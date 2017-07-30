غرفة المعيشة كما تحلم بها

تصميم غرفة المعيشة أمر معتاد في مختلف الطرازات و التصميمات من حيث وجود أنترية و منضدة صغيرة تابعة للطقم في الوسط أو بشيء أكثر حداثة بوجود ركنة على شكل حرف L و بعض المخدات الصغيرة فوقها و التشابة يسري على كل شيء آخر، و لكن هوميفاي سوف يقدم لكم غرف معيشة بتصميمات مختلفة أثرت عليها روعة الحس الفني في تصميم السقف و الجدران و الأرضيات مما انعكس على جمال الأثاث و روعة الغرف بشكل عام ..
السجاد المنسوج بألوان رخامية و محايدة تعتبر هي البطل الرئيسي في تحقيق الدمج و التوازن بين جميع مكونات الغرفة فيكفي أن نلاحظ التكرار في الألوان بين الكنبة و بين السجادة و بين النجفة في السقف
استخدام أثاث بتصميم مختلف يضمن لك بداية الطريق لجمال الديكور في الغرفة بأكملها فقط لو أحسنت اختيار باقي المكونات من ألوان و عناصر تصميم الجدران و السقف و الأرضيات و بالفعل نلاحظ هنا تحقق ذلك الأمر في أدق التفاصيل و منها تحقق التوازن و تكرار لون البامبو المصمم منه الأثاث في بيوت النور المدفونة في السقف مما حقق توازن في الرؤية ينم عن إبداع كبير لدى المصمم
استخدام السبوتات في السقف بتك الطريق من خلف الخشب الذي يكسو السقف أكثر من رائع و جعل الغرفة بأكملها جاذبة للانتباه و كأننا ننظر للسماء و نجومها حتى في لحظات النهار .
استخدام اللمسة الطبيعية بكل مكوناتها في غرفة المعيشة و تكرار الألوان المفتبسة من الطبيعة فيها يعزز من فرص نجاح تصميمك حتى لو كان غريباً
الفراغات من أكثر الالهامات التي يقدمها لنا الطراز الموردن في التصميم خصوصاً في زخرفة السقف و الجدران و تصميم مثل تلك الأساليب في غرفة معيشتك مع اختيار الألوان المتماشية معها كالأبيض و الألوان القريبة منه يعزز من ظهور تلك الفراغات بمنتهى الروعة بالغضافة لاختيار أنترية مناسب و بسيط في تفاصيله سيكون لديك الكثير من الراحة النفسية و الهدوء في تلك الغرفة بالإضافة لتألقها جمالياً
استخدام الضوء في السقف يزيد من فخامة تصميم أي غرفة معيشة لاسيما الكبير المساحة منها مما يعزز من تقسيم و زيادة تنسيق المساحات في الغرفة فيمكنك تخصيص الجزء المضاء في السقف حول فراغ معين يحيط بجلسة معينة مثل ما نرى في هذا النموذج الذي تخصص فيه الأنترية بمربع مفرغ في السقف على أجمل ما يكون
الروعة في استخدام الاخشاب تكمن في الاستفادة بقدرتها على التألق في حالة طلائها و التحكم في مستوى لمعانها و قدرتها الفائقة على التفاعل مع المكونات الأخرى كالضوء و المفروشات و الإكسسوارات و هي قادرة على احداث فارق رهيب في تصميم غرفة المعيشة لو كنت من عشاق اللمسات الطبيعية و المتداخلة في الديكور
تصميم أكثر من رائع و متناسق في كل الجهات بين مكون الباركية في السقف و الجدران و الأرضيات و بين المحيط الطبيعي مفتوح الرؤية من خلال الحائط الزجاجي الذي أحدث حالة من الاندماج و التوازن بين خصوصية التصميم و بين انطلاقة الفيو الرائع