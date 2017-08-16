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منزل كلاسيكي ولكنه مليء بأفكار مختلفة

ريم عوض ريم عوض
Cherry Creek Traditional with a Twist, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors غرفة السفرة
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من قال أن المنازل الكلاسيكية تعني التصميم الممل وغير الجذاب؟ اليوم نأحذكم في جولة داخل منزل سيغير نظرتكم لهذا التوع من المنازل لما فيه من عصرية ولمسات انتقائية فريدة من نوعها بين الأثاث والورق الحائط والتحف والأكسسوارات المستخدمة. نترككم الآن مع الجولة داخل هذا المنزل الرائع.

تظن أنه مجرد سلم

Cherry Creek Traditional with a Twist, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

من بعيد تراه سلم تقليدي وعادي للغاية ولكن عندما تدقق النظر تجد لمسات مختلفة في كل تفاصيله بداية من المرآة ذات الشكل الهندسي كتروس متداخلة، والكونسول الأبيض الكلاسيكي وبعض التفاصير الحداثية في التحف الففنية، وتفاصيل السجادة الفاتحة اللون المتباينة مع السلم الخشبي الداكن ذات الأشكال المتطابقة المتكررة التي تخرج بهذه المنطقة من إطار الملل.

الريسبشن

Cherry Creek Traditional with a Twist, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors غرفة الميديا
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

ربما شكل الكراسي والكنبة تقليدي جدًا ولكن كسوتهم غيرت من هذا الانطباع تمامًا! ألوان مبهجة وأشكال مختلفة لأغطية الوسادات أضافت بهجة وحيوية للألوان الهادئة المحيطة بحوائط الغرفة.

غرفة السفرة

Cherry Creek Traditional with a Twist, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors غرفة السفرة
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

هذه هي غرفة السفرة في الدور السفلي التي رأيناها ظاهر من غرفة المعيشة بدون أبواب تفصلهما! غرفة السفرة هذه مخصصة للعزومات الرسمية والضيوف ولكن بالرغم من ذلك فهي تشع بالبهجة والنشاط بسبب استخدام الألوان النابضة بالحياة ومزيج بين الكثير من الألون المختلفة سواء في الحائط أو السجادة أو الستائر وحتى النجفة، تلك القطعة المميزة المتدلية من السقف، كل ذلك جعل غرفة السفرة تبدو كمشهد مسرحي أنيق ومبهج!

المطبخ

Cherry Creek Traditional with a Twist, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors مطبخ
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

المطبخ أيضًا طرازه كلاسيكي مساحته ليست بالقليلة بمصمم بشكل طولي ورخام بني بجودة عالية ويغطي جزء من الحائط حماية للطلاء من الرطوبة والدهون، ولسهولة تنظيفه. بار المطبخ يوجد به بعض الطراسي بتصميم ريترو عصري والنجف المتدلي ذي الطراز الصناعي. تفاصيل صغيرة يمكنها أن تغير مطبخ أبيض تقليدي لآخر رائع كهذا.

سفرة واحدة لا تكفي

Cherry Creek Traditional with a Twist, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors غرفة السفرة
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

في الطابق الآخر للمنزل نجد غرفة سفرة أخرى  ولكنها مخصصة لأفراد الأسرة، طاولة دائرية بتصميم تيوليب وكراسي شفافة من الأكريلك تظهر حمال الغرفة الزمردية الخضراء واللوحة الفنية الغامضة.

غرفة المعيشة

Cherry Creek Traditional with a Twist, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors غرفة المعيشة
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

غرفة معيشة مذهلة تشعرك بالراحة بمجرد النظر إليها، على عكس الغرف التي رأيناها في الصور السابقة فقد اختار المصمم الألوان الهادئة فقط في هذه الغرفة بالتحديد مع لمسة بسيطة من اللون البنفسجي الداكن. غرفة المعيشة مزيج من الحداثة والكلاسيكية خاصة مع وجود تلك المدفأة والأباليك.

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غرفة النوم

Cherry Creek Traditional with a Twist, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors غرفة نوم
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

غرفة النوم تلك من أكثر الغرف تقليدية من حيث التصميم في المنزل كله ولكن يوجد بها بعض اللمسات المختلفة أيضًا! كتلك المقاعد التي تعمل كطاولات في نفس الوقت أيضًا والكومودينو ذا المرآة في الواجهة.

حمام ملحق

Cherry Creek Traditional with a Twist, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors غرفة نوم
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

نرى من هذا المنظور لغرفة النوم باقي طقم الخزانات كالكومودينو بواجهة مرآة  وفوقها تحف مختلفة ولوحة هادئة وفريدة من نوعها ويظهر أيضًا الحمام الملحق بالغرفة.

المكتبة

Cherry Creek Traditional with a Twist, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors مكتب عمل أو دراسة
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

لا شيء يضاهي وجود مكان مخصص للكتب والقراءة لمحبيها، بجانب مدفأة ليكون هذا المكان ملائك للاسترخاء وقراءة روايتك المفضلة.

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