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14 صورة لسلالم داخلية بتصاميم معاصرة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Casa Shimano (Milano), studiodonizelli studiodonizelli غرفة المعيشة
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عندما يكون لديك منزلًا مكونًا من طابقين أو أكثر.. يصبح وجود الدرج أمر حتمي بلا أدنى شك، وحتى تمنح هذا الدرج إطلالة مختلفة تجمع بين الوظيفية واللمسات الجمالية، عليك البحث كثيرًا لتجد تصميمًا يناسب ما في خاطرك. ولأننا حريصون على توفير وقتك وجهدك المهدرين في البحث، نقدم لك اليوم بهذا المقال مجموعة تصميمات تساعدك في الاختيار وتلهمك بأفكار قد لا تخطر على بالك من الأساس!

عند تصميم سلم داخلي بمنزلك وهذا السلم سيطل على غرفة المعيشة أو غرفة الاستقبال أو أي فضاء حيوي مشترك، لابد من أن التدقيق في اختيار تصميمه وكذلك ديكورات المنطقة المحيطة به والتي تعتبر جزءًا لا يتجزًا منه.. 

إليكم 14 تصميم مذهل كلًا منهم له شخصية بطابع خاص.

1- سلم أنيق بعدد محدود من الدرجات ومزيج مثالي من الإضاءة والإكسسوارات البراقة

casa CeRo, NonWarp NonWarp الممر الحديث، المدخل و الدرج
NonWarp

NonWarp
NonWarp
NonWarp

2- إذا كان لديك الشجاعة لتجربة شئ مختلف.. جرب النمط الانتقائي في تصميم الدرج وأثاث المنطقة المحيطة به

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

3- سلم أم عمل فني بديع؟ تمعن في جمال ذلك الرف الأملس السميك الذي يخرج من السلم ويزين بالنباتات والتحف

Concrete Stairs D-Max Photography الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
D-Max Photography

Concrete Stairs

D-Max Photography
D-Max Photography
D-Max Photography

4- أناقة لا حدود لها.. الفضل يرجع كثيرًا إلى الإضاءة الصفراء

casa IZ, NonWarp NonWarp الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
NonWarp

NonWarp
NonWarp
NonWarp

5- درجات طائرة وأخرى ثابتة مزينة بسبوتات خافتة وكرات بلورية بيضاء تنشر أضواءها الساطعة من ثغرات صغيرة في أحضان السلم

Casa Shimano (Milano), studiodonizelli studiodonizelli غرفة المعيشة
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

6- سحر الغموض وجاذبية مفرطة.. هذا طبيعي مع اللون الرمادي الداكن

Spachtelböden im Innenbereich - Betonoptik, Fugenlose mineralische Böden und Wände Fugenlose mineralische Böden und Wände غرفة المعيشة
Fugenlose mineralische Böden und Wände

Fugenlose mineralische Böden und Wände
Fugenlose mineralische Böden und Wände
Fugenlose mineralische Böden und Wände

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7- تصميم خطي يُستعَان به في المساحات الصغيرة والمحدودة

Departamento, AT103 AT103 مطبخ
AT103

AT103
AT103
AT103

8- سلم من وحي فروع الشجر

Residência Harmonia, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design غرفة السفرة
Mauricio Arruda Design

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

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9- سلم خرساني اقتصادي بمظهر جذاب وتعامل سلس

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

10- سلم ذو شخصية مختلفة.. بدرجاته الطائرة وألوانه الجديدة المبهجة

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

11- لأول وهلة تشعر أن السلم يأخذك إلى السماء!

Casa CG342 - Casa sustentable, BAM! arquitectura BAM! arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج أسمنت Grey
BAM! arquitectura

BAM! arquitectura
BAM! arquitectura
BAM! arquitectura

12- سلم بسيط ومع ذلك أنيق جدًا.. خطوطه الحادة لا تشوبها شائبة

Private Residence, Surrey, Nice Brew Interior Design Nice Brew Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Nice Brew Interior Design

Private Residence, Surrey

Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design

13- إضاءة خافتة تحيط بالسلم من كل الجهات وتزيده جمالًا

Casa PV, Boquer 3 Boquer 3 الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
Boquer 3

Boquer 3
Boquer 3
Boquer 3

14- سلم آخر يناسب المساحات المحدودة على جانبيه نباتات تصنع حديقة داخلية حيوية ومبهجة

Joatinga 650m², House in Rio House in Rio الممر الحديث، المدخل و الدرج
House in Rio

House in Rio
House in Rio
House in Rio
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