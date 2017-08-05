6 أفكار مذهلة لممرات أنيقة

تجديد الممرات عملية يمكن أن تأخذ منك مجهود كبير، تلك المساحات الضيقة الممدودة التي لا تسمح بمرور أشياء كثيرة، وغالبًا ما تكون أكثر تعقيدًا عندما تكون جزء من غرفة حمام، مطبخ، أو أي منطقة أخرى من المنزل، ليتم استغلالها كمناطق وظيفية لإدراج الأثاث بها، لذا في هذا الموضوع جمعنا لك 6 أفكار مذهلة لخبراء هوميفاي لتزيين الممرات الخاصة بك بطريقة حديثة.