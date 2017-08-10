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نموذج لشقة لا تتعدى 80 متر مربع ملهمة لتصميم منزلك

shereen gouda shereen gouda
Mieszkanie 80m2 - Wiślane Tarasy, INNers - architektura wnętrza INNers - architektura wnętrza مطبخ
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أغلب المنازل في المدن اليوم تتسم بالمساحات الصغيرة، وقد يظن البعض أن هذا الأمر يشكل عائقاً كبيراً بينه وبين تصميم المنزل بصورة أنيقة، ولكن نحن هنا لكي نخبرك أن خبراء التصميم والديكور يحطمون هذه المفاهيم. كل ما تحتاجه في الواقع لكي تنعم بمنزل أنيق هو الذوق الرفيع مع بعض من الأفكار المبدعة، في نطاق العناصر التي تبرز شخصيتك. النمط الحداثي بالتحديد يتيح لك مساحة هائلة من حرية الاختيار في جميع عناصر التصميم، وسوف نثبت صحة هذه المعلومات من خلال منزل حداثي النمط.

أبدع المصمم في تصميم جميع أركان هذا المنزل الذي لا يتعدى مساحته 80 متر مربع، دون التنازل عن أي من عوامل نجاح التصميم الداخلي، وذلك من خلال المحافظة على المعادلة المثالية بين الجانب الجمالي والعملي. المنزل سوف يلهمك لتصميم منزلك بقمة الأناقة والرقي دون الحاجة إلى أياً من المساحة الكبيرة أو تكاليف هائلة.

مساحة مفتوحة

Mieszkanie 80m2 - Wiślane Tarasy, INNers - architektura wnętrza INNers - architektura wnętrza غرفة المعيشة
INNers – architektura wnętrza

INNers - architektura wnętrza
INNers – architektura wnętrza
INNers - architektura wnętrza

نلاحظ في الآونة الأخيرة أن نموذج المساحة المفتوحة أصبح أكثر انتشاراً في مصر، وقد تلاشت معتقدات المجتمع القديمة في أن مثل هذا التصميم لا يحافظ على رونق الفراغ. الفضل في ذلك يعود إلى أمرين، أولاً أن الحياة أصبحت أكثر عملية وأن التصاميم العصرية أثبتت مدى خطأ هذا المفهوم.
غرفة المعيشة بجوار السفارة يخلقان مساحة تجمع بين الرحابة والتجانس، ولا يخفى على أحد أن هذا الفراغ استطاع أن يخفي صغر المساحة.

اتحاد في الخامات والألوان

Mieszkanie 80m2 - Wiślane Tarasy, INNers - architektura wnętrza INNers - architektura wnętrza غرفة السفرة
INNers – architektura wnętrza

INNers - architektura wnętrza
INNers – architektura wnętrza
INNers - architektura wnętrza

من كل زوايا غرفة المعيشة نلاحظ ترابط وانسجام مذهل، وهو بلا شك هدف يصعب تحقيقه إلا إذا عرفت السر..
في المساحات الصغيرة ذات النموذج المفتوح يتجه الخبراء  نحو ألوان وخامات هادئة وموحدة في جميع العناصر، وهنا تكون هذه المجموعة هي اللون الأبيض العاجي مع الخشب وتدرج الرمادي. لاحظ أن جميع هذه الاختيارات تعد جالبي للدفئ والطاقة الإيجابية ومحايدة، وهذا هو بالتحديد الهدف، فكلما زادت العناصر أو ارتفع معدل تأثيرها يظهر الفراغ أصغر وكئيب.

انتقاء مثالي لأثاث المنزل

Mieszkanie 80m2 - Wiślane Tarasy, INNers - architektura wnętrza INNers - architektura wnętrza مطبخ
INNers – architektura wnętrza

INNers - architektura wnętrza
INNers – architektura wnętrza
INNers - architektura wnętrza

لابد وأنك أدركت من هذا المثال المذهل أن اختيار الأثاث الموفق لا يعني احتوائه على تفاصيل عديدة، وأن الأناقة دائماً ما تكمن في البساطة. جميع عناصر الفراغ من المعيشة إلى المطبخ تتسم بالأناقة وتعكس رقي الذوق، والنتيجة مثالية بهذا الشكل لأن تركيز المصمم كان على انتقاء كل ما هو بسيط في تفاصيله ومميز في مجمله.

ديكورات بسيطة وقعها كبير

Mieszkanie 80m2 - Wiślane Tarasy, INNers - architektura wnętrza INNers - architektura wnętrza غرفة السفرة
INNers – architektura wnętrza

INNers - architektura wnętrza
INNers – architektura wnętrza
INNers - architektura wnętrza

قرر المصمم أن يترك لمسات ناعمة من الديكورات البسيطة، من خلال ورق الحائط ذو الشكل الهندسي يتصدره رف عصري، وبالرغم من بساطة التصميم إلا أن هذا الاندماج تسبب في اتساع الغرفة بشكل ملحوظ.

هدوء غرفة النوم

Mieszkanie 80m2 - Wiślane Tarasy, INNers - architektura wnętrza INNers - architektura wnętrza غرفة نوم
INNers – architektura wnętrza

INNers - architektura wnętrza
INNers – architektura wnętrza
INNers - architektura wnętrza

غرفة النوم هذه هي نموذج مثالي للتصميم العصري المميز، السرير العصري مع الرف البسيط ووحدات الإضاءة المميزة خلقوا فراغ متجانس للغاية. وقد استمرت ألوان غرفة المعيشة بين الرمادي والأبيض في الانتشار حتى وصلت هنا، وهو قرار صائب بالتأكيد.

ركن الدراسة المثالي

Mieszkanie 80m2 - Wiślane Tarasy, INNers - architektura wnętrza INNers - architektura wnętrza مكتب عمل أو دراسة
INNers – architektura wnętrza

INNers - architektura wnętrza
INNers – architektura wnętrza
INNers - architektura wnętrza

مكتب تبسيطة ومساحة أمامك ممتدة هما عاملان لمكتب دراسة مثالي.

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حمام أنيق

Mieszkanie 80m2 - Wiślane Tarasy, INNers - architektura wnętrza INNers - architektura wnętrza حمام
INNers – architektura wnętrza

INNers - architektura wnętrza
INNers – architektura wnętrza
INNers - architektura wnętrza

الحمام الرئيسي هنا به اختيارات سيراميك قمة في الاناقة، مجموعة  ألوان  في غرفة المعيشة ما زالت مستمرة هنا، الأمر الذي يجعل الحمام متناسق ومتسع.

تباين جريء

Mieszkanie 80m2 - Wiślane Tarasy, INNers - architektura wnętrza INNers - architektura wnętrza حمام
INNers – architektura wnętrza

INNers - architektura wnętrza
INNers – architektura wnętrza
INNers - architektura wnętrza

خلفية المرايا هنا تتسم بالجرأة المبهرة، فلا يمكن تجاهل هذا التصميم غير المعتاد الذي استطاع أن يحول فراغ تقليدي إلى آخر مميز.

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