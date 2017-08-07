7 عناصر لتشطيب شقة غاية في البساطة

لا تلتفت للصيحات الأخيرة في عالم سيراميك الحمامات حيث يكون هذا الإختيار في الكثير من الأحيان غير ملائم في السنين المقبلة لكن إحرص على إختيار سيراميك بسيط. يمكنك المزج بين أكثر من لون من البلاطات البسيطة العادية.

عند إختيار طاقم الحمام قم بإختيار ما يناسب مساحة الحمام لتجنب زحامه وجعله غير مريح. فتجنب البانيو إذا لم يكن لديك المساحة الكافية واستبدله بالدوش، تجنب أيضاً وجود رخامة كبيرة إذا لم تتاح لديك المساحة الكافية.