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10 خطوات هامة لتقفيل البيت قبل السفر لضمان الأمان والسلامة

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify منازل
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سواء كان سفرك في عطلة الصيف أو خارج البلاد لمدة طويلة، فيجب الحرص على تقفيل المنزل جيداً للحفاظ عليه من خطر السرقة ولسلامته من لا قدر الله حدوث ماس كهربي أو غرق بسبب تسريب المياة. فهناك احتمال تعريض منزلك لكسر في المواسير أو تسريب المياة حتى لو كان من الدور العلوي، كلها إحتمالات يمكن أن تكون ضعيفة لكن من المهم اتخاذ اللازم لتجنب أي منها أثناء غيابك، وهذا ما سنعرضه لكم في مقال اليوم لسلامتكم وسلامة منازلكم..

1.التنظيف أولاً

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homify

homify
homify
homify

قبل أي شئ يجب تنظيف كل الغرف وقطع الأثاث جيداً مع استخدام الأدوات والمنظفات المناسبة لكل قطعة سواء كانت من الزجاج، الخشب، المعدن أو الرخام.

2.التخزين

homify منازل
homify

homify
homify
homify

الاكسسوارات والانتيكات لا حاجة في بيت غير مستخدم، لذلك من المهم تنظيفها جيداً ووضعها في صناديق أو خزانات خاصة مع تغليف الأشياء سهلة الكسر بالغلاف البلاستيكي ذو الفقاعات، لتجنب الفوضى وللحفاظ عليها من التلف بسبب الرطوبة أو الاتربة.

MI VESTIDOR GRANGE, Grange México Grange México غرفة الملابس خشب نقي Wood effect
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

يراعى إزالة كل المفارش والستائر الخفيفة، طيها وتخزينها بعد غسلها في أكياس بلاستيكية للحفاظ عليها مع وضع نفتالين أو قطع الصابون معها لتجنب أية حشرات قد تسبب تأكل النسيج. ولا تنسى إغلاق الخزانات التي تحتوي على أغراض ثمينة.

3.الأثاث

Apartament w Warszawie/Cosmopolitan, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz غرفة المعيشة
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

يجب الحرص على تخزين الأثاث بحيث يكون لديه فرصه للتنفس، بحيث يتم تغطيته تماماً بخامة طبيعية مثل القطن وتجنب البلاستيك الذي لا يسمح له بالتنفس. كما يراعى وضع الأثاث بشكل منظم حتى لا يؤثر على هيكله وتكوينه مع ترك مسافة بين كل عنصر والأخر.

LUZ NATURAL PARA UN CÉNTRICO ÁTICO, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo غرفة نوم Grey
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

من الأفضل ترك الأسرة والملايات مفروشة بالملايات لحمايتها من العوامل الخارجية والأتربة.

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4.السجاد

Cross Rug homify المنزلأقمشة و منسوجات صوف Blue rug,carpet
homify

Cross Rug

homify
homify
homify

من المهم لف السجاد وخاصة الغالي منه وتخزينة على أسطح عالية لتجنب فسادها إذا كانت على الأرض أو إذا تعرض البيت لأي تسريب للمياة.

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5.الحمام

Bathroom homify حمام
homify

Bathroom

homify
homify
homify

يجب الحرص على غلق كل البلوعات في الحمام لتجنب دخول الحشرات بالإضافة لإحكام غلق المرحاض مع إضافة شئ ثقيل عليه  مثل جردل أو قارورة مياة.

6.الأقفال

Suffolk style oak door Wonkee Donkee XL Joinery شبابيك و أبوابأبواب door,oak door,internal door
Wonkee Donkee XL Joinery

Suffolk style oak door

Wonkee Donkee XL Joinery
Wonkee Donkee XL Joinery
Wonkee Donkee XL Joinery

من المهم تركيب أقفال قوية غير قابلة للفتح أو الكسر على مدخل بيتك للحفاظ عليه من السرقات واللصوص. أما إذا كان منزلك في الدور الأرضي فيجب الحرص على تركيب حديد على الشبابيك وتركيب أقفال قوية حسب نوع الشباك أو الباب، فالباب المنزلق يجتلف قفله عن الباب العادي. 

إحرص على غلق أبواب كل الغرف بشكل محكم  بالإضافة للشبابيك  لتأمين تام للمنزل.

7.تغطية الشبابيك

Innenjalousien, Rollomeister Rollomeister شبابيك و أبوابستائر
Rollomeister

Rollomeister
Rollomeister
Rollomeister

إذا كان لديك شيش فهذا يعد تأمين إضافى لشبابيك منزلك، أما إذا لم يكن لديك شيش فيجب ترك تغطية على النافذة وذلك بترك ستارة خفيفة أو شيش داخلي وذلك كعنصر أمان بالإضافة لأنه يمنع دخول الشمس من النافذة مما يحفظ الأثاث الداخلي من تغير لونه وفساده.

​8.المياة والغاز

Kitchen A2studio مطبخ White kitchen sink,wood shelf
A2studio

Kitchen

A2studio
A2studio
A2studio

من المهم غلق كل صنابير المياة تماماً مع إغلاق مفاتيح الغاز والمياة بما في ذلك المحابس الفرعية والرئيسية.

9 الكهرباء

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design مطبخ
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

إذا كان سفرك لبضعه أيام ولا تود فصل الثلاجة فإحرص على إزالة أسلاك كهرباء كل الأجهزة الأخرى غير المستخدمة عن المقابس ولا تترك أي جهاز موصل بالكهرباء والذي يحمى الأجهزة من أي زيادة مفاجئة في التيار الكهربائي كما أنه تصرف موفر في الاستهلاك الكهرباء. لكن إذا كانت الأجازة طويلة فقم بفصل الكهرباء بعد إفراغ محتويات الثلاجة وإيقافها.

10.المتابعة

Reforma de apartamento en Alicante, V+M ARQUITECTOS V+M ARQUITECTOS مطبخ
V+M ARQUITECTOS

V+M ARQUITECTOS
V+M ARQUITECTOS
V+M ARQUITECTOS

يراعى توصية أحد الجيران، الأصدقاء أو الأقارب الموثوق بهم لمراقبة منزلك أثناء سفرك والي يعد شئ ضروري جداً لمراقبة سلامة المنزلك في غيابك لتستمتع بأجازتك بلا قلق.

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