7 أفكار لأماكن غسالة الملابس في منزلك

اختيار مكان الغسالة في منزلك يعد من أكثر القرارات حيرة إذ يرتبط ببعض العوامل التي تحسم في النهاية جهة اختيارك للمكان المناسب لها سواء كان ذلك في المطبخ أو الحمام او في أماكن أخرى قد لا تعتقد أنها تصلح لاستضافة غسالة الملابس و لكنها قد تكون الحل الأمثل، اليوم هوميفاي سيوضح لنا أماكن بسيطة دون تعقيد تصلح لاستيعاب غسالة الملابس دون أن تأثر على شكل و ديكور تلك الغرف الموضوعة فيها ..

إليكم التفاصيل