلتك بأطفالك للمصيف هذا العام يمكنك أن تصنع لهم شيئاً جديداً في تصميم الغرف الخاصة بهم في الشالية الخاص بأسرتك وفقاً لحاجاتهم و لأبرز عوامل الديكور السليم التي ربما تخفى على الكثير من الناس في ظل تكدس الاهتمامات خلال الفترة القصيرة التي نقضيها في المصيف و يكون الاهتمام الاكبر بكيفية قضاء اليوم بين البحر و المسبح و الهواء الطلق و لكن في لحظات الراحة ماذا سنصنع لأطفالنا لينعموا بهدوء و استرخاء لتعويض مجهودهم خلال المصيف.

اليوم هوميفاي سوف يستعرض معكم بعض النقاط التي ينبغي عليكم مراعاتها في غرف أطفالكم في الشالية المخصص لقضاء أجازة الصيف الخاصة بكم في نقاط سهلة و بسيطة التطبيق .. و يمكنكم حتى تنفيذ جزء منها في غرفهم الأصلية في منزلكم الدائم بعد العودة من المصيف .

إليكم التفاصيل