8 أفكار ملهمة من أيكيا لموديلات الأثاث في منزلك

الأفكار العبقرية لا تحتاج لعصا سحرية لتطبيقها على أرض الواقع و لكنها تحتاج لجهد و تفكير في كيفية استخدام كل عنصر من عناصر الديكور بكل طاقته و في المكان المناسب له بل و نستخدمه استخدام غير متوقع و هذا ما يسمى الإبداع، اليوم هوميفاي سوف يصحبنا لرحلة للإبداع بين 8 تصميمات لقطع أثاث صممت بشكل عبقري لتستخدم بشكل عملي و جمالي لتشبع أكثر من احتياج، صممتها أيكيا ببراعة و نستعرضها معكم في السطور القليلة المقبلة ..