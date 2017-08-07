الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 ملاحظات هامة حول نجف واكسسوارات منزلك

آية منير آية منير
Mall Of Istanbul Rezidans , GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ غرفة المعيشة
Loading admin actions …

من المفاهيم الشائعه عن الديكور الداخلي هو أن الإضاءة والاكسسوارات من المكملات ودورها ثانوي ويأتي اختيارها كخطوة نهائية للتصميم، ولكن عمل الخبراء على تغيير هذا الفكر وبدأوا في طرح أساليب مختلفة ليصبح اختيار وحدات الإضاءة وغيرها من الإكسسوارات خطوة أساسية في التصميم ، معا ١٠ ملاحظات هامة حول نجف واكسسوارات منزلك .. 

1. اختيار وحدة الإضاءة أو الاكسسوارات حسب المكان واحتياجاته ..

Entrance Hall Studio Hooton الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Hooton

Entrance Hall

Studio Hooton
Studio Hooton
Studio Hooton

اختيار الوحدة المناسبة حسب طبيعة المكان واحتياجاته من أهم خطوات إضافة الإكسسوارات أو وحدات الإضاءة، يمكننا تحويل عنصر الإضاءة كوحدة ديكور في التصميم أو يستعان به كذلك ويأتي دوره للإنارة ثانوي وغير أساسي..

2. اختر الاكسسوار ووحدات الإضاءة حسب الطراز المستخدم ..

The Cotton Exchange - Bedroom Jigsaw Interior Architecture غرفة نومديكورات واكسسوارات
Jigsaw Interior Architecture

The Cotton Exchange – Bedroom

Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture

قم بدراسة الطراز المستخدم في منزلك وحدد احتياجاتك ومحدداتك الواضحة في اختيار قطع الاكسسوارات والإضاءة، حيث أن لكل طراز ما يناسبه ويواكب خطوطه وابتكارته فلا تتردد في أن تختار كل ما هو جديد وجرئ وينال إعجابك ..

3. الاختيار ما هو الأنسب ..

Visite a nossa Alfama, não é em Lisboa, mas também tem cantos encantadores, Alfama Home Vintage Alfama Home Vintage حمامديكورات Grey
Alfama Home Vintage

Alfama Home Vintage
Alfama Home Vintage
Alfama Home Vintage

اختيار الأنسب للفراغ واستخداماته هو الأهم من حيث الاكسسوارات والنجف ووحدات الإضاءة بشكل عام، فالمرايا تُعد عنصر أساسي في الحمام مثلا، لذا يجب أن تختار ما يلبي احتياجاتك أولا وتأتي فيما بعد رغبتك في تحويلها قطعة فريدة من نوعها من الاكسسوار الخاص بالتصميم ..

4. الإضاءة أنواع ..

Guest Bathroom Roselind Wilson Design حمامإضاءة bathroom,contemporary,luxury,wall mirror,lights,modern,interior design
Roselind Wilson Design

Guest Bathroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

اختلاف الإضاءة من حيث دورها وطريقتها في إنارة الفراغ يسمح بتنوع تصميمات وحدات الإضاءة وظهور الأباليك والأباجورات وغيرها من الاكسسوارات التي تُعد من العناصر الأساسية في الفراغ لدورها الرئيسي ولتزيينها أركان مختلفة في التصميم ..

5. إضاءة أم قطع ديكورية ..

Çengelköy Mesa , Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji غرفة المعيشةإضاءة
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

قد تتحول وحدة إضاءة لتحفة ديكورية أو قطعة عتيقة جدا تُزين بيتك، ولو كنت من هؤلاء محبي اقتناء كل ما هو فريد فعالم الديكور لا يخلو من ذلك بل وستجد طُرز مميزة تحمل لك كل ما تبحث عنه ..

6. اكسسوار مكمل للمشهد ..

Mews House Notting Hill, Yohan May Design Yohan May Design غرفة المعيشة
Yohan May Design

Mews House Notting Hill

Yohan May Design
Yohan May Design
Yohan May Design

د يتحول عنصر الاكسسوارات لجزء مكمل للمشهد ككل، ويتنقص بدونه التصميم ويصبح غير متكامل، أحيانا نشعر أن منازلنا وبعد أن بذلنا جهدا كبيرا في تصميمها إلا أن هناك شئ ما نفتقده، ألا وهو الاكسسوارات المميزة والمكملة للتصميم ..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. فاصل من الإضاءة ..

Mall Of Istanbul Rezidans , GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ غرفة المعيشة
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

قد يتحول عنصر الإضاءة في منازلنا لفاصل ديكوري بين الغرف، وهو تفكير جديد وجرئ بل رائع ومميز وسيخطف الأنظار دائما في منزلك ويجعله مختلف ..

7. التميز ..

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN غرفة السفرة Blue
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

احرص أن تتميز في اختياراتك لتخلق تصميم مختلف ينعكس عليه ذوقك الخاص وشخصيتك في كل ركن وخاصة في الاكسسوارات فهي أقوى ما يعكس ذلك ..

8. زخارف ونقوش ..

Carpentry, Lee Broom Lee Broom سلالم وأروقة إضاءة
Lee Broom

Carpentry

Lee Broom
Lee Broom
Lee Broom

تختلف الاكسسوارات من حيث أنواعها والتي تنتمي لمدارس مختلفة أو طُرز وأنماط ديكورية، تحمل ثقافات وسمات عوالم مختلفة تقرأها بين تفاصيلها..

9. اصنعها بنفسك ..

Pardis, modular hanging wall vases, Mehdi Pour design studio Mehdi Pour design studio المنزل اكسسوارات النباتات
Mehdi Pour design studio

Pardis, modular hanging wall vases

Mehdi Pour design studio
Mehdi Pour design studio
Mehdi Pour design studio

هناك اتجاه قوي في عالم الديكور يحفزك على صُنع قطع الاكسسوارات الخاصة بمنزلك، وستجد الكثير من المقاطع المصورة والطرق البسيطة لتنفيذ اجمل الأفكار التي تُزين منزلك بأقل الأسعار ..

10. لمسة ملكية وأنيقة ..

Patrician Classique Bedroom Design, IONS DESIGN IONS DESIGN غرفة نوم خشب White interior design,home design,home interior,Dubai,best interior design,interior decoration,white bedroom design,wooden floor,classic chandelier,villa design,palace design,Qatar
IONS DESIGN

Patrician Classique Bedroom Design

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

الجمال والأناقة تكتمل بقطع الإكسسوار ووحدات الإضاءة، الملكية والفخامة والأناقة كلها أهداف حقيقية لنا في تصميم منازلنا، لذا ابحث عن كل ما رائع ومميز لتزيين منزلك واستمتع بفارق رائع ..

يمكنك قراءة .. 5 نصائح بسيطة لتزيين منزلك

أروع تصميم لشقة مبهجة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً