10 خطوات هامة لتقفيل البيت قبل السفر لضمان الأمان والسلامة

سواء كان سفرك في عطلة الصيف أو خارج البلاد لمدة طويلة، فيجب الحرص على تقفيل المنزل جيداً للحفاظ عليه من خطر السرقة ولسلامته من لا قدر الله حدوث ماس كهربي أو غرق بسبب تسريب المياة. فهناك احتمال تعريض منزلك لكسر في المواسير أو تسريب المياة حتى لو كان من الدور العلوي، كلها إحتمالات يمكن أن تكون ضعيفة لكن من المهم اتخاذ اللازم لتجنب أي منها أثناء غيابك، وهذا ما سنعرضه لكم في مقال اليوم لسلامتكم وسلامة منازلكم..