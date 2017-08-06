8 أفكار ملهمة من أيكيا لموديلات الأثاث في منزلك

الأفكار العبقرية لا تحتاج لعصا سحرية لتطبيقها على أرض الواقع و لكنها تحتاج لجهد و تفكير في كيفية استخدام كل عنصر من عناصر الديكور بكل طاقته و في المكان المناسب له بل و نستخدمه استخدام غير متوقع و هذا ما يسمى الإبداع، اليوم هوميفاي سوف يصحبنا لرحلة للإبداع بين 8 تصميمات لقطع أثاث صممت بشكل عبقري لتستخدم بشكل عملي و جمالي لتشبع أكثر من احتياج، صممتها أيكيا ببراعة و نستعرضها معكم في السطور القليلة المقبلة ..
اللون الأبيض ساحر و أن يكون الخشب المصنوع منه الأثاث بلون أبيض يضاعف ذلك السحر مما يجعله يتماشى مع أي تصميم مودرن أو كلاسيك على حد سواء، الأرائك البيضاء المكسوة بالأقمشة من أيكيا و طقمها المتكامل من الخشب الأبيض يجعلان من غرفة المعيشة لديك تجربة مثيرة لجميع الضيوف و تبعد عنك الملل أيضاً
استخدام تلك الكنبة بهذا التصميم الراقي ذو المقعدين الملتصقين بطريقة ذكية يمكنك من استغلال المساحة المحيطة بالغرفة كما تشاء و يساعدك على وجود مكان مثالي لاستقبال الضيوف بالرغم من صغر حجم قطعة الأثاث نفسها و من جهة أخرى يمكنك من خلال هذا التصميم الوصول لتكامل فريد بينه و بين قطع الأثاث و المكونات الاخرى من الألوان و الإضاءة بمجرد تغييرك لكسوة الكنبة بأي لون ترغب به
استخدام الرفوف الطولية سواء من أيكيا أو بتصميم خاص بك يمكنك من تحقيق شقين هامين أولهما استخدام الرف نفسه كإكسسوار بغض النظر عن الإكسسوارات و التحف الموجودة فوقه ، الرف في حد ذاته في تصميمه يخبرك الكثير عن الفخامة و الأناقة سواء في براعة اللون و سمك اللوح الخشبي المصمم منه و مثاليته في تلك المساحة تحديداً لا أكبر و لا أقصر .
تلك الأريكة الرائعة تعتبر اختراع حصري لأيكيا حيث يعتبر القوام الرئيسي لها قابل للتشكل و التمدد و التقلص وفقاً لمساحة منزلك و وفقاً لاستخدامها، لاحظ القوائم المعدنية في ظهر المساند الأسفنجية كيف تتحكم في شكلها و تحكم متانتها أيضاً
الدواليب المتعددة في رفوفها و بلون مناسب تساعد مطبخك أو غرفة سفرتك ألا يكون فيها شيء من الفوضى نظراً لقدرتها الفائقة على استيعاب المخزونات الخفيفة و الإكسسوارات المتعددة .
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الأريكة التي يوجد بها خزانات و أدراج أسفلها تعتبر من أروع الاستخدامات في غرف الأطفال الصغيرة في مساحتها، و كذلك يمكنك أن تستغلها بدلاً من الدولاب لصغر حجم مخزونات الأطفال و قدرة تلك الأريكة على استيعابها جميعاً دون إظهار أي نوع من الفوضى مما يساعدك في التنسيق المثالي للغرفة .
السرير القريب من الأرض و البسيط في تفاصيله يمنح غرفتك مساحة كبيرة اضافية كانت لتهدر لو كنت استخدمت سرير أكبر حجماً و لو قليلاً,
الخزانة المصنوعة على شكل كونسول بسيط متعدد الادراج تساعدك على استخدامها في أماكن متعددة مثل غرفة الأطفال أو المعيشة أو حتى في مدخل المنزل و لونها الأبيض يتماشى مع مختلف طرازات الديكور و معظم ابداعات التصميم و التنسيق
الشرفات الصغيرة في الحجم تحتاج أثاث صغير أيضاً لذا تقدم أيكيا مجموعة الشرفات الصغيرة من الخشب و الحديد في حجم مثالي يصلح لمعظم المساحات مهما كانت صغيرة و يزيد من جمال الشرفة بمجرد استخدامها لاحتفاظ الخشب المصممة به بشكله و لونه الطبيعي