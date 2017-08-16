منزل كلاسيكي ولكنه مليء بأفكار مختلفة

من قال أن المنازل الكلاسيكية تعني التصميم الممل وغير الجذاب؟ اليوم نأحذكم في جولة داخل منزل سيغير نظرتكم لهذا التوع من المنازل لما فيه من عصرية ولمسات انتقائية فريدة من نوعها بين الأثاث والورق الحائط والتحف والأكسسوارات المستخدمة. نترككم الآن مع الجولة داخل هذا المنزل الرائع.
من بعيد تراه سلم تقليدي وعادي للغاية ولكن عندما تدقق النظر تجد لمسات مختلفة في كل تفاصيله بداية من المرآة ذات الشكل الهندسي كتروس متداخلة، والكونسول الأبيض الكلاسيكي وبعض التفاصير الحداثية في التحف الففنية، وتفاصيل السجادة الفاتحة اللون المتباينة مع السلم الخشبي الداكن ذات الأشكال المتطابقة المتكررة التي تخرج بهذه المنطقة من إطار الملل.
ربما شكل الكراسي والكنبة تقليدي جدًا ولكن كسوتهم غيرت من هذا الانطباع تمامًا! ألوان مبهجة وأشكال مختلفة لأغطية الوسادات أضافت بهجة وحيوية للألوان الهادئة المحيطة بحوائط الغرفة.
هذه هي غرفة السفرة في الدور السفلي التي رأيناها ظاهر من غرفة المعيشة بدون أبواب تفصلهما! غرفة السفرة هذه مخصصة للعزومات الرسمية والضيوف ولكن بالرغم من ذلك فهي تشع بالبهجة والنشاط بسبب استخدام الألوان النابضة بالحياة ومزيج بين الكثير من الألون المختلفة سواء في الحائط أو السجادة أو الستائر وحتى النجفة، تلك القطعة المميزة المتدلية من السقف، كل ذلك جعل غرفة السفرة تبدو كمشهد مسرحي أنيق ومبهج!
المطبخ أيضًا طرازه كلاسيكي مساحته ليست بالقليلة بمصمم بشكل طولي ورخام بني بجودة عالية ويغطي جزء من الحائط حماية للطلاء من الرطوبة والدهون، ولسهولة تنظيفه. بار المطبخ يوجد به بعض الطراسي بتصميم ريترو عصري والنجف المتدلي ذي الطراز الصناعي. تفاصيل صغيرة يمكنها أن تغير مطبخ أبيض تقليدي لآخر رائع كهذا.
في الطابق الآخر للمنزل نجد غرفة سفرة أخرى ولكنها مخصصة لأفراد الأسرة، طاولة دائرية بتصميم
تيوليب وكراسي شفافة من الأكريلك تظهر حمال الغرفة الزمردية الخضراء واللوحة الفنية الغامضة.
غرفة معيشة مذهلة تشعرك بالراحة بمجرد النظر إليها، على عكس الغرف التي رأيناها في الصور السابقة فقد اختار المصمم الألوان الهادئة فقط في هذه الغرفة بالتحديد مع لمسة بسيطة من اللون البنفسجي الداكن. غرفة المعيشة مزيج من الحداثة والكلاسيكية خاصة مع وجود تلك المدفأة والأباليك.
غرفة النوم تلك من أكثر الغرف تقليدية من حيث التصميم في المنزل كله ولكن يوجد بها بعض اللمسات المختلفة أيضًا! كتلك المقاعد التي تعمل كطاولات في نفس الوقت أيضًا والكومودينو ذا المرآة في الواجهة.
نرى من هذا المنظور لغرفة النوم باقي طقم الخزانات كالكومودينو بواجهة مرآة وفوقها تحف مختلفة ولوحة هادئة وفريدة من نوعها ويظهر أيضًا الحمام الملحق بالغرفة.
لا شيء يضاهي وجود مكان مخصص للكتب والقراءة لمحبيها، بجانب مدفأة ليكون هذا المكان ملائك للاسترخاء وقراءة روايتك المفضلة.