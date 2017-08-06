كيف تختار الألوان الدهانات المناسبة للصالون

هل قمت باختيار ألوان دهانات غرفة الاستقبال في بيتك، هل وقعت في الحيرة ولا تعرف من أين تبدأ، هذا هو دورنا بالتأكيد لنساعدك لتبدأ في الطريق الصحيح، وتجد ما يناسبك وسط كل هذه الاختيارات المختلفة، قمنا اليوم بجمع أهم خطوات لاختيار ألوان الدهانات بشكل سليم يقدم لك نتيجة رائعة ومميزة، وولتجد مهمتك معنا اليوم في منتهى السهولة وبدون اخطاء .. معا سنتعرف على كيفية اختيار ألوان دهانات مناسبة لغرفة الصالون ..
اختيارك للباليتة وتثبيتها بشكل مسبق قبل البدء في التنفيذ سيوفر عليك الوقوع في أخطاء وتردد في اختيار كل عنصر فيما بعد حتى وإن انتهيت من الدهانات بسلام ..
دراسة مساحة فراغ الاستقبال وتحديد المخارج والدماخل وفتحات التهوية خطوة مهمة جدا لاخيار الدهانات المناسبة، عندها ستكتشف الازمات الحقيقية التي تحتاج الدهانات لمعالجتها، كصغر المساحة أو مساحة كبيرة بدون فواصل، أو إضاءة ضعيفة وغيرها..
الأرضيات تتحكم بشكل ما في اختيارنا للدهانات المناسبة لغرفة الاستقبال، فحساباتنا قد تختلف مع أرضية خشبية أو رخامية، من حيث نوع الدهان نفسه وألوانه، لذا عليك أن تختار كل عناصر الغرفة على التوازي والتأكد من تناسقهم معا وتكاملهم..
لكل نمط ديكوري باليتات ألوان ثابتة ومميزة له، ستساعدك كثيرا على اتخاذ القرار والمرور من بين كل هذه الخطوات بسهولة، استعن بها بعد الاستقرار على النمط المفضل لك ..
تحديد الميزانية الخاصة بالدهانات، قد تساعدك كثيرا في سرعة اتخاذ القرار، بعد دراسة كل الأسعار المتاحة في السوق وترتيب اولوياتك، حدد المزانية المتاحة وقم بتجهيز قائمة بما ستحتاجه ويناسب ما حددت له ..
يمكنك ببساطة الخروج عن المألوف بأقل الامكانيات، حيث اختيارك لورق حائط أو دهانات غالية الثمن لم يكن هو الاختيار الأمثل، مع ظهور الاستنسل والفرش الخاصة والأفكار والابداعات الحديثة.. فقط افتح لباب خيالك كل ما مميز ومبتكر..
لا تخف ولا تتردد في اتخاذ قرار جرئ كاختيار اللون الأسود او الأبيض مثلا كلون أساسي في التصميم، فعليك أن تجعل منزلك قطعة من ذوقك الخاص ترتاح فيه كلما رأيت عيناك تفاصيله..
اختيار ورق الجدران من أكثر اللمسات التي ستغير تصميم غرفة صالونك بشكل كبير، والاختيارات مختلفة ومفتوحة وتناسب جميع الأذواق، وتتميز بجددها المستمر ..
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