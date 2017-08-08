14 صورة لسلالم داخلية بتصاميم معاصرة

عندما يكون لديك منزلًا مكونًا من طابقين أو أكثر.. يصبح وجود الدرج أمر حتمي بلا أدنى شك، وحتى تمنح هذا الدرج إطلالة مختلفة تجمع بين الوظيفية واللمسات الجمالية، عليك البحث كثيرًا لتجد تصميمًا يناسب ما في خاطرك. ولأننا حريصون على توفير وقتك وجهدك المهدرين في البحث، نقدم لك اليوم بهذا المقال مجموعة تصميمات تساعدك في الاختيار وتلهمك بأفكار قد لا تخطر على بالك من الأساس!

عند تصميم سلم داخلي بمنزلك وهذا السلم سيطل على غرفة المعيشة أو غرفة الاستقبال أو أي فضاء حيوي مشترك، لابد من أن التدقيق في اختيار تصميمه وكذلك ديكورات المنطقة المحيطة به والتي تعتبر جزءًا لا يتجزًا منه..

إليكم 14 تصميم مذهل كلًا منهم له شخصية بطابع خاص.