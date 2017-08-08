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الحمامات الصغيرة: 8 تصميمات تناسب جميع الأذواق

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
St John's Wood, Patience Designs Studio Ltd Patience Designs Studio Ltd حمام
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إن كان حمامك الصغير هو كل ما يؤرقك في منزلك الجديد فالأمر بسيط.. نعم لأنه حديثًا طرأ على عالم الديكور العديد من الأفكار المعاصرة وكثير من الحيل الذكية التي بالاستعانة بها سيحظى حمامك بمساحة إضافية حتى وإن كانت وهمية! إليك في هذا المقال 8 تصميمات مدهشة لحمامات صغيرة تغلبت على صغر المساحة بطرق شتى ستكتشفها الآن! 

1- توزيع مثالي ومزيد من المرونة!

St John's Wood Patience Designs Studio Ltd حمام small bathroom,bathroom,interior,design
Patience Designs Studio Ltd

St John's Wood

Patience Designs Studio Ltd
Patience Designs Studio Ltd
Patience Designs Studio Ltd

يتميز هذا الحمام بمثالية توزيع أدواته الصحية والتي جعلته يتمتع بمساحة مريحة من المرونة والحركة. يختلف هذا التصميم عن نموذج رقم 1 بتوفر إضاءة أكبر ساهمت في تعزيز مساحته، وكذلك وجود كابينة زجاجية صغيرة للاستحمام.

2- حمام صغير قمة في التنسيق

Minimalistic Bathroom, Alexander Claessen Alexander Claessen حمام
Alexander Claessen

Alexander Claessen
Alexander Claessen
Alexander Claessen

لن تحتاج لنموذج أفضل من هذا الحمام ليكون دليلًا مثاليًا لك في التعامل مع حمامك الصغير.. كم هو صغير ومع ذلك منمق وشديد الترتيب!

تصميم هذا الحمام يَنُم على ذكاء خبير الديكور الذي حرص على الاستغناء عن حوض الاستحمام في الجزء الأيسر من الحمام واستعاض عنه بمساحة فارغة ليس بها غير دُش. يفصل تلك المساحة الصغيرة عن التوالت والحوض لوح زجاجي شفاف غير مكتمل يمنع المياه من تغطية أرضية الحمام بالكامل. 

ولجمع أغراض الحمام جميعها في مكان واحد، كان على المصمم اللجوء لوحدة حوض تخزينية تستخدم في وضع المناشف وأدوات الاغتسال والحلاقة والشامبوهات وغيرهم.

3- الألوان الفاتحة.. حل المساحات المحدودة

apartment, KOKON zespół architektoniczny KOKON zespół architektoniczny حمام
KOKON zespół architektoniczny

KOKON zespół architektoniczny
KOKON zespół architektoniczny
KOKON zespół architektoniczny

اللون الأبيض وغيره من الألوان الفاتحة هم عنوانًا للسعة والبراح، وبالتالي إن كان حمامك صغير المساحة، عليك باللجوء لتلك الألوان والبعد عن الألوان القاتمة/الداكنة لأنها تعطي الشعور بالضيق.

يتميز هذا الحمام بحل عملي وذكي يوفر مساحة تخزينية خفية خلف مقعد التوالت ربما لم تلحظها من الأساس إن لم توضع بها تلك المقابض السوداء البارزة!  

4- مسقط أفقي لحمام مربع

Moradia unifamiliar - Tipologia T4, Esboçosigma, Lda Esboçosigma, Lda حمام
Esboçosigma, Lda

Esboçosigma, Lda
Esboçosigma, Lda
Esboçosigma, Lda

إن كان حمامك بتصميم مربع، فهذا النموذج الأنيق قد يساعدك في تكوين تصور له من الآن! 

راقب معنا الأرضية المكونة من شرائح الخشب والجدران الملساء المحايدة والمرآة الكبيرة التي تزيد الحمام براحًا..

بالتأكيد سيلفت انتباهك توزيع الأدوات الصحية للحمام، من منطقة الاستحمام أقصى اليمين والمغطاة بجدار زجاجي شفاف يساعد على خلق شعور بالاتساع، والجهة المقابلة لها حيث نجد بها 2 مقعد توالت مثبتين بشكل متوازي بجانب بعضهم البعض إلى أن نصل لوحدة تخزينية بيضاء عريضة تحمل حوضًا بداخلها وتوفر مساحة على الجانبين لرص أغراض مستخدمي الحمام المختلفة. 

5- تصميم آخر وإطلالة أجمل

Projekt łazienki. Kraków Nowe Czyżyny, PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design حمام
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz &amp; Design

PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz &amp; Design
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design

البانيو والحوض على الجانبين والمقعد في المنتصف.. توزيعه أخرى للأدوات الصحية تغير من شكل الحمام وتجعله بإطلالة أجمل، كما توفر مساحة معقولة تسمح بالتحرك بمرونة بين أجزاء الحمام المختلفة.

6- المرايات والرفوف: أهم لمسات ديكورية في الحمامات الصغيرة العصرية

House B - House Design , Redesign Interiors Redesign Interiors حمام
Redesign Interiors

Redesign Interiors
Redesign Interiors
Redesign Interiors

المرايات معروف دورها في خلق شعور وهمي بسعة مكان ما، والرفوف معروف دورها السحري أيضًا في جمع كافة أغراض الحمام والحفاظ عليه منظمًا وبعيد كل البعد عن الفوضى.

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7- عن عبقرية خبير التصميم

03_Projeto de Interiores, Paula Carvalho Arquitetura Paula Carvalho Arquitetura حمام
Paula Carvalho Arquitetura

Paula Carvalho Arquitetura
Paula Carvalho Arquitetura
Paula Carvalho Arquitetura

لا شك أن خبير تصميم هذا النموذج يمتلك عقلية عبقرية استطاع بها استغلال كل سم من الحمام بشكل ذكي، فجعل الحوض في الصدارة، ثم مقعد الصرف، وزين كلاهما بمرآة ضخمة مستطيلة لتزيده سعة وبراحًا، واختار المساحة الأخيرة لتكون للاستحمام وزينها بالموزاييك الملون لتكسر هدوء الأبيض الذي يعم المكان. 

8- تصميم مربع بمساحة أكبر

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design حمام
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

تصميم آخر للحمام المربع: كابينة زجاجية تحتل الزاوية بشكلها المميز وانحناءاتها البسيطة.. يبعد عنها بخطوات كلًا من الحوض جهة اليمين والمقعد جهة اليسار.

هذا التوزيع ساهم في توفير مساحة إضافية بالحمام استخدمت في شقين، جزء منها لغسالة الملابس، وآخر لوحدة تخزينية بجانب الكابينة.

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