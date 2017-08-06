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كيف تختار الألوان الدهانات المناسبة للصالون

آية منير آية منير
homify غرفة المعيشة
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هل قمت باختيار ألوان دهانات غرفة الاستقبال في بيتك، هل وقعت في الحيرة ولا تعرف من أين تبدأ، هذا هو دورنا بالتأكيد لنساعدك لتبدأ في الطريق الصحيح، وتجد ما يناسبك وسط كل هذه الاختيارات المختلفة، قمنا اليوم بجمع أهم خطوات لاختيار ألوان الدهانات بشكل سليم يقدم لك نتيجة رائعة ومميزة، وولتجد مهمتك معنا اليوم في منتهى السهولة وبدون اخطاء .. معا سنتعرف على كيفية اختيار ألوان دهانات مناسبة لغرفة الصالون ..

1. باليتة ثابتة ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

اختيارك للباليتة وتثبيتها بشكل مسبق قبل البدء في التنفيذ سيوفر عليك الوقوع في أخطاء وتردد في اختيار كل عنصر فيما بعد حتى وإن انتهيت من الدهانات بسلام ..

2. دراسة المساحة ..

KOBIETA W WIELKIM MIEŚCIE, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom غرفة المعيشة
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

دراسة مساحة فراغ الاستقبال وتحديد المخارج والدماخل وفتحات التهوية خطوة مهمة جدا لاخيار الدهانات المناسبة، عندها ستكتشف الازمات الحقيقية التي تحتاج الدهانات لمعالجتها، كصغر المساحة أو مساحة كبيرة بدون فواصل، أو إضاءة ضعيفة وغيرها..

3. اختيار الأرضيات المناسبة، وتنسيقها مع الدهانات ..

Kawalerka, Q2Design Q2Design غرفة المعيشة
Q2Design

Q2Design
Q2Design
Q2Design

الأرضيات تتحكم بشكل ما في اختيارنا للدهانات المناسبة لغرفة الاستقبال، فحساباتنا قد تختلف مع أرضية خشبية أو رخامية، من حيث نوع الدهان نفسه وألوانه، لذا عليك أن تختار كل عناصر الغرفة على التوازي والتأكد من تناسقهم معا وتكاملهم..

4. تحديد النمط المستخدم ..

Exklusive Wohnung am Meer, MIKOLAJSKAstudio MIKOLAJSKAstudio غرفة المعيشة
MIKOLAJSKAstudio

MIKOLAJSKAstudio
MIKOLAJSKAstudio
MIKOLAJSKAstudio

لكل نمط ديكوري باليتات ألوان ثابتة ومميزة له، ستساعدك كثيرا على اتخاذ القرار والمرور من بين كل هذه الخطوات بسهولة، استعن بها بعد الاستقرار على النمط المفضل لك ..

5. تحديد الميزانية للدهانات ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تحديد الميزانية الخاصة بالدهانات، قد تساعدك كثيرا في سرعة اتخاذ القرار، بعد دراسة كل الأسعار المتاحة في السوق وترتيب اولوياتك، حدد المزانية المتاحة وقم بتجهيز قائمة بما ستحتاجه ويناسب ما حددت له ..

6. الخروج عن المألوف ..

Geometric pink Pixers غرفة المعيشة Pink wall mural,geometry,squares,pattern,wallpaper
Pixers

Geometric pink

Pixers
Pixers
Pixers

يمكنك ببساطة الخروج عن المألوف بأقل الامكانيات، حيث اختيارك لورق حائط أو دهانات غالية الثمن لم يكن هو الاختيار الأمثل، مع ظهور الاستنسل والفرش الخاصة والأفكار والابداعات الحديثة.. فقط افتح لباب خيالك كل ما مميز ومبتكر..

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7. الجرأة واتخاذ القرار ..

Veramonte I, Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos غرفة المعيشة
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos

لا تخف ولا تتردد في اتخاذ قرار جرئ كاختيار اللون الأسود او الأبيض مثلا كلون أساسي في التصميم، فعليك أن تجعل منزلك قطعة من ذوقك الخاص ترتاح فيه كلما رأيت عيناك تفاصيله..

8. ورق الجدران ..

Air Ballon homify غرفة المعيشة Grey wall mural,wallpaper,baloon,air baloon,sky
homify

Air Ballon

homify
homify
homify

اختيار ورق الجدران من أكثر اللمسات التي ستغير تصميم غرفة صالونك بشكل كبير، والاختيارات مختلفة ومفتوحة وتناسب جميع الأذواق، وتتميز بجددها المستمر ..

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