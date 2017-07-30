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غرفة المعيشة كما تحلم بها

Mohammed Awad Mohammed Awad
RESIDENCIA MISIONES, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio غرفة المعيشة
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تصميم غرفة المعيشة أمر معتاد في مختلف الطرازات و التصميمات من حيث وجود أنترية و منضدة صغيرة تابعة للطقم في الوسط أو بشيء أكثر حداثة بوجود ركنة على شكل حرف L  و بعض المخدات الصغيرة فوقها و التشابة يسري على كل شيء آخر، و لكن هوميفاي سوف يقدم لكم غرف معيشة بتصميمات مختلفة أثرت عليها روعة الحس الفني في تصميم السقف و الجدران و الأرضيات مما انعكس على جمال الأثاث و روعة الغرف بشكل عام ..

1- السجاد صنع الكثير

Ristrutturazione attico in città, AGA Studio AGA Studio غرفة المعيشة
AGA Studio

AGA Studio
AGA Studio
AGA Studio

السجاد المنسوج بألوان رخامية و محايدة تعتبر هي البطل الرئيسي في تحقيق الدمج و التوازن بين جميع مكونات الغرفة فيكفي أن نلاحظ التكرار في الألوان بين الكنبة و بين السجادة و بين النجفة في السقف

2- روعة الأثاث تكفي للاختلاف

Intelligent und lernfähig, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik غرفة المعيشة
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

استخدام أثاث بتصميم مختلف يضمن لك بداية الطريق لجمال الديكور في الغرفة بأكملها فقط لو أحسنت اختيار باقي المكونات من ألوان و عناصر تصميم الجدران و السقف و الأرضيات و بالفعل نلاحظ هنا تحقق ذلك الأمر في أدق التفاصيل و منها تحقق التوازن و تكرار لون البامبو المصمم منه الأثاث في بيوت النور المدفونة في السقف مما حقق توازن في الرؤية ينم عن إبداع كبير لدى المصمم

3- السقف حقق الفارق

RESIDENCIA MISIONES, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio غرفة المعيشة
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

استخدام السبوتات في السقف بتك الطريق من خلف الخشب الذي يكسو السقف أكثر من رائع و جعل الغرفة بأكملها جاذبة للانتباه و كأننا ننظر للسماء و نجومها حتى في لحظات النهار .

4 – قطعة من الغابات

Casa de Fim de Semana, Luciana Savassi Guimarães arquitetura&interiores Luciana Savassi Guimarães arquitetura&interiores غرفة المعيشة
Luciana Savassi Guimarães arquitetura&amp;interiores

Luciana Savassi Guimarães arquitetura&interiores
Luciana Savassi Guimarães arquitetura&amp;interiores
Luciana Savassi Guimarães arquitetura&interiores

استخدام اللمسة الطبيعية بكل مكوناتها في غرفة المعيشة و تكرار الألوان المفتبسة من الطبيعة فيها يعزز من فرص نجاح تصميمك حتى لو كان غريباً 

5- فراغات مودرن

Ristrutturazione di una villa fronte mare: Villa TiMe, DEFPOINT STUDIO architettura & interni DEFPOINT STUDIO architettura & interni غرفة المعيشة
DEFPOINT STUDIO architettura &amp; interni

DEFPOINT STUDIO architettura & interni
DEFPOINT STUDIO architettura &amp; interni
DEFPOINT STUDIO architettura & interni

الفراغات من أكثر الالهامات التي يقدمها لنا الطراز الموردن في التصميم خصوصاً في زخرفة السقف و الجدران و تصميم مثل تلك الأساليب في غرفة معيشتك مع اختيار الألوان المتماشية معها كالأبيض و الألوان القريبة منه يعزز من ظهور تلك الفراغات بمنتهى الروعة بالغضافة لاختيار أنترية مناسب و بسيط في تفاصيله سيكون لديك الكثير من الراحة النفسية و الهدوء في تلك الغرفة بالإضافة لتألقها جمالياً

6- خطوط الضوء

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

استخدام الضوء في السقف يزيد من فخامة تصميم أي غرفة معيشة لاسيما الكبير المساحة منها مما يعزز من تقسيم و زيادة تنسيق المساحات في الغرفة فيمكنك تخصيص الجزء المضاء في السقف حول فراغ معين يحيط بجلسة معينة مثل ما نرى في هذا النموذج الذي تخصص فيه الأنترية بمربع مفرغ في السقف على أجمل ما يكون 

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7- خلايا ديكورية

Art Gallery, 十邑設計 王勝正 Posamo Design 十邑設計 王勝正 Posamo Design غرفة المعيشة رخام Brown
十邑設計 王勝正 Posamo Design

十邑設計 王勝正 Posamo Design
十邑設計 王勝正 Posamo Design
十邑設計 王勝正 Posamo Design

الروعة في استخدام الاخشاب تكمن في الاستفادة بقدرتها على التألق في حالة طلائها و التحكم في مستوى لمعانها و قدرتها الفائقة على التفاعل مع المكونات الأخرى كالضوء و المفروشات و الإكسسوارات و هي قادرة على احداث فارق رهيب في تصميم غرفة المعيشة لو كنت من عشاق اللمسات الطبيعية و المتداخلة في الديكور

8- روعة الباركية في كل الجهات

House by River side, Matos Architects Matos Architects غرفة المعيشة خشب نقي Wood effect
Matos Architects

House by River side

Matos Architects
Matos Architects
Matos Architects

تصميم أكثر من رائع و متناسق في كل الجهات بين مكون الباركية في السقف و الجدران و الأرضيات و بين المحيط الطبيعي مفتوح الرؤية من خلال الحائط الزجاجي الذي أحدث حالة من الاندماج و التوازن بين خصوصية التصميم و بين انطلاقة الفيو الرائع

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