الحمامات الصغيرة: 8 تصميمات تناسب جميع الأذواق

لن تحتاج لنموذج أفضل من هذا الحمام ليكون دليلًا مثاليًا لك في التعامل مع حمامك الصغير.. كم هو صغير ومع ذلك منمق وشديد الترتيب!

تصميم هذا الحمام يَنُم على ذكاء خبير الديكور الذي حرص على الاستغناء عن حوض الاستحمام في الجزء الأيسر من الحمام واستعاض عنه بمساحة فارغة ليس بها غير دُش. يفصل تلك المساحة الصغيرة عن التوالت والحوض لوح زجاجي شفاف غير مكتمل يمنع المياه من تغطية أرضية الحمام بالكامل.

ولجمع أغراض الحمام جميعها في مكان واحد، كان على المصمم اللجوء لوحدة حوض تخزينية تستخدم في وضع المناشف وأدوات الاغتسال والحلاقة والشامبوهات وغيرهم.