10 ملاحظات هامة حول نجف واكسسوارات منزلك

من المفاهيم الشائعه عن الديكور الداخلي هو أن الإضاءة والاكسسوارات من المكملات ودورها ثانوي ويأتي اختيارها كخطوة نهائية للتصميم، ولكن عمل الخبراء على تغيير هذا الفكر وبدأوا في طرح أساليب مختلفة ليصبح اختيار وحدات الإضاءة وغيرها من الإكسسوارات خطوة أساسية في التصميم ، معا ١٠ ملاحظات هامة حول نجف واكسسوارات منزلك ..
اختيار الوحدة المناسبة حسب طبيعة المكان واحتياجاته من أهم خطوات إضافة الإكسسوارات أو وحدات الإضاءة، يمكننا تحويل عنصر الإضاءة كوحدة ديكور في التصميم أو يستعان به كذلك ويأتي دوره للإنارة ثانوي وغير أساسي..
قم بدراسة الطراز المستخدم في منزلك وحدد احتياجاتك ومحدداتك الواضحة في اختيار قطع الاكسسوارات والإضاءة، حيث أن لكل طراز ما يناسبه ويواكب خطوطه وابتكارته فلا تتردد في أن تختار كل ما هو جديد وجرئ وينال إعجابك ..
اختيار الأنسب للفراغ واستخداماته هو الأهم من حيث الاكسسوارات والنجف ووحدات الإضاءة بشكل عام، فالمرايا تُعد عنصر أساسي في الحمام مثلا، لذا يجب أن تختار ما يلبي احتياجاتك أولا وتأتي فيما بعد رغبتك في تحويلها قطعة فريدة من نوعها من الاكسسوار الخاص بالتصميم ..
اختلاف الإضاءة من حيث دورها وطريقتها في إنارة الفراغ يسمح بتنوع تصميمات وحدات الإضاءة وظهور الأباليك والأباجورات وغيرها من الاكسسوارات التي تُعد من العناصر الأساسية في الفراغ لدورها الرئيسي ولتزيينها أركان مختلفة في التصميم ..
قد تتحول وحدة إضاءة لتحفة ديكورية أو قطعة عتيقة جدا تُزين بيتك، ولو كنت من هؤلاء محبي اقتناء كل ما هو فريد فعالم الديكور لا يخلو من ذلك بل وستجد طُرز مميزة تحمل لك كل ما تبحث عنه ..
د يتحول عنصر الاكسسوارات لجزء مكمل للمشهد ككل، ويتنقص بدونه التصميم ويصبح غير متكامل، أحيانا نشعر أن منازلنا وبعد أن بذلنا جهدا كبيرا في تصميمها إلا أن هناك شئ ما نفتقده، ألا وهو الاكسسوارات المميزة والمكملة للتصميم ..
قد يتحول عنصر الإضاءة في منازلنا لفاصل ديكوري بين الغرف، وهو تفكير جديد وجرئ بل رائع ومميز وسيخطف الأنظار دائما في منزلك ويجعله مختلف ..
احرص أن تتميز في اختياراتك لتخلق تصميم مختلف ينعكس عليه ذوقك الخاص وشخصيتك في كل ركن وخاصة في الاكسسوارات فهي أقوى ما يعكس ذلك ..
تختلف الاكسسوارات من حيث أنواعها والتي تنتمي لمدارس مختلفة أو طُرز وأنماط ديكورية، تحمل ثقافات وسمات عوالم مختلفة تقرأها بين تفاصيلها..
هناك اتجاه قوي في عالم الديكور يحفزك على صُنع قطع الاكسسوارات الخاصة بمنزلك، وستجد الكثير من المقاطع المصورة والطرق البسيطة لتنفيذ اجمل الأفكار التي تُزين منزلك بأقل الأسعار ..
الجمال والأناقة تكتمل بقطع الإكسسوار ووحدات الإضاءة، الملكية والفخامة والأناقة كلها أهداف حقيقية لنا في تصميم منازلنا، لذا ابحث عن كل ما رائع ومميز لتزيين منزلك واستمتع بفارق رائع ..
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