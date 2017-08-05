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8 أفكار عصرية للجبس بورد

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Appartamento grattacielo di Rimini, POLISTUDIO A.E.S. POLISTUDIO A.E.S. غرفة المعيشة
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استخدام الجبس بورد أمر رائج في ديكورات المباني المعاصرة، ويستخدم هذا الحل في كثير من الأحيان على نحو متزايد لبناء الجدران والأسقف، لكن في الفترة الأخيرة تم استخدام الجبس بورد على نحو مختلف في تصميم بعض الديكورات لاحتواء بعض قطع الأثاث، تريد أن تعرف الكثير عن كيفية استخدام الجبس بورد في ديكورات منزلك؟، حسنًا في هذا الموضوع 8 تصاميم سهلة لخبراء هوميفاي للجبس بورد قادرة على تغيير شكل ديكور منزلك.   

1- متعددة الوظائف

CASA BLUE D, Valeria Sdraiati Valeria Sdraiati غرفة المعيشة
Valeria Sdraiati

Valeria Sdraiati
Valeria Sdraiati
Valeria Sdraiati

بالإضافة إلى أن ألواح الجبس متعددة الاستخدام كما ذكرنا تستخدم في الجدران، الأسقف، أو كقطعة أثاث مثل المكتبات، إلا أنه في نفس الوقت عملي جدًا ويبقى لفترات طويلة لأنها محمية من الداخل عادة ما تكون مغلفة بالورق المقوى. 

2- تصميم أسباني

Ristrutturazione di una villa fronte mare: Villa TiMe, DEFPOINT STUDIO architettura & interni DEFPOINT STUDIO architettura & interni غرفة المعيشة
DEFPOINT STUDIO architettura &amp; interni

DEFPOINT STUDIO architettura & interni
DEFPOINT STUDIO architettura &amp; interni
DEFPOINT STUDIO architettura & interni

أولًا يجب علينا أن نشير إلى هذا التصميم الأسباني وهو عبارة عن هيكل من الصلب المُجلفن من الداخل وطبقتين من الورق المقوى من الخارج، يمكنك من خلالها تشكيل مجموعة كبيرة من العناصر المختلفة التي يمكن أن تستغلها في وظائف كثيرة أغلبها تخزينية. 

3- جنة ديناميكية

Luxury Home, Studio Ferlenda Studio Ferlenda غرفة المعيشة
Studio Ferlenda

Studio Ferlenda
Studio Ferlenda
Studio Ferlenda

في هذا التصميم استخدم الجبس بورد كعنصر للديكور، لم يستخدم على الجدار مثل الصورة السابقة بل استخدم كعنصر فاصل بين الأثاث، فكرة بسيطة واقتصادية للفصل بين الغرف.

4- سقف

Villa Andora, Architetto ANTONIO ZARDONI Architetto ANTONIO ZARDONI غرفة المعيشة
Architetto ANTONIO ZARDONI

Architetto ANTONIO ZARDONI
Architetto ANTONIO ZARDONI
Architetto ANTONIO ZARDONI

لوحات من الجبس متعددة الاستخدامات تسمح لنا ببناء هياكل تتكيف مع المساحات الداخلية لمنزلنا لتلبية جميع احتياجتنا، إذا كانت على الجدران أو السقف، يمكننا إدخال الإضاءة الداخلية في السقف لجعل المساحة مشرقة.

5- إنشاء مكتبة

Appartamento grattacielo di Rimini, POLISTUDIO A.E.S. POLISTUDIO A.E.S. غرفة المعيشة
POLISTUDIO A.E.S.

POLISTUDIO A.E.S.
POLISTUDIO A.E.S.
POLISTUDIO A.E.S.

من الممكن أن تستخدم الجبس بورد على الجدران لإنشاء مكتبة كما نرى في هذه الصورة على جانبي النافذة استغلت المساحة لإنشاء مكتبة، يمكننا أيضًا الاعتماد على هذه الفكرة في أماكن تخزين مختلفة مثل المطبخ أو غرفة النوم.

6- هيكل الزاوية

APPARTAMENTO PER UNA GIOVANE COPPIA, ROBERTA DANISI architetto ROBERTA DANISI architetto غرفة المعيشة
ROBERTA DANISI architetto

ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto

لديك فكرة تتبلور في رأسك لاستغلال أحد الزوايا في منزلك لكنك لا تعرف كيف تستغلها جيدًا، تحتاج إلى مصمم محترف لتصميم ألواح الجبس في هذه الزاوية سيقضي لك هذه المهمة بسهولة وفي وقت أسرع، لاستغلالها كمنطقة لوضع شاشة التليفزيون لتصبح مساحة عملية جدًا في غرفة المعيشة .

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7- للتخزين في المطبخ

Casa AA, De Vivo Home Design De Vivo Home Design مطبخ
De Vivo Home Design

De Vivo Home Design
De Vivo Home Design
De Vivo Home Design

استفاد المصممون من ارتفاع سقف هذا المطبخ لتصميم ألواح من الجبس لتصبح مساحة تخزين إضافية به وخلقت للمطبخ شخصية مميزة . 

8- اللوح الأمامي للسرير

Bed and Breakfast | Home gallery, Roma, Spaghetticreative Spaghetticreative غرفة نوم
Spaghetticreative

Spaghetticreative
Spaghetticreative
Spaghetticreative

يمكن للجبس بورد أن يترك لمسة لطيفة جدًا في غرفة نومك، باستخدامه كلوح أمامي للسرير سيجعل هذه المساحة مُرتبة ونظيفة فقط عليك اختيار الأثاث المناسب. 

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