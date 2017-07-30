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7 أفكار لأماكن غسالة الملابس في منزلك

Mohammed Awad Mohammed Awad
"Light, wood, simplicity", mlynchyk interiors mlynchyk interiors غرفة الملابس
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اختيار مكان الغسالة في منزلك يعد من أكثر القرارات حيرة إذ يرتبط ببعض العوامل التي تحسم في النهاية جهة اختيارك للمكان المناسب لها سواء كان ذلك في المطبخ أو الحمام او في أماكن أخرى قد لا تعتقد أنها تصلح لاستضافة غسالة الملابس و لكنها قد تكون الحل الأمثل، اليوم هوميفاي سيوضح لنا أماكن بسيطة دون تعقيد تصلح لاستيعاب غسالة الملابس دون أن تأثر على شكل و ديكور تلك الغرف الموضوعة فيها ..

إليكم التفاصيل 

1- في سقف المطبخ

Apartamento Residencial APA, Pauline Kubiak Arquitetura Pauline Kubiak Arquitetura مرآب~ كراج
Pauline Kubiak Arquitetura

Pauline Kubiak Arquitetura
Pauline Kubiak Arquitetura
Pauline Kubiak Arquitetura

فكرة أيضاً غير معتادة حيث نخصص مساحة كافية و بنفس أبعاد الغسالة الكهربائية بعد توفير الصرف و مواسير المياة والكهرباء بالأعلى ، سيكون اختيار هذا المكان المعتاد لخزائن المطبخ أمراً جذاباً في التصميم خصوصاً لو كان شكل الغسالة في حد ذاته مثير و مودرن و متماشي مع حجم  لون باقي الخزانات الأخرى في المطبخ 

2- في جدار الحمام

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE حمام
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

فكرة غير عبقرية و ليست مكلفة على الإطلاق، مجرد فتحة في الجدار بعد توفير مواسير الصرف و تغذية المياة و الكهرباء للغسالة و تهيئة السيراميك و المكان جيداً ليستوعبها، و يلزم هنا مراعاة لون الغسالة و مدى تماشيه مع ديكور الحمام حتى يكون استخدامها عامل ايجابي في التصميم و ليس العكس 

3- في غرفة عادية

homify غرفة الملابس Beige
homify

homify
homify
homify

إحدى الغرف العادية مثل المعيشة أو المكتب يمكنك اختيار إحدى الجوانب فيها و تجعله مخصصاً لاستيعاب الغسالة الكهربائية مع استخدام بعض الحيل التي تموه و تسبب خداع بصري لمن يدخل الغرفة حتى لا يلاحظ الغسالات و لكن تذهب عينه للتمويه، ففي هذا النموذج نلاحظ تموية الغرفة بواسطة لون الحصان الوحشي و استخدام الغسالات بنفس اللون تقريباً مما يخفيها تماماً و لا يجعلها ظاهرة سوى كإكسسوار مساعد على جمال التصميم 

4- في الحمام بجوار الجدار

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام خشب Brown
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

يمكنك تصميم منطقة و وحدة متكاملة للغسيل في حمامك داخل كابينة بجدار سواء خرساني أو زجاجي و تصمم فيها الرفوف المطلوبة لإنجاز مهمة الغسيل كاملة و تخزين الملابس قبل الغسيل و عند عدم حاجتك لاستخدام الغسالة في أي وقت يمكنك أن تغلق الباب تماماً على تلك المنطقة و كأنها لم تعد موجودة

5- معتادة

Property Renovation, Hartley Quinn WIlson Limited Hartley Quinn WIlson Limited المنزلأدوات منزلية كبيرة
Hartley Quinn WIlson Limited

Property Renovation

Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited

الفكرة الأكثر انتشاراً في الدول العربية استخدام رخام المطبخ كسقف للغسالة و تصميم الرف كله بالأساس ليكون فوق الغسالة بسنتيمترات حتى يمكننا وضع غسالة أو اثنتين بأسفله و في تلك الحالة يراعى تصميم نظم الصرف جيداً خلف الغسالة حتى لا تحدث أي فوضى من تسرب ماء و غيره في الأرضيات 

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6- منطقة مفتوحة

"Light, wood, simplicity", mlynchyk interiors mlynchyk interiors غرفة الملابس
mlynchyk interiors

mlynchyk interiors
mlynchyk interiors
mlynchyk interiors

في الحمام أو في مساحة ملحقة بهما يمكنك تصميم غرفة للغسيل متكاملة بكل ما تحتاجه لاتمام عملية التنظيف للملابس و المفروشات و تكون مستقلة بذاتها بدون أي أفكار خارجة عن المألوف الا استغلال المساحة التي عادة ربما تكون ضئيلة بعض الشيء

7- في غرفة الملابس

Stonowane mieszkanie 45m2 w Dąbrowie Górniczej , Ale design Grzegorz Grzywacz Ale design Grzegorz Grzywacz غرفة الملابس
Ale design Grzegorz Grzywacz

Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz

صمم مكان صغير يستوعب الغسالة في غرفة الملابس الخاصة بك لو يوجد بها مساحة كافية لذلك و يلزم استخدام طرق محكمة لخطوط المياة و الصرف في تلك الغرف التي تعج بالأقمشة و المفروشات بعكس الحمام و المطبخ، لذا احرص على وجود مكان مناسب و مجهز بدقة لاستيعاب الغسالة أو اي اجهزة أخرى في تلك الغرفة مثل أدوات الكي و غيرها 

كيف تصمم ديكور غرفة أطفالك؟
غسالة الملابس في مكان آمن و جميل 

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