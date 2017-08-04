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5 طرق للتخلص من بقع الدهون في مطبخك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Residential & Commercial Cleaning, Durban Cleaning Services Durban Cleaning Services
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يومًا بعد يوم تتراكم الدهون والبقع على الأسطح والجدران والأثاث في المطبخ، ومن أكثر الأماكن التي تحتاج إلى إهتمام وتنظيف مستمر في منزلك هي منطقة المطبخ، حيث أن جدرانه وأرضيته وخزائنه تحمل الدهون والاتساخ دومًا.. وأول شيء يجب أن تقوم بقه هو تفريغ محتوياته فالخارج وتنظيف كل ركن فيه، وهذا يتطلب منك أن تكون على علم ببعض الخلطات والوسائل التي تخلصك من هذه الدهون وتعيد إليك المطبخ نظيفًا كما كان، لذلك نقدم لك في هذا المقال 5 طرق للتخلص من بقع الدهون في مطبخك.

1. استخدام الخل الأبيض

Residential & Commercial Cleaning, Durban Cleaning Services Durban Cleaning Services
Durban Cleaning Services

Durban Cleaning Services
Durban Cleaning Services
Durban Cleaning Services

يمكنك خلط ربع كوب من الخل الأبيض إلى المياه الدافئة، ووضع قطرات من سائل التنظيف إذا رغبت.. ثم بعد ذلك ستخدام قطعة قماش لتنظيف الأسطح بأكملها، خاصة منطقة العمل وذلك لأنها الأكث رعرضة لتراكم الدهون أثناء تحضر الطعام، وبعد ذلك يتم الاستعانة بمنشفة نظيفة وجافة لمسح الأسطح كلها مرة أخرى والتخلص من المياه.

2. التنظيف بالماء والصابون العادي

家族と共に成長する家, GRID DESIGN 株式会社 GRID DESIGN 株式会社 مطبخ
GRID DESIGN 株式会社

GRID DESIGN 株式会社
GRID DESIGN 株式会社
GRID DESIGN 株式会社

يمكنك في البداية الاستعانة بسائل التنظيف المعتاد، ووضع القليل منه في وعاء مع الماء.. واستخدام قماشة صغيرة لتنظيف الاسطح والموقد، أو للتخلص من الأماكن المليئة بالبقع الدهنية، وذلك إلى جانب مسح الخزائن بأسفنجة مغموسة بالماء والصابون، وذلك للوصول إلى كل المناطق داخل المطبخ للتخلص من البقع الدهنية تمامًا..

3. البوراكس

Home and Office Cleaning, Cleaning Services Johannesburg Cleaning Services Johannesburg
Cleaning Services Johannesburg

Cleaning Services Johannesburg
Cleaning Services Johannesburg
Cleaning Services Johannesburg

البوركس هو الحل السحري للتخلص من الشحوم والدهون والبقع الكبيرة التي تتراكم على الموقد والأسطح، فقط ضع القليل من البوركس على وعاء صغير مملوء بالماء، ويمكن وضع قطرات من الخل أو المنظف، ويمكن رشه بقوة على الموقد أو استخدام اسفنجة وغمسها بالمياه وتنظيف الموقد بها، فهو قوي في تخليصك من الدهون في وقت سريع ويعيد المكان نظيف ولامع من جديد.

4. الليمون لتنظيف لا مثيل له

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homify

Kitchen

homify
homify
homify

إذا كانت هناك بقعة صعبة التنظيف يمكن على الفور الاستعانة بنصف ليمونه وفرك هذه المنطقة جيدًا وسوف تلاحظ اللمعان والنظافة الفورية فيها، فالليمون حل سحري وفعال في التخلص من الدهون المتراكمة وخاصة على أي جزء معدني، بالإضافة إلى ذلك يمكن لـ الليمون أن يخلصك من الصدأ بسهولة لفاعليته وحمضيته الشديدة التي تؤثر بسهولة على ذلك.

5. البيكنج صودا للمعان سريع

Kitchen The White House Interiors مطبخ
The White House Interiors

Kitchen

The White House Interiors
The White House Interiors
The White House Interiors

خليط البيكنج صودا والماء لإزالة الشحوم الدهنية الصعبة من المطبخ، ضعي العجينة سريعًا على البقع وافركيها بإسفنجة وبعد ذلك استخدم منشفة جافة لتنظيف المكان وتجفيفه من الماء.

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