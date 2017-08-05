8 أفكار عصرية للجبس بورد

استخدام الجبس بورد أمر رائج في ديكورات المباني المعاصرة، ويستخدم هذا الحل في كثير من الأحيان على نحو متزايد لبناء الجدران والأسقف، لكن في الفترة الأخيرة تم استخدام الجبس بورد على نحو مختلف في تصميم بعض الديكورات لاحتواء بعض قطع الأثاث، تريد أن تعرف الكثير عن كيفية استخدام الجبس بورد في ديكورات منزلك؟، حسنًا في هذا الموضوع 8 تصاميم سهلة لخبراء هوميفاي للجبس بورد قادرة على تغيير شكل ديكور منزلك.