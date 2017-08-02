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9 أشياء تجعل حياة الأطفال في المنزل أسهل

ريم عوض ريم عوض
Einhornwelt, K&L Wall Art K&L Wall Art غرفة الاطفال
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غالبًا ما ننسى وضع أطفالنا في الاعتبار عند قيامنا بشراء وتأثيث المنزل فما يحدث بعد أن يمتلئ المنزل بلعبهم ونشاطهم نجد أن المشاكل والحوادث كثيرة بالفعل بسبب سوء تنظيمنا وتجهيزنا للمنزل لاستقبال أطفال فيه. في هذا المقال نقدم لكم 9 أشياء تجعل حياة الأطفال في المنزل أسهل نرجو أن تساعدكم في تفادي كل المشاكل!

1- خصص ركن ولو مؤقت لتعليق الأعمال الفنية

Einhornwelt, K&L Wall Art K&L Wall Art غرفة الاطفال
K&amp;L Wall Art

K&L Wall Art
K&amp;L Wall Art
K&L Wall Art

إذا كانت الأشغال الفنية التي يحضرها أطفالك من المدرسة والحضانة أو ما يصنعونه في المنزل يتكدس ويتناثر هنا وهناك فيحدث فوضى عارمة فربما عليك أن تخصص ركن في المنزل لتعليقها على الحائط والاحتفاظ بها بشكل منظم وجماليّ في نفس الوقت. يمكن أن يكون ذلك في مدخل المنزل لتكون موضوعًا مرحًا لبداية الحديث عنه مع الضيوف. اتفق مع طفلك أنه عندما يمتلئ الركن أو كلما زادت الأعمال الفنية عملًا جديدًا، سيقوم باختيار واحدة من الأقدم ليعيد تصنيعها ككروت شكر أو أعياد ميلاد أو حتى علامات للكتب. وفي النهاية احتفظ بأكثرهم تميزًا في حافظة مكتبية.

2- ضع كتب أطفال في غرفة السفرة

Haus Weißensee, Müllers Büro Müllers Büro منزل عائلي صغير
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

وضع مجموعة من كتب الأطفال وربما بعض كتب التلوين والألوان في غرفة السفرة يمكنها أن تساعدك كثيرًا في أن تجعل أطفالك جالسين لفترة أطول على طاولة السفرة أثناء الغداء حتى نتنهوا من من الأكل وتقوموا جميعًا بدلًا من أن يتجولوا في المنزل مللًا ويقوموا بأي عمليات تخريب ما دمتم مشغولون عنهم!

3- الحائط السبورة

GB HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Esra Kazmirci Mimarlik

GB HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

بدلًا من الخوف الشديد على الحوائط ومعاقبة طفلك على عدم الالتزام بالقواعد التي تتضمن عدم الكتابة على الحائط، قم بطلاء جزء كبير من الحائط بمادة مخصصة للكتابة عليها بالطباشير ويمكن مسحها، كالسبورة السوداء، أو قم بتعليق سبورة ضخمة في الطرقة أو غرفة المعيشة أو غرفة الأطفال واللغب ليفرغوا طافتهم فيها بدون أية خسائر.

4- استثمر في كراسي متغيرة الارتفاع

Schlichte und klare Linien mit edlem Charakter, Horst Steiner Innenarchitektur Horst Steiner Innenarchitektur مطبخ
Horst Steiner Innenarchitektur

Horst Steiner Innenarchitektur
Horst Steiner Innenarchitektur
Horst Steiner Innenarchitektur

بغض النظر عن الجانب الممتع للأطفال في كون كرسي البار يمكنه أن يرتفع ثم ينزل مرة أخرى بضغطة واحدة أو بمجرد الدوران به، فالكراسي التي يمكن تغيير ارتفاعها بحسب ما يناسب طول الشخص هي من الأشياء التي تساعد الأطفال على استخدام البار للمشغولات اليدوية أو المذاكرة أو حتى مشاركتك في وجبة سريعة، وتمكينك من مصاحبته أثناء وجودك في المطبخ.

5- قم بتعليق ساعة كبيرة لتنظيم الوقت

Kitchen Hampstead Design Hub مطبخ cooking island,kitchen island,wood panel wall,kitchen lighting,kitchen cabinet
Hampstead Design Hub

Kitchen

Hampstead Design Hub
Hampstead Design Hub
Hampstead Design Hub

وجود ساعة معلّقة في مكان ظاهر أمام الأطفال يزيد من إحساسهم بالوقت والتزامهم به بجانب وضع جدول للروتين اليومي بخط كبير بجانبها. يمكنك الاتفاق مع الطفل كمثال أنه عندما يكون العقرب الكبير على الرقم 2 فهذا يعني أنه حان وقت انتعال الحذاء والذهاب للحديقة، فتوفر على نفسك الكثير من الجدال عندما يحين وقت كل شيء.

6- قم بإخلاء طُرقة في المنزل للأنشطة!

Sanierung Wohnung Schwabing, arcs architekten arcs architekten راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
arcs architekten

arcs architekten
arcs architekten
arcs architekten

في الأيام التي لا يوجد الكثير يمكنك فعله لتسلية أطفالك أو في عندما يسوء الطقس تأكد من وجود مكان كافٍ كممر للسكوتر ليلعب فيه الطفل ويفرغ طاقة الحركة في شيء ممتع كهذا. يمكنك أن تجعله مكانًا بتسابق فيه الأطفال أيضًا بالعربات الصغيرة أو حتى فرشها بورق عريض يقوم الأطفال بالاستلقاء عليه والتلوين!

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7- بلاط بدلًا من السجاد

asda, mert sarac sırket mert sarac sırket حديقة
mert sarac sırket

mert sarac sırket
mert sarac sırket
mert sarac sırket

لتجنب حوادث السجاد التي يفعلها الأطفال دون قصد منهم يمكنك تركيب بلاط مزركش من البداية بدلًا من وضع السجاد خاصة في غرفة المعيشة التي يقضي فيها الأطفال وقت طويل مع العائلة.

8- ركن اللعب في غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

ضغ طاولة أو مكتب صغير أو ركن مخصص في غرفة المعيشة لطفلك ليجلس بجانبكم يلعب بألعابه ويستمتع بوقته أثناء مشاهدتكم للتليفزيون أو أثناء محادثاتكم المهمة.

9- مدخل مجهز لتجنب الاتساخ

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ООО "Сфера"
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ООО "Сфера"

ضع في مدخل المنزل مجموعة من الشماعات وأرفف للأحذية بارتفاع منخفض ليسهل على الأطفال خلع معاطفهم وأحذيتهم فور دخولهم للمنزل لتجنب انتشار الأتربة والطين والجراثيم داخل المنزل خاصة بعد الرجوع من نزهة!

منزل كلاسيكي في غاية الجمال
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