منزل كلاسيكي ولكنه مليء بأفكار مختلفة

هذه هي غرفة السفرة في الدور السفلي التي رأيناها ظاهر من غرفة المعيشة بدون أبواب تفصلهما! غرفة السفرة هذه مخصصة للعزومات الرسمية والضيوف ولكن بالرغم من ذلك فهي تشع بالبهجة والنشاط بسبب استخدام الألوان النابضة بالحياة ومزيج بين الكثير من الألون المختلفة سواء في الحائط أو السجادة أو الستائر وحتى النجفة، تلك القطعة المميزة المتدلية من السقف، كل ذلك جعل غرفة السفرة تبدو كمشهد مسرحي أنيق ومبهج!