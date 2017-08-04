يومًا بعد يوم تتراكم الدهون والبقع على الأسطح والجدران والأثاث في المطبخ، ومن أكثر الأماكن التي تحتاج إلى إهتمام وتنظيف مستمر في منزلك هي منطقة المطبخ، حيث أن جدرانه وأرضيته وخزائنه تحمل الدهون والاتساخ دومًا.. وأول شيء يجب أن تقوم بقه هو تفريغ محتوياته فالخارج وتنظيف كل ركن فيه، وهذا يتطلب منك أن تكون على علم ببعض الخلطات والوسائل التي تخلصك من هذه الدهون وتعيد إليك المطبخ نظيفًا كما كان، لذلك نقدم لك في هذا المقال 5 طرق للتخلص من بقع الدهون في مطبخك.