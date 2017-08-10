نموذج لشقة لا تتعدى 80 متر مربع ملهمة لتصميم منزلك

أغلب المنازل في المدن اليوم تتسم بالمساحات الصغيرة، وقد يظن البعض أن هذا الأمر يشكل عائقاً كبيراً بينه وبين تصميم المنزل بصورة أنيقة، ولكن نحن هنا لكي نخبرك أن خبراء التصميم والديكور يحطمون هذه المفاهيم. كل ما تحتاجه في الواقع لكي تنعم بمنزل أنيق هو الذوق الرفيع مع بعض من الأفكار المبدعة، في نطاق العناصر التي تبرز شخصيتك. النمط الحداثي بالتحديد يتيح لك مساحة هائلة من حرية الاختيار في جميع عناصر التصميم، وسوف نثبت صحة هذه المعلومات من خلال منزل حداثي النمط.

أبدع المصمم في تصميم جميع أركان هذا المنزل الذي لا يتعدى مساحته 80 متر مربع، دون التنازل عن أي من عوامل نجاح التصميم الداخلي، وذلك من خلال المحافظة على المعادلة المثالية بين الجانب الجمالي والعملي. المنزل سوف يلهمك لتصميم منزلك بقمة الأناقة والرقي دون الحاجة إلى أياً من المساحة الكبيرة أو تكاليف هائلة.