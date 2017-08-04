10 قطع أثاث عملية تجعل منزلك عصريًا ومتطورًا

مع تطور صناعة الأثاث عبر العصور نشأت في الآونة الأخيرة نوعية جديدة من الأثاث تعبر عن العصر الحديث وتطوره واستغلال الإمكانيات المتاحة من التكنولوجيا قدر الإمكان في صناعتها.
ومن منا لا يتطلع إلى تحقيق العصرية والتطور في منزله، إلى هذه الراحة التي توفرها قطع الأثاث الجديدة التي تتميز بالمرونة والحجم الصغير، فلا منها تأخذ مساحة كبيرة من المنزل ولا منها تمثل عبئًا في بعض الأحيان، بالإضافة إلى كونها سهلة الاستخدام وموفرة.
وفي هذا الموضوع قد جمعنا لكم بعض هذه القطع التي يعتبر اقتناؤها أمرًا مساعدًا على تحقيق التطور و الراحة اللتان تسعى لهما في منزلك، ومن هذه القطع:
كثيرًا ما تواجهنا مشكلة تخزين المناشف وأغراض الاستحمام في الحمامات، لذا فإن وضع وحدة أدراج أسفل الحوض يعتبر من أفضل الحلول العملية للتخزين، كما أنها تحافظ على الشكل الجمالي الرائع للحمام.
مع تطور شكل المطابخ الحديثة أصبح المطبخ الذي يلبي احتياجتنا بشكل أكبر هو المطبخ الذي يحتوي على أماكن للتخزين ورفوف ذكية تستوعب القطع الكثيرة التي يحتويها المطبخ دون أن يجعل شكله مزدحمًا، وهنا نجد المطبخ الذي صممه الخبراء بحيث يحتوي على الكثير من الأدراج المكشوفة والمختبئة، فنرى الكاونتر به فتحة كبيرة تعمل كرف لحمل الكاسات والزجاجات التي تستخدم من الخارج، كما يحتوي على أدراج عملية أيضًا.
من النصائح التي تجعل المنزل أكثر ترتيبًا ونظامًا والتي ينصح بها متخصصوا ترتيب المنازل دائمًا الاعتماد على الأدراج المقسمة لأقسام صغيرة في دواليب الملابس والخزانات المختلفة، والتي تعمل على عدم إظهار الدولاب بشكل عشوائي وتوفر الوقت المبذول في البحث عن الأغراض الصغيرة داخل الأدراج.
المناضد المتعددة ذات الأشكال المختلفة القابلة للطي والتخزين داخل بعضها البعض تعتبر من قطع الأثاث الأساسية في المنزل الحديث، حيث أنها تستخدم في الأركان و في الاستقبال وغرفة المعيشة ويمكن استغلالها في الكثير من الأغراض غير غرض التقديم.
أما عن جزيرة المطبخ، فنجد هنا الجزيرة وقد احتوت على كل محتويات المطبخ تقريبًا، منطقة تتوسط المطبخ تحتوي على الموقد والحوض والمنطقة الخاصة بتجهيز الطعام، وكل هذه الأنشطة لا تؤثر على بعضها البعض بالسلب، بل إنها تختصر الكثير من الوقت والجهد لمن يستخدمها، كما أنها تتخذ اللون الرمادي الغامق ذو الأناقة العالية.
المفاتيح والمعاطف والكوفيات والمتعلقات الرفيعة التي نلقى بها فور وصولنا للمنزل، الآن أصبح لها مكانًا سهلًا وعمليًا بلا تشويه لشكل المدخل، عن طريق هذه اللوحة المثبت بها بعض مسامير التعليق التي تتيح لنا تعليق ماشئنا عليها أثناء الاستخدام و تخبئتها بالغطاء الخشبي الأنيق في أوقات عدم الحاجة لها.
قد نحتار في اختيار السجاد المناسب للمنزل العصري نظرًا لرغبتنا في اختصار المفروشات قدر الإمكان والاعتماد على كل ما هو بسيط وسهل الاستخدام، ولهذا السبب فإن استخدام المنسوجات الخفيفة والأكلمة المصنوعة يدويًا بالإضافة إلى الشكل الجمالي المميز الذي يضفيه على الفراغات فإنه أيضًا عملي وسهل الاستخدام ويوفر علينا الكثير من المجهود في التنظيف والنقل.
لا يحتاج الأمر منا أكثر من لوحين من الخشب الطبيعي المتين مع بعض المواسير البسيطة ومسامير للتثبيت ليكون لدينا دولاب عملي شبابي يصلح للكتير من الأغراض ويختصر الكثير من المساحة.
ومنها الليزي بوي المريح الذي يتناسب مع غرفة المعيشة وغرفة النوم وغرفة الأطفال، كما أنه يمكن الاعتماد عليه في جلسات العائلة والأصدقاء وهو سهل التحريك والاستخدام بشكل كبير.
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