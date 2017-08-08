الحمامات الصغيرة: 8 تصميمات تناسب جميع الأذواق

إن كان حمامك الصغير هو كل ما يؤرقك في منزلك الجديد فالأمر بسيط.. نعم لأنه حديثًا طرأ على عالم الديكور العديد من الأفكار المعاصرة وكثير من الحيل الذكية التي بالاستعانة بها سيحظى حمامك بمساحة إضافية حتى وإن كانت وهمية! إليك في هذا المقال 8 تصميمات مدهشة لحمامات صغيرة تغلبت على صغر المساحة بطرق شتى ستكتشفها الآن!
يتميز هذا الحمام بمثالية توزيع أدواته الصحية والتي جعلته يتمتع بمساحة مريحة من المرونة والحركة. يختلف هذا التصميم عن نموذج رقم 1 بتوفر إضاءة أكبر ساهمت في تعزيز مساحته، وكذلك وجود كابينة زجاجية صغيرة للاستحمام.
لن تحتاج لنموذج أفضل من هذا الحمام ليكون دليلًا مثاليًا لك في التعامل مع حمامك الصغير.. كم هو صغير ومع ذلك منمق وشديد الترتيب!
تصميم هذا الحمام يَنُم على ذكاء خبير الديكور الذي حرص على الاستغناء عن حوض الاستحمام في الجزء الأيسر من الحمام واستعاض عنه بمساحة فارغة ليس بها غير دُش. يفصل تلك المساحة الصغيرة عن التوالت والحوض لوح زجاجي شفاف غير مكتمل يمنع المياه من تغطية أرضية الحمام بالكامل.
ولجمع أغراض الحمام جميعها في مكان واحد، كان على المصمم اللجوء لوحدة حوض تخزينية تستخدم في وضع المناشف وأدوات الاغتسال والحلاقة والشامبوهات وغيرهم.
اللون الأبيض وغيره من الألوان الفاتحة هم عنوانًا للسعة والبراح، وبالتالي إن كان حمامك صغير المساحة، عليك باللجوء لتلك الألوان والبعد عن الألوان القاتمة/الداكنة لأنها تعطي الشعور بالضيق.
يتميز هذا الحمام بحل عملي وذكي يوفر مساحة تخزينية خفية خلف مقعد التوالت ربما لم تلحظها من الأساس إن لم توضع بها تلك المقابض السوداء البارزة!
إن كان حمامك بتصميم مربع، فهذا النموذج الأنيق قد يساعدك في تكوين تصور له من الآن!
راقب معنا الأرضية المكونة من شرائح الخشب والجدران الملساء المحايدة والمرآة الكبيرة التي تزيد الحمام براحًا..
بالتأكيد سيلفت انتباهك توزيع الأدوات الصحية للحمام، من منطقة الاستحمام أقصى اليمين والمغطاة بجدار زجاجي شفاف يساعد على خلق شعور بالاتساع، والجهة المقابلة لها حيث نجد بها 2 مقعد توالت مثبتين بشكل متوازي بجانب بعضهم البعض إلى أن نصل لوحدة تخزينية بيضاء عريضة تحمل حوضًا بداخلها وتوفر مساحة على الجانبين لرص أغراض مستخدمي الحمام المختلفة.
البانيو والحوض على الجانبين والمقعد في المنتصف.. توزيعه أخرى للأدوات الصحية تغير من شكل الحمام وتجعله بإطلالة أجمل، كما توفر مساحة معقولة تسمح بالتحرك بمرونة بين أجزاء الحمام المختلفة.
المرايات معروف دورها في خلق شعور وهمي بسعة مكان ما، والرفوف معروف دورها السحري أيضًا في جمع كافة أغراض الحمام والحفاظ عليه منظمًا وبعيد كل البعد عن الفوضى.
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لا شك أن خبير تصميم هذا النموذج يمتلك عقلية عبقرية استطاع بها استغلال كل سم من الحمام بشكل ذكي، فجعل الحوض في الصدارة، ثم مقعد الصرف، وزين كلاهما بمرآة ضخمة مستطيلة لتزيده سعة وبراحًا، واختار المساحة الأخيرة لتكون للاستحمام وزينها بالموزاييك الملون لتكسر هدوء الأبيض الذي يعم المكان.
تصميم آخر للحمام المربع: كابينة زجاجية تحتل الزاوية بشكلها المميز وانحناءاتها البسيطة.. يبعد عنها بخطوات كلًا من الحوض جهة اليمين والمقعد جهة اليسار.
هذا التوزيع ساهم في توفير مساحة إضافية بالحمام استخدمت في شقين، جزء منها لغسالة الملابس، وآخر لوحدة تخزينية بجانب الكابينة.