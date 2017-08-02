غالبًا ما ننسى وضع أطفالنا في الاعتبار عند قيامنا بشراء وتأثيث المنزل فما يحدث بعد أن يمتلئ المنزل بلعبهم ونشاطهم نجد أن المشاكل والحوادث كثيرة بالفعل بسبب سوء تنظيمنا وتجهيزنا للمنزل لاستقبال أطفال فيه. في هذا المقال نقدم لكم 9 أشياء تجعل حياة الأطفال في المنزل أسهل نرجو أن تساعدكم في تفادي كل المشاكل!
إذا كانت الأشغال الفنية التي يحضرها أطفالك من المدرسة والحضانة أو ما يصنعونه في المنزل يتكدس ويتناثر هنا وهناك فيحدث فوضى عارمة فربما عليك أن تخصص ركن في المنزل لتعليقها على الحائط والاحتفاظ بها بشكل منظم وجماليّ في نفس الوقت. يمكن أن يكون ذلك في مدخل المنزل لتكون موضوعًا مرحًا لبداية الحديث عنه مع الضيوف. اتفق مع طفلك أنه عندما يمتلئ الركن أو كلما زادت الأعمال الفنية عملًا جديدًا، سيقوم باختيار واحدة من الأقدم ليعيد تصنيعها ككروت شكر أو أعياد ميلاد أو حتى علامات للكتب. وفي النهاية احتفظ بأكثرهم تميزًا في حافظة مكتبية.
وضع مجموعة من كتب الأطفال وربما بعض كتب التلوين والألوان في غرفة السفرة يمكنها أن تساعدك كثيرًا في أن تجعل أطفالك جالسين لفترة أطول على طاولة السفرة أثناء الغداء حتى نتنهوا من من الأكل وتقوموا جميعًا بدلًا من أن يتجولوا في المنزل مللًا ويقوموا بأي عمليات تخريب ما دمتم مشغولون عنهم!
بدلًا من الخوف الشديد على الحوائط ومعاقبة طفلك على عدم الالتزام بالقواعد التي تتضمن عدم الكتابة على الحائط، قم بطلاء جزء كبير من الحائط بمادة مخصصة للكتابة عليها بالطباشير ويمكن مسحها، كالسبورة السوداء، أو قم بتعليق سبورة ضخمة في الطرقة أو غرفة المعيشة أو غرفة الأطفال واللغب ليفرغوا طافتهم فيها بدون أية خسائر.
بغض النظر عن الجانب الممتع للأطفال في كون كرسي البار يمكنه أن يرتفع ثم ينزل مرة أخرى بضغطة واحدة أو بمجرد الدوران به، فالكراسي التي يمكن تغيير ارتفاعها بحسب ما يناسب طول الشخص هي من الأشياء التي تساعد الأطفال على استخدام البار للمشغولات اليدوية أو المذاكرة أو حتى مشاركتك في وجبة سريعة، وتمكينك من مصاحبته أثناء وجودك في المطبخ.
وجود ساعة معلّقة في مكان ظاهر أمام الأطفال يزيد من إحساسهم بالوقت والتزامهم به بجانب وضع جدول للروتين اليومي بخط كبير بجانبها. يمكنك الاتفاق مع الطفل كمثال أنه عندما يكون العقرب الكبير على الرقم 2 فهذا يعني أنه حان وقت انتعال الحذاء والذهاب للحديقة، فتوفر على نفسك الكثير من الجدال عندما يحين وقت كل شيء.
في الأيام التي لا يوجد الكثير يمكنك فعله لتسلية أطفالك أو في عندما يسوء الطقس تأكد من وجود مكان كافٍ كممر للسكوتر ليلعب فيه الطفل ويفرغ طاقة الحركة في شيء ممتع كهذا. يمكنك أن تجعله مكانًا بتسابق فيه الأطفال أيضًا بالعربات الصغيرة أو حتى فرشها بورق عريض يقوم الأطفال بالاستلقاء عليه والتلوين!
لتجنب حوادث السجاد التي يفعلها الأطفال دون قصد منهم يمكنك تركيب بلاط مزركش من البداية بدلًا من وضع السجاد خاصة في غرفة المعيشة التي يقضي فيها الأطفال وقت طويل مع العائلة.
ضغ طاولة أو مكتب صغير أو ركن مخصص في غرفة المعيشة لطفلك ليجلس بجانبكم يلعب بألعابه ويستمتع بوقته أثناء مشاهدتكم للتليفزيون أو أثناء محادثاتكم المهمة.
ضع في مدخل المنزل مجموعة من الشماعات وأرفف للأحذية بارتفاع منخفض ليسهل على الأطفال خلع معاطفهم وأحذيتهم فور دخولهم للمنزل لتجنب انتشار الأتربة والطين والجراثيم داخل المنزل خاصة بعد الرجوع من نزهة!