9 أشياء تجعل حياة الأطفال في المنزل أسهل

إذا كانت الأشغال الفنية التي يحضرها أطفالك من المدرسة والحضانة أو ما يصنعونه في المنزل يتكدس ويتناثر هنا وهناك فيحدث فوضى عارمة فربما عليك أن تخصص ركن في المنزل لتعليقها على الحائط والاحتفاظ بها بشكل منظم وجماليّ في نفس الوقت. يمكن أن يكون ذلك في مدخل المنزل لتكون موضوعًا مرحًا لبداية الحديث عنه مع الضيوف. اتفق مع طفلك أنه عندما يمتلئ الركن أو كلما زادت الأعمال الفنية عملًا جديدًا، سيقوم باختيار واحدة من الأقدم ليعيد تصنيعها ككروت شكر أو أعياد ميلاد أو حتى علامات للكتب. وفي النهاية احتفظ بأكثرهم تميزًا في حافظة مكتبية.