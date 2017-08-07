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7 عناصر لتشطيب شقة غاية في البساطة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Apartamento com história no Flamengo, Da.Hora Arquitetura Da.Hora Arquitetura غرفة المعيشة
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هل تجهز شقتك حديثاً؟ هل تريد تشطيب بسيط يظهر شقتك بشكل مينمال وأنيق؟ هناك عدد من الطرز المعروفة والتي تتميز ببساطتها مثل الطراز التبسيطي وأيضاً الطراز الاسكندينافي وهذا يشمل التشطيب وتأثيث البيت وإختيار الألوان. لكن في مقال اليوم سنطرح أفكار أخرى باستخدام نفس المبادئ البسيطة والتي تظهر البيت بشكل أنيق وثري في نفس الوقت، لتجنب الملل أو أن تصبح شقتك على موضة قديمة إذا تغيرت الصيحات فتابعونا..

1.الدهانات

Living Room SWM Interiors & Sourcing Ltd غرفة المعيشة sofa,armchairs,floor lamp,art,blue walls
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd

Living Room

SWM Interiors & Sourcing Ltd
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd
SWM Interiors & Sourcing Ltd

إختر لون واحد للدهانات ويفضل أن يكون لوناً محايداً، مثل اللون الأبيض، الكريمي، أو الرمادى. كما يمكنك تغير اللون في بعض الحوائط في بعض الغرف لخلق إثارة وحركة فيها وشغلها بشكل رائع، مع مراعاة دهان الأسقف بلون فاتح.

Colorful Triangles Pixers غرفة السفرة wall mural,wallpaper,triangles,geometry
Pixers

Colorful Triangles

Pixers
Pixers
Pixers

يمكنك أيضاً استبدال الدهانات بورق الحائط.

2.الأرضيات

HP 14, 히틀러스플랜잇 히틀러스플랜잇 غرفة المعيشة
히틀러스플랜잇

히틀러스플랜잇
히틀러스플랜잇
히틀러스플랜잇

إختر خامة متينة ومقاومة للإنزلاق للأرضية بلون واحد ومحايد  للمساحات الخارجية مثل غرفة الاستقبال، الطرقات وغرفة السفرة. البلاطات غالباً ما تكون كبيرة في حدود 40*40 سم في المساحات الخارجية.

Bordados 100% a mano, Tienda de Costumbres Tienda de Costumbres غرفة نومأقمشة و منسوجات
Tienda de Costumbres

Tienda de Costumbres
Tienda de Costumbres
Tienda de Costumbres

إذا وقع الاختيار على خامة مثل البورسيلين أو الرخام في الخارج فقم بإختيار خامة أكثر دفئاً لغرف النوم مثل الباركية أو ال HDF. أما المطابخ والحمامات فقم بإختيار بلاطات أصغر تتناسب مع الأجواء العامة وتصميم وألوان كلاً منهما.

3.حائط بسيط للمطبخ

homify جدران وأرضياتبلاط
homify

homify
homify
homify

لا يجب أن يغطي سيراميك المطبخ كل مساحة الحائط بل فقط المساحة بين الخزانات، هذه الطريقة تجعل مطبخك أجمل وتوفر في سعر السيراميك كما تمكنك من تجديد المطبخ بسهولة فيما بعد فقط بطلاء الجزء المتبقى من الحائط إذا أردت.

4.تصميم مينمال للحمام

Bathroom Studio Mark Ruthven حمام
Studio Mark Ruthven

Bathroom

Studio Mark Ruthven
Studio Mark Ruthven
Studio Mark Ruthven

لا تلتفت للصيحات الأخيرة في عالم سيراميك الحمامات حيث يكون هذا الإختيار في الكثير من الأحيان غير ملائم في السنين المقبلة لكن إحرص على إختيار سيراميك بسيط. يمكنك المزج بين أكثر من لون من البلاطات البسيطة العادية.

عند إختيار طاقم الحمام قم بإختيار ما يناسب مساحة الحمام لتجنب زحامه وجعله غير مريح. فتجنب البانيو إذا لم يكن لديك المساحة الكافية واستبدله بالدوش، تجنب أيضاً وجود رخامة كبيرة إذا لم تتاح لديك المساحة الكافية.

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5.الأبواب

homify جدران وأرضياتبلاط
homify

homify
homify
homify

يفضل الكثير الأبواب الخشبية لكن هناك إختيار أفضل وأخف وبالطبع أرخص للأبواب وهي أبواب ال HDF. يمكنك طلاء كل باب بنفس لون حائطه أو إختيار لون موحد لكل الغرف، هذا يعد إختيار شخصي ويختلف حسب الأجواء المراد الوصول إليها.

6.الشبابيك

Sant Feliu, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

تختلف الشبابيك في تصميمها، ارتفاعها وعرضها وخامتها لكن إذا كان حجمها أكبر فيفضل استخدام الالوميتال. أما الشبابيك الخشبية فهي تعطي مظهر أجمل لكنها في بعض الأحيان وخاصة في المساحات الكبيرة تكون غير عملية كما أنها مكلفة جداً.

7.الكهرباء

Apartamento com história no Flamengo, Da.Hora Arquitetura Da.Hora Arquitetura غرفة المعيشة
Da.Hora Arquitetura

Da.Hora Arquitetura
Da.Hora Arquitetura
Da.Hora Arquitetura

إحرص على توزيع الإضاءة في كل الغرف. أما إذا أردت توزيع سبوتات فيجب الحرص على عمل سقف معلق من الجبس في أثناء عملية التشطيب وتوزيعها في كل الغرف. ولا يجب أن ننسى توزيع مقابس الكهرباء على كل حائط في منزلك مع إختيار شكل بسيط بلون واحد ويفضل أن يكون بلون الحائط.

homify غرفة المعيشة Blue
homify

homify
homify
homify
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