منزل كلاسيكي في غاية الجمال

غرفة المعيشة هي أكبر غرفة موجودة في الطابق السفلي، بتصميم مريح جدًا بالرغم من امتلائها بالأغراض إلا أنها تعكس دفئًا ولا تترك لديك انطباعًا فوضويًا. الغرفة بها كثير من العناصر فمن هذا المنظور تظهر كنبة كلاسيكية بمخدات عصرية وبجانبها مدفأة كلاسيكية أيضًا. من أكثر ما يؤثر فعلًا في شكل التصميم هي تلك التحف الصغيرة المتناثرة فوق جميع الأسطح! كل قطعة فريدة من نوعها بشكل خاص وتضيف لمسات رائعة.