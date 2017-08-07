10 خطوات هامة لتقفيل البيت قبل السفر لضمان الأمان والسلامة

سواء كان سفرك في عطلة الصيف أو خارج البلاد لمدة طويلة، فيجب الحرص على تقفيل المنزل جيداً للحفاظ عليه من خطر السرقة ولسلامته من لا قدر الله حدوث ماس كهربي أو غرق بسبب تسريب المياة. فهناك احتمال تعريض منزلك لكسر في المواسير أو تسريب المياة حتى لو كان من الدور العلوي، كلها إحتمالات يمكن أن تكون ضعيفة لكن من المهم اتخاذ اللازم لتجنب أي منها أثناء غيابك، وهذا ما سنعرضه لكم في مقال اليوم لسلامتكم وسلامة منازلكم..
قبل أي شئ يجب تنظيف كل الغرف وقطع الأثاث جيداً مع استخدام الأدوات والمنظفات المناسبة لكل قطعة سواء كانت من الزجاج، الخشب، المعدن أو الرخام.
الاكسسوارات والانتيكات لا حاجة في بيت غير مستخدم، لذلك من المهم تنظيفها جيداً ووضعها في صناديق أو خزانات خاصة مع تغليف الأشياء سهلة الكسر بالغلاف البلاستيكي ذو الفقاعات، لتجنب الفوضى وللحفاظ عليها من التلف بسبب الرطوبة أو الاتربة.
يراعى إزالة كل المفارش والستائر الخفيفة، طيها وتخزينها بعد غسلها في أكياس بلاستيكية للحفاظ عليها مع وضع نفتالين أو قطع الصابون معها لتجنب أية حشرات قد تسبب تأكل النسيج. ولا تنسى إغلاق الخزانات التي تحتوي على أغراض ثمينة.
يجب الحرص على تخزين الأثاث بحيث يكون لديه فرصه للتنفس، بحيث يتم تغطيته تماماً بخامة طبيعية مثل القطن وتجنب البلاستيك الذي لا يسمح له بالتنفس. كما يراعى وضع الأثاث بشكل منظم حتى لا يؤثر على هيكله وتكوينه مع ترك مسافة بين كل عنصر والأخر.
من الأفضل ترك الأسرة والملايات مفروشة بالملايات لحمايتها من العوامل الخارجية والأتربة.
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من المهم لف السجاد وخاصة الغالي منه وتخزينة على أسطح عالية لتجنب فسادها إذا كانت على الأرض أو إذا تعرض البيت لأي تسريب للمياة.
يجب الحرص على غلق كل البلوعات في الحمام لتجنب دخول الحشرات بالإضافة لإحكام غلق المرحاض مع إضافة شئ ثقيل عليه مثل جردل أو قارورة مياة.
من المهم تركيب أقفال قوية غير قابلة للفتح أو الكسر على مدخل بيتك للحفاظ عليه من السرقات واللصوص. أما إذا كان منزلك في الدور الأرضي فيجب الحرص على تركيب حديد على الشبابيك وتركيب أقفال قوية حسب نوع الشباك أو الباب، فالباب المنزلق يجتلف قفله عن الباب العادي.
إحرص على غلق أبواب كل الغرف بشكل محكم بالإضافة للشبابيك لتأمين تام للمنزل.
إذا كان لديك شيش فهذا يعد تأمين إضافى لشبابيك منزلك، أما إذا لم يكن لديك شيش فيجب ترك تغطية على النافذة وذلك بترك ستارة خفيفة أو شيش داخلي وذلك كعنصر أمان بالإضافة لأنه يمنع دخول الشمس من النافذة مما يحفظ الأثاث الداخلي من تغير لونه وفساده.
من المهم غلق كل صنابير المياة تماماً مع إغلاق مفاتيح الغاز والمياة بما في ذلك المحابس الفرعية والرئيسية.
إذا كان سفرك لبضعه أيام ولا تود فصل الثلاجة فإحرص على إزالة أسلاك كهرباء كل الأجهزة الأخرى غير المستخدمة عن المقابس ولا تترك أي جهاز موصل بالكهرباء والذي يحمى الأجهزة من أي زيادة مفاجئة في التيار الكهربائي كما أنه تصرف موفر في الاستهلاك الكهرباء. لكن إذا كانت الأجازة طويلة فقم بفصل الكهرباء بعد إفراغ محتويات الثلاجة وإيقافها.
يراعى توصية أحد الجيران، الأصدقاء أو الأقارب الموثوق بهم لمراقبة منزلك أثناء سفرك والي يعد شئ ضروري جداً لمراقبة سلامة المنزلك في غيابك لتستمتع بأجازتك بلا قلق.