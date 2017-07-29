الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

5 نصائح بسيطة لتزيين منزلك

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
DECORACIÓN TEXTIL, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Loading admin actions …

هل لديك خطط لتزيين منزلك الجديد ولا تعرف من أين ستبدأ؟، تفكر في تجديد منزلك الحالي فهل لديك فكرة عن ما هي التغييرات التي ستجعل منزلك يبدو أجمل من السابق؟، هل تبحث عن وسيلة لتغيير شكل منزلك وجعله أكثر راحة ورحابة بأبسط الطرق؟، إذا كانت لديك كل هذه الأسئلة وإجابتك نعم، تنفس الصعداء لأنك وصلت لهذا المقال، لأننا جمعنا لك فيه خمس نصائح بسيطة من خبراء هوميفاي لتزيين منزلك وتجديده بسرعة بقليل من الجهد، نوصيك بقراءة هذا الموضوع لأنك ستجد حلول لكل ما تفكر به. 

تغيير ألوان الجدران

THAT'S FUSION, VINTAGENCY VINTAGENCY غرفة المعيشة
VINTAGENCY

THAT'S FUSION

VINTAGENCY
VINTAGENCY
VINTAGENCY

هناك تغيير جوهري يغير شكل منزلك ببساطة وهو تغيير ألوان الجدران، ولتفادي خيبة الأمل التي من الممكن أن تمر بها بعد تغيير لون الجدران ننصحك بالاعتماد على الألوان الفاتحة مثل الأبيض والبيج وألوان الباستيل، لأنها تتلائم مع باقي ديكور المساحة بسهولة، وبهذه الطريقة يمكنك تغيير ديكور منزلك جذريًا  دون الحاجة إلى تغيير الأثاث. 

الضوء

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

الضوء من العناصر الرئيسية التي نحتاجها لتزيين منزلنا، خصوصًا الضوء الطبيعي الآتي من النوافذ، وفي هذه الحالة عندما تكون لدينا غرفة بها نافذة كبيرة يجب أن نضع بها مكتب وليس سرير ولا أريكة لأن في الأيام الحارة لن تستطيع النوم أو الجلوس في هذه المنطقة. 

اللعب بالأقمشة

DECORACIÓN TEXTIL, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Muebles Flores Torreblanca

Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca

واحدة من أسهل الطرق لتزيين منزلك هو اللعب بالأقمشة، فـهي تعطي لمسة ساحرة إذا تم استخدامها في المكان الصحيح، ولا يجب أن تغفل عن الألوان المستخدمة ومدى توافقها مع باقي عناصر الديكور، ونصيحتنا لك استخدم لونين أو ثلاثة على الأكثر.  

القديم والجديد

Kitchen, Leeds, Crow's Nest Interiors Crow's Nest Interiors مطبخ
Crow&#39;s Nest Interiors

Kitchen, Leeds

Crow's Nest Interiors
Crow&#39;s Nest Interiors
Crow's Nest Interiors

تزيين المنزل مع الحفاظ على أسلوب فريد إتجاه يجب أن تضعه نصب أعينك أثناء تجديدك لمنزلك، يمكنك إدراك العناصر الكلاسيكية مع العناصر الحديثة والعكس، هذه الفكرة تبعد الملل عن تصميم منزلك.

النباتات

EG 4. Piso Barcelones, BONBA studio BONBA studio غرفة نوم
BONBA studio

BONBA studio
BONBA studio
BONBA studio

إذا كنا نريد أن نجعل منزلنا مُرحب لابد أن تضيف بعض النباتات به مثل المزهريات أو الزنبق فهي تعطي حيوية للمساحة، إذا كانت لديك المساحة لتضع هذه النباتات على حافة نافذة غرفة نومك افعل ذلك ولا تقلق ليست ضارة لصحتك في الليل. 

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 6 أفكار لاستخدام ألواح السرير القديمة

5 أفكار رائعة لغرف طعام صغيرة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً