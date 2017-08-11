7 أفكار مميزة لحوائط ممرات جذابة

في عملية تصميم المنزل من الداخل دائمًا ما نهتم بالفراغات الرئيسية في المنزل مثل غرفة المعيشة والمطبخ والحمامات، ونعطيها الأولوية في الدراسة والاهتمام، ولكننا نغفل الفراغات الفرعية مثل الممرات وفراغات التوزيع، على الرغم من أهميتها وكونها مرحلة انتقالية بين كل فراغ والآخر لابد أن يكون مدروس بصريًا ومريح للعبور والاستخدام.

واليوم سنعيد اكتشاف أهمية الممرات مع بعض الأمثلة الجيدة التي نتعرف منها على طريقة تصميم الممرات بشكل جذاب وحيوي، فهيا بنا لنرى كيف يتحقق ذلك: