7 عناصر لتشطيب شقة غاية في البساطة

هل تجهز شقتك حديثاً؟ هل تريد تشطيب بسيط يظهر شقتك بشكل مينمال وأنيق؟ هناك عدد من الطرز المعروفة والتي تتميز ببساطتها مثل الطراز التبسيطي وأيضاً الطراز الاسكندينافي وهذا يشمل التشطيب وتأثيث البيت وإختيار الألوان. لكن في مقال اليوم سنطرح أفكار أخرى باستخدام نفس المبادئ البسيطة والتي تظهر البيت بشكل أنيق وثري في نفس الوقت، لتجنب الملل أو أن تصبح شقتك على موضة قديمة إذا تغيرت الصيحات فتابعونا..
إختر لون واحد للدهانات ويفضل أن يكون لوناً محايداً، مثل اللون الأبيض، الكريمي، أو الرمادى. كما يمكنك تغير اللون في بعض الحوائط في بعض الغرف لخلق إثارة وحركة فيها وشغلها بشكل رائع، مع مراعاة دهان الأسقف بلون فاتح.
إختر خامة متينة ومقاومة للإنزلاق للأرضية بلون واحد ومحايد للمساحات الخارجية مثل غرفة الاستقبال، الطرقات وغرفة السفرة. البلاطات غالباً ما تكون كبيرة في حدود 40*40 سم في المساحات الخارجية.
إذا وقع الاختيار على خامة مثل البورسيلين أو الرخام في الخارج فقم بإختيار خامة أكثر دفئاً لغرف النوم مثل الباركية أو ال HDF. أما المطابخ والحمامات فقم بإختيار بلاطات أصغر تتناسب مع الأجواء العامة وتصميم وألوان كلاً منهما.
لا يجب أن يغطي سيراميك المطبخ كل مساحة الحائط بل فقط المساحة بين الخزانات، هذه الطريقة تجعل مطبخك أجمل وتوفر في سعر السيراميك كما تمكنك من تجديد المطبخ بسهولة فيما بعد فقط بطلاء الجزء المتبقى من الحائط إذا أردت.
لا تلتفت للصيحات الأخيرة في عالم سيراميك الحمامات حيث يكون هذا الإختيار في الكثير من الأحيان غير ملائم في السنين المقبلة لكن إحرص على إختيار سيراميك بسيط. يمكنك المزج بين أكثر من لون من البلاطات البسيطة العادية.
عند إختيار طاقم الحمام قم بإختيار ما يناسب مساحة الحمام لتجنب زحامه وجعله غير مريح. فتجنب البانيو إذا لم يكن لديك المساحة الكافية واستبدله بالدوش، تجنب أيضاً وجود رخامة كبيرة إذا لم تتاح لديك المساحة الكافية.
يفضل الكثير الأبواب الخشبية لكن هناك إختيار أفضل وأخف وبالطبع أرخص للأبواب وهي أبواب ال HDF. يمكنك طلاء كل باب بنفس لون حائطه أو إختيار لون موحد لكل الغرف، هذا يعد إختيار شخصي ويختلف حسب الأجواء المراد الوصول إليها.
تختلف الشبابيك في تصميمها، ارتفاعها وعرضها وخامتها لكن إذا كان حجمها أكبر فيفضل استخدام الالوميتال. أما الشبابيك الخشبية فهي تعطي مظهر أجمل لكنها في بعض الأحيان وخاصة في المساحات الكبيرة تكون غير عملية كما أنها مكلفة جداً.
إحرص على توزيع الإضاءة في كل الغرف. أما إذا أردت توزيع سبوتات فيجب الحرص على عمل سقف معلق من الجبس في أثناء عملية التشطيب وتوزيعها في كل الغرف. ولا يجب أن ننسى توزيع مقابس الكهرباء على كل حائط في منزلك مع إختيار شكل بسيط بلون واحد ويفضل أن يكون بلون الحائط.