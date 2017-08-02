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منزل كلاسيكي في غاية الجمال

ريم عوض ريم عوض
Country Manor , Thompson Clarke Thompson Clarke راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
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من منا لا يعشق المنازل الساحرة التي تأخذنا بين أزمنة مختلفة نتيجة لاستخدام المصمم للطراز الانتقائي الذي كما هو واضح من اسمه يمزج بين أنماط مختلفة ولا يلتزم بنمط معين لكل غرفة. اليوم نأخذكم في جولة داخل منزل من هذه المنزل مليء بالفن والجمال والهدوء النفسي ويعكس ذزوق رفيع لأصحابه! لنبدأ الجولة..

غرفة المعيشة

Country Manor , Thompson Clarke Thompson Clarke غرفة المعيشة
Thompson Clarke

Thompson Clarke
Thompson Clarke
Thompson Clarke

غرفة المعيشة هي أكبر غرفة موجودة في الطابق السفلي، بتصميم مريح جدًا بالرغم من امتلائها بالأغراض إلا أنها تعكس دفئًا ولا تترك لديك انطباعًا فوضويًا. الغرفة بها كثير من العناصر فمن هذا المنظور تظهر كنبة كلاسيكية بمخدات عصرية وبجانبها مدفأة كلاسيكية أيضًا. من أكثر ما يؤثر فعلًا في شكل التصميم هي تلك التحف الصغيرة المتناثرة فوق جميع الأسطح! كل قطعة فريدة من نوعها بشكل خاص وتضيف لمسات رائعة.

واجهة المنزل

Country Manor , Thompson Clarke Thompson Clarke منازل
Thompson Clarke

Thompson Clarke
Thompson Clarke
Thompson Clarke

واجهة تأخذك لعصور الكلاسيكية. المنزل من الخارج على قدر رسميته إلا أنه يبدو مرحّبًا للغاية ويعكس الدفئ الذي ستراه بداحله والذوق البسيط الخالي من التعقيدات.

المدخل

Country Manor , Thompson Clarke Thompson Clarke راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Thompson Clarke

Thompson Clarke
Thompson Clarke
Thompson Clarke

أول ما يقابنا في الداخل هو رواق المنزل المنعش بكل ما فيه من زهور وألوان هادئة وفاتحة تجعل المدخل يشع بالبهجة والترحاب. اهتم المصمم بالإضاءة الجيدة والتباين بين الخشب البني في الطاولة ودرابزين السلم والسجاد الأبيض. نمط المدخل مزيج من الكلاسيكية العصرية والريفية.

المكتبة

Country Manor , Thompson Clarke Thompson Clarke غرفة المعيشة
Thompson Clarke

Thompson Clarke
Thompson Clarke
Thompson Clarke

على الجانب الآخر من الكنبة في الصورة السابقة نجد كنبة أخرى بتصميم حداثي ولون رمادي فاتح محايد أيضًا ليتم استغلال ذلك لوضع خدديات من الكليم اليدوي المزركش بألوان مبهجة. في هذا الجانب من غرفة المعيشة نجد مكتبة كبيرة باللون الأبيض وتصميم مينيمالي، وأسفلها استخدم المصمم سلال لتخزين الأغراض لتضيف لمسة ريفية للتصميم.

إطلالة هادئة

Country Manor , Thompson Clarke Thompson Clarke غرفة المعيشة
Thompson Clarke

Thompson Clarke
Thompson Clarke
Thompson Clarke

فقط تخيل نفسك جالس هناك بعد يوم شاق أو في بداية يومك مع كوب من القهوة أو الشاي برفقة أحب الناس إليك، جلسة مهدئة للأعصاب وبإطلالة طبيعية جميلة. ولم يغفل المصمم استخدام تحف تناسب هذا الجمال فكانتا تلك الحمامتين الرائعتين.

ريفي بلمسة من الطبيعة

Country Manor , Thompson Clarke Thompson Clarke غرفة المعيشة
Thompson Clarke

Thompson Clarke
Thompson Clarke
Thompson Clarke

هذا الجزء الغريب من المنزل متواجد في نهاية غرفة المعيشة بنمط ريفيّ بحت يتماشى مع النباتات المزروعة!

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غرفة السفرة

Country Manor , Thompson Clarke Thompson Clarke مطبخ
Thompson Clarke

Thompson Clarke
Thompson Clarke
Thompson Clarke

غرفة سفرة تضرب مثلًا دقيقًا في كيفية تطبيق التصميم الانتقائي، حيث الطاولة الخشبية الكلاسيكية التي يتوسطها خط من النباتات البونزاي ومجموعة من الكراسي المختلفة في الشكل واللون الخامات.

المطبخ

Country Manor , Thompson Clarke Thompson Clarke مطبخ
Thompson Clarke

Thompson Clarke
Thompson Clarke
Thompson Clarke

والمطبخ الكلاسيكي البرّاق والبار  وسطحه الخشبي الريفيّ يجعل التصميم يبدو في غاية الروعة، ولكن بطل التصميم الحقيقي هما المصباحين الفريدان من نوعهما!

تقسيم المطبخ

Country Manor , Thompson Clarke Thompson Clarke مطبخ
Thompson Clarke

Thompson Clarke
Thompson Clarke
Thompson Clarke

في هذا التصميم نرى المطبخ عن قرب حيث التصميم الكلاسيكي والتباين الواضح بين الأسود والأبيض في منتصف المطبخ. النافذة الكبيرة التي تساعد على دخول ضوء الشمس لرؤية أفضل وإضفاء الحيوية على المكان هي من أكثر الأشياء المميزة في هذا المطبخ.

النيش

Country Manor , Thompson Clarke Thompson Clarke مطبخ
Thompson Clarke

Thompson Clarke
Thompson Clarke
Thompson Clarke

في غرفة المعيشة، بجانب المطبخ، يوجد نيش أبيض بتصميم كلاسيكي مختلف عن غرفة السفرة بأكملها، وهذا هو أساس الطراز الانتقائي، ألا تستخدم نمط واحد في جميع قطع الغرفة.

غرفة النوم الرئيسية

Country Manor , Thompson Clarke Thompson Clarke غرفة نوم
Thompson Clarke

Thompson Clarke
Thompson Clarke
Thompson Clarke

السرير يغريك لتنام بداخله بسبب شكله المريح والمخدات الكثيرة وورق الحائط الأنيق للغاية. يميز غرفة النوم أيضًا النافذة الكبيرة والتي يمكن أن تحجب بستارة مثبتة في بيت ستارة يختفي قضيب الستارة وراءه.

غرفة الأطفال

Country Manor , Thompson Clarke Thompson Clarke غرفة الاطفال
Thompson Clarke

Thompson Clarke
Thompson Clarke
Thompson Clarke

غرفة الأطفال مبهجة ومليئة بالألوان النابضة بالحياة ولكن اهتم المصمم ألا يكون لون الحوائط فاتحًا بلمسات قليلة من الفوشيا حتى لا يبدو التصميم صارخًا ولأن تلك الألوان النارية تزيد من حركة الأطفال ولا تساعدهم على النوم.

غرفة اللعب

Country Manor , Thompson Clarke Thompson Clarke غرفة الاطفال
Thompson Clarke

Thompson Clarke
Thompson Clarke
Thompson Clarke

غرفة اللعب تعني ألوانًا مبهجة ومليئة بالحياة حيث أن بها يقضي الأطفال معظم أوقاتهم في المنزل فيجب أن يكون بها متسعًا للتحرك مع لمسات كثيرة من الألوان المبهجة في الخدديات الكروشيه والأكسسوارات.

غرفة الضيوف

Country Manor , Thompson Clarke Thompson Clarke غرفة نوم
Thompson Clarke

Thompson Clarke
Thompson Clarke
Thompson Clarke

بسجادة مصنوعة من نفس نمط سجادة غرفة اللعب وبألوان دافئة ومرحبة تم تصميم غرفة الضيوف المريحة للغاية!

الحمام

Country Manor , Thompson Clarke Thompson Clarke حمام
Thompson Clarke

Thompson Clarke
Thompson Clarke
Thompson Clarke

سواء في غرف النوم أو حتى في الحمام اهتم المصمم كثيرًا بالمقاعد الموجودة أسفل النافذة أو بجانبها تمامًا. الحمام مزيج من الألوان الهادئة والنمط الكلاسيكي والريفيّ.

البانيو

Country Manor , Thompson Clarke Thompson Clarke حمام
Thompson Clarke

Thompson Clarke
Thompson Clarke
Thompson Clarke

?بعد كل ما رأيناه، بانيو برتقالي؟ غريب أليس كذلك؟ يمكنك توقع أي شيء في التصميم الانتقائي!

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