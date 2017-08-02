منزل كلاسيكي في غاية الجمال

من منا لا يعشق المنازل الساحرة التي تأخذنا بين أزمنة مختلفة نتيجة لاستخدام المصمم للطراز الانتقائي الذي كما هو واضح من اسمه يمزج بين أنماط مختلفة ولا يلتزم بنمط معين لكل غرفة. اليوم نأخذكم في جولة داخل منزل من هذه المنزل مليء بالفن والجمال والهدوء النفسي ويعكس ذزوق رفيع لأصحابه! لنبدأ الجولة..
غرفة المعيشة هي أكبر غرفة موجودة في الطابق السفلي، بتصميم مريح جدًا بالرغم من امتلائها بالأغراض إلا أنها تعكس دفئًا ولا تترك لديك انطباعًا فوضويًا. الغرفة بها كثير من العناصر فمن هذا المنظور تظهر كنبة كلاسيكية بمخدات عصرية وبجانبها مدفأة كلاسيكية أيضًا. من أكثر ما يؤثر فعلًا في شكل التصميم هي تلك التحف الصغيرة المتناثرة فوق جميع الأسطح! كل قطعة فريدة من نوعها بشكل خاص وتضيف لمسات رائعة.
واجهة تأخذك لعصور الكلاسيكية. المنزل من الخارج على قدر رسميته إلا أنه يبدو مرحّبًا للغاية ويعكس الدفئ الذي ستراه بداحله والذوق البسيط الخالي من التعقيدات.
أول ما يقابنا في الداخل هو رواق المنزل المنعش بكل ما فيه من زهور وألوان هادئة وفاتحة تجعل المدخل يشع بالبهجة والترحاب. اهتم المصمم بالإضاءة الجيدة والتباين بين الخشب البني في الطاولة ودرابزين السلم والسجاد الأبيض. نمط المدخل مزيج من الكلاسيكية العصرية والريفية.
على الجانب الآخر من الكنبة في الصورة السابقة نجد كنبة أخرى بتصميم حداثي ولون رمادي فاتح محايد أيضًا ليتم استغلال ذلك لوضع خدديات من الكليم اليدوي المزركش بألوان مبهجة. في هذا الجانب من غرفة المعيشة نجد مكتبة كبيرة باللون الأبيض وتصميم مينيمالي، وأسفلها استخدم المصمم سلال لتخزين الأغراض لتضيف لمسة ريفية للتصميم.
فقط تخيل نفسك جالس هناك بعد يوم شاق أو في بداية يومك مع كوب من القهوة أو الشاي برفقة أحب الناس إليك، جلسة مهدئة للأعصاب وبإطلالة طبيعية جميلة. ولم يغفل المصمم استخدام تحف تناسب هذا الجمال فكانتا تلك الحمامتين الرائعتين.
هذا الجزء الغريب من المنزل متواجد في نهاية غرفة المعيشة بنمط ريفيّ بحت يتماشى مع النباتات المزروعة!
غرفة سفرة تضرب مثلًا دقيقًا في كيفية تطبيق التصميم الانتقائي، حيث الطاولة الخشبية الكلاسيكية التي يتوسطها خط من النباتات البونزاي ومجموعة من الكراسي المختلفة في الشكل واللون الخامات.
والمطبخ الكلاسيكي البرّاق والبار وسطحه الخشبي الريفيّ يجعل التصميم يبدو في غاية الروعة، ولكن بطل التصميم الحقيقي هما المصباحين الفريدان من نوعهما!
في هذا التصميم نرى المطبخ عن قرب حيث التصميم الكلاسيكي والتباين الواضح بين الأسود والأبيض في منتصف المطبخ. النافذة الكبيرة التي تساعد على دخول ضوء الشمس لرؤية أفضل وإضفاء الحيوية على المكان هي من أكثر الأشياء المميزة في هذا المطبخ.
في غرفة المعيشة، بجانب المطبخ، يوجد نيش أبيض بتصميم كلاسيكي مختلف عن غرفة السفرة بأكملها، وهذا هو أساس الطراز الانتقائي، ألا تستخدم نمط واحد في جميع قطع الغرفة.
السرير يغريك لتنام
بداخله بسبب شكله المريح والمخدات الكثيرة وورق الحائط الأنيق للغاية. يميز غرفة النوم أيضًا النافذة الكبيرة والتي يمكن أن تحجب بستارة مثبتة في بيت ستارة يختفي قضيب الستارة وراءه.
غرفة الأطفال مبهجة ومليئة بالألوان النابضة بالحياة ولكن اهتم المصمم ألا يكون لون الحوائط فاتحًا بلمسات قليلة من الفوشيا حتى لا يبدو التصميم صارخًا ولأن تلك الألوان النارية تزيد من حركة الأطفال ولا تساعدهم على النوم.
غرفة اللعب تعني ألوانًا مبهجة ومليئة بالحياة حيث أن بها يقضي الأطفال معظم أوقاتهم في المنزل فيجب أن يكون بها متسعًا للتحرك مع لمسات كثيرة من الألوان المبهجة في الخدديات الكروشيه والأكسسوارات.
بسجادة مصنوعة من نفس نمط سجادة غرفة اللعب وبألوان دافئة ومرحبة تم تصميم غرفة الضيوف المريحة للغاية!
سواء في غرف النوم أو حتى في الحمام اهتم المصمم كثيرًا بالمقاعد الموجودة أسفل النافذة أو بجانبها تمامًا. الحمام مزيج من الألوان الهادئة والنمط الكلاسيكي والريفيّ.
?بعد كل ما رأيناه، بانيو برتقالي؟ غريب أليس كذلك؟ يمكنك توقع أي شيء في التصميم الانتقائي!