5 نصائح بسيطة لتزيين منزلك

هل لديك خطط لتزيين منزلك الجديد ولا تعرف من أين ستبدأ؟، تفكر في تجديد منزلك الحالي فهل لديك فكرة عن ما هي التغييرات التي ستجعل منزلك يبدو أجمل من السابق؟، هل تبحث عن وسيلة لتغيير شكل منزلك وجعله أكثر راحة ورحابة بأبسط الطرق؟، إذا كانت لديك كل هذه الأسئلة وإجابتك نعم، تنفس الصعداء لأنك وصلت لهذا المقال، لأننا جمعنا لك فيه خمس نصائح بسيطة من خبراء هوميفاي لتزيين منزلك وتجديده بسرعة بقليل من الجهد، نوصيك بقراءة هذا الموضوع لأنك ستجد حلول لكل ما تفكر به.
هناك تغيير جوهري يغير شكل منزلك ببساطة وهو تغيير ألوان الجدران، ولتفادي خيبة الأمل التي من الممكن أن تمر بها بعد تغيير لون الجدران ننصحك بالاعتماد على الألوان الفاتحة مثل الأبيض والبيج وألوان الباستيل، لأنها تتلائم مع باقي ديكور المساحة بسهولة، وبهذه الطريقة يمكنك تغيير ديكور منزلك جذريًا دون الحاجة إلى تغيير الأثاث.
الضوء من العناصر الرئيسية التي نحتاجها لتزيين منزلنا، خصوصًا الضوء الطبيعي الآتي من النوافذ، وفي هذه الحالة عندما تكون لدينا غرفة بها نافذة كبيرة يجب أن نضع بها مكتب وليس سرير ولا أريكة لأن في الأيام الحارة لن تستطيع النوم أو الجلوس في هذه المنطقة.
واحدة من أسهل الطرق لتزيين منزلك هو اللعب بالأقمشة، فـهي تعطي لمسة ساحرة إذا تم استخدامها في المكان الصحيح، ولا يجب أن تغفل عن الألوان المستخدمة ومدى توافقها مع باقي عناصر الديكور، ونصيحتنا لك استخدم لونين أو ثلاثة على الأكثر.
تزيين المنزل مع الحفاظ على أسلوب فريد إتجاه يجب أن تضعه نصب أعينك أثناء تجديدك لمنزلك، يمكنك إدراك العناصر الكلاسيكية مع العناصر الحديثة والعكس، هذه الفكرة تبعد الملل عن تصميم منزلك.
إذا كنا نريد أن نجعل منزلنا مُرحب لابد أن تضيف بعض النباتات به مثل المزهريات أو الزنبق فهي تعطي حيوية للمساحة، إذا كانت لديك المساحة لتضع هذه النباتات على حافة نافذة غرفة نومك افعل ذلك ولا تقلق ليست ضارة لصحتك في الليل.
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