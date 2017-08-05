6 أفكار مذهلة لممرات أنيقة

تجديد الممرات عملية يمكن أن تأخذ منك مجهود كبير، تلك المساحات الضيقة الممدودة التي لا تسمح بمرور أشياء كثيرة، وغالبًا ما تكون أكثر تعقيدًا عندما تكون جزء من غرفة حمام، مطبخ، أو أي منطقة أخرى من المنزل، ليتم استغلالها كمناطق وظيفية لإدراج الأثاث بها، لذا في هذا الموضوع جمعنا لك 6 أفكار مذهلة لخبراء هوميفاي لتزيين الممرات الخاصة بك بطريقة حديثة.
على الرغم من وجود بنك وحوض في الممر واستخدام لون داكن على الجدران إلا أن الظلام لم يجد له مكان في الممر، ويرجع الفضل في ذلك إلى استخدام مرآة كبيرة عملت على عكس الإضاءة وتوزيعها في كافة المساحة.
اتجاهات الديكور الحديثة تؤكد على فكرة أساسية وهي أن مهما كان الديكور بسيط لابد أن يكون عملي، كما هو الحال في هذا الممر، حيث تم استغلال عُمق الجدار لتثبيت أرفف لتخزين أي شيء تحتاجه في الحمام، لأن هذه الأرفف تفتح على مساحة الحمام مباشرة.
ميزة كبيرة في هذا الممر هو تعبيره عن الطابع الحديث في هذه المساحة الصغيرة وبعناصر قليلة جدًا، قطعة الأثاث الخشبية مع السجادة متناغمين جدًا معًا، في حين أن المصابيح العمودية تصميمها غير مألوف أنيق ومشرق والتي جعلت هذا الممر مميز جدًا.
هذا الممر كان من الممكن أن يكون مساحة مُرعبة في المنزل لكنه مُضاء بإضاءة كافية مع الجدران اللامعة جعلته يبدو مشرق جدًا.
مرآة كاملة بمساحة الجدار بداخلها مرآة مؤطرة بتصميم متطور للغاية، أما بالنسبة للمواد المستخدمة فالأرضية من الرخام الفاتح اعطت سعة للمكان، بالإضافة إلى الأبواب الخشبية من الخشب الداكن مما خلق تباين مع الأرضية بشكل رائع.
في هذا الممر تنوعت المواد المستخدمة به، حيث انشأ المصممون مزيج رائع من المواد المختلفة الباب الخشبي الداكن، السراميك اللامع، والحجر الطبيعي الداكن على الجدار، كل هذا شكل مجموعة مميزة للغاية للممر، التباين بين الجدران جعله يبدو متطور وأنيق.
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