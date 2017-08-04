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10 قطع أثاث عملية تجعل منزلك عصريًا ومتطورًا

آية علم الدين آية علم الدين
Franke Acropoli, FRANKE FRANKE مطبخألواح المطبخ
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مع تطور صناعة الأثاث عبر العصور نشأت في الآونة الأخيرة نوعية جديدة من الأثاث تعبر عن العصر الحديث وتطوره واستغلال الإمكانيات المتاحة من التكنولوجيا قدر الإمكان في صناعتها.

ومن منا لا يتطلع إلى تحقيق العصرية والتطور في منزله، إلى هذه الراحة التي توفرها قطع الأثاث الجديدة التي تتميز بالمرونة والحجم الصغير، فلا منها تأخذ مساحة كبيرة من المنزل ولا منها تمثل عبئًا في بعض الأحيان، بالإضافة إلى كونها سهلة الاستخدام وموفرة.
وفي هذا الموضوع قد جمعنا لكم بعض هذه القطع التي يعتبر اقتناؤها أمرًا مساعدًا على تحقيق التطور و الراحة اللتان تسعى لهما في منزلك، ومن هذه القطع:

1. وحدة الأدراج تحت حوض غسيل الأيدي

Realizzazioni, Falegnameria Chiatti Falegnameria Chiatti حمام
Falegnameria Chiatti

Realizzazioni

Falegnameria Chiatti
Falegnameria Chiatti
Falegnameria Chiatti

كثيرًا ما تواجهنا مشكلة تخزين المناشف وأغراض الاستحمام في الحمامات، لذا فإن وضع وحدة أدراج أسفل الحوض يعتبر من أفضل الحلول العملية للتخزين، كما أنها تحافظ على الشكل الجمالي الرائع للحمام.

2. كاونتر المطبخ الحديث

Cuisine avec îlot | Prises de main biseautées | IDF, LUSIARTE LUSIARTE مطبخ
LUSIARTE

LUSIARTE
LUSIARTE
LUSIARTE

مع تطور شكل المطابخ الحديثة أصبح المطبخ الذي يلبي احتياجتنا بشكل أكبر هو المطبخ الذي يحتوي على أماكن للتخزين ورفوف ذكية تستوعب القطع الكثيرة التي يحتويها المطبخ دون أن يجعل شكله مزدحمًا، وهنا نجد المطبخ الذي صممه الخبراء بحيث يحتوي على الكثير من الأدراج المكشوفة والمختبئة، فنرى الكاونتر به فتحة كبيرة تعمل كرف لحمل الكاسات والزجاجات التي تستخدم من الخارج، كما يحتوي على أدراج عملية أيضًا.

3. الأدراج الذكية ذات الفواصل

Villa d'exception | Dressing Walk-in + banquette | IDF, LUSIARTE LUSIARTE غرفة الملابس
LUSIARTE

LUSIARTE
LUSIARTE
LUSIARTE

من النصائح التي تجعل المنزل أكثر ترتيبًا ونظامًا والتي ينصح بها متخصصوا ترتيب المنازل دائمًا الاعتماد على الأدراج المقسمة لأقسام صغيرة في دواليب الملابس والخزانات المختلفة، والتي تعمل على عدم إظهار الدولاب بشكل عشوائي وتوفر الوقت المبذول في البحث عن الأغراض الصغيرة داخل الأدراج.

4. المناضد القابلة للطي

Cosmo Wood & Metal Reclaimed Industrial Tables Asia Dragon Furniture from London غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
Asia Dragon Furniture from London

Cosmo Wood & Metal Reclaimed Industrial Tables

Asia Dragon Furniture from London
Asia Dragon Furniture from London
Asia Dragon Furniture from London

المناضد المتعددة ذات الأشكال المختلفة القابلة للطي والتخزين داخل بعضها البعض تعتبر من قطع الأثاث الأساسية في المنزل الحديث، حيث أنها تستخدم في الأركان و في الاستقبال وغرفة المعيشة ويمكن استغلالها في الكثير من الأغراض غير غرض التقديم.

5. جزيرة المطبخ العصرية

Franke Acropoli, FRANKE FRANKE مطبخألواح المطبخ
FRANKE

FRANKE
FRANKE
FRANKE

أما عن جزيرة المطبخ، فنجد هنا الجزيرة وقد احتوت على كل محتويات المطبخ تقريبًا، منطقة تتوسط المطبخ تحتوي على الموقد والحوض والمنطقة الخاصة بتجهيز الطعام، وكل هذه الأنشطة لا تؤثر على بعضها البعض بالسلب، بل إنها تختصر الكثير من الوقت والجهد لمن يستخدمها، كما أنها تتخذ اللون الرمادي الغامق ذو الأناقة العالية.

6. المنضدة بالمقاعد ذات الاستخدامات المتعددة

Przestronna kuchnia w drewnie z okapami Globalo, GLOBALO MAX GLOBALO MAX
GLOBALO MAX

GLOBALO MAX
GLOBALO MAX
GLOBALO MAX

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7. رف المدخل السحري

キーBOX, 木の家具 quiet furniture of wood 木の家具 quiet furniture of wood سلالم وأروقة مخزن خشب
木の家具　quiet furniture of wood

木の家具　quiet furniture of wood
木の家具　quiet furniture of wood
木の家具　quiet furniture of wood

المفاتيح والمعاطف والكوفيات والمتعلقات الرفيعة التي نلقى بها فور وصولنا للمنزل، الآن أصبح لها مكانًا سهلًا وعمليًا بلا تشويه لشكل المدخل، عن طريق هذه اللوحة المثبت بها بعض مسامير التعليق التي تتيح لنا تعليق ماشئنا عليها أثناء الاستخدام و تخبئتها بالغطاء الخشبي الأنيق في أوقات عدم الحاجة لها.

8. المنسوجات الخفيفة التي تستخدم كسجاجيد ومفروشات جميلة الشكل

Canvas Design - Wall Clocks, Canvas Design Canvas Design غرفة الأطفالديكورات واكسسوارات
Canvas Design

Canvas Design
Canvas Design
Canvas Design

قد نحتار في اختيار السجاد المناسب للمنزل العصري نظرًا لرغبتنا في اختصار المفروشات قدر الإمكان والاعتماد على كل ما هو بسيط وسهل الاستخدام، ولهذا السبب فإن استخدام المنسوجات الخفيفة والأكلمة المصنوعة يدويًا بالإضافة إلى الشكل الجمالي المميز الذي يضفيه على الفراغات فإنه أيضًا عملي وسهل الاستخدام ويوفر علينا الكثير من المجهود في التنظيف والنقل.

9. وحدة تعليق الملابس المختصرة والعملية

Garderobe, Dreher Design Dreher Design غرفة الملابسمخزن
Dreher Design

Dreher Design
Dreher Design
Dreher Design

لا يحتاج الأمر منا أكثر من لوحين من الخشب الطبيعي المتين مع بعض المواسير البسيطة ومسامير للتثبيت ليكون لدينا دولاب عملي شبابي يصلح للكتير من الأغراض ويختصر الكثير من المساحة.

10. الوسائد المريحة التي تستخدم في الكثير من الأغراض

"Large" square expand pouf - floor cushion by Sedit homify غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
homify

Large square expand pouf – floor cushion by Sedit

homify
homify
homify

ومنها الليزي بوي المريح الذي يتناسب مع غرفة المعيشة وغرفة النوم وغرفة الأطفال، كما أنه يمكن الاعتماد عليه في جلسات العائلة والأصدقاء وهو سهل التحريك والاستخدام بشكل كبير.

وللمزيد من مواضيع الأثاث يمكنك الاطلاع على أفكار مبتكرة لإعادة إحياء الأثاث القديم

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