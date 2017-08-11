7 أفكار مميزة لحوائط ممرات جذابة

في عملية تصميم المنزل من الداخل دائمًا ما نهتم بالفراغات الرئيسية في المنزل مثل غرفة المعيشة والمطبخ والحمامات، ونعطيها الأولوية في الدراسة والاهتمام، ولكننا نغفل الفراغات الفرعية مثل الممرات وفراغات التوزيع، على الرغم من أهميتها وكونها مرحلة انتقالية بين كل فراغ والآخر لابد أن يكون مدروس بصريًا ومريح للعبور والاستخدام.
واليوم سنعيد اكتشاف أهمية الممرات مع بعض الأمثلة الجيدة التي نتعرف منها على طريقة تصميم الممرات بشكل جذاب وحيوي، فهيا بنا لنرى كيف يتحقق ذلك:
في هذا الممر نرى كيف استطاع المصمم أن يختار مادة تعطي عمقًا للممر عن طريق الملمس القوي ذو الشقوق الأفقية التي تشير إلى اتجاه الغرفة بشكل مميز و غني.
أما في هذه الحالة فإن الممر عبارة من مسافة صغيرة بين جدارين في مساحة مهجورة، ولكن بفضل الوحدات الصغيرة البيضاء من الحجر الصناعي نجد أن الممر قد اتخذ شكلًا مختلفًا، بالإضافة إلى الاتساع الذي أضفاه عليه اللون الأبيض والإضاءة التي ساعد عليها، كما أن أحواض النباتات الموزعة بشكل جمالي قد أعطت للممر روحًا جديدة متصلة بالطبيعة.
هذه العبارة هي للمعماري الأوروبي الشهير، الذي يعتقد بصدق أن التفاصيل الصغيرة أو بعض العناصر من شأنها أن تظهر لنا نتائج كبيرة، ويوضح لنا هذا المثال كيف يمكن لحائط أسمنتي عادي أن يكون مميزًا عن طريق إضافة عمل فني تجريدي عليه بشكل بسيط ولكنه مؤثر وأنيق.
هناك العديد والعديد من المواد والتشطيبات التي يمكن استخدامها في الممرات والتي تتوقف على نوع الحجر المستخدم، وهنا نجد استخدام الحجر ذو الملمس الخشن بشكل خفيف عن طريق استخدام الأسمنت الخشن الذي سمح بوضع كونسول أمامه بشكل جيد، بالإضافة إلى حوض النباتات الذي أضفى على الممر شكلًا أنيقًا ومريحًا للعين عمل على الانتقال لغرفة السفرة بشكل بسيط وجميل.
أما في هذا الممر نجد الحل الذكي لحوائط الممر، حيث استطاع المصمم أن يقسم الفراغ بصريًا دون اللجوء إلى البناء والفصل التام، فنجده قد استخدم شبكة من المعدن والخشب المصمم بطريقة فنية عن طريق المربعات المفرغة والمصمتة، مما أعطي للفراغ اتساعًا وروحًا تصميمة مميزة.
لا يشترط أن نتكلف في تصميم الممرات حتى تظهر مميزة، فببساطة يمكننا اتباع الطراز التبسيطي يمكننا أن نتعامل مع حوائط الممر عن طريق تزيينها بسجادة يدوية معلقة في المنتصف أو مرايات زخرفية جميلة الشكل بشكل سميتري جيد.
وللتعرف على الطراز التبسيطي أكثر يمكنك قراءة النمط التبسيطي حل مثالي لغرف المعيشة الصغيرة
وفي النهاية نجد هذا الحل الفريد الذي يحتوي على الحجر الطبيعي ذو الملمس القوي والشكل المميز، فهو مقسم بأبعاد غير متساوية ومرصوص بشكل أفقي جميل يجعل الممر في حد ذاته يبدو كفراغ رئيسي، هذا الحل يمكن استخدامه لإضفاء لمسة من الريفية على التصميم بجوار بعض العناصر العصرية البسيطة.