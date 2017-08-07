يتطور عالم الديكور كل يوم، وتتغير مفاهيمنا بشكل كبير، ونحتاج للتخاص من معتقدات خاطئة قد تجعل الحياة أكثر تعقيدا ولا تناسب العصر الحالي، الكثير من بيوتنا المصرية القديمة والحديثة، تحمل في تفاصيلها معتقات لا أساس لها ولا حاجة لنا بها، لذا اليوم جمعنا لكم 10 أشياء لا حاجة لهم في البيت المصري الحديث بعد اليوم، واستمتع بالفارق الرائع قبل وبعد تخلصك من كل هذه القيود وتصميم منزلك كما حلمت ..
أحد أهم عناصر البيت المصري هو النيش، ولسبب غير معلوم قد يكون اهم الاسرار العسكرية في منازلنا، تخلص من هذه القيود إذن وابحث عن كل ما هو جديد ومميز لغرفة طعامك بل وأضف عناصر وتفاصيل مفيدة وعملية وبتصميمات مميزة وبسيطة ..
لما كل هذا الأثاث ذو الحجم الضخم والذي نجد صعوبة في تحريكة لتنظيفه او استبداله فيما بعد، ويُصبح كالحِمل بعد ذلك لا نستطيع التخلص منه، احرص على اختيار ما هو خفيف وبسيط ومناسب لميزانيتك دون التقيد بعادات وتقاليد..
الصالون الذهبي أو المذهب احد أهم عناصر الديكور في بيت أي عروسة بمختلف تصاميمه وأحجامه، ولكن من قال أن الكلاسيكية والفخامة مقتصرة فقط على هذا النوع من الصالونات، فظهرت الكثير من التصميمات المميزة والتي تحمل من الأناقة والفخامة ما لا يقل عن المذهب واللامع ..
قد نظم ان الجمال في الكثرة والتنوع، فعند شراء البراويز نجمع الكثير منها بلا تناسق أو تناغم او ذو حجم كبير، وهو مفهوم خاطئ عن اختيار دقيق وسليم للاكسسوارات عموما، فاختيارك بالتأكيد يخضع لمجموعة أسس يمكنك أن تقرأها في هذا المقال ..
كلما اشتريت اجهزة كهربائية مختلفة ذات استخدامات مبتكرة، كان منزلك أكثر رفاهية وأناقة، بالتأكد هذا هو من احد المفاهيم الخاطئة عبر تاريخ الديكور، فعليك بشراء ما انت فعلا بحاجة له ويلبي احتياجات ضرورية لك ..
بالتأكيد البراقع موجودة في كل منازلنا ولا يخلو بيت مصري واحد منها، ولكن اليوم عالم الديكور يخبرك بأنها أصبحت صيحة قديمة والموجود منها حاليا غاية في البساطة والرقة وتم الاستغناء عنها في الكثير من التصميمات واختيار نماذج بسيطة وأنيقة ..
الأثاث التقليدي شئ أساسي في بيت كل مصري، حتى وإن كان زائد عن الحد، مثلا طاولة طعالم بثمان مقاعد، وفي النهاية تخدم شخصين فقط وأخرين متوقعين زيارتهم يوما ما، وهو ما نفاه عالم الديكور الآن ابحث عما تحتاجه لا ما تعودت عليه ..
السجاد الكبير صار موضة قديمة غير مرغوب فيه، والآن الاهم في اختيار سجاد منزلكك هو الخامة والتفاصيل ..
بالتأكيد من متابعينا عروسة تقوم بتجهيز بيتها لتبدأ حياة جديدة مع شريكها، لا حاجة لكل هذه الأطقم والكاسات والاطباق، فهو إهدار للمواردة المادية وإزعاج في بيتك على المدى الطويل ، تخلي عن هذه المعتقدات واشتر فقط ما تحتاجينه..
لا تشتري ادوات بلا فائدة ولا تترك نفسك لهوس الشراء، فبعد فترة ستكتشف بكميات رهيبة من أغراض وأشياء لا حاجة لنا بها وتساعد على نشر الفوضى في بيتك ..