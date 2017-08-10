نموذج لشقة لا تتعدى 80 متر مربع ملهمة لتصميم منزلك

أغلب المنازل في المدن اليوم تتسم بالمساحات الصغيرة، وقد يظن البعض أن هذا الأمر يشكل عائقاً كبيراً بينه وبين تصميم المنزل بصورة أنيقة، ولكن نحن هنا لكي نخبرك أن خبراء التصميم والديكور يحطمون هذه المفاهيم. كل ما تحتاجه في الواقع لكي تنعم بمنزل أنيق هو الذوق الرفيع مع بعض من الأفكار المبدعة، في نطاق العناصر التي تبرز شخصيتك. النمط الحداثي بالتحديد يتيح لك مساحة هائلة من حرية الاختيار في جميع عناصر التصميم، وسوف نثبت صحة هذه المعلومات من خلال منزل حداثي النمط.
أبدع المصمم في تصميم جميع أركان هذا المنزل الذي لا يتعدى مساحته 80 متر مربع، دون التنازل عن أي من عوامل نجاح التصميم الداخلي، وذلك من خلال المحافظة على المعادلة المثالية بين الجانب الجمالي والعملي. المنزل سوف يلهمك لتصميم منزلك بقمة الأناقة والرقي دون الحاجة إلى أياً من المساحة الكبيرة أو تكاليف هائلة.
نلاحظ في الآونة الأخيرة أن نموذج المساحة المفتوحة أصبح أكثر انتشاراً في مصر، وقد تلاشت معتقدات المجتمع القديمة في أن مثل هذا التصميم لا يحافظ على رونق الفراغ. الفضل في ذلك يعود إلى أمرين، أولاً أن الحياة أصبحت أكثر عملية وأن التصاميم العصرية أثبتت مدى خطأ هذا المفهوم.
غرفة المعيشة بجوار السفارة يخلقان مساحة تجمع بين الرحابة والتجانس، ولا يخفى على أحد أن هذا الفراغ استطاع أن يخفي صغر المساحة.
من كل زوايا غرفة المعيشة نلاحظ ترابط وانسجام مذهل، وهو بلا شك هدف يصعب تحقيقه إلا إذا عرفت السر..
في المساحات الصغيرة ذات النموذج المفتوح يتجه الخبراء نحو ألوان وخامات هادئة وموحدة في جميع العناصر، وهنا تكون هذه المجموعة هي اللون الأبيض العاجي مع الخشب وتدرج الرمادي. لاحظ أن جميع هذه الاختيارات تعد جالبي للدفئ والطاقة الإيجابية ومحايدة، وهذا هو بالتحديد الهدف، فكلما زادت العناصر أو ارتفع معدل تأثيرها يظهر الفراغ أصغر وكئيب.
لابد وأنك أدركت من هذا المثال المذهل أن اختيار الأثاث الموفق لا يعني احتوائه على تفاصيل عديدة، وأن الأناقة دائماً ما تكمن في البساطة. جميع عناصر الفراغ من المعيشة إلى المطبخ تتسم بالأناقة وتعكس رقي الذوق، والنتيجة مثالية بهذا الشكل لأن تركيز المصمم كان على انتقاء كل ما هو بسيط في تفاصيله ومميز في مجمله.
قرر المصمم أن يترك لمسات ناعمة من الديكورات البسيطة، من خلال ورق الحائط ذو الشكل الهندسي يتصدره رف عصري، وبالرغم من بساطة التصميم إلا أن هذا الاندماج تسبب في اتساع الغرفة بشكل ملحوظ.
غرفة النوم هذه هي نموذج مثالي للتصميم العصري المميز، السرير العصري مع الرف البسيط ووحدات الإضاءة المميزة خلقوا فراغ متجانس للغاية. وقد استمرت ألوان غرفة المعيشة بين الرمادي والأبيض في الانتشار حتى وصلت هنا، وهو قرار صائب بالتأكيد.
مكتب تبسيطة ومساحة أمامك ممتدة هما عاملان لمكتب دراسة مثالي.
الحمام الرئيسي هنا به اختيارات سيراميك قمة في الاناقة، مجموعة ألوان في غرفة المعيشة ما زالت مستمرة هنا، الأمر الذي يجعل الحمام متناسق ومتسع.
خلفية المرايا هنا تتسم بالجرأة المبهرة، فلا يمكن تجاهل هذا التصميم غير المعتاد الذي استطاع أن يحول فراغ تقليدي إلى آخر مميز.