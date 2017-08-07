يتطور عالم الديكور كل يوم، وتتغير مفاهيمنا بشكل كبير، ونحتاج للتخاص من معتقدات خاطئة قد تجعل الحياة أكثر تعقيدا ولا تناسب العصر الحالي، الكثير من بيوتنا المصرية القديمة والحديثة، تحمل في تفاصيلها معتقات لا أساس لها ولا حاجة لنا بها، لذا اليوم جمعنا لكم 10 أشياء لا حاجة لهم في البيت المصري الحديث بعد اليوم ، واستمتع بالفارق الرائع قبل وبعد تخلصك من كل هذه القيود وتصميم منزلك كما حلمت ..