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10 أشياء لا حاجة لهم في البيت المصري الحديث

آية منير آية منير
APARTAMENTO POBLENOU , Pia Estudi Pia Estudi غرفة المعيشة
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يتطور عالم الديكور كل يوم، وتتغير مفاهيمنا بشكل كبير، ونحتاج للتخاص من معتقدات خاطئة قد تجعل الحياة أكثر تعقيدا ولا تناسب العصر الحالي، الكثير من بيوتنا المصرية القديمة والحديثة، تحمل في تفاصيلها معتقات لا أساس لها ولا حاجة لنا بها، لذا اليوم جمعنا لكم 10 أشياء لا حاجة لهم في البيت المصري الحديث بعد اليوم، واستمتع بالفارق الرائع قبل وبعد تخلصك من كل هذه القيود وتصميم منزلك كما حلمت ..

1. النيش ..

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

أحد أهم عناصر البيت المصري هو النيش، ولسبب غير معلوم قد يكون اهم الاسرار العسكرية في منازلنا، تخلص من هذه القيود إذن وابحث عن كل ما هو جديد ومميز لغرفة طعامك بل وأضف عناصر وتفاصيل مفيدة وعملية وبتصميمات مميزة وبسيطة ..

2. الأثاث الضخم..

Квартира в классическом стиле в ЖК «Смольный Парк», 115 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة المعيشة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

لما كل هذا الأثاث ذو الحجم الضخم والذي نجد صعوبة في تحريكة لتنظيفه او استبداله فيما بعد، ويُصبح كالحِمل بعد ذلك لا نستطيع التخلص منه، احرص على اختيار ما هو خفيف وبسيط ومناسب لميزانيتك دون التقيد بعادات وتقاليد..

3. الصالون الذهبي

Квартира на ул.Звездная, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

الصالون الذهبي أو المذهب احد أهم عناصر الديكور في بيت أي عروسة بمختلف تصاميمه وأحجامه، ولكن من قال أن الكلاسيكية والفخامة مقتصرة فقط على هذا النوع من الصالونات، فظهرت الكثير من التصميمات المميزة والتي تحمل من الأناقة والفخامة ما لا يقل عن المذهب واللامع ..

4. براويز كثيرة ..

homify غرفة المعيشة White
homify

homify
homify
homify

قد نظم ان الجمال في الكثرة والتنوع، فعند شراء البراويز نجمع الكثير منها بلا تناسق أو تناغم او ذو حجم كبير، وهو مفهوم خاطئ عن اختيار دقيق وسليم للاكسسوارات عموما، فاختيارك بالتأكيد يخضع لمجموعة أسس يمكنك أن تقرأها في هذا المقال ..

5. أجهزة كهربائية بدون فائدة ..

prodotti, KitchenAid KitchenAid مطبخالأجهزة الكهربائية
KitchenAid

prodotti

KitchenAid
KitchenAid
KitchenAid

كلما اشتريت اجهزة كهربائية مختلفة ذات استخدامات مبتكرة، كان منزلك أكثر رفاهية وأناقة، بالتأكد هذا هو من احد المفاهيم الخاطئة عبر تاريخ الديكور، فعليك بشراء ما انت فعلا بحاجة له ويلبي احتياجات ضرورية لك ..

6. الستائر ذو البراقع ..

APARTAMENTO POBLENOU , Pia Estudi Pia Estudi غرفة المعيشة
Pia Estudi

Pia Estudi
Pia Estudi
Pia Estudi

بالتأكيد البراقع موجودة في كل منازلنا ولا يخلو بيت مصري واحد منها، ولكن اليوم عالم الديكور يخبرك بأنها أصبحت صيحة قديمة والموجود منها حاليا غاية في البساطة والرقة وتم الاستغناء عنها في الكثير من التصميمات واختيار نماذج بسيطة وأنيقة ..

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7. الأثاث التقليدي ..

family spot - realizacja, Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj غرفة السفرة
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

الأثاث التقليدي شئ أساسي في بيت كل مصري، حتى وإن كان زائد عن الحد، مثلا طاولة طعالم بثمان مقاعد، وفي النهاية تخدم شخصين فقط وأخرين متوقعين زيارتهم يوما ما، وهو ما نفاه عالم الديكور الآن ابحث عما تحتاجه لا ما تعودت عليه ..

8. السجاد الكبير ..

訂製溫暖工業宅，成就單身男子的自在空間, 合觀設計 合觀設計 غرفة المعيشة
合觀設計

合觀設計
合觀設計
合觀設計

السجاد الكبير صار موضة قديمة غير مرغوب فيه، والآن الاهم في اختيار سجاد منزلكك هو الخامة والتفاصيل ..

9. أطقم من الكاسات والأطباق الصيني..

Light Filled Traditional Kitchen Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry مطبخ رخام White
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Light Filled Traditional Kitchen

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

بالتأكيد من متابعينا عروسة تقوم بتجهيز بيتها لتبدأ حياة جديدة مع شريكها، لا حاجة لكل هذه الأطقم والكاسات والاطباق، فهو إهدار للمواردة المادية وإزعاج في بيتك على المدى الطويل ، تخلي عن هذه المعتقدات واشتر فقط ما تحتاجينه..

10. أدوات بدون فائدة ..

San Angel, 2M Arquitectura 2M Arquitectura مطبخ
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

لا تشتري ادوات بلا فائدة ولا تترك نفسك لهوس الشراء، فبعد فترة ستكتشف بكميات رهيبة من أغراض وأشياء لا حاجة لنا بها وتساعد على نشر الفوضى في بيتك ..

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