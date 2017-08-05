8 أفكار عصرية للجبس بورد

استخدام الجبس بورد أمر رائج في ديكورات المباني المعاصرة، ويستخدم هذا الحل في كثير من الأحيان على نحو متزايد لبناء الجدران والأسقف، لكن في الفترة الأخيرة تم استخدام الجبس بورد على نحو مختلف في تصميم بعض الديكورات لاحتواء بعض قطع الأثاث، تريد أن تعرف الكثير عن كيفية استخدام الجبس بورد في ديكورات منزلك؟، حسنًا في هذا الموضوع 8 تصاميم سهلة لخبراء هوميفاي للجبس بورد قادرة على تغيير شكل ديكور منزلك.
بالإضافة إلى أن ألواح الجبس متعددة الاستخدام كما ذكرنا تستخدم في الجدران، الأسقف، أو كقطعة أثاث مثل المكتبات، إلا أنه في نفس الوقت عملي جدًا ويبقى لفترات طويلة لأنها محمية من الداخل عادة ما تكون مغلفة بالورق المقوى.
أولًا يجب علينا أن نشير إلى هذا التصميم الأسباني وهو عبارة عن هيكل من الصلب المُجلفن من الداخل وطبقتين من الورق المقوى من الخارج، يمكنك من خلالها تشكيل مجموعة كبيرة من العناصر المختلفة التي يمكن أن تستغلها في وظائف كثيرة أغلبها تخزينية.
في هذا التصميم استخدم الجبس بورد كعنصر للديكور، لم يستخدم على الجدار مثل الصورة السابقة بل استخدم كعنصر فاصل بين الأثاث، فكرة بسيطة واقتصادية للفصل بين الغرف.
لوحات من الجبس متعددة الاستخدامات تسمح لنا ببناء هياكل تتكيف مع المساحات الداخلية لمنزلنا لتلبية جميع احتياجتنا، إذا كانت على الجدران أو السقف، يمكننا إدخال الإضاءة الداخلية في السقف لجعل المساحة مشرقة.
من الممكن أن تستخدم الجبس بورد على الجدران لإنشاء مكتبة كما نرى في هذه الصورة على جانبي النافذة استغلت المساحة لإنشاء مكتبة، يمكننا أيضًا الاعتماد على هذه الفكرة في أماكن تخزين مختلفة مثل المطبخ أو غرفة النوم.
لديك فكرة تتبلور في رأسك لاستغلال أحد الزوايا في منزلك لكنك لا تعرف كيف تستغلها جيدًا، تحتاج إلى مصمم محترف لتصميم ألواح الجبس في هذه الزاوية سيقضي لك هذه المهمة بسهولة وفي وقت أسرع، لاستغلالها كمنطقة لوضع شاشة التليفزيون لتصبح مساحة عملية جدًا في غرفة المعيشة .
استفاد المصممون من ارتفاع سقف هذا المطبخ لتصميم ألواح من الجبس لتصبح مساحة تخزين إضافية به وخلقت للمطبخ شخصية مميزة .
يمكن للجبس بورد أن يترك لمسة لطيفة جدًا في غرفة نومك، باستخدامه كلوح أمامي للسرير سيجعل هذه المساحة مُرتبة ونظيفة فقط عليك اختيار الأثاث المناسب.
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