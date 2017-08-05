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6 أفكار مذهلة لممرات أنيقة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design حمام
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تجديد الممرات عملية يمكن أن تأخذ منك مجهود كبير، تلك المساحات الضيقة الممدودة التي لا تسمح بمرور أشياء كثيرة، وغالبًا ما تكون أكثر تعقيدًا عندما تكون جزء من غرفة حمام، مطبخ، أو أي منطقة أخرى من المنزل، ليتم استغلالها كمناطق وظيفية لإدراج الأثاث بها، لذا في هذا الموضوع جمعنا لك 6 أفكار مذهلة لخبراء هوميفاي لتزيين الممرات الخاصة بك بطريقة حديثة. 

كسوة حجر على الجدار ولون قوي في المقابل

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design حمام
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

على الرغم من وجود بنك وحوض في الممر واستخدام لون داكن على الجدران إلا أن الظلام لم يجد له مكان في الممر، ويرجع الفضل في ذلك إلى استخدام مرآة كبيرة عملت على عكس الإضاءة وتوزيعها في كافة المساحة.

أرفف وظيفية بداخل الجدار

PROJET CRIMEE, architectes intérieurs: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design حمام خشب Blue
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

اتجاهات الديكور الحديثة تؤكد على فكرة أساسية وهي أن مهما كان الديكور بسيط لابد أن يكون عملي، كما هو الحال في هذا الممر، حيث تم استغلال عُمق الجدار لتثبيت أرفف لتخزين أي شيء تحتاجه في الحمام، لأن هذه الأرفف تفتح على مساحة الحمام مباشرة. 

استخدام الزينة المُعلقة مع الاضواء

Apartamento GL, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados الممر الحديث، المدخل و الدرج
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

ميزة كبيرة في هذا الممر هو تعبيره عن الطابع الحديث في هذه المساحة الصغيرة وبعناصر قليلة جدًا، قطعة الأثاث الخشبية مع السجادة متناغمين جدًا معًا، في حين أن المصابيح العمودية تصميمها غير مألوف أنيق ومشرق والتي جعلت هذا الممر مميز جدًا. 

أسطح لامعة مع إضاءة كافية

Apartamento ME, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados الممر الحديث، المدخل و الدرج
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

هذا الممر كان من الممكن أن يكون مساحة مُرعبة في المنزل لكنه مُضاء بإضاءة كافية مع الجدران اللامعة جعلته يبدو مشرق جدًا. 

مرآة مؤطرة

Apartamento MV, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados الممر الحديث، المدخل و الدرج
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

مرآة كاملة بمساحة الجدار بداخلها مرآة مؤطرة بتصميم متطور للغاية، أما بالنسبة للمواد المستخدمة فالأرضية من الرخام الفاتح اعطت سعة للمكان، بالإضافة إلى الأبواب الخشبية من الخشب الداكن مما خلق تباين مع الأرضية بشكل رائع. 

تباين الجدران معًا

CASA TRIZO / MARRAM ARQUITECTO, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

في هذا الممر تنوعت المواد المستخدمة به، حيث انشأ المصممون مزيج رائع من المواد المختلفة الباب الخشبي الداكن، السراميك اللامع، والحجر الطبيعي الداكن على الجدار، كل هذا شكل مجموعة مميزة للغاية للممر، التباين بين الجدران جعله يبدو متطور وأنيق. 

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