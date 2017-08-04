يومًا بعد يوم تتراكم الدهون والبقع على الأسطح والجدران والأثاث في المطبخ، ومن أكثر الأماكن التي تحتاج إلى إهتمام وتنظيف مستمر في منزلك هي منطقة المطبخ، حيث أن جدرانه وأرضيته وخزائنه تحمل الدهون والاتساخ دومًا.. وأول شيء يجب أن تقوم بقه هو تفريغ محتوياته فالخارج وتنظيف كل ركن فيه، وهذا يتطلب منك أن تكون على علم ببعض الخلطات والوسائل التي تخلصك من هذه الدهون وتعيد إليك المطبخ نظيفًا كما كان، لذلك نقدم لك في هذا المقال 5 طرق للتخلص من بقع الدهون في مطبخك.
يمكنك خلط ربع كوب من الخل الأبيض إلى المياه الدافئة، ووضع قطرات من سائل التنظيف إذا رغبت.. ثم بعد ذلك ستخدام قطعة قماش لتنظيف الأسطح بأكملها، خاصة منطقة العمل وذلك لأنها الأكث رعرضة لتراكم الدهون أثناء تحضر الطعام، وبعد ذلك يتم الاستعانة بمنشفة نظيفة وجافة لمسح الأسطح كلها مرة أخرى والتخلص من المياه.
يمكنك في البداية الاستعانة بسائل التنظيف المعتاد، ووضع القليل منه في وعاء مع الماء.. واستخدام قماشة صغيرة لتنظيف الاسطح والموقد، أو للتخلص من الأماكن المليئة بالبقع الدهنية، وذلك إلى جانب مسح الخزائن بأسفنجة مغموسة بالماء والصابون، وذلك للوصول إلى كل المناطق داخل المطبخ للتخلص من البقع الدهنية تمامًا..
البوركس هو الحل السحري للتخلص من الشحوم والدهون والبقع الكبيرة التي تتراكم على الموقد والأسطح، فقط ضع القليل من البوركس على وعاء صغير مملوء بالماء، ويمكن وضع قطرات من الخل أو المنظف، ويمكن رشه بقوة على الموقد أو استخدام اسفنجة وغمسها بالمياه وتنظيف الموقد بها، فهو قوي في تخليصك من الدهون في وقت سريع ويعيد المكان نظيف ولامع من جديد.
إذا كانت هناك بقعة صعبة التنظيف يمكن على الفور الاستعانة بنصف ليمونه وفرك هذه المنطقة جيدًا وسوف تلاحظ اللمعان والنظافة الفورية فيها، فالليمون حل سحري وفعال في التخلص من الدهون المتراكمة وخاصة على أي جزء معدني، بالإضافة إلى ذلك يمكن لـ الليمون أن يخلصك من الصدأ بسهولة لفاعليته وحمضيته الشديدة التي تؤثر بسهولة على ذلك.
خليط البيكنج صودا والماء لإزالة الشحوم الدهنية الصعبة من المطبخ، ضعي العجينة سريعًا على البقع وافركيها بإسفنجة وبعد ذلك استخدم منشفة جافة لتنظيف المكان وتجفيفه من الماء.
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