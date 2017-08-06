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8 أفكار ملهمة من أيكيا لموديلات الأثاث في منزلك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Decoración Accesible para vivienda Chic, decoraCCion decoraCCion مكتب عمل أو دراسة
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الأفكار العبقرية لا تحتاج لعصا سحرية لتطبيقها على أرض الواقع و لكنها تحتاج لجهد و تفكير في كيفية استخدام كل عنصر من عناصر الديكور بكل طاقته و في المكان المناسب له بل و نستخدمه استخدام غير متوقع و هذا ما يسمى الإبداع، اليوم هوميفاي سوف يصحبنا لرحلة للإبداع بين 8 تصميمات لقطع أثاث صممت بشكل عبقري لتستخدم بشكل عملي و جمالي  لتشبع أكثر من احتياج، صممتها أيكيا ببراعة و نستعرضها معكم في السطور القليلة المقبلة ..

1- أثاث أبيض

IKEA, Artur Akopov Artur Akopov غرفة المعيشة
Artur Akopov

Artur Akopov
Artur Akopov
Artur Akopov

اللون الأبيض ساحر و أن يكون الخشب المصنوع منه الأثاث بلون أبيض يضاعف ذلك السحر مما يجعله يتماشى مع أي تصميم مودرن أو كلاسيك على حد سواء، الأرائك البيضاء المكسوة بالأقمشة من أيكيا و طقمها المتكامل من الخشب الأبيض يجعلان من غرفة المعيشة لديك تجربة مثيرة لجميع الضيوف و تبعد عنك الملل أيضاً

2- كنبة مقعدين

homify غرفة المعيشة White
homify

homify
homify
homify

استخدام تلك الكنبة بهذا التصميم الراقي ذو المقعدين الملتصقين بطريقة ذكية يمكنك من استغلال المساحة المحيطة بالغرفة كما تشاء و يساعدك على وجود مكان مثالي لاستقبال الضيوف بالرغم من صغر حجم قطعة الأثاث نفسها و من جهة أخرى يمكنك من خلال هذا التصميم الوصول لتكامل فريد بينه و بين قطع الأثاث و المكونات الاخرى من الألوان و الإضاءة بمجرد تغييرك لكسوة الكنبة بأي لون ترغب به 

3- رفوف جذابة

Decoración Accesible para vivienda Chic, decoraCCion decoraCCion مكتب عمل أو دراسة
decoraCCion

decoraCCion
decoraCCion
decoraCCion

استخدام الرفوف الطولية سواء من أيكيا أو بتصميم خاص بك يمكنك من تحقيق شقين هامين أولهما استخدام الرف نفسه كإكسسوار بغض النظر عن الإكسسوارات و التحف الموجودة فوقه ، الرف في حد ذاته في تصميمه يخبرك الكثير عن الفخامة و الأناقة سواء في براعة اللون و سمك اللوح الخشبي المصمم منه و مثاليته في تلك المساحة تحديداً لا أكبر و لا أقصر .

4- أريكة KALLAX

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تلك الأريكة الرائعة تعتبر اختراع حصري لأيكيا حيث يعتبر القوام الرئيسي لها قابل للتشكل و التمدد و التقلص وفقاً لمساحة منزلك و وفقاً لاستخدامها، لاحظ القوائم المعدنية في ظهر المساند الأسفنجية كيف تتحكم في شكلها و تحكم متانتها أيضاً

و في المطبخ أيضاً أفكار جذابة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الدواليب المتعددة في رفوفها و بلون مناسب تساعد مطبخك أو غرفة سفرتك ألا يكون فيها شيء من الفوضى نظراً لقدرتها الفائقة على استيعاب المخزونات الخفيفة و الإكسسوارات المتعددة .

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5- أريكة لغرفة نوم الأطفال

Apartamento Ikea, José Tiago Rosa José Tiago Rosa غرفة الاطفال
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

الأريكة التي يوجد بها خزانات و أدراج أسفلها تعتبر من أروع الاستخدامات في غرف الأطفال الصغيرة في مساحتها، و كذلك يمكنك أن تستغلها بدلاً من الدولاب لصغر حجم مخزونات الأطفال و قدرة تلك الأريكة على استيعابها جميعاً دون إظهار أي نوع من الفوضى مما يساعدك في التنسيق المثالي للغرفة .

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6- سرير مالمو لغرفة حديثة و حالمة

Интерьер с мебелью из IKEA., Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. غرفة نوم
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.

Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.

السرير القريب من الأرض و البسيط في تفاصيله يمنح غرفتك مساحة كبيرة اضافية كانت لتهدر لو كنت استخدمت سرير أكبر حجماً و لو قليلاً,

7- أدراج لخزانة أنيقة

Quarto de Bebé, In&Out In&Out غرفة الاطفال
In&amp;Out

In&Out
In&amp;Out
In&Out

 الخزانة المصنوعة على شكل كونسول بسيط متعدد الادراج  تساعدك على استخدامها في أماكن متعددة مثل غرفة الأطفال أو المعيشة أو حتى في مدخل المنزل و لونها الأبيض يتماشى مع مختلف طرازات الديكور و معظم ابداعات التصميم و التنسيق

8- مجموعة الشرفة الصغيرة

Casa para estudantes, Staging Factory Staging Factory بلكونات وشرفاتأثاث خشب Wood effect
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

الشرفات الصغيرة في الحجم تحتاج أثاث صغير أيضاً لذا تقدم أيكيا مجموعة الشرفات الصغيرة من الخشب و الحديد في حجم مثالي يصلح لمعظم المساحات مهما كانت صغيرة و يزيد من جمال الشرفة بمجرد استخدامها لاحتفاظ الخشب المصممة به بشكله و لونه الطبيعي

كيفية تصميم الإضاءة في منزلك
تصميمات ذكية من ايكيا 

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