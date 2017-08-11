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7 أفكار مميزة لحوائط ممرات جذابة

آية علم الدين آية علم الدين
Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
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في عملية تصميم المنزل من الداخل دائمًا ما نهتم بالفراغات الرئيسية في المنزل مثل غرفة المعيشة والمطبخ والحمامات، ونعطيها الأولوية في الدراسة والاهتمام، ولكننا نغفل الفراغات الفرعية مثل الممرات وفراغات التوزيع، على الرغم من أهميتها وكونها مرحلة انتقالية بين كل فراغ والآخر لابد أن يكون مدروس بصريًا ومريح للعبور والاستخدام.

واليوم سنعيد اكتشاف أهمية الممرات مع بعض الأمثلة الجيدة التي نتعرف منها على طريقة تصميم الممرات بشكل جذاب وحيوي، فهيا بنا لنرى كيف يتحقق ذلك:

1. الملمس المميز الذي يشير إلى الاتجاهات

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

في هذا الممر نرى كيف استطاع المصمم أن يختار مادة تعطي عمقًا للممر عن طريق الملمس القوي ذو الشقوق الأفقية التي تشير إلى اتجاه الغرفة بشكل مميز و غني.

2. وحدات عمودية

Área de lazer no cond. Barra Bali, Barra de São Miguel Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta حديقة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

أما في هذه الحالة فإن الممر عبارة من مسافة صغيرة بين جدارين في مساحة مهجورة، ولكن بفضل الوحدات الصغيرة البيضاء من الحجر الصناعي نجد أن الممر قد اتخذ شكلًا مختلفًا، بالإضافة إلى الاتساع الذي أضفاه عليه اللون الأبيض والإضاءة التي ساعد عليها، كما أن أحواض النباتات الموزعة بشكل جمالي قد أعطت للممر روحًا جديدة متصلة بالطبيعة.

3. الأقل هو الأكثر! كما قال المعماري ميس فان دي روه

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

هذه العبارة هي للمعماري الأوروبي الشهير، الذي يعتقد بصدق أن التفاصيل الصغيرة أو بعض العناصر من شأنها أن تظهر لنا نتائج كبيرة، ويوضح لنا هذا المثال كيف يمكن لحائط أسمنتي عادي أن يكون مميزًا عن طريق إضافة عمل فني تجريدي عليه بشكل بسيط ولكنه مؤثر وأنيق.

4. جدار منقوش الوضع إلى الحد الأدنى

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

هناك العديد والعديد من المواد والتشطيبات التي يمكن استخدامها في الممرات والتي تتوقف على نوع الحجر المستخدم، وهنا نجد استخدام الحجر ذو الملمس الخشن بشكل خفيف عن طريق استخدام الأسمنت الخشن الذي سمح بوضع كونسول أمامه بشكل جيد، بالإضافة إلى حوض النباتات الذي أضفى على الممر شكلًا أنيقًا ومريحًا للعين عمل على الانتقال لغرفة السفرة بشكل بسيط وجميل.

5. الجدار المختفي

APTO. J & C, Matheus Menezes Arquiteto Matheus Menezes Arquiteto الممر الحديث، المدخل و الدرج Beige
Matheus Menezes Arquiteto

Matheus Menezes Arquiteto
Matheus Menezes Arquiteto
Matheus Menezes Arquiteto

أما في هذا الممر نجد الحل الذكي لحوائط الممر، حيث استطاع المصمم أن يقسم الفراغ بصريًا دون اللجوء إلى البناء والفصل التام، فنجده قد استخدم شبكة من المعدن والخشب المصمم بطريقة فنية عن طريق المربعات المفرغة والمصمتة، مما أعطي للفراغ اتساعًا وروحًا تصميمة مميزة.

6. الطراز التبسيطي في الممرات

Apartamento Saldanha_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة السفرة
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

لا يشترط أن نتكلف في تصميم الممرات حتى تظهر مميزة، فببساطة يمكننا اتباع الطراز التبسيطي يمكننا أن نتعامل مع حوائط الممر عن طريق تزيينها بسجادة يدوية معلقة في المنتصف أو مرايات زخرفية جميلة الشكل بشكل سميتري جيد.

وللتعرف على الطراز التبسيطي أكثر يمكنك قراءة النمط التبسيطي حل مثالي لغرف المعيشة الصغيرة

7. قوة الحجر

CASA 153 y 154, Baltera Arquitectura Baltera Arquitectura راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Baltera Arquitectura

Baltera Arquitectura
Baltera Arquitectura
Baltera Arquitectura

وفي النهاية نجد هذا الحل الفريد الذي يحتوي على الحجر الطبيعي ذو الملمس القوي والشكل المميز، فهو مقسم بأبعاد غير متساوية ومرصوص بشكل أفقي جميل يجعل الممر في حد ذاته يبدو كفراغ رئيسي، هذا الحل يمكن استخدامه لإضفاء لمسة من الريفية على التصميم بجوار بعض العناصر العصرية البسيطة.

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